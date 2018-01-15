Ракеты изрешетили крейсер ВМС США

Атомная модификация Леги - крейсер "Бейнбридж"

Несмотря на шутливое название, "жестянки", как и любые другие корабли, были чудовищно велики, по сравнению со всеми привычными для нас вещами

Коммандер Бартон был прав насчет возможностей своего корабля. Он мог пачками сбивать выпущенные ракеты и подрывать на глубине советские подлодки. Но, при огневом контакте с американским самолетом, продолжительность жизни крейсера класса LEAHY не превышала одной минуты.В 04:00 в небе сверкнули два взрыва, отозвавшиеся цепью всполохов вдоль мачты и надстройки: закоротили перебитые кабели, уложенные в открытых местах. Еще через мгновение сработала предохранительная защита - и “Уорден” погрузился во тьму. Внутри иссеченного осколками мостика и боевого информационного центра остались лежать раненые и один убитый.Утром, собирая обломки, моряки с удивлением обнаружили фрагменты противорадарной ракеты американского производства. Вперемешку с алюминиевыми обломками собственной надстройки, раздавленной силой взрыва.По результатам расследования, обе ракеты были выпущены штурмовиком, ошибочно принявшим излучение РЛС “Уордена” за северовьетнамский радар. Точное имя виновника инцидента установить не смогли.На рассвете экипажу крейсера удалось восстановить электроснабжение и управление кораблем. Оружие по прежнему бездействовало: “Уорден” лишился большей части радаров. Осколки “Шрайка” пробили верхнюю палубу и проникли в погреб противолодочных ракет АСРОК. До сих пор неизвестно - находились ли в нем специальные боеприпасы W44 мощностью 10 килотонн. Коммандер Бартон считал, что боевой функционал корабля снизился на 60%.Поврежденный крейсер ушел на эрзац-ремонт в Сабик-бей (морскую базу на Филиппинах),где ремонтные бригады залатали пробоины, восстановили обрывы кабельных линий и привели в порядок оборудование боевых постов. Антенной обзорного радара SPS-48 с крейсером “поделился” эсминец “Парсонс”.Спустя 10 суток “Уорден” вернулся на позицию в Тонкинский залив.Первые опыты с перестройкой артиллерийских крейсеров в ракетные корабли продемонстрировали исключительную компактность нового вооружения. При всей архаичности электроники и ракетного оружия 1950-60 гг., ракетные комплексы имели меньшую массу, занимали меньший объем и требовали меньше усилий для их обслуживания. По сравнению с артиллерийским вооружением, под которое изначально проектировались эти корабли.Новое вооружение сняло требования к обеспечению высокой скорости. Резко сократилась параметры и размеры силовых установок.В эпоху самонаводящихся ракет, способных с первого залпа поразить цель на дистанции в десятки км, скорость корабля уже не имела критического значения, как было во времена артиллерийских дуэлей. Игры со скоростью стоили дорого: например, при снижении требуемого значения максимальной скорости с 38 до 30 узлов, потребная мощность ГЭУ сокращалась вдвое!Одновременно, исчезла необходимость в какой-либо конструктивной защите. Основной причиной, на мой взгляд, был резкий рост возможностей реактивной авиации: один-единственный “Фаном” мог сбросить столько же бомб крупного калибра, как целая группа пикировщиков времен ВМВ. Накрыв ими весь крейсер - от бака до кормы.Что, казалось, лишало смысла попытки ликвидировать последствия попаданий. В случае прорыва к цели, самолет в два счета сожжет и потопит корабль. Особенно, с учетом высокой уязвимости антенных устройств.Впрочем... самолеты прорвались бы в любом случае, учитывая общую примитивность ЗРК того времени. Так, в ходе показательных стрельб в 1962 году, в присутствии Кеннеди, крейсер “Лонг Бич” трижды не смог попасть в самолет-мишень. Какой тогда вообще смысл строить крейсер, если он гарантированно погибнет в первые минуты боя? Данный вопрос остался за рамками обсуждения.Возвращаясь к тенденции до предела облегчать новые корабли: помимо реактивных бомбардировщиков, имел место страх перед “испепеляющим” ядерным огнем. Несмотря на результаты взрывов на Бикини, показавших низкую эффективность ЯО против кораблей, общая оценка боевых действий сводилась к третьей мировой войне. В которой выжившие позавидуют мертвым.В конечном результате: ракетно-ядерная эпоха понизила требования к конструкции. Скорость, защищенность, громоздкое оружие и экипажи в тысячи человек - все осталось в прошлом.Первая серия ракетных крейсеров, спроектированных в условиях нового времени, отличалась неожиданно малыми размерами, легковесной надстройкой из алюминиевых сплавов и ставкой на ракетное оружие.