18:47 15 января

Анкара осудила планы США по созданию в Сирии «сил безопасности границы»

Анкара осуждает планы Вашингтона по созданию «сил безопасности границы» в Сирии, передает РИА Новости заявление турецкого МИД.



Продолжение сотрудничества США с YPG, которое противоречит их собственным обязательствам, подвергают риску нашу нацбезопасность и территориальную целостность Сирии, и это неприемлемо. Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности,
говорится в заявлении.


Накануне представитель западной коалиции Томас Вил сообщил, что в Сирии формируются «Силы охраны границы», которые будут развернуты вдоль долины реки Евфрат, которую контролирует «Сирийские демократические силы» (СДС), а также вдоль иракской и турецкой границ.

В настоящее время на первом этапе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в тридцать тысяч человек,
рассказал Вил.

Попытка США создать в Сирии так называемые силы безопасности имеет под собой цель раздробить страну, которая Вашингтону единой не нужна, заявил в воскресенье член Совета Федерации Алексей Пушков.

Попытка США создать под своей эгидой на севере Сирии т.н. "силы безопасности" численностью до 30 тысяч человек – это путь к подготовке фактического расчленения страны. Официально США – за единую Сирию. На деле – за раздробленную,
написал сенатов в своем «Твиттере».

Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил в свою очередь, что решение США создать «силы безопасности границы» на подконтрольной им территории в Сирии прямо нарушает Устав ООН и суверенитет республики.

Коалиция во главе с США – это не более чем химера, никакой коалиции в реальности не существует, а есть только односторонние действия США, поддерживаемые рядом стран либо из соображений союзнической солидарности, либо в силу обязательств, возникающих при получении соответствующей военной или экономической помощи,
сказал глава комитета.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. федоров Сегодня, 08:22
    Турки они и есть "турки", что еще сказать ? Хотя молодцы - сопротивляются, и дяди Сему плюют в лицо.\
    Хотя мое мнение ( совпадает с Жириновским ) - там пару-тройку "Тополей" и все.. Сколько Русь от турок вынесла...Сколько в рабство продали...
    федоров
    1. Chertt Сегодня, 08:25
      Цитата: федоров
      Турки они и есть "турки", что еще сказать ?

      Ну к примеру, что нибудь осмысленное
      Chertt
      1. Teberii Сегодня, 08:37
        Власть в Сирии окрепла,что допустить не входит в планы США.Конфликт необходимо направить в другое русло.Гари,гари ясно,чтобы не погасло.
        Teberii
        1. Идущий Сегодня, 08:43
          Тушить надо , а не разжигать , пока там США мира в Сирии не будет.
          Идущий
          1. Чёрный Сегодня, 08:58
            Если взглянуть на картину в целом на БВ, то америкосов там знатно опустили. Оказались они даже не на втором плане, а так, возле подмёток России, Турции и Ирана. Вот и брызжут соплями от бессилия. А если к этом присовокупить вытирание ног о америанцев Ыном, так вообще рисуется очень кислая картина для бывшего гегемона.
            Чёрный
            1. Идущий Сегодня, 09:03
              В этом вся проблема и есть , они никак не могут понять , что их попросили - вон , вот и бесятся . чем и опасны.
              Идущий
      2. федоров Сегодня, 08:55
        Я как раз в Турции был во время попытки "переворота", самолеты над отелем-пляжем, весело вобще было. И нахрена я туда подался, лучше бы на Алтай...или Курилы.
        федоров
      3. Чёрный Сегодня, 08:59
        Соберутся "силы безопасности" покомпактнее и можно будет их опять Калибрами и бомбами отправить на свиданку с гуриями laughing
        Чёрный
        1. Идущий Сегодня, 09:04
          Очень правильный сценарий. good
          Идущий
      4. Лелёк Сегодня, 10:54
        Цитата: Chertt
        Ну к примеру, что нибудь осмысленное


        hi , Алексей.
        Не вижу бессмыслицы в действиях турок. Они проводят СВОЮ политику - протурецкую, которая где-то идёт вразрез с американской, где-то с нашей Российской. Но упорство Турции пока-что нам на руку.
        Лелёк
        1. Chertt Сегодня, 11:13
          Здравствуйте Лелёк hi
          С комментарием получилась глупость..тов.федоров к которому этот комент и относился, дописал свой пост (вероятно хотел отметится первым. и выложил его урезанным) Вот и получилась "непонятка".....По поводу Турок, меня смущают приведенные вами цифры 4900 грузовиков и 2000 самолетов с оружием ?? не многовато ли
          Chertt
          1. Лелёк Сегодня, 11:26
            Цитата: Chertt
            меня смущают приведенные вами цифры 4900 грузовиков и 2000 самолетов с оружием ?? не многовато ли


