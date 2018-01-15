Аналитическая программа «Однако» с Михаилом Леонтьевым





Однако, здравствуйте!



Главная новогодняя сенсация — резкое потепление в отношениях между двумя Кореями, которые вот только что балансировали на грани войны. И вопрос — что это: результат беспрецедентного давления США или результат провала этого давления? Ответ, собственно, очевиден.





«Эра стратегического терпения в отношении северокорейского режима потерпела неудачу. Честно говоря, терпение иссякло».



Это Трамп полгода назад. Все это время Трамп бомбил Ким Чен Ына угрозами, оскорблениями и военными маневрами, на что Ким Чен Ын отстреливался ядерными испытаниями и ракетными пусками. Касательно оскорблений северокорейскому вождю опыта не занимать. Во всяком случае у Трампа.



«Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он даром тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким человечком-ракетой. Побереги энергию, Рекс. Мы сделаем то, что требуется!», - писал Трамп в «Твиттере» еще в октябре.



Когда же, наконец, выяснилось после консультаций с военными, что то, «что требуется», Америка сделать не способна, не подставив себя под «неприемлемый ущерб», Трамп замолк, и корейцы получили шанс решать свои проблемы самостоятельно. А президент Трамп тут же заявил о готовности начать переговоры с руководством Северной Кореи «в подходящее время и при соответствующих обстоятельствах».



Из фильма «Джентльмены удачи»:



— И пусть канает отсюда, а то я ему рога поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю! Всю жизнь работать на лекарства будешь, сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор, петух гамбургский!



— Так бы и сказал.



При этом главная тема, от которой не может отойти Трамп и которой вынужден придерживаться его южнокорейский коллега Мун Чже Ин, — это денуклеаризация Корейского полуострова. То есть, по сути, отказ КНДР от своей ракетно-ядерной программы. Однако, как только южане заикнулись об этом на переговорах, северокорейцы высказали жесткий протест, и вопрос немедленно унесли под ковер.



До сих пор предыдущие американские администрации пытались давить на Северную Корею санкциями, те же торговались и лавировали, но от ядерной программы, развиваемой последовательно последние 50 лет, не отказывались никогда. Потому как видят в ней единственную гарантию своей безопасности.



То есть разговоры о том, что корейские ракетные и ядерные испытания — это реакция гордого Ким Чен Ына на давление США, выглядят не совсем убедительно. Какие и чьи гарантии безопасности могут заменить Северной Корее ядерный щит?! Во всяком случае не американские! Этим пацанам уж точно никто не поверит.



В результате межкорейского диалога Северная Корея отказалась от бойкота Олимпиады, объявленного всего месяц назад. В Пхенчане КНДР будет представлена спортсменами, группой поддержки, официальной делегацией и культурной программой. Все мероприятия пройдут под северокорейским флагом. Напомним, что на прошлую зимнюю Олимпиаду спортсмены КНДР не попали — не прошли квалификацию.



Из фильма «Джентльмены удачи»:



— Так пойдем. Пусть думают, что мы спортсмены!



А вот интересно, куда же смотрит могучая WADA и точно ли они убедились в том, что в Северной Корее отсутствует государственная программа поддержки допинга?!



Из фильма «Джентльмены удачи»:



— Доцент, у меня насморк!



— Пасть порву!



— Только это и знаешь!



Спортсмен нынешний — только тот, кто может порвать пасть. И наглядный пример тому — Северная Корея.



Однако, до свидания!