При создании РКР проекта 58 (“Грозный”), советские корабелы взяли за основу корпус... эсминца пр. 56 (“Спокойный”), полным водоизмещением 5570 тонн. В наши дни корабли таких размеров относят к классу фрегатов.В отличие от отечественного проекта РКР, сочетавшего ЗРК “Волна” с мощным наступательным вооружением (две 4-х контейнерные ПУ для противокорабельных ракет П-35), американцы построили чисто эскортный “Леги” для прикрытия авианосных соединений.Главным оружием был выбран ЗРК средней дальности “Терьер”. Крейсер получил две пусковые установки с четырьмя РЛС для подсветки целей, что (в теории) давало возможность отражать атаки авиации с двух направлений одновременно.Для борьбы с подлодками было предусмотрено другое инновационное средство - ракетоторпеды АСРОК.В соответствии с наметившейся тенденцией, первые ракетные крейсеры лишились артиллерии. Единственным напоминанием о “дыме морских сражений” осталась пара спаренных зениток калибра 76 мм, боевая ценность которых вызывала сомнения: недостаточная скорострельность в качестве средства ПВО, ничтожное могущество против надводных и береговых целей. Впоследствии, американцы полностью отказались от артиллерии, заменив бесполезные трехдюймовки контейнерами с ПКР “Гарпун”.Американские крейсеры оказались несколько крупнее советских первенцев ракетной эпохи: полное водоизмещение “Леги” из-за повышенных требований к автономности (8000 миль на оперативном ходу 20 узлов). В остальном - это была такая же “жестянка” с полным водоизмещением 7800 тонн, экипажем 450 человек и котлотурбинной установкой на мазуте мощностью 85 тыс. л.с.Для моряков, начинавших службу на борту ТКР военных лет, мореходность ракетного крейсера казалась просто великолепной: “жестянка” с легкостью всходила на волну. В отличие от тяжелых артиллерийских кораблей, которые были вынуждены прорезать форштевнями валы, образуя лавины водяных брызг. Что приводило к затруднениям в работе оружия в носовой части корабля.Всего по проекту “Леги” в период 1959-64 гг. было построено 9 серийных крейсеров и один экспериментальный, отличавшийся атомной силовой установкой.Сами адмиралы стеснялись называть эти “жестянки” крейсерами, потому до 1975 года их классифицировали, как “лидеры эсминцев с ракетным оружием” (DLG).Разработчиков технического задания на крейсер класса “Леги”, можно заочно поздравить с постройкой бесполезных кораблей, которые не могли продержаться под ответным огнем ни минуты. Неспособных выполнять никакую “грязную работу”, связанную с огневой поддержкой, борьбой с морскими и береговыми целями.В то же время, совершенно бесполезных в своей основной ипостаси: “зонтиков” для корабельных соединений.Сейчас, оглядываясь в прошлое на 60 лет, советская серия РКР пр. 58 хотя бы имела реалистичную концепцию применения. Никто не заставлял крейсеры часами отбивать атаки авиации, еще успевая прикрывать другие корабли. Задачей наших РКР было расстрелять свой боекомплект противокорабельных ракет - и повторить судьбу “Варяга”. Установленный на борту ЗРК был вспомогательным средством, дающим (в случае удачи) лишние минуты для запуска ПКР и нанесения дополнительного ущерба противнику (“проредить” атакующую авиагруппу).В остальном советский размах “инноваций” не уступал американскому - крейсер “Грозный” представлял “одноразовый” корабль, на котором не планировалось продолжать бой после встречи с первым же осколком. Надстройки целиком из алюминиево-магниевых сплавов, отделка помещений с применением синтетических материалов, открыто стоящие пусковые установки и торпедные аппараты на верхней палубе.И дело не в том, что на корабле, выросшем из эсминца, с водоизмещением 5500 тонн, при таком количестве вооружения, не могло остаться резервов нагрузки для повышения защищенности и живучести. Вопрос - зачем было вообще брать за основу корпус эсминца.Атака с применением ПРР на крейсер “Уорден”, в очередной раз показала, что концепция современного “высокотехнологичного” корабля, созданного в качестве морской платформы ПВО - глубоко ошибочна. Корабль для борьбы с авиацией, который будет уничтожен авиацией за считанные минуты. Подобный сценарий делает бессмысленным само строительство крупных надводных кораблей.Янки сильно повезло, что ни у одного из их противников не нашлось достойных средств и/или политической воли для организации атаки на авианосную группу. В противном случае, эскортные крейсеры "Леги" показали бы еще более "впечатляющие" результаты.