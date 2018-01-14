06:46 15 января

Западная коалиция начала формирование «сил безопасности границы» в Сирии

Западная коалиция, возглавляемая США, приступила к созданию в Сирии так называемых «сил безопасности границы» на подконтрольной ей территории, передает РИА Новости сообщение официального представителя альянса.



Командование коалиции работает по этому проекту совместно с «Сирийскими демократическими силами».


В настоящее время в первом классе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель – создать численность сил примерно в 30 тысяч человек,
рассказал сотрудник пресс-службы альянса Томас Вил.

По его словам, «новые силы будут находиться вдоль долины реки Евфрат, в настоящее время подконтрольной СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ».

Напомним, «Сирийские демократические силы» были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с ИГ (группировка запрещена в РФ). Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США и смогли отбить у террористов ряд районов на севере и востоке страны по левую сторону от реки Евфрат. Кроме того, американские военные и подконтрольные им формирования сирийской оппозиции взяли под контроль район на юге страны с городом Эт-Танф.

Сообщения о новой инициативе Вашингтона в САР появились на фоне угроз со стороны президента Турции Эрдогана. Накануне он заявил, что турецкая армия в ближайшее время начнет операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG. При этом турецкий лидер хоть и обрушился на США с жесткой критикой, тем не менее, выразил надежду, что Вашингтон поддержит усилия Анкары.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 67

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  1. Наблюдатель2014 Вчера, 19:06
    Посмотрите классный фильм на эту тему с Томом Крузом."Сделано в Америке"
    Наблюдатель2014
    1. Vard Вчера, 19:58
      У них уже есть опыт подготовки умеренной опозициии по борьбе с ИГ... Денег ушло не меряно... А на выходе пшик...
      Vard
      1. Leeds Вчера, 20:28
        Вдоль границы реки Евфрат нет границы Сирии, там есть граница послевоенной Сирии, от которой отделят и признают по образу Косово независимое курдское государство - занозу в ж. государств ближнего востока. Фарс
        Leeds
        1. poquello Вчера, 20:53
          Цитата: Leeds
          отделят и признают по образу Косово

          и огребут всей своей "международной" коалицией, вона Германия чует чем пахнет - сокращает своё участие
          poquello
          1. Pirogov Вчера, 22:07
            Цитата: poquello
            и огребут всей своей "международной" коалицией, вона Германия чует чем пахнет - сокращает своё участие

            А кто звиздюлей давать будет ? Всё правильно Leeds написал .США просто так не уйдут ,а создание марионеточного государства на территории Сирии ,или части Сирии как раз и входит в планы США,
            Pirogov
            1. alexmach Вчера, 22:35
              Весело будет если Турция замеситься по серьёзному с американскими выкормышами. Но честно говоря встряли они рискнут пойти против воли "Гегемона". В 30 тысяч подготовленных военных тоже как-то слабо верится.
              alexmach
              1. poquello Сегодня, 02:06
                Цитата: alexmach
                Весело будет если Турция замеситься по серьёзному с американскими выкормышами. Но честно говоря встряли они рискнут пойти против воли "Гегемона". В 30 тысяч подготовленных военных тоже как-то слабо верится.

                турки вошли в Ирак
                poquello
  2. Дормидонт Вчера, 19:07
    Пора начинать их бомбить умеренными бомбами
    Дормидонт
  3. poquello Вчера, 19:08
    не до них сейчас, и с этими разберутся, Эрдоган назвал их террористами - не первый и не последний
    poquello
  4. rapid turtle Вчера, 19:08
    Ну что, дележка Сирии началась... В принципе этого и следовало ожидать от самой "демократичной" из всех "демократий" в мире. am
    rapid turtle
    1. sogdy Сегодня, 06:18
      Помнится, Россию тоже делили. И Вьетнам... И Анголу.
      sogdy
  5. rruvim Вчера, 19:09
    JPG те ещё товарищи. Деньги возьмут и оружие, а всё-равно будут делать свой свободный Курдистан.
    rruvim
    1. мерцание Вчера, 21:37
      будут делать свой свободный Курдистан.

      Это их мечта. За эту мечту они готовы умирать, именно это (готовы умирать) матрасам интересно и выгодно (на Курдистан штатам глубоко наплевать). Воины есть, у штатов есть враги, надо только натравить воинов (курдов) на американских врагов. Над этим и будут работать.
      К сожалению для амеров, курды, похоже, пока не горят желанием обьявлять суверинитет, минусы пока перевешивают плюсы
      мерцание
      1. poquello Вчера, 22:08
        Цитата: мерцание
        будут делать свой свободный Курдистан.

