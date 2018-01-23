09:34 23 января

Уничтожение советского наследия как основная задача и перспектива

Чем дальше смотришь на некоторые процессы, происходящие в стране, тем сильнее складывается впечатление, что некие силы отдали приказ решительно и бесповоротно уничтожить все, что связано с СССР.

Уничтожение советского наследия как основная задача и перспектива


А действительно, почему? Почему мы имеем то, что имеем: разрушение всего советского наследия? И кому это очень-таки выгодно?


Мы говорим и пишем о патриотизме, а патриотизм этот без советского прошлого просто не может существовать. Нельзя сказать, что подвиги древних в наших головах не приживаются. Однако красивые истории об Александре Невском, Пожарском, Минине, Суворове, Кутузове, царях и императорах российских для молодежи всего лишь история. Которую тупо проходят.

Насколько тупо и насколько мимо – вопрос отдельный, к которому мы обязательно еще вернемся.

Другой вопрос, кому это нужно? Американцам? О да. Вот тут уж точно банджо пачками рвут, глядя на клоунаду, именуемую… Ну, я ее незалежностью обзову. Сильно похоже. Как-то так получается, что по итогам происходящего, по тому, что в итоге получается, мы и украинцы плывем в одну сторону. К одному берегу. Только мы начали раньше. Потому и всё то, что сегодня у соседей творится, уже пережили и спешно забыли. Да и повезло нам. Господь или провидение остановили события у самой пропасти. На грани гражданской войны.

Тем не менее, некоторые вопросы не то что рядом поставить хочется, сложно отличить, где триколорный, а где двухцветный.

Давайте списочно пробежимся?

1. Образование? Хана. Апокалипсис ЕГЭ шествует по стране и ничего с этим не сделать. Кого плодят наши так обзываемые вузы? Об этом сказано столько, что повторяться не хочется. Мы с детского сада воспитываем совершенно разных людей. Элиту в частных дорогих садах. А рабочую лошадку — в государственных. Потом делим в школе и гимназии с уклоном и при вузе. А в конце престижностью вузов как таковых. И возможностью занять "удобное" место в фирме или госструктурах. То, что написано про наши вузы, к престижным МГИМО или МГУ не относится. А вот университет из любого провинциального города...

2. Медицина? Бесплатная советская даже условно — всё, и ладно, кое-кто еще в состоянии по полису чего-то там себе урвать. Но кто будет лечить лет через 10? Смотри пункт 1. Кто-нибудь может сказать, что медицина в столицах и на периферии хоть на 40-50% равнозначны? Кто-нибудь сможет сказать, что шансы выжить у россиянина вне Москвы и Питера уменьшаются в разы? Или заработная плата врача в сибирской глубинке равна зарплате столичного светила? И с каждым днем эти вопросы возникают у всё большего количества граждан новой России.

Параллельно со страхом за бытие в будущем. С точки зрения клиента медучреждения.

3. Промышленность? Тяжелая, средняя, легкая… По-разному, но за убиваемую космическую реально обидно. Мы возрождаемся! Ура, работают заводы! Только вот простите, рабочий, который делает ракеты или самолеты и получает 20000-25000 рублей, — это как? Пойдут туда действительно талантливые инженеры, конструкторы, ученые? Или пойдут в частную фирму изобретать какой-нибудь велосипед, но за тройную зарплату?

4. Спорт? Да, уже говорил. Советский тихо вертится в гробу, глядя на то, как «атлеты из России» судорожно дергаются за премиальные. Любой "совок" вспомнит, сколько раз ещё в школе приглашался тренерами в различные секции. Как в лютый мороз гонял шайбу во дворе. Конечно, не все стали чемпионами, но в СССР было модно быть сильным. И спортивный разряд по одному или по нескольким видам спорта имел каждый выпускник. Не говоря уже о значках ГТО.

5. Культура? И тут прорыв, да еще какой. Искусство, которое повержено до уровня гениталий. С обеих, простите, сторон. Искусство, базирующееся на лжи, на предательстве прошлого, на борьбе с этим прошлым. Мы часто говорим о поверженных на Украине памятниках. А у нас? Не рушит ли искусство эти самые памятники? Только не те, которые хоть и стоят, но уже незаметны для человека, а те, на которых базируется патриотизм, любовь к малой родине, мужество и готовность защищать страну.

В принципе, хватит уже пунктов. Но от последнего оттолкнусь.

Кто-нибудь задумывался серьезно, а почему в нашей псевдокультуре так? Если станешь плевать в недалекое советское прошлое, то честь тебе, хвала и бабло? А ведь каждый может вспомнить пробный камешек, начало этой кампании. Павлик Морозов! Уверен, что сегодня даже люди старшего поколения с сомнением относятся к подвигу этого мальчишки. Русское «дыма без огня не бывает».

А все просто. Тут уже речь идет не о Сталине или Брежневе. С ними уже все ясно и понятно. Причем на высшем уровне. Не буду побуквенно цитировать нашего гаранта, кому надо, тот сам в интернете найдет все те фразы, которые он (гарант) выдавал в адрес СССР.

