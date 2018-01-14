19:40 14 января

Отель Трампа в Вашингтоне «переименовали» в «Гадюшник»

Огромная световая проекция слова «гадюшник» (shithole, другой вариант перевода – «вонючая дыра») появилась над входом в отель Trump International Hotel, сообщает РИА новости.



Видео было опубликовано в «Твиттере» основателя Bell Visuals Робина Бэлла, который ранее уже проецировал фразы, с критикой нынешнего президента.




Кроме «shithole» на здании появлялись и другие надписи, например такие: «Президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США», «Мы должны выступить с целью положить конец превосходству белой расы».

В пятницу СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира «гадюшником». В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств.

Африканский союз и правительства многих стран осудили слова президента, назвав их «расистскими» и «ксенофобскими».

Сам Трамп признал, что использовал жесткие слова, но при этом добавил, что инициативы по мигрантам, выдвинутые на встрече, были «гораздо хуже его высказываний».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com, twitter.com/bellvisuals
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Комментарии 32

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  1. Masya Masya Сегодня, 18:22
    А что только отель? Всю страну в гадюшник давно переименовать надобно!
    Masya Masya
    1. рюрикович Сегодня, 18:25
      Цитата: Masya Masya
      Всю страну в гадюшник давно перемеиновать надобно!

      Марина, в наших сердцах это уже истина wink feel
      рюрикович
    2. Геркулесыч Сегодня, 18:26
      Марина hi -там еще остались адекваты, просто с ними никто не работает ка следует! lol А так, глядишь, и Аляску с Калифорнией уже бы вернули в Россию! good
      Геркулесыч
      1. sabakina Сегодня, 18:31
        Витальевич, если судить по РЕН ТВ, там кроме Аляски и Калифорнии ещё пара штатов были русскими.
        sabakina
        1. poquello Сегодня, 19:04
          Цитата: sabakina
          Витальевич, если судить по РЕН ТВ, там кроме Аляски и Калифорнии ещё пара штатов были русскими.

          русские там были 12 тысяч лет тому назад по анализу днк самого древнего захоронения
          poquello
        2. LSA57 Сегодня, 19:12
          Цитата: sabakina
          Витальевич, если судить по РЕН ТВ, там кроме Аляски и Калифорнии ещё пара штатов были русскими.

          а если ещё глубже копнуть? laughing
          Привет hi
          LSA57
      2. Masya Masya Сегодня, 18:34
        Цитата: Геркулесыч
        Аляску с Калифорнией уже бы вернули в Россию!

        Витальевич, love всему свое время, все идет своим чередом... wink
        Masya Masya
    3. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:41
      Masya Masya hi: Марина, а ну цыц laughing Не вспугните.Тут вроде только ситуёвина обостряется .Пока гипотетически хоть в нашу пользу.А вы loveвспугнуть пытаетесь. laughing
      Наблюдатель2014
      1. Masya Masya Сегодня, 18:48
        Цитата: Наблюдатель2014
        А вы вспугнуть пытаетесь.

        Тьфу, тьфу, тьфу, через левое плечо... wassat
        Masya Masya
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:52
          Masya Masya
          Тьфу, тьфу, тьфу, через левое плечо...
          Зачёт.Через левое это вам ни это.И вообще нужно понимать глубину наших глубин. bully
          Наблюдатель2014
          1. Masya Masya Сегодня, 19:01
            Цитата: Наблюдатель2014
            это вам ни это.

            Не... это что- то с чем- то!!! laughing
            Masya Masya
        2. LSA57 Сегодня, 19:09
          Цитата: Masya Masya
          Тьфу, тьфу, тьфу, через левое плечо..

          хорошо я справа подошёл laughing
          Привет hi
          LSA57
          1. Masya Masya Сегодня, 19:20
            Цитата: LSA57
            хорошо я справа подошёл

            Удачно зашел! laughing
            Приветик, Сергей! love Доброго вечера! love
            love
            Masya Masya
    4. Офицер запаса Сегодня, 19:05
      Полагаю, что сейчас слово «shithole» администрацией отеля будет запатентовано в качестве товарного знака. Там же популярность достигается любой ценой. Одна только книга рекордов Гинесса чего стоит. Как они говорят - ничего личного, только бизнес.
      Трамп еще и заработает на этом.
      Офицер запаса
  2. Геркулесыч Сегодня, 18:27
    Трампу, если есть чем думать, нужно сделать верные выводы, иначе импичмент для него станет спасением от фиаско по всем фронтам! fool
    Геркулесыч
  3. Оператор Сегодня, 18:29
    Shit Hole переводится как дерьмовая дыра, а не гадюшник - неправильный перевод, используемый сейчас на еврейской радиостанции "Эхо Москвы" (типа Трамп не их президент) и, к сожалению, перекочевавший на ВО.

