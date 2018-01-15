Самое мощное стрелковое оружие (часть 3) – российский штурмовой автомат АШ-12

Главный конструктор ЦКИБ СОО по стрелково-пушечному вооружению Виктор Зеленко демонстрирует штурмовой автомат АШ-12, фото: Илья Кедров, журнал "Национальная оборона"

АШ-12 с магазином на 20 патронов

АШ-12 с глушителем и магазином на 10 патронов

АШ-12 с интегрированным подствольным гранатометом барабанного типа

Источники информации:

https://riafan.ru/576517-programma-vyhlop-poslednii-dovod-specnaza-avtomat-ash-12

http://mgewehr42.livejournal.com/39908.html

http://oruzhie.info/avtomaty/268-ash-12

По материалам из открытых источников.

Штурмовой автомат АШ-12 относится к современным российским разработкам. Данное оружие принято на вооружение спецназа ФСБ. К особенностям данного автомата помимо необычной для отечественной оружейной школы компоновки булл-пап относят специально созданный для данного оружия мощный боеприпас. В рамках опытно-конструкторских работ по теме «Выхлоп» в России был создан специальный боеприпас СЦ-130 калибра 12,7х55 мм, который может использоваться с крупнокалиберным автоматом специального назначения АШ-12, штурмовым револьвером РШ-12 и бесшумной крупнокалиберной снайперской винтовкой ВССК «Выхлоп».Практически все армейское оружие сегодня легко можно скомпоновать в две неравных по размерам группы. Первая – это обычное оружие для линейного бойца, которое обладает набором сбалансированных характеристик, сочетая в себе одновременно дешевизну, высокую надежностью, эффективность и простату, а также оружие специального назначения. К последнему виду огнестрельного оружия относится довольно необычный проект российских оружейников – программа создания стрелкового оружия для спецподразделений под названием «Выхлоп». Наиболее ярким представителем данной программы и стал крупнокалиберный российский автомат АШ-12.В начале 2000-х годов, когда в ходе второй кампании в Чечне наметился перелом, российские специальные подразделения уже успели накопить достаточно большой опыт ведения боевых действий в особых условиях. В первую очередь речь шла о штурмовых задачах, решаемых в условиях малоэтажной сельской и многоэтажной городской застройки, горной местности. С учетом данной специфики бойцам спецподразделений необходимо было оружие для боя на небольшой дистанции, обладающее высоким импульсом пули, способной при необходимости пробивать существенные по толщине препятствия из кирпича или камня, а также по возможности позволяющее вести бесшумную стрельбу.В рамках реализации данного запроса Центра специального назначения ФСБ России Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия в Туле приступило к созданию нового крупнокалиберного комплекса для спецподразделений, рассчитанного на специально созданный для новой линейки оружия патрон СЦ-130 калибра 12,7 мм. По аналогии с уже имеющейся парой автоматом АС «Вал» и винтовкой ВСС «Винторез» комплекс состоял из крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, снайперской винтовки ВССК «Выхлоп», а также штурмового револьвера РШ-12. Подробнее мы остановимся именно на автомате, которые впервые был представлен широкой публике в 2005 году в Москве в рамках выставки «Интерполитех».АШ-12 является представителем высокоэффективного «штурмового» оружия ближнего боя. К основной и очень яркой отличительной черте данного оружия справедливо относят используемый крупнокалиберный патрон 12,7х55 мм, который обеспечивает высокое останавливающее действие пули при уменьшении вероятности поражения третьих лиц за счет быстрой потери энергии пули при увеличении дистанции стрельбы. Во время проводимых бойцами специальных подразделений операций это имеет особенно важное значение.Патрон 12,7х55 мм СЦ-130 – это российский винтовочный боеприпас, разработанный специалистами ЦКИБ СОО для беспламенного и малошумного поражения защищенных целей и живой силы в тяжелых бронежилетах на дистанции до 600 метров. Одним из требований тактико-технического задания, в рамках которого создавался новый патрон, было существенное его превосходство над штатными патронами 9х39 мм (используются с АС «Вал» и ВСС «Винторез) по дальности действительного огня и поражающему действию. В патронах СЦ-130 используются специально изготовленные утяжеленные пули и сравнительно короткие гильзы цилиндрической формы длиной 55 мм. Энергетического потенциала такого боеприпаса хватает лишь на дозвуковой выстрел. Стандартная винтовочная пуля калибра 12,7 мм весит порядка 50 граммов, пуля дозвукового винтовочного калибра 12,7х55 мм может весить от 50 до 76 граммов. При этом полная длина 12,7-мм патрона СЦ-130 составляет 97,3 мм против 147,5 мм у «обыкновенного» российского патрона 12,7х108 мм.