Но коли сам президент, опора законности, собиратель земель российских и прочая, сказал, что в СССР не было ничего, кроме синих кур и черных галош, – стало быть, так и было. Наверное. Народ, который вырос, окреп, победил в войне, отстроил страну и... Ходил в черных галошах за синей курицей.

Интересно, советские мальчишки солдаты погибали в Венгрии, Чехословакии, Анголе, Мозамбике, Корее, Вьетнаме, Афганистане и в других местах за галоши или за курицу? Тогда интересно, за что сегодня в Сирии погибают? За нефтегазовую трубу или что еще?

И вот тут начинается то, о чем я и хотел поговорить.

Почему такое огромное количество продукции, идущей в мозги, можно охарактеризовать как антисоветчину?

А все просто. Так надо.

Так надо, потому что через 6-10 лет должно остаться как можно меньше голов, умеющих думать. И, самое важное, желающих.

Думаю, те, у кого есть взрослые дети, а ещё лучше внуки, заметили изменение в работе мозга. Они не такие, как мы. Они заточены на зарабатывание денег. Даже те, у кого это не получается. И самое страшное, деньги им нужнее, чем нам. Ваш мобильный телефон, купленный 3 года назад и прекрасно работающий, вызывает у них смех. Год — вот время жизни мобильника. Да и всего остального. Жизнь у современного человека измеряется возможностью покупать все самое новое и модное. Остальное – ерунда, не заслуживающая внимания.

Должно остаться стадо, умеющее потреблять и прыгать. А кто не прыгает, тот сами знаете кто.

Владимир Владимирович сказал, что мы на пути в Великую Россию, – значит, так оно и есть. И та Великая Россия не будет иметь ничего общего с тоталитарным советским антидемократичным режимом. Но ведь, как ни странно, великий СССР, что бы нам сегодня ни говорили, вырос из великой России. Той России, в которой были не только дворяне, но и простой, но героический народ. Были георгиевские кавалеры, были купцы-миллионеры из крестьян, были Ломоносов, Жуковский, Циолковский и многие другие.

Это уже второй уровень. Начали с верхов, постепенно опускаются вниз. Но качественно гадят на все, до чего можно дотянуться. Ибо основная боевая задача – обгадить все и всех. Не знаю, заметили ли вы, что сегодня почти пропала тема коммунистов.

20 лет назад на них вешали всех собак. А сегодня они вроде и хорошие были. Сегодня в тренде плюнуть на великих ученых, великих конструкторов, великих артистов. Оказывается, не идеально они жили. Женщин имели на стороне, водочку попивали, даже предавали товарищей. Великие военачальники уже знамениты не победами в Великой Отечественной, а тем, сколько трофеев они вывезли к себе на дачу...

Чтобы у подавляющего большинства тех, кто через 6 лет станет активным (ну так, насколько это возможно) электоратом, в голове была одна извилина. И та вела в правильном направлении.

А все эти размышлизмы на тему того, как все было в СССР, – это вредоносно и мешает.

Кстати, вот тут реально спасибо, что не 37-й на дворе. В те времена инакомыслие реально хреново заканчивалось.

Так что мы еще попыхтим, да. Но – не очень эффективно и не очень долго. Во-первых, потому что вымрем рано или поздно (смотрим на пункты о медицине, повышенном пенсионном возрасте и прочих удовольствиях типа акцизов), во-вторых, перейдя в разряд старых пердунов, которых уже никто не будет слушать, ничего уже и не навоняем.

Тем не менее, эта проблема перед ведущими народ к Великой России стоит ой как актуально. Живучие мы. И отцы, и деды у нас живучие. Сколько лет прошло с окончания войны, а ветераны все ещё живы. Мало, но живы. И афганцы живы. Не говоря уже о молодых участниках кавказских войн. И подняться можем, как показали события на Донбассе. Подняться без команды сверху, без агитации, без красивых слов. Поехать и победить или погибнуть за идею.

Правда, а вот зачем все эти злопыхтения? Зачем рассказы о том, что было не так уж и плохо жить в Союзе? В топку. На свалку истории через дискредитацию. И никто уже «совков» слушать не станет. И неинтересно, и смысла никакого. Ничего не напоминает? Не эти ли слова вы слышали недавно от своего сына, внука, племянника? Кстати, заметили, мы уже не обижаемся на "совок". Это как почетное звание. Странно, но ведь это факт.

Факт, который стоит отметить, но на который не стоит обижаться.

Ведь впереди – Светлый Путь в Великую Россию.

Стадо пойдет. Спокойно так и побрякивая колокольчиками. И бодрыми криками «Йе-гээээ!» А за пастырей беспокоиться не стоит, да. Пастырей подготовят. В Кембриджах, Оксфордах, Принстонах и ВШЭ. Тут все четко.