        Это их мечта. За эту мечту они готовы умирать, именно это (готовы умирать) матрасам интересно и выгодно (на Курдистан штатам глубоко наплевать). Воины есть, у штатов есть враги, надо только натравить воинов (курдов) на американских врагов. Над этим и будут работать.
        К сожалению для амеров, курды, похоже, пока не горят желанием обьявлять суверинитет, минусы пока перевешивают плюсы

        не удивительно что перевешивают, противостояние с Асадом грозит для курдов потерей автономии по которой Асад вполне договороспособен и была она ранее, вообще у курдов цуг-цванг
        poquello
  6. Геркулесыч Вчера, 19:17
    Слиберальничали в Сирии, позволили сша по сути начать развал страны! Жестче надо было действовать! Они же нашу базу бомбили дронами, а мы сделали вид, власти наши в смысле, сделали вид, что не поняли, кто нашу базу обстрелял, и кто ее пытался беспилотниками атаковать! Теперь только при помощи оружия, постоянно "промахиваясь " , но не извиняясь, надо выбомбить всю американщину из Сирии. Иначе, нечто подобное появится и у нас под боком. вна укроине !И так же будут они нам нагло гадить!
    Геркулесыч
    1. Наблюдатель2014 Вчера, 19:26
      Геркулесыч
      Слиберальничали в Сирии, позволили сша по сути начать развал страны! Жестче надо было действовать!
      Вы антипутински говорите.По путински это замутить так, чтобы сам чёрт ногу cломал. Упаси Господи воевать под началом такого военачальника.Кто против .Пусть своих детей отдадут под такого стратега.Шаг вперёд. Два назад.
      Наблюдатель2014
      1. Govorun Вчера, 19:52
        Ну тогда мы тебя выбираем нашим военачальником, ты вон как умеешь стратегически думать,такой "талант" как ты не должен проминать свою *ЖЖ* за монитором ,а Путина посадим вместо тебя, коменты строчить на сайтах...
        Govorun
        1. Теренин Вчера, 20:44
          К чему то мне такая пословица вспомнилась? request "Молодец среди овец, а среди молодца - сам овца!" yes
          Теренин
        2. zadorin1974 Вчера, 21:30
          А я поддержу наблюдателя.Скажите,а где прорыв в политике за последние десять лет?В Сирии все держится на крыльях наших самолетов и ПВО.Да,согласен,русско-язычных бандерлогов кончили на чужой территории,но мир то не принесли а только отсрочили войну.Перестанем бомбить,Асада с говном смешают.В союзники Турцию приболтали,ахренеть какой прорыв!!!с некоторыми друзьями врагов не надо!В чем крутость то?Со всех сторон жмут,а мы только выражаем озабоченность.Так,что надо быть патриотом,а не идиотом.
          zadorin1974
          1. мерцание Вчера, 21:54
            надо быть патриотом ...

            Не только, но и хорошо себе представлять где и в каких измерениях (реальная война, экономическая, информационно-психологическая и тд) проходит линия фронта. Далее какие у нас возможности на каждой из линий этого фронта, какие возможности у противника, исходя из этого принимать решение.
            Пока что все признают, что мы (имея куда более худшие возможности) ведем эту войну успешней.
            мерцание
    2. Sapiens 63 Вчера, 21:18
      Вы шутите? Вы что правда решили , что люди хранящие не только свои деньги но и деньги государственные в США , и других странах запада, отправляющие своих детей учиться туда же, покупающие недвигу там же , будут « выбомбливать» американцев???если в случае турками то душку хватило чтобы помидоры запретить и то ненадолго...
      Sapiens 63
    3. Ныробский Вчера, 21:23
      Цитата: Геркулесыч
      Слиберальничали в Сирии, позволили сша по сути начать развал страны! Жестче надо было действовать!......надо выбомбить всю американщину из Сирии
      За 2 года ВКС РФ, Иран, Хезбола и САА обули коалицию из 60 стран, которая на штыках бородатых бармалеев уже практически зашла в Дамаск. Куда ещё шустрее? Да, матрасы сейчас создают там точки напряжения, но и наши там не щи лаптем хлебают...Подумаем, посовещаемся с коллегами по оружию, ответим. Без спешки но эффективно... Всё бы вам шашками махать..
      Ныробский
      1. мерцание Вчера, 22:32
        Все верно сказано.
        laughing И карикатура точная good
        мерцание
      2. САИД Сегодня, 06:26
        Да скорее бы ответить, сколько лет страна воюет, нет уже той сильной Сирии. Израиль решил свою задачу на отлично.
        САИД
    4. sogdy Сегодня, 06:21
      Цитата: Геркулесыч
      власти наши в смысле, сделали вид, что не поняли, кто нашу базу обстрелял,

