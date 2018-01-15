18:49 15 января
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Аналитическая программа «Однако» с Михаилом Леонтьевым



Однако, здравствуйте!

Главная новогодняя сенсация — резкое потепление в отношениях между двумя Кореями, которые вот только что балансировали на грани войны. И вопрос — что это: результат беспрецедентного давления США или результат провала этого давления? Ответ, собственно, очевиден.


«Эра стратегического терпения в отношении северокорейского режима потерпела неудачу. Честно говоря, терпение иссякло».

Это Трамп полгода назад. Все это время Трамп бомбил Ким Чен Ына угрозами, оскорблениями и военными маневрами, на что Ким Чен Ын отстреливался ядерными испытаниями и ракетными пусками. Касательно оскорблений северокорейскому вождю опыта не занимать. Во всяком случае у Трампа.

«Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он даром тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким человечком-ракетой. Побереги энергию, Рекс. Мы сделаем то, что требуется!», - писал Трамп в «Твиттере» еще в октябре.

Когда же, наконец, выяснилось после консультаций с военными, что то, «что требуется», Америка сделать не способна, не подставив себя под «неприемлемый ущерб», Трамп замолк, и корейцы получили шанс решать свои проблемы самостоятельно. А президент Трамп тут же заявил о готовности начать переговоры с руководством Северной Кореи «в подходящее время и при соответствующих обстоятельствах».

Из фильма «Джентльмены удачи»:

— И пусть канает отсюда, а то я ему рога поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю! Всю жизнь работать на лекарства будешь, сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор, петух гамбургский!

— Так бы и сказал.

При этом главная тема, от которой не может отойти Трамп и которой вынужден придерживаться его южнокорейский коллега Мун Чже Ин, — это денуклеаризация Корейского полуострова. То есть, по сути, отказ КНДР от своей ракетно-ядерной программы. Однако, как только южане заикнулись об этом на переговорах, северокорейцы высказали жесткий протест, и вопрос немедленно унесли под ковер.

До сих пор предыдущие американские администрации пытались давить на Северную Корею санкциями, те же торговались и лавировали, но от ядерной программы, развиваемой последовательно последние 50 лет, не отказывались никогда. Потому как видят в ней единственную гарантию своей безопасности.

То есть разговоры о том, что корейские ракетные и ядерные испытания — это реакция гордого Ким Чен Ына на давление США, выглядят не совсем убедительно. Какие и чьи гарантии безопасности могут заменить Северной Корее ядерный щит?! Во всяком случае не американские! Этим пацанам уж точно никто не поверит.

В результате межкорейского диалога Северная Корея отказалась от бойкота Олимпиады, объявленного всего месяц назад. В Пхенчане КНДР будет представлена спортсменами, группой поддержки, официальной делегацией и культурной программой. Все мероприятия пройдут под северокорейским флагом. Напомним, что на прошлую зимнюю Олимпиаду спортсмены КНДР не попали — не прошли квалификацию.

Из фильма «Джентльмены удачи»:

— Так пойдем. Пусть думают, что мы спортсмены!

А вот интересно, куда же смотрит могучая WADA и точно ли они убедились в том, что в Северной Корее отсутствует государственная программа поддержки допинга?!

Из фильма «Джентльмены удачи»:

— Доцент, у меня насморк!

— Пасть порву!

— Только это и знаешь!

Спортсмен нынешний — только тот, кто может порвать пасть. И наглядный пример тому — Северная Корея.

Однако, до свидания!
Автор: Михаил Леонтьев
Первоисточник: https://www.1tv.ru


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Комментарии 15

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  1. solzh Сегодня, 09:32
    КНДР выдержала давление штатов и их холуев. Ким Член Ын доказал всем, с ним надо считаться и унижать ни себя, ни свою страну он не позволит.
    solzh
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:53
      сравнивая с "джентльменами удачи",я так понял, наша роль,на уровне "косого"...
      андрей юрьевич
      1. jjj Сегодня, 11:42
        Полагаю, что с какой скоростью замирились с такой же скоростью и расплюются
        jjj
    2. Yarik Сегодня, 15:15
      solzh Сегодня, 09:32 Новый
      КНДР выдержала давление штатов и их холуев. Ким Член Ын доказал всем, с ним надо считаться и унижать ни себя, ни свою страну он не позволит.

      Ему не повезло, бабла в ФРС нет. бедолага. wink
      Yarik
    3. сибиралт Сегодня, 17:11
      Сейчас обе Кори решают вопрос, чтобы выйти на Олимпиаде под общий гимн. То-то еще будет.winked
      сибиралт
  2. Гризли Сегодня, 09:37
    Ким Член Им (амерам), тогда уж
    Гризли
    1. solzh Сегодня, 13:39
      Ошибся, оставлял комментарий с сотового на ходу, сразу ошибку не увидел feel
      solzh
      1. Ольгович Сегодня, 15:05
        Цитата: solzh
        Ошибся, оставлял комментарий с сотового на ходу, сразу ошибку не увидел feel

        Не надо скромничать: получилось хорошо! yes
        Ольгович
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 09:41
    Ну что сказать - Леонтьев говорит всё по делу .
    КВУ-НСвД
    1. BerBer Сегодня, 15:36
      Нужно добавить, что России две дружественных Кореи лучше, чем перманентный вялотекущий конфликт. Да опять же торговать с южной Кореей удобнее будет.
      BerBer
  4. andrej-shironov Сегодня, 10:00
    Михаил, никакой сенсации нет! Все телодвижения северокорейского лидера идут в контексте применяемой им тактики и ведут к достижению стратегических целей-просто выжить, остаться независимой и иметь своё ядерное оружие.
    andrej-shironov
  5. Синий Мент Сегодня, 10:27
    Однако...
    Это да)
    good
    Синий Мент
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:02
    Просто маленькая страна, находящаяся под вечными санкциями, не струхнула и показала "исключительным", что с ней необходимо считаться. Что быстренько просекли в РК и срочно пошли на переговоры. А попытка разговаривать с "партнерами" вежливо и дипломатично результатов не дает, а только обратный эффект.
    rotmistr60
  7. BlackMokona Сегодня, 17:51
    Санкции с КНДР сняли? Нет. Вот и всё, что нужно знать на текущий момент
    BlackMokona
  8. Волька Сегодня, 18:19
    а может теперь один ядерный молоток и зонтик на двоих, может договорятся...
    Волька
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