Стадо успешно взращивается.
Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер


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Комментарии 62

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  1. aybolyt678 Сегодня, 06:26
    К сожалению, декларируемый властью Патриотизм, не является официальной Идеологией нашего Государства. Ведь чтобы стать официальной идеологией ему нужно придать юридическую силу. И на основании нарушения Закона, кое кого пострелять.
    aybolyt678
    1. 210окв Сегодня, 06:46
      Статья правильная и написана от души.На сто процентов ЗА.Нет будущего у страны без идеалов и принципов.Без воспитания поколения которое идёт на смену нам..А то что у страны будет ещё одна газовая труба показывает только слабость и никчемность власти..Если все остальное в загоне.
      210окв
      1. Pax tecum Сегодня, 07:07
        Вот, очень интересные определения, четко и емко.
        Идеологическая беседка на сайте Россия-2.
        Под капитализмом понимается общественное устройство, управляемое такой общественной идеологией, которая понимает свободу каждого субъекта исключительно как свободу реализации его потребительских желаний, как правило, несдерживаемых разумом, моралью и совестью и выражающихся в приобретении материальных товаров и разнообразных удовольствий, ограничиваемых исключительно его богатством в пассивной и активной формах. Отмечается, что при капитализме власть то же понимается, как удовольствие от насилия (пассивная форма) и одновременно богатство в активной форме.
        Богатство в пассивной форме - объекты собственности, приобретенные для своей жизнедеятельности для удовольствия, свободные деньги, власть.
        Богатство в активной форме - средства производства, включая переменный производственный капитал, и товары для спекулятивной перепродажи в будущем, в т.ч. недвижимость, акции, власть и пр., позволяющие увеличивать богатство без необходимости личного труда.
        При этом сами человеческие чувства превращаются в товар. Например, жадность людей, наделенных общественной властью, покупается за деньги и превращается в коррупцию.
        И т.д.
        Идеологией капитализма является «религия денег», отражающая общественное поведение субъекта денежной иерархии, как подобострастие к большей «цифре капитала» и презрение к меньшей, вызывающая неутолимое стремление принявшего религию денег передвинуться на всё более высокий уровень денежной иерархии.

        Под социализмом понимается общественное устройство, управляемое такой гуманистической идеологией, которая обеспечивает свободу реализации фундаментальных прав каждого человека на жизнь, труд, жилище, образование, медицинское обслуживание для всех членов общества и свободу реализации потребительских желаний на денежной основе в порядке личных трудовых заслуг перед обществом, при этом ограничивая эти желания необходимостью главенства общественных интересов и общественной морали, сохранения высокой нравственности, совестливости и чувства долга в обществе.
        Идеологией социализма является коммунистическая идеология социального равенства людей, иерархическое место которых в обществе определяется не богатством, а исключительно общественным авторитетом, базирующимся на трудовых заслугах и жизненных поступках личности.

        Фундаментальная разница между капитализмом и социализмом заключена в том, что при капитализме общественная значимость человека определяется его богатством (общественная власть то же богатство, но существующее в иной форме), при социализме – заслугами перед обществом.
        Pax tecum
        1. Pax tecum Сегодня, 07:12
          Именно поэтому в СССР знатная доярка или знатный шахтер пользовались не меньшим уважением в обществе, чем известный конструктор или академик. А Верховный Совет СССР и состоял в подавляющем большинстве из таких уважаемых людей из разных слоёв общества. Потому-то и не было конфликта между социалистическим законодательством и подавляющим большинством обществом, какой имеется сегодня.
          Монолитным и сильным общество может стать только в одном случае, когда ценностные ориентиры государственной идеологии (религии) разделяются большинством общества.
          Pax tecum
          1. dsk Сегодня, 08:00
            Цитата: Pax tecum
            Монолитным и сильным общество может стать только в одном случае, когда ценностные ориентиры государственной идеологии (религии) разделяются большинством общества.
            Именно поэтому православие превратило Киевское княжество в Россию. hi
            dsk
        2. aybolyt678 Сегодня, 07:33
          Цитата: Pax tecum
          Под капитализмом понимается общественное устройство,

          Где вы набрались этого? между прочим, в нашем обществе Капитализма нет. Капитал это стоимость рождающий новую стоимость, с помощью труда конечно. У нас, в стране, присутствуют предметы роскоши, в вашем комментарии, фигурирующие, как пассивное богатство. Капиталы у нас вывозятся. И даже не столько олигархами сколько коммерсантами, закупаются авто, телефоны, тряпки, удочки, и т.д.... Капитализм как государственное устройство, подразумевает накопление и развитие Капитала. т.е. средств производства, использование сырьевой базы, подготовка специалистов... Страны развитого Капитала, используют нас как рынок, базар с развитой структурой продаж. Нет у нас Капитализма, у нас Оккупация с Капитуляцией.
          aybolyt678
      2. Ольгович Сегодня, 07:55
        Цитата: 210окв
        .Нет будущего у страны без идеалов и принципов.

