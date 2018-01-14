С-400 вписались в крымский пейзаж

В Севастополе на боевое дежурство заступили 8 боевых расчетов зенитно-ракетной системы С-400. Развертывание комплексов торжественно состоялось на мысе Фиолент. Новые системы сменили не боевом посту ЗРК предыдущего поколения С-300.



Комплекс С-400 "Триумф" на сегодняшний день является самым современным в российской армии, а по ряду характеристик он превосходит все существующие ЗРК в мире. "Триумф" способен работать по любым целям, а то числе и гиперзвуковым, на дальности до 400 км. Под "зонтик" развернутой в Крыму системы попадет значительная часть соседнего Краснодарского края.



Напомним, что ровно год назад первый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Феодосии. Как считают в Минобороны, двух дивизионов этих ЗРК вполне достаточно для полной защиты воздушного пространства Крыма.











