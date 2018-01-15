18:55 15 января

Ситуация в Сирии

САА освободили более 13 населенных пунктов в провинции Алеппо при поддержке ВКС РФ. Террористы использовали химоружие против сирийской армии в Идлибе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На юго-запад провинции Дамаск вернулись более 500 семей местных жителей, эвакуированных во время оккупации данных районов исламистами. Сирийцы вернулись в населенные пункты Бейт-Джинн и Мугр Аль-Мир спустя три года пребывания в лагерях для беженцев. В Восточной Гуте продолжились боестолкновения между вооруженной оппозицией и подразделениями САА. К вечеру стало известно о том, что правительственные войска начали наступление в районе населенного пункта Хазрама, находящегося на востоке оазиса. В результате боев САА заняла ряд стратегических позиций, а также квартал Таль Фирзат.


В северной части провинции Алеппо вновь фиксировались перестрелки между курдскими подразделениями и силами турецкой армии. Вооруженные стычки разворачивались на подступах к населенным пунктам Караха Бабе и Джиср-Хашраке. Кроме того, противники вели взаимные обстрелы недалеко от деревень Басуфан, Джундейрис, Раджу и Масканли.

На юге Алеппо на протяжении всего дня не утихали бои между исламистами и войсками САР, поддерживаемыми ополченцами-шиитами и ВКС РФ. За прошедшие сутки под контроль САА перешли поселения Джабаль Аль-Мдавар, Вади Аль-Суно, Ан-Нумания, Бувейда Сагира, Аль-Вае, Расм Аль-Каркур, Расм Аль-Бисас, Рубаят, Аль-Бакат, Бакат Рабийя, Ханута, Джебб Аз-Зейт и Машрфат Аль-Бувейда. В результате вооруженных столкновений около 30 боевиков были ликвидированы. После того как все территории плато Аль-Хасс были зачищены от боевиков, подразделения САА были переброшены на юго-восток провинции Идлиб, в зону основных боевых действий.

Стало известно о том, что правительственные войска утратили несколько населенных пунктов в южной части провинции Идлиб вследствие химической атаки террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). После того как позиции армии САР были обстреляны снарядами с ядовитым хлором, части САА были вынуждены отступить. Военнослужащие оставили поселения Абу Омар, Хариба, Рабия и еще несколько деревень. В течение всего дня подконтрольные вооруженной оппозиции источники продолжали публиковать сообщения о потерях, которые якобы несет Сирийская арабская армия (САА). Тогда как, согласно сведениям информагентства Al Masdar News, неподалеку от аэродрома «Абу Духур» силам САР удалось уничтожить нескольких полевых командиров. Кроме того, в результате боевых вылетов ВКС РФ и ударов САА были ликвидированы около 200 радикалов.

К северо-востоку от административного центра провинции Хама правительственные подразделения САР провели мощное наступление на позиции террористов ИГ (группировка запрещена в РФ). Значительную поддержку САА и ее союзникам также оказали российские ВКС. В результате боестолкновений были освобождены населенные пункты Ат-Туфахия, Ат-Таляль Аль-Муталла, Ас-Суккари, Абу Кахаф, Аник Бажра.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Chertt Сегодня, 09:08
    Так и слышу голос Левитана, Вот что генетическая память значит
    Chertt
    1. Leeds Сегодня, 09:38
      Главное событие вчерашнего дня - контрнаступление духов в левый фланг выступа к Духуру, потерян Атшан. Момент истины наступления на базу.
      Leeds
  2. Труд Сегодня, 09:11
    Интересно, до конца года зачистят остатки?
    Труд
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:12
    Террористы использовали химоружие против сирийской армии в Идлибе
    Запад такую информацию не воспримет, т.к по его разумению хим оружие в Сирии может применять только Асад даже если его у него нет. Долбить не прекращая эту заразу - вот на сегодня главная цель сирийской армии и ВКС. Еще бы добраться до гаденышей, которых прикрывают американцы.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:15
      Цитата: rotmistr60
      Запад такую информацию не воспримет, т.к по его разумению хим оружие в Сирии может применять только Асад даже если его у него нет