        Есть идеалы: Президент России:
        для России не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. «Это и есть национальная идея»

        Принципы-в Конституции России.
        Учись-способов миллион, становись умнее, работай, живи-ВСЕ есть для этого, даже за границей можешь это сделать.
        Ольгович
      3. Антианглосакс Сегодня, 08:32
        Блестящая статья! Коротко и ёмко. Образование, культура, спорт, наука - это те вещи за развал и растаптывание которых Путин&компания несут полную ответственность! И это именно та причина, по которой я за него голосовать не стану! Не верю ему, не единожды солгавшему.
        Антианглосакс
      4. kapitan92 Сегодня, 09:22
        Цитата: 210окв
        Статья правильная и написана от души

        Подписываюсь. Статья затрагивает серьезные наболевшие проблемы: образование, медицина, развитие спорта, промышленность .
        Не задумывались: музыка гимна старая - текст новый, триколор и звезды на башнях Кремля, Екатеринбург и Свердловская область, Санкт - Петербург и Лениградская область. Страна "зависла" в подвешенном состоянии. Государство без идеологии пустой звон!
        Цитата: 210окв
        А то что у страны будет ещё одна газовая труба показывает только слабость и никчемность власти..

        Страна превращена в бензоколонку Европы.Кроме слабости и никчемности надо добавить продажность власти. Вот теперь полная картина! hi
        kapitan92
    2. Pax tecum Сегодня, 06:50
      «Для низких натур нет ничего приятнее, как мстить за свое ничтожество, бросая грязь своих воззрений и мнений во все великое и святое». В.Г.Белинский
      Pax tecum
    3. dsk Сегодня, 07:45
      Цитата: aybolyt678
      идеологией
      Каждый народ - патриот своей страны. Основной фундамент лежит глубже - От Марка святое Благовествование - 10:42-45 "Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть бо'льшим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих." hi
      dsk
      1. aybolyt678 Сегодня, 08:07
        Цитата: dsk
        Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих."

        именно так, социальная значимость поступков человека - главное мерило. Иисус был первым идеальным Коммунистом. Но к сожалению не создал своей Партии, а церковь больше озабочена душой после смерти а не телом при жизни.
        aybolyt678
        1. dsk Сегодня, 09:26
          Цитата: aybolyt678
          озабочена душой после смерти
          В первую очередь при жизни, кода у человека болит душа, тело не может быть здоровым, это вам как врачу хорошо известно. Как говорят - "все болезни от нервов."
          После смерти человек не может уже ничего исправить, только родственники своими молитвами о усопших могут улучшить посмертное состояние его души. Послушайте панихиды в церкви.
          dsk
  2. aybolyt678 Сегодня, 06:33
    В статье традиционно ругается молодое поколение, однако, что мы сделали для противодействия Рекламе? А ведь с точки зрения ребенка - Реклама это сказка со счастливым концом
    aybolyt678
    1. dsk Сегодня, 07:51
      Цитата: aybolyt678
      противодействия Рекламе
      Содержанию её. Реклама - средство производства, ножом можно резать хлеб, можно и убить.
      dsk
  3. сибиралт Сегодня, 06:35
    У нас сейчас минус 45. Пошел за казахскими сигаретами (на российские пенсии уже не хватает). Опасался, что в мороз торговать не будут, но обошлось. Взял пару блоков, до конца морозов должно хватить. Иду домой и думаю, а кому нахрен нужен мой голос на выборах президента? Все одно, никто нас не услышит. recourse
    сибиралт
    1. 210окв Сегодня, 06:53
      Ага.Вот только Ваш бюллетень будет использован так как захотят.Идти надо.Даже если нет альтернативы.Если Вы против этой власти и не видите среди кандидатов никого достойного так хоть испортите эту бумажку.
      Цитата: сибиралт
      У нас сейчас минус 45. Пошел за казахскими сигаретами (на российские пенсии уже не хватает). Опасался, что в мороз торговать не будут, но обошлось. Взял пару блоков, до конца морозов должно хватить. Иду домой и думаю, а кому нахрен нужен мой голос на выборах президента? Все одно, никто нас не услышит. recourse
      210окв
      1. mastervojaka Сегодня, 07:35
        Так называемые "бумажки", которые порченные, не учитываются, так что портить смысла нет никакого, от слова совсем. Реально нужно отдать кому-нибудь свой голос, там же не будет графы "против всех".
        mastervojaka
        1. Антианглосакс Сегодня, 08:40
          Цитата: mastervojaka
          Так называемые "бумажки", которые порченные, не учитываются, так что портить смысла нет никакого, от слова совсем.

