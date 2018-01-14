Отель Трампа в Вашингтоне «переименовали» в «Гадюшник»
Огромная световая проекция слова «гадюшник» (shithole, другой вариант перевода – «вонючая дыра») появилась над входом в отель Trump International Hotel, сообщает РИА новости.
Видео было опубликовано в «Твиттере» основателя Bell Visuals Робина Бэлла, который ранее уже проецировал фразы, с критикой нынешнего президента.
Кроме «shithole» на здании появлялись и другие надписи, например такие: «Президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США», «Мы должны выступить с целью положить конец превосходству белой расы».
В пятницу СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира «гадюшником». В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств.
Африканский союз и правительства многих стран осудили слова президента, назвав их «расистскими» и «ксенофобскими».
Сам Трамп признал, что использовал жесткие слова, но при этом добавил, что инициативы по мигрантам, выдвинутые на встрече, были «гораздо хуже его высказываний».
Видео было опубликовано в «Твиттере» основателя Bell Visuals Робина Бэлла, который ранее уже проецировал фразы, с критикой нынешнего президента.
Кроме «shithole» на здании появлялись и другие надписи, например такие: «Президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США», «Мы должны выступить с целью положить конец превосходству белой расы».
В пятницу СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира «гадюшником». В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств.
Африканский союз и правительства многих стран осудили слова президента, назвав их «расистскими» и «ксенофобскими».
Сам Трамп признал, что использовал жесткие слова, но при этом добавил, что инициативы по мигрантам, выдвинутые на встрече, были «гораздо хуже его высказываний».
Использованы фотографии: www.globallookpress.com, twitter.com/bellvisuals
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