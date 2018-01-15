06:41 15 января

СМИ: российский «Циркон» опасен для американских авианосцев

Разрабатываемый Россией ракетный корабельный комплекс "Циркон" будет представлять реальную угрозу американским авианосцам, пишет немецкая газета Stern. Перевод статьи предоставлен РИА Новости

В статье говорится о модернизации российских линейных крейсеров "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Подобные корабли, по мнению автора статьи, считались устаревшими, однако теперь их планируется оснастить современными зенитными системами С-500 и крылатыми ракетами "Калибр".

СМИ: российский «Циркон» опасен для американских авианосцев



Однако главным новшеством кораблей, отмечает издание, станет гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" 3М22. Она способна достигать скорости, в шесть раз выше скорости звука (более 2 км/сек), а диапазон действия составит около 600 километров. С помощью этой ракеты российский флот сможет создать серьезную угрозу для американских авианосцев, не говоря уже о кораблях других стран, пишет Stern.

В статье отмечается, что вооруженный конфликт между Москвой и Вашингтоном маловероятен, и Россия будет использовать модернизированные линейные крейсеры для укрепления имиджа сверхдержавы и для "проекции мощи" в разных частях света. Эти корабли превратят океаны Земли в "опасные воды" для американских авианосцев, резюмирует автор.

Ракетный комплекс с "Цирконом" — новейшая разработка российских конструкторов. По сведениям из открытых источников, его созданием занимается "НПО машиностроения".

Работы по проекту носят закрытый характер. Известно лишь, что ракета будет способна разогнаться до 5-10 Махов и доставать цели на дальностях 300-500 километров. Для сравнения: сейчас на вооружении ВМФ России стоят противокорабельные ракеты со скоростями максимум 2-2,5 Маха.

Использованы фотографии: https://news-front.info/
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Комментарии 18

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:08
    Разрабатываемый Россией ракетный корабельный комплекс "Циркон" будет представлять реальную угрозу американским авианосцам
    по значимости и революционности,"циркон" может сравниваться с появлением пулемёта "максим"или "гатлинг".ситуация на ТВД с появлением этого оружия меняется радикально.
    андрей юрьевич
    1. Зяблицев Сегодня, 06:23
      Если глубже взглянуть на этот вопрос, то главным врагом американских авианосцев является собственная команда: укомплектованная мексиканцами, выходцами из Латинской Америки, Восточной Европы, Африки..., теперь еще и трансгендарами, другими извращенцами всех мастей, когда слово "Боже, храни Америку", всего лишь затертый до фальши штамп, что бы получить заветное гражданство - но помирать за звездно-полосатый флаг, там находятся единицы!
      Зяблицев
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:34
        Цитата: Зяблицев
        Если глубже взглянуть на этот вопрос, то главным врагом американских авианосцев является собственная команда: укомплектованная мексиканцами, выходцами из Латинской Америки, Восточной Европы, Африки..., теперь еще и трансгендарами, другими извращенцами всех мастей

        ну-ну-ну...понесло вас... что то из за всяких там педерастов,эффективность бомбёжек Афганистана и Ирака не снизилась...против "банановых республик" ,это вполне себе эффективное оружие.
        андрей юрьевич
  2. ФЕОДОР Сегодня, 06:09
    Дрожите , дрожите ! Это вам не 6-й флот к берегам Беларуси подгонять !
    ФЕОДОР
  3. Titsen Сегодня, 06:09
    Опасен тот, которого нет?

    Опять осередной раз делят шкуру неубитого медведя...
    Titsen
    1. tchoni Сегодня, 06:24
      Цитата: Titsen
      Опять осередной раз делят шкуру неубитого медведя...

      Скорее уж перья неубитого орла)))
      tchoni
  4. Мар.Тира Сегодня, 06:11
    Цитата: андрей юрьевич
    Разрабатываемый Россией ракетный корабельный комплекс "Циркон" будет представлять реальную угрозу американским авианосцам
    по значимости и революционности,"циркон" может сравниваться с появлением пулемёта "максим"или "гатлинг".ситуация на ТВД с появлением этого оружия меняется радикально.