          Смысл порчи бумажки в том, чтобы эта бумажка не проголосовала так, "как надо" властюкам или ещё каким ненужным силам. Испорченные естественно не учитываются при голосовании, но учитываются при анализе общего кворума.
          Антианглосакс
  4. vlad007 Сегодня, 06:41
    И во времена СССР и сейчас были и есть разные люди. Если говорить именно о людях, то авторы обобщают до искажения. Искусство, да, согласен с авторами, просело основательно, но представители искусств сами об этом говорят и в качестве причины указывают ... ОТСУТСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ. Поразительно, те , кто раньше говорили о том, что всё заидеологизировано, сейчас говорят о том, что им не хватает идеологии.
    vlad007
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:44
      Я еще раз подумал о фильме "Движение вверх"- ведь почему он пользуется такой популярностью - а потому, что победила команда баскетболистов Советского Союза ! Вот ностальгия и пробила, а не особая художественная ценность фильма. Но это мое мнение.....
      Uncle Lee
      1. Boris55 Сегодня, 07:36
        Цитата: Uncle Lee
        а потому, что победила команда баскетболистов Советского Союза!

        Как бы не старались создать СССР 2.0 - ни чего не получится.
        Boris55
        1. Антианглосакс Сегодня, 08:44
          Цитата: Boris55
          Цитата: Uncle Lee
          а потому, что победила команда баскетболистов Советского Союза!

          Как бы не старались создать СССР 2.0 - ни чего не получится.

          И не надо. А надо взять всё лучшее из опыта СССР и нынешнего ущербно-капиталистического и сделать грамотную компиляцию. Однако в силу косности, ущербности и скудоумия наши рукамиводители на такое не способны в принципе.
          Антианглосакс
          1. Boris55 Сегодня, 08:57
            Цитата: Антианглосакс
            Однако в силу косности, ущербности и скудоумия наши рукамиводители на такое не способны в принципе.

            "Что бы завод не выпускал, всё равно автомат Калашникова выходит".
            Система взаимоотношения людей, выстроенная по принципу государств, в принципе неспособна на какие бы то ни было изменения. Любой руководитель, хочет он этого или нет, будет вписан в эту систему. Ни какие революции, ни какие лидеры (Грозный, Сталин, Путин) не способны её изменить, пока народ этого сам не захочет, а что бы он этого захотел, нужно дать ему альтернативные знания, которые скрыты не только от народа, но и от так называемой элиты.
            Boris55
    2. aybolyt678 Сегодня, 07:41
      Цитата: vlad007
      представители искусств сами об этом говорят и в качестве причины указывают ... ОТСУТСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ.

      представители искусств, подчиняются министерству Культуры, А Культура, по одному из определений, является системой внутренних ограничений. Ограничения, по мнению представителей искусств, это несвобода. Все так смешалось laughing
      Беда в отсутствии четких понятий. Например толерантность, отсутствие иммунного ответа, толерантный организм беззащитен перед болезнью, а в Европе его культивируют, и даже наказывают за его отсутствие.
      aybolyt678
    3. Boris55 Сегодня, 07:42
      Цитата: vlad007
      Поразительно, те , кто раньше говорили о том, что всё заидеологизировано, сейчас говорят о том, что им не хватает идеологии.

      Идеологий у нас больше чем предостаточно, а вот тем, кому яко бы её не хватает, преследуют совсем другую цель - закрепить в Конституции на веки вечные идеологию их партии и как следствие - запретить все остальные.
      Boris55
      1. aybolyt678 Сегодня, 08:12
        Цитата: Boris55
        а вот тем, кому яко бы её не хватает,

        они просто не знают с чем бороться! Можно Все! даже "мужские балеты".
        aybolyt678
  5. Pax tecum Сегодня, 06:53
    В 1952 году Сталин, в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР», ставил вопрос о переходе на 5-6 часовой рабочий день, чтобы граждане страны могли остальное время тратить на свою личную жизнь, развитие и отдых.
    «Необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии…
    …Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления».

    А. сейчас?! Для нынешней власти - это как страшный сон. Капитализм, однако.
    И, как это вопросов о повышении пенсионного возраста не возникало при Союзе, а ведь тянули на себе полмира, без преувеличения.
    Pax tecum
    1. Горный стрелок Сегодня, 07:29
      Поднять зарплату без товарного наполнения - просто обесЦенить деньги. И цены вырасти могут на ту же величину.
      Горный стрелок
    2. aybolyt678 Сегодня, 07:43
      Цитата: Pax tecum
      а ведь тянули на себе полмира, без преувеличения.

      если бы, в те времена, мы отстроив предприятие в Индии или Африке, застолбили бы право распоряжаться 5% прибыли, Щас бы был Коммунизм.
      aybolyt678
      1. Boris55 Сегодня, 08:22
        Цитата: aybolyt678
        застолбили бы право распоряжаться 5% прибыли, Щас бы был Коммунизм.

