06:43 15 января

Афганистан не сможет поддерживать свою армию без финансовой помощи США

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил в интервью телеканалу CBS, что без финансовой поддержки США армия Афганистана не продержится шесть месяцев.

Афганистан не сможет поддерживать свою армию без финансовой помощи США


Мы не смогли бы поддерживать нашу армию шесть месяцев без поддержки США и возможностей США
— сказал Гани.


Да. Потому что у нас нет денег
— ответил президент Афганистана на уточняющий вопрос журналиста о том, что без помощи США армия Афганистана действительно не сможет продержаться шесть месяцев. При этом Гани заявил, что Афганистану "не нужны другие (страны), чтобы вести свои битвы".

Он также сообщил, что в стране действуют боевики 21 международной террористической группировки.

Как отмечает телеканал, в 2017 году был период, когда только за четыре месяца более четырех тысяч афганских полицейских и военнослужащих были ранены, 2,5 тысячи погибли. Гани заявил, что такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не будет "обеспечена безопасность Афганистана", передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://novostipmr.com/
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Комментарии 8

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  1. zzdimk Сегодня, 06:27
    А если наркотрафик взять под гос контроль? Тогда же хватит?
    zzdimk
    1. 210окв Сегодня, 06:29
      А если взять,точнее попробовать,то это уже Талибан.А не "правительство"Афганистана..
      Цитата: zzdimk
      А если наркотрафик взять под гос контроль? Тогда же хватит?
      210окв
      1. zzdimk Сегодня, 06:32
        Насколько я понимаю, то это единственная реальная сила
        zzdimk
  2. tchoni Сегодня, 06:28
    А чего президент всех бачат хочет? Что бы войны не было, надо, что бы работа была. И зарплата. А так, норсальные деньги, поди только в армии или в банде платят.
    tchoni
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:29
    Обложите налогами "Талибан " , и "Аль-Кайиду " , а также янки с каждой партии героина пускай они все офицеально платят налоги -тогда с нуля отстроете новый Афганистан, похлеще Дубаев и Саудитии получется страна. wassat
    Геркулесыч
  4. андрей юрьевич Сегодня, 06:29
    Мы не смогли бы поддерживать нашу армию шесть месяцев без поддержки США и возможностей США
    — сказал Гани.
    Да. Потому что у нас нет денег
    а бабло от наркоты где? в оффшорах? это же,благодаря американцам,стало частью экономики.
    андрей юрьевич
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:31
    Как вариант -включить сша в состав Афганистана, на провах независимой провинции! wassat Но, налоги все равно янки будут теперь платить в казну Афганистану! wassat
    Геркулесыч
  6. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:35
    Афганистан не сможет поддерживать свою армию без финансовой помощи США
    Так и есть,самим правительственным чебурекам не справиться с охраной плантаций национального растения а желающих на те плантации хоть отбавляй.Да и сша не в накладе,тоже старательно на тех растениях зарабатывают,точнее владеют и оптово барыжат,почему бы за охрану добра малую толику от доходов не отслюнявить
    ДЕДПИХТО
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