      Эти западные виртуозы масс-медиа могут подать это так , что бармалеи обстреляли армию САР химбоеприпасами , захваченными ранее с армейских складов - вполне в их духе получится .
      bouncyhunter
      1. Идущий Сегодня, 09:25
        Они думают только об одном , как больше нагадить России , а в способах и методах они не стесняются.
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:27
          Такова подлая сущность США и их шавок : гадить всем несогласным .
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 09:30
            Они все меряют только на деньги и где они видят прибыль , идут на все.
            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:36
              Надо им посмотреть мультик "Остров сокровищ" , особенно внимательно эту песню - себя в ней узнают . lol
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 09:45
                Не поймут , у них мозги заточены по другому , либо отсутствуют напрочь.
                Идущий
    2. zhekazs Сегодня, 09:38
      Цитата: rotmistr60
      Еще бы добраться до гаденышей, которых прикрывают американцы.

      Лучше бы, конечно, самих амерзоидов из Сирии выдавить. Очень интересно было бы узнать от нашего высшего военного руководства, что планируют делать с ними. Но тут, как всегда, молчок, военная тайна. Хотя, планы-то должны быть какие-то, не просто так ведь наши ВКС там остаются.
      zhekazs
  4. pvv113 Сегодня, 09:23
    вследствие химической атаки террористов

    Ну и где возмущенные вопли из Белого дома, из ООН, из Евросоюза?
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 09:29
      Доброе утро Владимир! hi , этого они никогда не увидят.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 10:25
        Приветствую, Виктор!
        Да они не особенно и стремятся это увидеть
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 11:23
          Они все перевернут с ног на голову и обвинят Асада , ну и Россию прицепом.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 14:45
            Естественно, традиции нельзя нарушать
            pvv113
    2. zhekazs Сегодня, 09:42
      Цитата: pvv113
      где возмущенные вопли из Белого дома, из ООН, из Евросоюза?

      Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
      А в западной прессе жесткая цензура на подобные новости, так что и не услышим от них ничего подобного.
      zhekazs
      1. pvv113 Сегодня, 10:25
        Вот такая вот хреновая свобода слова
        pvv113
  5. Теренин Сегодня, 10:26
    На войне, как на войне. С учетом понимания, что силы САА и т.н. "умеренной оппозиции" - это вспомогательные подразделения России и США.
    Теренин
  6. rpuropuu Сегодня, 10:29
    После того как позиции армии САР были обстреляны снарядами с ядовитым хлором
    Сами себя (с) belay
    rpuropuu
  7. rpuropuu Сегодня, 10:36
    Цитата: pvv113
    вследствие химической атаки террористов

    Ну и где возмущенные вопли из Белого дома, из ООН, из Евросоюза?

    Это коварная и подлая провокация кровавого режима Асада! Бородатые женщины и беременные дети не могли это совершить ( с ) Белый дом, ОНН, ЕС good
    rpuropuu
  8. anjey Сегодня, 10:43
    Стало известно о том, что правительственные войска утратили несколько населенных пунктов в южной части провинции Идлиб вследствие химической атаки террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). После того как позиции армии САР были обстреляны снарядами с ядовитым хлором, части САА были вынуждены отступить
    где эти западные "скунсы-правдолюбцы" и "борцы" с мировой несправедливостью???? как всегда -тишина -западная наглая демагогия и двойные стандарты -это у них с материнским молоком видимо впитывается...
    anjey
  9. donavi49 Сегодня, 12:21
    Кстати - это сражение показывает, что бабахи все еще оперируют механизированными группами, хоть уже и нет былого величия, где они сосредотачивали по 6-10 танков и 12-16 БМП на направление удара. Сейчас скромнее, но бронетехники все еще много.

    Мехгруппа Ахрарок танк и БМП:

    Группа Фейлака+второй Армии+разных катаиб 2 танка и 4 броневика (турецкие марионетки)


    Ну и ХТШ с Узбеками вообще сохранили полноценную мехгруппу 2 Танка и 3 БМП.
    donavi49
  10. Хаджи Мурат Сегодня, 18:25
    обвинение друг друга в применении хим оружия и топтание на месте саа, так как ХТШ нынче перешла в наступление и хочет подрезать выступ под духуром под корень
    Хаджи Мурат
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