        Интересно и как в вас только сочитается 5% капитализма и при этом мысль про коммунизм? laughing
        Boris55
    3. Ольгович Сегодня, 09:30
      Цитата: Pax tecum
      В 1952 году Сталин, в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР», ставил вопрос о переходе на 5-6 часовой рабочий день, чтобы граждане страны могли остальное время тратить на свою личную жизнь, развитие и отдых


      Почитайте письма граждан 1952 г о том, как они тратили время "на отдых и развитие"-на стояние в тысячных очередях за хлебом и прочим, а проще-о голоде начала 1950-х .https://zapadrus.su/rusmir/istf/1671-poslednij-s
      talinskij-golod-krizis-prodovolstvennogo-obespech
      eniya-v-sssr-nachala-1950-kh-gg.html
      Ольгович
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:26
    Роман, ну может не все так мрачно? Есть ещё люди в стране, кому не "все равно".
    Горный стрелок
    1. aybolyt678 Сегодня, 08:14
      Цитата: Горный стрелок
      Есть ещё люди в стране, кому не "все равно"

      у тех кому не "все равно", все равно нет возможности влиять на реальную власть.
      aybolyt678
    2. BecmepH Сегодня, 08:26
      Цитата: Горный стрелок
      Роман, ну может не все так мрачно? Есть ещё люди в стране, кому не "все равно".

      Кто это?
      BecmepH
  7. Boris55 Сегодня, 07:34
    Цитата: Р.Скоморохов, А.Ставер
    складывается впечатление, что некие силы отдали приказ решительно и бесповоротно уничтожить все, что связано с СССР.

    Почему некие силы? Мы все дружно голосуем за партию ЕР т.е. за капиталистический путь развития и вполне естественно что одна политическая система пытается зачистить поляну от других. Кто считает, что у нас "народец не тот", тот пускай поищет тот, который его устроит - планета большая.
    Boris55
  8. тасха Сегодня, 07:39
    Советский Союз сгнил и развалился.
    Подобные статьи без реальных предложений, без конкретных идей несут только вред. Почему я и не хожу на митинги - бла-бла-бла развал, бла-бла-бла.. коррупция.. Прямо руки потом опускаются.
    Если Вы, уважаемые авторы, хотите сделать полезное и нужное, то хотя бы пообщайтесь лично с тем же Павлом Грудининым, задайте ему удобные и не удобные вопросы. Съездите в ЗАО "Совхоз им. Ленина", разнюхайте и разведайте. Поговорите с рабочими..
    тасха
    1. aybolyt678 Сегодня, 07:58
      Цитата: тасха
      Павлом Грудининым, задайте ему удобные и не удобные вопросы.

      Власть - это система. Менять людей, ломать систему очень сложно, чаще система ломает человека. Оставить Путина значит стабильно идти тем же путем. Поставить Грудинина - неизвестно что будет. После Коммунистической геронтократии, Горби, Ельцина просто страшно ошибится.
      aybolyt678
      1. тасха Сегодня, 08:14
        Поставить Грудинина - неизвестно что будет.

        В любом случае, когда судьба страны зависит от одного человека - ничего хорошего в этом нет.
        тасха
    2. Alex_59 Сегодня, 07:59
      Цитата: тасха
      Советский Союз сгнил и развалился.

      Давайте когда у вас сгниет зуб отрубим вам голову. Отличное решение - по аналогии с СССР, который несомненно к концу своей жизни немного подгнил.
      Alex_59
      1. тасха Сегодня, 08:11
        вас сгниет зуб отрубим вам голову....немного подгнил

        Следите за своими словами. Не хочется писать про гниль в голове...
        тасха
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:40
    Авторы как всегда подняли болезненную тему и раскрыли ее добросовестно. Согласен по всем пунктам. А кому это нужно кроме американцев тоже понятно - тем кого воротит от страны, в которой живут и зарабатывают на своей т.н. "оппозиционности" большие деньги. Для них советское прошлое как геморрой, поэтому и огромное желание стереть его из памяти будущих поколений. В наличии 5 колоны сомневается только 5 колона.
    rotmistr60
    1. Boris55 Сегодня, 07:48
      Цитата: rotmistr60
      ...для них советское прошлое как геморрой...

      Смотря какое советское прошлое. То, которое после убийства Сталина сделало всё, что бы уничтожить его достижения, оно на фиг не нужно. Именно по этой причине народ в 90-х не поддержал КПСС.
      Цитата: rotmistr60
      В наличии 5 колоны сомневается только сама 5 колона.

      Согласен на все 100%
      Boris55
  10. Alex_59 Сегодня, 07:44
    Ну всё правильно. Советский проект был успешным, поэтому над его убийством трудился весь мир. Сегодня принято говорить, мол посмотрите - Союз же развалился, значит нежизнеспособный был проект. Но при этом никто не вспоминает, что его 70 лет давил весь мир (в том числе устроил с этой целью самую кровавую войну в истории человечества), а СССР при этом не загнулся, а еще и стал лидером в целом ряде отраслей человеческих знаний. И всё это в суровейшем климате. Это ли не доказательство его успеха? Нет ни одной державы в мире, кто бы в таких условиях не загнулся. А что было бы, если бы СССР был свободен от этого дикого давления?
    Говорят жили бедно, уравниловка. Конечно бедно - если столько ресурсов высасывает оборона страны, если ты вечно живешь "под санкциями" и с приставленным к голове пистолетом. И давят тебя такие монстры как США и Европа. В итоге всё по библии - сдали передовую, опередившую время социальную систему ради плюшек. Да, у СССР были проблемы, но если бы из-за таких проблем, какие имел СССР каждый раз приходилось бы сносить государственный строй, то в США это происходило бы каждые 15-20 лет. Больного насморком просто убили чтобы не лечить, а надо было всего лишь о нем позаботиться.
    Alex_59
    1. aybolyt678 Сегодня, 08:04
      Цитата: Alex_59
      Говорят жили бедно, уравниловка. Конечно бедно - если столько ресурсов высасывает оборона страны, если ты вечно живешь "под санкциями" и с приставленным к голове пистолетом.