      Все возможно только при официальном объявлении (указом президента Сирии) войны интервентам. На интервентов уже показали пальцем.
      sogdy
  7. rruvim Вчера, 19:27
    "СДС" и "JPG" вроде разные группировки... Или я что-то путаю.
    rruvim
  8. федоров Вчера, 19:36
    Китайцев бы туда, хотя к тому все идет постепенно.... Партия сказала - боец сделал. И на США насрать, простите.
    Но они бляха-муха типа мудрые, особо не спешат.
    федоров
    1. мерцание Сегодня, 02:19
      Они пока готовятся, как подготовятся бросят открытый вызов. Но и сейчас их вклад в борьбе с врагом высок ... благодаря Китаю происходит тектонический сдвиг в мировой экономике - что бьет по нашим врагам, делает их слабее, делает слабее их влияние в мире.
      мерцание
  9. san4es Вчера, 19:40
    ...рассказал сотрудник пресс-службы альянса Томас Вил.
    По его словам, «новые силы будут находиться вдоль долины реки Евфрат, в настоящее время подконтрольной СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ».

    Т.е - повсюду fellow
    примерно 230 человек, конечная цель – создать численность сил примерно в 30 тысяч человек...

    am ...А ни-чё не треснет?
    san4es
    1. Идущий Вчера, 20:24
      Получается треть Сирии хотят откусить.
      Идущий
      1. Azim77 Вчера, 20:37
        Под боком Ирана хотят закрепиться.
        Azim77
        1. Идущий Вчера, 20:42
          Там треугольник получается Турция , Ирак , Сирия и до Ирана рукой подать.
          Идущий
          1. штрафбат Сегодня, 01:20
            Чисто по-американски, не "ДЛЯ", а "Вопреки"......Создают зону дестабилизации ВОПРЕКИ попытки русских внести стабильность в регион.
            Я бы сказала очередная кучка дермеца под окнами русских, Украина, Сирия, Грузия, Прибалтика итд.....Очень похоже, на вредного соседа с собакой больной диареей....
            штрафбат
            1. Svarog51 Сегодня, 03:13
              Ирина, моё почтение hi love Со всеми прошедшими праздниками Вас love love love drinks drinks drinks
              Так у амер...завцев лозунг такой - Где мы, там бардак и хаос. А мы рыбку ловим в мутной воде. negative
              ЗЫ. К Вашему нику песня хорошая у Александра Маршала
              good drinks soldier
              Svarog51
    2. САИД Сегодня, 06:30
      Главная задача Израиля это раздираемая Сирия и отсутствие сухопутного коридора из Ирина в Сирию и дальше в Ливан.
      САИД
  10. razved Вчера, 19:43
    И чем это не действия по расчленению Сирии, от которых мерикосы открещиваются?
    razved
  11. Гардамир Вчера, 19:45
    При этом турецкий лидер хоть и обрушился на США с жесткой критикой, тем не менее, выразил надежду, что Вашингтон поддержит усилия Анкары.
    кажется гения внешней политики опять, как всегда обманули.
    Гардамир
  12. друг зверей Вчера, 19:46
    Обустраиваются на своей территории, вряд ли Эрдоган станет рисковать. Пытается что-то выторговать.
    друг зверей
  13. Горный стрелок Вчера, 19:49
    Разгромят эти силы. Не дадут турки их сформировать. Они не дураки, и понимают, чем им грозит курдский анклав на границе. А вот схлестнутся ли турки с полосатыми? Думаю, нет... Кинут матрасики своих союзников-курдов, как уже бесчисленное количество раз кидали бесчисленное количество союзников...
    Горный стрелок
    1. nov_tech.vrn Вчера, 21:15
      война продолжится под тем или иным соусом, а этого полосатикам и нужно, они чувствительны только к жертвам своих граждан, это единственный путь убрать их из региона
      nov_tech.vrn
    2. 7gor Вчера, 21:25
      Хотелось бы надеяться hi
      7gor
  14. Чичиков Вчера, 19:59
    Ну вот и проведите им аналогию с Крымом и Донбассом, и поставьте соответствующие вопросы в ООН, - прав тот, у кого на руках козырный туз или шулер всегда прав?
    Чичиков
  15. Egorovich Вчера, 20:04
    Хотелки у матрасников сильно завышеннные, потому что в Сирии произойдет точно такая же ситуация с курдами, как и в Ираке. Курды останутся с носом и будут проживать только на исконно своих территориях.
    Egorovich
    1. Идущий Вчера, 21:49
      Ох Егорович , подозреваю , что там начнется очень серьёзный передел всего мира , с новым мироустройством и миропорядком.
      Идущий
      1. Egorovich Вчера, 21:54
        А как они будут существовать, зажатые с трех сторон Сирией, Турцией и Ираном? Им светит только автономия на своей исконной территории. И то с этой автономией не согласны турки.
        Egorovich
        1. Идущий Вчера, 22:00
          Там Ирак , но Вы абсолютно правы , вопросов больше чем ответов.
          Идущий
          1. Egorovich Вчера, 22:05
            Моя ошибка, я имел ввиду Ирак, которому никакие Курдистаны не нужны. А они точно никому не нужны, кроме матрасии и "избранных".
            Egorovich
  16. лысова Вчера, 20:20
    Эрдоган сам сформировал отношение курдов к нему. С оной стороны, можно сказать, вот и расхлёбывай сам и всё бы ничего, пускай друг другу морды бьют, но ведь там, в открытою осела эта пакость - Америка, которая создаст очередную террористическую группировку - и она с новой силой двинет на Дамаск. В этом вся проблема, а не разборки турок с курдами.
    лысова
    1. Лопатов Вчера, 20:37
      Цитата: лысова
      Эрдоган сам сформировал отношение курдов к нему.

