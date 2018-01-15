Анкара осудила планы США по созданию в Сирии «сил безопасности границы»

Продолжение сотрудничества США с YPG, которое противоречит их собственным обязательствам, подвергают риску нашу нацбезопасность и территориальную целостность Сирии, и это неприемлемо. Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности,

В настоящее время на первом этапе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в тридцать тысяч человек,

Попытка США создать под своей эгидой на севере Сирии т.н. "силы безопасности" численностью до 30 тысяч человек – это путь к подготовке фактического расчленения страны. Официально США – за единую Сирию. На деле – за раздробленную,

Коалиция во главе с США – это не более чем химера, никакой коалиции в реальности не существует, а есть только односторонние действия США, поддерживаемые рядом стран либо из соображений союзнической солидарности, либо в силу обязательств, возникающих при получении соответствующей военной или экономической помощи,