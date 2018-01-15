Анкара осудила планы США по созданию в Сирии «сил безопасности границы»
Анкара осуждает планы Вашингтона по созданию «сил безопасности границы» в Сирии, передает РИА Новости заявление турецкого МИД.
Накануне представитель западной коалиции Томас Вил сообщил, что в Сирии формируются «Силы охраны границы», которые будут развернуты вдоль долины реки Евфрат, которую контролирует «Сирийские демократические силы» (СДС), а также вдоль иракской и турецкой границ.
Попытка США создать в Сирии так называемые силы безопасности имеет под собой цель раздробить страну, которая Вашингтону единой не нужна, заявил в воскресенье член Совета Федерации Алексей Пушков.
Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил в свою очередь, что решение США создать «силы безопасности границы» на подконтрольной им территории в Сирии прямо нарушает Устав ООН и суверенитет республики.
Продолжение сотрудничества США с YPG, которое противоречит их собственным обязательствам, подвергают риску нашу нацбезопасность и территориальную целостность Сирии, и это неприемлемо. Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности,говорится в заявлении.
Накануне представитель западной коалиции Томас Вил сообщил, что в Сирии формируются «Силы охраны границы», которые будут развернуты вдоль долины реки Евфрат, которую контролирует «Сирийские демократические силы» (СДС), а также вдоль иракской и турецкой границ.
В настоящее время на первом этапе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в тридцать тысяч человек,рассказал Вил.
Попытка США создать в Сирии так называемые силы безопасности имеет под собой цель раздробить страну, которая Вашингтону единой не нужна, заявил в воскресенье член Совета Федерации Алексей Пушков.
Попытка США создать под своей эгидой на севере Сирии т.н. "силы безопасности" численностью до 30 тысяч человек – это путь к подготовке фактического расчленения страны. Официально США – за единую Сирию. На деле – за раздробленную,написал сенатов в своем «Твиттере».
Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил в свою очередь, что решение США создать «силы безопасности границы» на подконтрольной им территории в Сирии прямо нарушает Устав ООН и суверенитет республики.
Коалиция во главе с США – это не более чем химера, никакой коалиции в реальности не существует, а есть только односторонние действия США, поддерживаемые рядом стран либо из соображений союзнической солидарности, либо в силу обязательств, возникающих при получении соответствующей военной или экономической помощи,сказал глава комитета.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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