За счет сравнительной малой (для обозначенного калибра) дульной энергии стрелковое оружие под новый патрон получилось почти в 2,5–3 раза легче, чем снайперские винтовки, рассчитанные под использование обычных крупнокалиберных патронов – отечественных 12,7х108 мм или натовских 12,7х99 мм. Штурмовые автомат АШ-12 и револьвер РШ-12 используют патроны 12,7х55 мм, созданные на базе цилиндрической гильзы дозвукового винтовочного патрона 12,7×55 мм СЦ-130 для бесшумной снайперской винтовки ВССК «Выхлоп». Известно о четырех вариантах патрона для автоматического оружия и револьвера: патрон с облегченной пулей ПС-12А, патрон с утяжеленной пулей ПС-12, патрон с тандемным расположением пуль (двхупульный) ПД-12 и патрон с бронебойной пулей ПС-12Б.Облегченная пуля патрона ПС-12А обладает оголенным в носовой части и полым сердечником из алюминия и биметаллической оболочкой, масса пули составляет порядка 7 грамм. Дульная скорость данной пули превышает скорость звука, но сочетание большого калибра и малой массы пули ведет к тому, что она достаточно быстро теряет свою скорость и энергию при увеличении дистанции ведения огня. Эффективная дальность стрельбы с использованием данного боеприпаса ограничена 100 метрами, при этом пуля данного патрона обладает на указанной дистанции очень высоким останавливающим действием по цели.Патрон с утяжеленной пулей ПС-12 предназначен в основном для использования в сочетании с глушителем, тяжелая пуля данного патрона обладает дозвуковой начальной скоростью полета. Бронебойная пуля патрона ПС-12Б в состоянии уверенно поражать большинство известных на сегодняшний день бронежилетов и представляет некоторую опасность даже для легкобронированной техники противника на небольших дистанциях. Двухпульный (дуплексный) патрон с тандемным расположением пуль ПД-12 является самым необычным из представленных патронов. Подобные боеприпасы применяются для создания повышенной плотности огня, к примеру, ведения заградительного огня. В то же время некоторые специалисты сомневаются в целесообразности использования подобного патрона с оружием данного класса.Бесспорно, российский крупнокалиберный штурмовой автомат относят к наиболее мощному оружию в своем классе во всем мире. Это достигается за счет использования мощного малоимпульского патрона СЦ-130 12,7х55 мм, обладающего тем же калибром, что и патрон знаменитого пулемета ДШК. Благодаря обозначенному семейству боеприпасов различного назначения автомат АШ-12, по планам разработчиков, должен успешно решать широкий круг задач по нейтрализации противника. Однако в основном речь идет исключительно о теории. В настоящее время ничего не известно об опыте практического боевого применения штурмового автомата АШ-12 и патронов к нему. Именно эти данные могли бы наиболее полно продемонстрировать эффективность данного оружия. Правда, здесь стоит учесть тот факт, что разработанный специалистами тульского ЦКИБ СОО автомат АШ-12 был принят на вооружение спецназа ФСБ России сравнительно недавно – в 2011 году, а большая часть информации о конструкции и опыте боевого применения подобного оружия является секретной и не разглашается.Отдельно можно отметить и револьверный комплекс РШ-12, который представляет собой револьвер с цельной металлической рамкой и откидывающимся в левую сторону барабаном, рассчитанным на 5 патронов. Используется тот же боеприпас, что и в автомате АШ-12. Револьвер выделяется от своих крупнокалиберных собратьев следующей конструкционной особенностью – благодаря тому, что выстрел из револьвера выполняется из нижней камеры барабана, плечо отдачи у модели РШ-12 меньше, чем у большинства пистолетов и револьверов того же калибра. Уменьшение плеча отдачи ведет к тому, что уменьшается и подброс револьвера при выстреле. Данное техническое решение, при котором выстрел осуществляется не из верхней, а из нижней камеры барабана, ранее уже было реализовано в револьвере ОЦ-38 конструкции Игоря Яковлевича Стечкина.