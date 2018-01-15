Афганистан не сможет поддерживать свою армию без финансовой помощи США
Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил в интервью телеканалу CBS, что без финансовой поддержки США армия Афганистана не продержится шесть месяцев.
Он также сообщил, что в стране действуют боевики 21 международной террористической группировки.
Как отмечает телеканал, в 2017 году был период, когда только за четыре месяца более четырех тысяч афганских полицейских и военнослужащих были ранены, 2,5 тысячи погибли. Гани заявил, что такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не будет "обеспечена безопасность Афганистана", передает РИА Новости
Мы не смогли бы поддерживать нашу армию шесть месяцев без поддержки США и возможностей США— сказал Гани.
Да. Потому что у нас нет денег— ответил президент Афганистана на уточняющий вопрос журналиста о том, что без помощи США армия Афганистана действительно не сможет продержаться шесть месяцев. При этом Гани заявил, что Афганистану "не нужны другие (страны), чтобы вести свои битвы".
Он также сообщил, что в стране действуют боевики 21 международной террористической группировки.
Как отмечает телеканал, в 2017 году был период, когда только за четыре месяца более четырех тысяч афганских полицейских и военнослужащих были ранены, 2,5 тысячи погибли. Гани заявил, что такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не будет "обеспечена безопасность Афганистана", передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://novostipmr.com/
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