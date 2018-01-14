19:34 14 января

С-400 вписались в крымский пейзаж

В Севастополе на боевое дежурство заступили 8 боевых расчетов зенитно-ракетной системы С-400. Развертывание комплексов торжественно состоялось на мысе Фиолент. Новые системы сменили не боевом посту ЗРК предыдущего поколения С-300.

Комплекс С-400 "Триумф" на сегодняшний день является самым современным в российской армии, а по ряду характеристик он превосходит все существующие ЗРК в мире. "Триумф" способен работать по любым целям, а то числе и гиперзвуковым, на дальности до 400 км. Под "зонтик" развернутой в Крыму системы попадет значительная часть соседнего Краснодарского края.

Напомним, что ровно год назад первый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Феодосии. Как считают в Минобороны, двух дивизионов этих ЗРК вполне достаточно для полной защиты воздушного пространства Крыма.




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Комментарии 5

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  1. svp67 Сегодня, 17:57
    С-400 вписались в крымский пейзаж
    К слову хорошо так вписались, ОРГАНИЧНО, что под Феодосией, что под Севастополем.
    svp67
    1. rapid turtle Сегодня, 18:07
      А под Джанкоем или Красноперекопском не может еще один дивизион С-400 вписаться? Ну может не сразу, а со временем? А??????
      rapid turtle
      1. svp67 Сегодня, 18:12
        Цитата: rapid turtle
        А под Джанкоем или Красноперекопском не может еще один дивизион С-400 вписаться?

        Там близко к границе, думаю так, что лучше он впишется где то в районе Симферополя, как раз там несколько аэродромов...а под Джанкоем или Красноперекопском найдется, что еще вписать, благо список у нас большой...
        svp67
  2. Masya Masya Сегодня, 18:11
    Так, они вписываются красиво не только в крымский пейзаж, а и в любом уголке нашей, необъятной Родины красиво смотреться будут!
    Masya Masya
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:23
    Где они эту Косогляденко нашли?! laughing Я про репартёра.Этой бы косогляденки осталось голову в ракету засунуть во время запуска laughing Она хоть вообще знает чем ракета от корабля отличается?.
    Наблюдатель2014
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