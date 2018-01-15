Ситуация в Сирии
САА освободили более 13 населенных пунктов в провинции Алеппо при поддержке ВКС РФ. Террористы использовали химоружие против сирийской армии в Идлибе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На юго-запад провинции Дамаск вернулись более 500 семей местных жителей, эвакуированных во время оккупации данных районов исламистами. Сирийцы вернулись в населенные пункты Бейт-Джинн и Мугр Аль-Мир спустя три года пребывания в лагерях для беженцев. В Восточной Гуте продолжились боестолкновения между вооруженной оппозицией и подразделениями САА. К вечеру стало известно о том, что правительственные войска начали наступление в районе населенного пункта Хазрама, находящегося на востоке оазиса. В результате боев САА заняла ряд стратегических позиций, а также квартал Таль Фирзат.
В северной части провинции Алеппо вновь фиксировались перестрелки между курдскими подразделениями и силами турецкой армии. Вооруженные стычки разворачивались на подступах к населенным пунктам Караха Бабе и Джиср-Хашраке. Кроме того, противники вели взаимные обстрелы недалеко от деревень Басуфан, Джундейрис, Раджу и Масканли.
На юге Алеппо на протяжении всего дня не утихали бои между исламистами и войсками САР, поддерживаемыми ополченцами-шиитами и ВКС РФ. За прошедшие сутки под контроль САА перешли поселения Джабаль Аль-Мдавар, Вади Аль-Суно, Ан-Нумания, Бувейда Сагира, Аль-Вае, Расм Аль-Каркур, Расм Аль-Бисас, Рубаят, Аль-Бакат, Бакат Рабийя, Ханута, Джебб Аз-Зейт и Машрфат Аль-Бувейда. В результате вооруженных столкновений около 30 боевиков были ликвидированы. После того как все территории плато Аль-Хасс были зачищены от боевиков, подразделения САА были переброшены на юго-восток провинции Идлиб, в зону основных боевых действий.
Стало известно о том, что правительственные войска утратили несколько населенных пунктов в южной части провинции Идлиб вследствие химической атаки террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). После того как позиции армии САР были обстреляны снарядами с ядовитым хлором, части САА были вынуждены отступить. Военнослужащие оставили поселения Абу Омар, Хариба, Рабия и еще несколько деревень. В течение всего дня подконтрольные вооруженной оппозиции источники продолжали публиковать сообщения о потерях, которые якобы несет Сирийская арабская армия (САА). Тогда как, согласно сведениям информагентства Al Masdar News, неподалеку от аэродрома «Абу Духур» силам САР удалось уничтожить нескольких полевых командиров. Кроме того, в результате боевых вылетов ВКС РФ и ударов САА были ликвидированы около 200 радикалов.
К северо-востоку от административного центра провинции Хама правительственные подразделения САР провели мощное наступление на позиции террористов ИГ (группировка запрещена в РФ). Значительную поддержку САА и ее союзникам также оказали российские ВКС. В результате боестолкновений были освобождены населенные пункты Ат-Туфахия, Ат-Таляль Аль-Муталла, Ас-Суккари, Абу Кахаф, Аник Бажра.
На юго-запад провинции Дамаск вернулись более 500 семей местных жителей, эвакуированных во время оккупации данных районов исламистами. Сирийцы вернулись в населенные пункты Бейт-Джинн и Мугр Аль-Мир спустя три года пребывания в лагерях для беженцев. В Восточной Гуте продолжились боестолкновения между вооруженной оппозицией и подразделениями САА. К вечеру стало известно о том, что правительственные войска начали наступление в районе населенного пункта Хазрама, находящегося на востоке оазиса. В результате боев САА заняла ряд стратегических позиций, а также квартал Таль Фирзат.
В северной части провинции Алеппо вновь фиксировались перестрелки между курдскими подразделениями и силами турецкой армии. Вооруженные стычки разворачивались на подступах к населенным пунктам Караха Бабе и Джиср-Хашраке. Кроме того, противники вели взаимные обстрелы недалеко от деревень Басуфан, Джундейрис, Раджу и Масканли.
На юге Алеппо на протяжении всего дня не утихали бои между исламистами и войсками САР, поддерживаемыми ополченцами-шиитами и ВКС РФ. За прошедшие сутки под контроль САА перешли поселения Джабаль Аль-Мдавар, Вади Аль-Суно, Ан-Нумания, Бувейда Сагира, Аль-Вае, Расм Аль-Каркур, Расм Аль-Бисас, Рубаят, Аль-Бакат, Бакат Рабийя, Ханута, Джебб Аз-Зейт и Машрфат Аль-Бувейда. В результате вооруженных столкновений около 30 боевиков были ликвидированы. После того как все территории плато Аль-Хасс были зачищены от боевиков, подразделения САА были переброшены на юго-восток провинции Идлиб, в зону основных боевых действий.
Стало известно о том, что правительственные войска утратили несколько населенных пунктов в южной части провинции Идлиб вследствие химической атаки террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). После того как позиции армии САР были обстреляны снарядами с ядовитым хлором, части САА были вынуждены отступить. Военнослужащие оставили поселения Абу Омар, Хариба, Рабия и еще несколько деревень. В течение всего дня подконтрольные вооруженной оппозиции источники продолжали публиковать сообщения о потерях, которые якобы несет Сирийская арабская армия (САА). Тогда как, согласно сведениям информагентства Al Masdar News, неподалеку от аэродрома «Абу Духур» силам САР удалось уничтожить нескольких полевых командиров. Кроме того, в результате боевых вылетов ВКС РФ и ударов САА были ликвидированы около 200 радикалов.
К северо-востоку от административного центра провинции Хама правительственные подразделения САР провели мощное наступление на позиции террористов ИГ (группировка запрещена в РФ). Значительную поддержку САА и ее союзникам также оказали российские ВКС. В результате боестолкновений были освобождены населенные пункты Ат-Туфахия, Ат-Таляль Аль-Муталла, Ас-Суккари, Абу Кахаф, Аник Бажра.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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