      До 1970 мы развивались и были на мировом уровне. С тех пор прошло более 40 лет. Потому как перешли на нефть.
      С нынешними технологиями, да развить внутренний рынок, максимально закрытся от мирового, и будет у нас Счастье.
      aybolyt678
      1. ромул Сегодня, 08:15
        Цитата: aybolyt678
        максимально закрытся от мирового, и будет у нас Счастье.

        И будет у Северная Корея.. Ыном кто будет?
        ромул
      2. Boris55 Сегодня, 08:29
        Цитата: aybolyt678
        ... максимально закрытся от мирового ...

        Закрыться - это значит отстать от всех остальных. Глобализация, как наиболее эффективный способ хозяйствования, процесс объективный. Государства которые не впишется в этот процесс, рискуют оказаться на обочине истории и в конечном итоге исчезнуть с карты Мира.
        Boris55
        1. aybolyt678 Сегодня, 09:03
          Цитата: Boris55
          Глобализация, как наиболее эффективный способ хозяйствования, процесс объективный.

          Во все времена, войны шли как за ресурсы, так и за рынки сбыта.
          Цитата: Boris55
          Закрыться - это значит отстать от всех остальных.
          А открыться значит переплюнуть по потреблению? laughing
          Предлагаю уточнение: закрыться для предметов роскоши и открыться для технологий. Только думаю без войны, глобалисты технологии не отдадут
          aybolyt678
          1. Boris55 Сегодня, 09:15
            Цитата: aybolyt678
            Предлагаю уточнение: закрыться для предметов роскоши и открыться для технологий.

            Глобализация по Русски изложена в статье В.Путина "XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию": http://www.kremlin.ru/events/president/news/56023
            Boris55
          2. Alex_59 Сегодня, 09:33
            Цитата: aybolyt678
            А открыться значит переплюнуть по потреблению?

            Я обычно призываю обратить взоры на КНР. Там очень мудро понимают в чем именно надо открыться, а в чем закрыться, что украсть, а что подарить. Закручивать гайки в плане личного потребления это путь в Северную Корею. Не получиться сегодня быть сытым, успешным, богатым и изолированным одновременно. Поэтому открываться надо. Но головой-то надо думать. В области тяжелой промышленности и стратегических отраслей Китай очень-очень закрыт. Там рулит партия. А вот ширпотреб - гуляй поле, свобода и сплошной капитализм.
            Alex_59
    2. Антианглосакс Сегодня, 08:50
      Цитата: Alex_59
      Советский проект был успешным, поэтому над его убийством трудился весь мир. Сегодня принято говорить, мол посмотрите - Союз же развалился, значит нежизнеспособный был проект. Но при этом никто не вспоминает, что его 70 лет давил весь мир (в том числе устроил с этой целью самую кровавую войну в истории человечества), а СССР при этом не загнулся, а еще и стал лидером в целом ряде отраслей человеческих знаний. И всё это в суровейшем климате. Это ли не доказательство его успеха? Нет ни одной державы в мире, кто бы в таких условиях не загнулся. А что было бы, если бы СССР был свободен от этого дикого давления?
      Говорят жили бедно, уравниловка. Конечно бедно - если столько ресурсов высасывает оборона страны, если ты вечно живешь "под санкциями" и с приставленным к голове пистолетом. И давят тебя такие монстры как США и Европа. В итоге всё по библии - сдали передовую, опередившую время социальную систему ради плюшек. Да, у СССР были проблемы, но если бы из-за таких проблем, какие имел СССР каждый раз приходилось бы сносить государственный строй, то в США это происходило бы каждые 15-20 лет. Больного насморком просто убили чтобы не лечить, а надо было всего лишь о нем позаботиться.