            Это данные турецкой разведки. А уж сколько процентов приписки - "?". Но, если прикинуть за период 2-х лет, то похоже на правду.
            Лелёк
            1. Chertt Сегодня, 11:34
              Цитата: Лелёк
              Но, если прикинуть за период 2-х лет, то похоже на правду.

              То есть Эрдоган, в течении двух лет наблюдал, как США вооружают "террористов" (по мнению самого Р.Т.Э.) Курдов. Так у него железное терпение, оказывается
              Chertt
              1. Лелёк Сегодня, 11:58
                Цитата: Chertt
                Так у него железное терпение, оказывается

                Не забывайте, Турция член НАТО, а это обязывает закрывать глаза на действия партнёра. Сейчас же Эрдоган плюнул на членство в ЕС, (ИМХО) колеблется с присутствием в НАТО, блюдёт в отношении к курдам свой, а не американский интерес. Отсюда и прошлая и нынешняя ситуации.
                Лелёк
    2. Topotun Сегодня, 09:44
      Турки вполне обоснованно не хотят у себя на границах иметь очаг напряженности. А как американцы контролируют своих боевиков они знают. И понимают что это головная боль не только Сирии.
      Topotun
  2. андрей юрьевич Сегодня, 08:22
    Анкара осудила планы США по созданию в Сирии «сил безопасности границы»
    Эрдоган прикинул: я-Ливия...нет! я-Ирак...нет! бомбить не станут,я ж это...Европа...! можно и "голос" подать,и территорию прихватить...
    андрей юрьевич
    1. Chertt Сегодня, 08:32
      Цитата: андрей юрьевич
      можно и "голос" подать,и территорию прихватить...

      hi Согласитесь, в борьбе с попытками США создать «сил безопасности границы» Эрдоган однозначный союзник России и Асада. Если матрасники "крепко" сядут в своих базах на подконтрольной территории, их выбить будет почти невозможно
      Chertt
      1. dik-nsk Сегодня, 08:42
        не согласен, так как это всего лишь попытка создать свои «сил безопасности границы», делай это матрасы с Эрдогашей, а не с курдами, он бы двумя руками За
        dik-nsk
        1. Chertt Сегодня, 08:50
          Цитата: dik-nsk
          делай это матрасы с Эрдогашей, а не с курдами, он бы двумя руками За

          Но делаюют то с Курдами, и Эрдоган двумя руками против....Что у вас за странное переиначивание ? "если бы у бабки был....и дальше по тексту"
          Chertt
          1. dik-nsk Сегодня, 09:00
            в чем странность? турки пытаются свои зоны создать на чужой (Сирийской) территории, а тут лишь со штатами не сошлись в курдах, а вы мне тут бабушек рисуете, нашли союзника, ага.. быстро у людей память отшибает, уже с турками в десна жахаться готовы
            dik-nsk
            1. Chertt Сегодня, 12:07
              Цитата: dik-nsk
              уже с турками в десна жахаться готовы