Примечательный случай с “Уорденом”, о котором в одной из недавних тем вспомнил коллега Сергей, лежит в одной плоскости с “Шеффилдом”, сгоревшем от неразорвавшейся ПКР, и другими менее известными инцидентами, в которых не самые малые по размерам и достаточно мощные для своего времени, дорогостоящие корабли немедленно выходили из строя при нападении с воздуха. Подчас даже не успев заметить противника.В описанном случае, 16 апреля 1972 года, две ракеты AGM-45 “Шрайк”, оснащенные боевой частью массой 66 кг. Взрыв прогремел на высоте 30 метров над кораблем (по др. данным - 30 футов), приведший к тяжелым последствиям.На самом деле, катастрофический сценарий крейсера “Уорден” имеет весьма далекое отношение к современному флоту. Тяжесть положения, в котором оказался “Уорден” была обусловлена следующими обстоятельствами:1. Отсутствием какого-либо другого вооружения на борту, кроме архаичных ЗРК с методом наведения “по лучу”. Пусковая установка АСРОК также, к несчастью для янки, оказалась повреждена (т.к. имела защиту только от водяных брызг).Потому неудивительно, что после потери части радаров и АСРОКА, функционал крейсера снизился на 60%. Фактически, бесполезное корыто.Современные эсминцы располагают на порядок более широким спектром вооружений, которому, в принципе, не требуются никакие радары. Все крылатые ракеты (ПКР, “Калибры”, “Томагавки”) имеют загоризонтную дальность полета и используют внешние средства целеуказания. Зачастую, полетные задания загружены в “мозги” КР задолго до прибытия в корабля район пуска.С развитием технологий, появилась даже возможность стрельбы зенитными ракетами с АРЛГСН по данным от других кораблей и самолетов ДРЛО.Поэтому эсминец с поврежденным радаром - это только начало боя. Он будет представлять угрозу, пока его не сожгут целиком. А это уже задачка совсем иного масштаба...2. Общей громоздкости старых радаров и их неудачному расположению на крейсере 1960-х гг., которые развивались на ветру, словно паруса каравелл.Современные корабли используют гораздо более компактные РЛС, состоящие из нескольких антенных решеток. Которые невозможно “выбить” одним взрывом. А современные микросхемы предельно устойчивы к сильным вибрациям, по сравнению с сотнями радиоламп ЗРК “Терьер”.Наконец, антенны систем связи - на наиболее современных кораблях сделаны выдвижными, что также делает невозможным их одновременный выход из строя. Уже не говоря о технологиях 21 века и спутниковых телефонах карманного размера.3. Откровенно сомнительные решения конструкторов “Леги”, которые довели идею “одноразового корабля” до абсурда. От проложенных в открытую на крыше надстройки кабельных трасс, до классического сплава АМГ. Удивляет тот факт, что 2/3 попавших внутрь “Уордена” осколков принадлежали самому кораблю.Более современные проекты уже лишены того легкомыслия, свойственного конструкторам середины прошлого века. Сталь, только сталь. Все увеличивающееся число внутренних броневых переборок. Делаются определенные попытки защитить боекомплект - один из самых дорогостоящих и опасных элементов на борту корабля. Крышки УВП имеют противоосколочное бронирование - внутрь не должны проникнуть осколки, как случилось на “Уордене”.Насколько действенны такие меры? Оказавшись в ситуации “Уордена”, современный “Берк” сумел бы сохранить львиную долю боеспособности. Во всех остальных ситуациях, по меткому выражению одного из читателей, моряки по-прежнему идут в бой под защитой слоя краски.Возвращаясь на десятилетия в прошлое, мы видим, что разработчики ТЗ на ракетные корабли 60-х гг. ошибались буквально во всем. Даже в оценках живучести кораблей, которые, только в силу своих размеров, могут выдержать ТАКОЕ, что подчас кажется боевой фантастикой.30 августа 1974 года в районе Севастополя трагически погиб БПК “Отважный”. В горящем кормовом погребе находилось 15 зенитных ракет. Первая ступень каждой ЗУР имела твердотопливный реактивный двигатель ПРД-36, снаряженный 14 цилиндрическими пороховыми шашками, общим весом 280 кг. Двигатель второй ступени был снаряжен пороховой шашкой весом 125 кг. Боевая часть ракеты - осколочно-фугасная, весом 60 кг, из них 32 кг - сплав тротила с гексогеном. Итого, на борту 4500-тонного кораблика, имевшего палубный настил толщиной 4 мм, и построенного в лучших традициях “одноразового оружия”, сдетонировало шесть тонн пороха и почти полтонны высокобризантного ВВ.Согласно представлениям большинства, внутренние взрывы такой мощи должны были не оставить от корабля следа. Но “Отважный” продержался на плаву еще пять часов.