    Пока лишь вижу больше воя,и истерики,вокруг чего то страшного,и не понятного.Причём уже давно.Будет ракета,будем и рассуждать.
    Мар.Тира
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:35
      Цитата: Мар.Тира
      .Будет ракета,будем и рассуждать.

      терзают сомнения? а крейсер готовят. понятно что надо сегодня,но так не бывает. пример "армата" и "т-50".
      андрей юрьевич
  5. федоров Сегодня, 06:15
    Заждались уже тандем - циркон и глайдер Ю-71. Испытания уже были, ждем на вооружение . Пару лет осталось...
    Действительно тема закрытая, где-то что-то запустили и все.....Думай что хочешь.
    федоров
  6. ИмПерц Сегодня, 06:18
    "Циркон" и "Ю-71" должны закрыть вопрос о денонсации договора по ПРО. Конечно разные типы, но гиперзвук и манёвренность в данной ситуации решают)
    ИмПерц
  7. starogil Сегодня, 06:19
    В прошлом году нам тут говорили, что "Циркон" чуть ли не на вооружение уже вот - вот поступит....
    А сегодня.....Разрабатываемый Россией ракетный корабельный комплекс "Циркон" будет представлять.....
    .....главным новшеством кораблей, отмечает издание, станет гиперзвуковая крылатая ракета ..........
    ......Ракетный комплекс с "Цирконом" — новейшая разработка российских конструкторов........
    .....Работы по проекту носят закрытый характер.....и это правильно, чего трендеть попусту.
    starogil
    1. Antidote Сегодня, 06:39
      Это как с 40Н6, несколько лет пообещают, потом забудут.
      Antidote
  8. Геркулесыч Сегодня, 06:20
    Вона она как -"Петр Великий " , "Адмирал Нахимов " , линейные крейсера! wassat А почему не ракетные линкоры? ?? wassat О "каменном царе "похоже, что только дети в первом классе еще не пишут! Хотя, может быть что уже и там пишут про эту ракету! negative
    Геркулесыч
  9. zzdimk Сегодня, 06:21
    Второе имя для СМИ - капитан истерика!
    zzdimk
  10. ver_ Сегодня, 06:22
    Цитата: андрей юрьевич
    Разрабатываемый Россией ракетный корабельный комплекс "Циркон" будет представлять реальную угрозу американским авианосцам
    по значимости и революционности,"циркон" может сравниваться с появлением пулемёта "максим"или "гатлинг".ситуация на ТВД с появлением этого оружия меняется радикально.

    ...* то ли ещё будет - ой ё ёй ?..
    ver_
  11. tchoni Сегодня, 06:22
    Пока что "циркон", равно как и су57, " армата" и т.д. много опаснее для диванных писак и их душевного здоровья, чем для американских авианосцев. Не ровён час, какой иньт ветеран диванных войск в кшиниуу загремит , доказывая с пеной у рта (или с пластиковыми опилками у клавиатуры) превосходство того, чего нет....
    tchoni
  12. sabotage Сегодня, 06:28
    Статья в Штерне пустая как барабан.

    https://www.stern.de/digital/technik/mit-hypersch
    allraketen-sollen-putins-schlachtkreuzer-die-us-t
    raeger-in-schach-halten-7817460.html

    Если Нахимова хотят оснастить Цирконами, то Циркон должны испытать до окончания его ремонта. Зная наших ответственных руководителей ставлю на Нахимов из ремонта в 2024 и без Цирконов.
    sabotage
  13. Yngvar Сегодня, 06:33
    Предполагаю, что доведут "до ума" в нескольких модификациях и через пару лет массово поставят на вооружение... Хотя конечно, время играет не на нас.
    Yngvar
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