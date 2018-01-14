Западная коалиция начала формирование «сил безопасности границы» в Сирии

В настоящее время в первом классе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель – создать численность сил примерно в 30 тысяч человек,

Западная коалиция, возглавляемая США, приступила к созданию в Сирии так называемых «сил безопасности границы» на подконтрольной ей территории, передает РИА Новости сообщение официального представителя альянса.Командование коалиции работает по этому проекту совместно с «Сирийскими демократическими силами».рассказал сотрудник пресс-службы альянса Томас Вил.По его словам, «новые силы будут находиться вдоль долины реки Евфрат, в настоящее время подконтрольной СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ».Напомним, «Сирийские демократические силы» были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с ИГ (группировка запрещена в РФ). Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США и смогли отбить у террористов ряд районов на севере и востоке страны по левую сторону от реки Евфрат. Кроме того, американские военные и подконтрольные им формирования сирийской оппозиции взяли под контроль район на юге страны с городом Эт-Танф.Сообщения о новой инициативе Вашингтона в САР появились на фоне угроз со стороны президента Турции Эрдогана. Накануне он заявил, что турецкая армия в ближайшее время начнет операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG. При этом турецкий лидер хоть и обрушился на США с жесткой критикой, тем не менее, выразил надежду, что Вашингтон поддержит усилия Анкары.