      Блестяще! Жаль не могу поставить +100500.
      Антианглосакс
  11. Dimmih Сегодня, 07:52
    Цитата: " И спортивный разряд по одному или по нескольким видам спорта имел каждый выпускник." Это есть неправда, преувеличиваете. Были в СССР и положительные стороны, и отрицательные.... Всё было. Вспомните слова "Достать" , "Выкинули". Массовые выезды на морковку, уравниловка на работе, овощегноилища... Всякое было-и хорошее, и плохое. Вот у нас в городе самое большое здание был горком партии.... Так что страна была другая и жизнь была другая-чем-то лучше, а чем-то хуже.
    Dimmih
  12. bober1982 Сегодня, 08:10
    Зачем было вспоминать в статье Павлика Морозова не совсем ясно, тем более,что вся эта история его "предательства" - типичный продукт гнусной советской пропаганды.
    bober1982
  13. Rey_ka Сегодня, 08:15
    Соглашусь! И напомню если раньше толкование слова НИЩЕТА - было как отсутствие возможности приобрести самое необходимое то сейчас новый смысл: НИЩЕТА -невозможность приобрести ЖЕЛАЕМОЕ при наличии всего необходимого.
    Rey_ka
  14. профессор Сегодня, 08:20
    Уж почти 30 лет как нет совка, а иные все еще слезы проливают по нему. Хорошо там было или плохо (по мне плохо), но это уже не имеет значения. Нельзя строить прошлое, нужно создавать будущее.
    Какое счастье, что существует Америка и её можно обвинить во всех своих бедах. Образование, медицина, промышленность, спорт, культура- везде завал? Виновата Америка. Дороги разбил Трамп, а в лифтах как известно ссыт Обама-. Не надоело искать виновных?

    Ладно лихие 90-е, но вот уже 18 лет стабильность у вас. Целое поколение. Кто вам мешал покончить с взяточничеством в образовании, блатом и левыми диссертациями? Кто мешал оснастить клиники современным оборудованием? Кто не давал вкладывать нефте доллары в свою промышленность, а не в талантливых виаланчелистов? А допинг кто заставлял применять? Про "культуру" даже писать не буду- забанят за мат. Это не описуемо цензурным языком.

    Будущее надо строить, а не плакать о прошлом. И кстати, не стыдно учиться у других. При Петре Первом учились и при Джугашвили учились. За государственный счет толковых студентов посылали учиться у буржуинов. Результат был.

    ПС
    Авторы, не может провинциальный врач зарабатывать как светило. Так не бывает. Причем нигде. Уравняете их доходы, но не станет посредственность светилом, а вот светило куда-то исчезнет.
    профессор
    1. Boris55 Сегодня, 08:39
      Цитата: профессор
      Про "культуру" даже писать не буду- забанят за мат. Это не описуемо цензурным языком.

      В принципе согласен, но именно культура определяет всё остальное.
      Boris55
  15. Alex66 Сегодня, 08:20
    Все что описано в этой статье делается для капитализма, нужен раб, который не понимает, что он раб, поэтому должен быть не образован, иметь примитивные стереотипы мышления, ему нужен внешний враг, раб должен бояться как бы не было хуже, эти задачи выполняет образование, культура, СМИ. Раб должен быть лоялен власти должен бояться потерять работу, должен не иметь накоплений, обеспечивающих ему свободу, это решает низкая зарплата. Медицина? ну зачем раба лечить, безработица решает этот вопрос, заодно и пенсионный вопрос закрывается. Развитие промышленности при рабовладельческом строе (КАПИТАЛИЗМЕ) не нужно, посмотрите историю там столетиями ни чего не развивалось, если и были прорывы они душились. Спорт для рабов как гладиаторские игры, это просто шоу, а развития требует физическая культура, но в этом случае раб после пенсии может и без медицины лет 20 прожить, а это плохо.
    Alex66
    1. EvilLion Сегодня, 08:28
      Ага, не развивалось. Интересно, а откуда тогда вся индустрия с которой человечество пришло к 20-му веку.

      Ну а про "развитое" советское общество, которое с визгами и плясками сдало свою же страну, я лучше помолчу.
      EvilLion
  16. EvilLion Сегодня, 08:25
    А тем временем средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума.

    Впрочем, если кто-то пишет про ЕГЭ, то дальше можно не читать. ЕГЭ - это жупел. Неважно, как учат, главное как экзамен проводят. Но, видимо, в рамках автоматизированных тестов списывать и давать взятки стало сложнее.
    EvilLion
  17. Rey_ka Сегодня, 08:31
    И не соглашусь что жили плохо кто был с руками и головой вполне так хорошо жили (ХОРОШО тож понятие относительное в том смысле что чуть лучше безруких и безмозглых да и последние с голода не умирали).
    Rey_ka
  18. EvilLion Сегодня, 08:34
    Только вот простите, рабочий, который делает ракеты или самолеты и получает 20000-25000 рублей, — это как?


    А это автор просто нагло и бессовестно врет.

    Ваш мобильный телефон, купленный 3 года назад и прекрасно работающий, вызывает у них смех.


    Мой работает 7 лет. Впрочем, автор так ничего и не понял. У народа, который 20-25к получает даже в условиях санкций и курса доллара под 60, денег столько, что он может себе позволить такое сверхпотребление вроде смены телефонов или нафиг не нужных при наличии нормальных ПК планшетов. Или машину каждые 2-3 года менять. В сетевые игры тысячами рублей донатить.
    EvilLion
    1. bober1982 Сегодня, 08:47
      Цитата: EvilLion
      Или машину каждые 2-3 года менять.

      Или, не вылазить из Турции и Кипра.
      bober1982
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