    Кстати, Гаити и есть типичная дерьмовая дыра.
    Оператор
    1. Балу Сегодня, 18:37
      Цитата: Оператор
      Кстати, Гаити и есть типичная дерьмовая дыра.

      И не только Гаити как будущего Украины.
      Балу
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:48
      Оператор
      Кстати, Гаити и есть типичная дерьмовая дыра.
      Наших соседей перечислять будем? Ну в смысле на счёт гадюшности laughing
      Наблюдатель2014
      1. rruvim Сегодня, 19:05
        Один сосед! Но там процентов 7 - гадюшники, а остальные нормальные люди. Я по околорадскому таракану сужу. Он в Людях разбирается yes
        rruvim
    3. LSA57 Сегодня, 19:10
      Цитата: Оператор
      Кстати, Гаити и есть типичная дерьмовая дыра.

      хуже уркаины? belay laughing
      LSA57
  4. Rusland Сегодня, 18:29
    Что позволено им, не позволено другим и за этим они ревностно следят.
    Rusland
  5. Altona Сегодня, 18:30
    А на Белый Дом и Капитолий писсуарно было такой лазер навести? laughing laughing
    Altona
  6. Громобой Сегодня, 18:32
    Вывески загораются и гаснут,а отличный отель остаётся good
    Громобой
  7. Гардамир Сегодня, 18:39
    Рассказ написан 1987. фильм снят в 2002. смотрите отрывок из фильма сейчас.
    Гардамир
  8. Naputeon Bonaput Сегодня, 18:39
    Президент-тролль bully
    Naputeon Bonaput
  9. Симон Сегодня, 18:45
    Цитата: Masya Masya
    А что только отель? Всю страну в гадюшник давно переименовать надобно!

    Так, эта страна давно уже гадюшником была! Еще до Трампа! И мне кажется, что она была и будет всегда годюшной страной!
    Симон
  10. Симон Сегодня, 18:49
    Цитата: Геркулесыч
    Трампу, если есть чем думать, нужно сделать верные выводы, иначе импичмент для него станет спасением от фиаско по всем фронтам! fool

    Так, он уже сделал выводы - стал плясать под дудочку американских воротил!
    Симон
    1. Krasnodar Сегодня, 18:53
      Цитата: Симон
      Цитата: Геркулесыч
      Трампу, если есть чем думать, нужно сделать верные выводы, иначе импичмент для него станет спасением от фиаско по всем фронтам! fool

      Так, он уже сделал выводы - стал плясать под дудочку американских воротил!

      Дык он и есть самый шо ни на есть типичный американский воротила ))))
      Krasnodar
  11. Теренин Сегодня, 18:59
    СNN: На митинг против Трампа вышло около полумиллиона изнасилованных им женщин, и это только в Вашингтоне!.. laughing
    Теренин
    1. Василенко Владимир Сегодня, 19:06
      а возглавляет шествие моника?!
      Василенко Владимир
  12. Оранг Сегодня, 19:08
    Белые становятся изгоями. С "концом превосходства белой расы" США сами станут cрaной дырой. До либерастов из больших городов это дойдёт, когда они окажутся внизу пищевой цепочки,среди заполонивших всё дикарей. Белая глубинка:Аляска, штаты библейского пояса, Техас, Аризона выстоят, а большим городам кирдык придёт. Потом реднеки всё зачистят. Никуда США не денутся, нам стоит о себе подумать, так как проблемы теже самые, глобализация. Никакой "крепости Россия" в помине нет.
    Оранг
  13. san4es Сегодня, 19:09
    Огромная световая проекция слова «гадюшник» (shithole, другой вариант перевода – «вонючая дыра») появилась над входом в отель Trump International Hotel

    _Хороший PR...Теперь будет пользоваться популярностью у "панков", "байкеров" и прочего "андеграунда" bully
    san4es
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