      Скорее наоборот, курды сами сформировали отношение Эрдогана. По факту они перешли к вооружённой борьбе с турецкими властями ещё до того, как Эрдоган ушёл в политику.

      У самого Эрдогана особого поля для манёвра нет. Как-то изменить отношение к курдам не даст окружение. Только безусловное прекращение вооружённой борьбы и разоружение.
      Лопатов
      1. лысова Сегодня, 00:57
        В самой Турции, больше количество населения курды и чёрт его знает, кто кому досадил первым , да и не важно в данный момент. А вот решение проблемы мирным путём - ну ни как не выходит - все три стороны за военные действия Турция - курды - ну и эта, которую хлебом не корми, но военный конфликт дай создать. Есть вариант с Россией - двоих уговорит, но вот с вражей рожей проблемы. Да и стоит ли мешать желающим ?
        лысова
  17. NF68 Вчера, 20:30
    Цитата: лысова
    Эрдоган сам сформировал отношение курдов к нему.


    Больше проблеммы с курдами у Турции были и до Эрдогана.
    NF68
  18. Маз Вчера, 20:39
    Делят победу, радетели демократии
    Маз
  19. Теренин Вчера, 20:46
    К чему то мне такая пословица вспомнилась? request "Молодец среди овец, а среди молодца - сам овца!" yes[/quote]
    Теренин
  20. APASUS Вчера, 21:11
    Вот так тихо мирно ,под возгласы о борьбе с терроризмом идет формирование еще одного Косова ,только на сирийской территории.Американцы пытаются разделить страну, а не примерить враждующих .Думаю и Израиль скоро подключиться.По сути при развале страны пропадает легитимный наследник на сирийские земли ,кому потом нужно будет требовать и возвращать Голаны.
    APASUS
    1. Лопатов Вчера, 21:20
      Цитата: APASUS
      Вот так тихо мирно ,под возгласы о борьбе с терроризмом идет формирование еще одного Косова ,только на сирийской территории.