              Россия с Турцией слишком много воевали, И это ни Путин ни Эрдоган не забывают. Сей час мы ситуативные союзники, и весь вопрос кто кого больше использует, и на мой взгляд Россия пока действует умнее
              Chertt
    2. Лелёк Сегодня, 11:01
      Цитата: андрей юрьевич
      андрей юрьевич

      hi
      Малость не по теме. Попалась интересная заметка о планах Турции слегка подправить сделанное древними украми, которые выкопали котлован под Чёрное море:
      Лелёк
  3. rocket757 Сегодня, 08:24
    Кина не буд ... Мира не будет!
    Англичанка гадит, регулярно и много. Что тут добавить ...надо бить!
    rocket757
    1. Идущий Сегодня, 08:44
      К сожалению , Вы правы англо - саксы не хотят мира , мир - это не их "бизнес".
      Идущий
      1. rocket757 Сегодня, 09:07
        Привет Виктор.
        Янки, просто продолжение "англичанки" ... ничего нового.
        Старый девиз "Разделяй и властвуй" ... а говорят, что человечество продвинулось в своём развитии далеко-далеко??? Как по мне, так было ещё в древних империя, оно всё и осталось!
        Мож коммуникабельность ускорилась, пороки те же, методы те же, а итог??? Итог такой же будет!!! Империи всегда рушатся!!! Лишь бы мир они за собой не потянули, эти и правда МОГУТ!!!
        rocket757
        1. Идущий Сегодня, 09:12
          Привет теска! hi
          Они не просто последователи , а ярые продолжатели , а итог да - история не ошибается.
          Идущий
          1. rocket757 Сегодня, 09:32
            У нас такое бр-р-р на улице, еле завёлся с утра!
            Как там в Сирии, апельсины вырастут! Вкусные однако!
            А дела там жаркие, заскучать нашим военным не дают! Янки не дают затухнуть костру, керосинчика всегда подлить готовы. Ничего, прорвёмся! да и потренируемся. на будущее, на всякий случай!
            rocket757
            1. Идущий Сегодня, 09:39
              Это их суть , их бизнес и они ведут борьбу за свое выживание , но жить они хотят и могут только за счет других.
              Идущий
              1. rocket757 Сегодня, 09:45
                В принципе, все самые из самых эт бывшие колонизаторы!!! Т.е. государства привыкшие жить за счет ограбления других!
                Повыперли их почти отовсюду, так они в новой форме делать хотят тоже самое.
                rocket757
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:26
    Для США обучить и оснастить тридцатитысячную армию в условиях изолированного анклава - задача не подъемная. Это хотелки... Зато турки могут ударить, "не дожидаясь". А курды, как всегда... Их используют, предадут и обманут...
    Горный стрелок
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:30
    Возмущение Турции понятно - курды под патронажем и практически защитой Сша.
    Попытка США создать под своей эгидой на севере Сирии т.н. "силы безопасности" численностью до 30 тысяч человек – это путь к подготовке фактического расчленения страны
    Не мытьем, так катаньем. Если американцы зациклились на чем-то, то будут всеми средствами идти к достижению цели (пока им по башке крепко не настучат).
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:42
      Гена , привет ! hi
      Цитата: rotmistr60
      пока им по башке крепко не настучат

      Или пока сами лоб о ворота не расшибут . Но твой вариант видится более вероятным , учитывая крайнюю твердолобость матрасов .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:49
        Привет, Паша! hi Их твердолобости можно только позавидовать, вот только если она была бы продуктивной.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:54
          США с их твердолобостью хочу пожелать : "убейсибяапстену" . lol
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 09:07
            Приветствую Паша! hi , это не от твердолобости , это уже от бессилия и не понимания чего вообще происходит.
            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:08
              Витя , опять параллельно мыслим . wink lol Баран тоже понимает что ворота не пробьёт , но продолжает долбить .
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 09:13
                Пусть колотится , пока не поймет что за воротами стена.
                Идущий
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:16
                  Цитата: Идущий
                  пока не поймет что за воротами стена

                  Угу , "сурпрызом" будет . wassat
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Сегодня, 09:18
                    Это точно , пусть пока все "стадо" перед воротами соберут.
                    Идущий
  6. Tiras Сегодня, 08:43
    Страну давно уже начали делить и не только США. С самого начала было понятно, что то, что захватит Асад - останется у него, то что военная оппозиция - у них. Пока били террористов - всегда была ещё одна цель, а именно, застолбить территорию. Асад застолбил с помощью России и Ирана, военная оппозиция с помощью США и её союзников.
    Конечно туркам не нравится, что США помогает и курдам, но в данном случае США защищает территорию и курдов от турков, которые тоже лезут и уже лезут, куда не надо.
    Tiras
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