Крупнокалиберный штурмовой автомат АШ-12 построен по не самой обычной для отечественной стрелковой школы схеме булл-пап. При данной схеме спусковой крючок вместе с пистолетной рукояткой вынесены вперед, они находятся перед магазином и ударным механизмом. Конструкторы прибегают к подобной схеме при создании стрелкового оружия с целью сделать его компактнее, а также добиться большей точности при ведении огня очередями.Ствольная коробка автомата АШ-12 производится из стали методом штамповки, а ложа, цевье и пистолетная рукоятка выполнены из современного ударопрочного пластика. В штурмовом автомате применена автоматика, которая использует энергию отдачи при коротком ходе ствола (ход ствола меньше хода затвора). Запирание ствола осуществляется поворотом затвора. Рукоятка затвора расположена с правой стороны автомата. Питание автомата патронами осуществляется из отъемных коробчатых двухрядных магазинов, рассчитанных на 10 или на 20 патронов. Переводчик режимов ведения огня и предохранитель оружия были выполнены в виде отдельных рычагов. Рычаг переводчика режимов огня расположен в задней части автомата за магазином, а рычаг предохранителя расположен над пистолетной рукояткой управления огнем.Для уменьшения силы отдачи во время ведения огня АШ-12 был специально оснащен двухкамерным дульным тормозом-компенсатором, а также резиновым затыльником приклада. Вместо дульного тормоза-компенсатора на дульную часть ствола для решения специальных задач может быть установлен глушитель. Также существует вариант оружия, оснащенного интегрированным подствольным гранатометом барабанного типа (стрелково-гранатометный комплекс). Окно, предназначенное для выброса стрелянных гильз, защищается от попадания грязи специальной откидной крышкой, по типу американских автоматических винтовок AR-15/M16.Рукоятка для переноски оружия может оснащаться направляющей – планкой типа Пикатинни, предназначенной для установки разного рода прицельных приспособлений – оптических и коллиматорных прицелов. Автомат может иметь несколько различных конфигураций – с рукояткой для переноски, расположенной над ствольной коробкой. В рукоятку интегрированы прицельные приспособления – открытый прицел с диоптрическим целиком и складной мушкой. Также имеется вариант без рукоятки для переноски оружия с прицельными приспособлениями на складных основаниях и направляющей планкой Пикатинни, расположенными непосредственно на ствольной коробке. Мушка на складном основании была перенесена на переднюю часть ствольной коробки с целью увеличения длины прицельной линии, что, в свою очередь, ведет к повышению точности стрельбы. Целик апертурный, что дает стрелку преимущество по скорости и точности прицеливания, а также по удобству применения при недостаточной освещенности в сравнении с обычными открытыми прицелами.Благодаря широкой номенклатуре созданных боеприпасов калибра 12,7х55 мм автомат АШ-12 обладает исключительной гибкостью при решении разного рода тактических задач на сверхкоротких и коротких дистанциях боя. К плюсам оружия относят потрясающее останавливающее действие пули, которое может навсегда остановить не только преступника или террориста, находящегося под действием разного рода наркотических средств, но и достаточно крупное животное, например лесного хищника. Бронепробиваемость патронов на дистанции до 100 метров позволяет преодолевать защиту бронежилетов всех классов защиты, вести огонь через препятствия, металлические двери и уверенно поражать небронированную и легкобронированную технику противника.Техническая скорострельность штурмового автомата АШ-12 составляет 650 выстрелов в минуту. Коробчатые магазины, рассчитанные на 10 или 20 патронов, нельзя отнести к вместительным, однако для ближнего боя данной емкости магазинов должно хватить. К основным недостаткам оружия относят его большие габариты – более метра в длину и большой вес – порядка 6 килограмм (со снаряженным магазином и обвесом), все это относят к издержкам использования боеприпасов большого калибра. При этом АШ-12, несмотря на кажущуюся грубость и массивность, обладает исключительной точностью стрельбы в отличие от близких по калибру представителей гладкоствольного дробового или картечного оружия и тем более легких гранатометов, позволяя спецназовцам решать стоящие перед ними задачи практически в хирургическом стиле.