      Там всё совсем не так просто, как кажется.
      Активно против Турция. Активно против Ирак, формальный союзник США. И не учитывать их мнение- чревато огромными проблемами. Дрейф в сторону Ирана для Ирака, дальнейший дрейф Турции в сторону региональной державы с независимой политикой. Всё это весьма и весьма неприятные для американцев вещи.
      Заигрались, короче , американские нефтяники и ребята из Госдепа и прочих гос органов, на них работающие. Заигрались настолько, что их действия по факту идут во вред интересам государства.
      Лопатов
      1. APASUS Вчера, 21:28
        Цитата: Лопатов
        Активно против Турция. Активно против Ирак, формальный союзник США. И не учитывать их мнение- чревато огромными проблемами. Дрейф в сторону Ирана для Ирака, дальнейший дрейф Турции в сторону региональной державы с независимой политикой. Всё это весьма и весьма неприятные для американцев вещи.

        А попробуйте рассмотреть эту ситуацию со стороны перерастания конфликта в затяжную войну.Американцы сами то не полезут ,а вот вооружением помогут и в любом случае окажутся в выигрыше.Цель - продолжение конфликта
        APASUS
        1. Лопатов Вчера, 21:43
          Цитата: APASUS
          А попробуйте рассмотреть эту ситуацию со стороны перерастания конфликта в затяжную войну

          Затяжная война?
          Американские нефтяники на неё пойти не могут в принципе. Это- однозначное прекращение поставок ворованной у Багдада нефти. Сейчас она идёт через Турцию, но в ситуации полноценной войны канал будет перекрыт.
          Могут попытаться пробить коридор к Средиземному морю вдоль сирийско-турецкой границы, но это скорее из разряда ненаучной фантастики. Даже если не влезет Дамаск по причине слабости, обязательно влезет Анкара.
          Лопатов
  21. СтВахмистр Вчера, 21:25
    Оборзели, дальше некуда. Пришли, очертили круг, перейдёте расстреляем.... И никакой управы....
    СтВахмистр
    1. Идущий Вчера, 21:51
      Это временно и они это чувствуют , поэтому и бесятся.
      Идущий
  22. СтВахмистр Вчера, 21:28
    Цитата: Геркулесыч
    сделали вид, что не поняли, кто нашу базу обстрелял, и кто ее пытался беспилотниками атаковать!

    Я пропустил, но жена сказала, что вычислили, откуда дроны запустили и ответку отправили. Щас видео ищу..
    СтВахмистр
  23. Теренин Вчера, 22:13
    Цитата: СтВахмистр
    Цитата: Геркулесыч
    сделали вид, что не поняли, кто нашу базу обстрелял, и кто ее пытался беспилотниками атаковать!

    Я пропустил, но жена сказала, что вычислили, откуда дроны запустили и ответку отправили. Щас видео ищу..

    Молодец, стВахмистр, у него и дома начальник штаба четко работает yes
    Теренин
  24. burigaz2010 Вчера, 22:39
    Так они уже готовили один раз, а потом оказалось что эти курсанты появились у боевиков! Кстати коллеги, нарыл седня в интернете, блог кунгурова про Калашников!!! Блин почитайте я до сих пор под столом лежу!!!
    burigaz2010
    1. alstr Вчера, 23:12
      Точно. А я думал, что у меня дежавю.
      alstr
  25. Rostislav Вчера, 22:44
    Чем быстрее Асад соберется с силами и зачистит за Евфратом, тем лучше.
    Rostislav
  26. Anchonsha Вчера, 23:19
    Эрдоган сам попал в свои же силки из-за того, что ранее поддержал США в агрессии против Сирии. Мериканы народ со своими тараканами в голове, у которых сколько мнений,сколько самих тараканов. Для них сейчас курды как палочка выручалочка, чтоб остаться в Сирии и хоть как то победу Путина в Сирии снивелировать. А может статься и так, что через месяц, пол-года мериканы изменят свое мнение по курдам, но для этого что-то должно измениться не в пользу США, что им будет невыгодно сотрудничество с курдами.
    Anchonsha
  27. Хаджи Мурат Сегодня, 02:45
    пограничники? начало создания курдами внутренних границ в Сирии
    Хаджи Мурат
  28. Ментат Сегодня, 06:02
    Цитата: Наблюдатель2014
    Геркулесыч
    Слиберальничали в Сирии, позволили сша по сути начать развал страны! Жестче надо было действовать!
    Вы антипутински говорите.По путински это замутить так, чтобы сам чёрт ногу cломал. Упаси Господи воевать под началом такого военачальника.Кто против .Пусть своих детей отдадут под такого стратега.Шаг вперёд. Два назад.

    Если уж пишешь Господи с большой буквы, не упоминай всуе.
    А ума явно не палата.
    Ментат
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