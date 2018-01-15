Проект «ЗЗ». Американская военная профессура готова признать Крым российским
В интеллигентной части американского общества, кажется, произошёл раскол. Пока одна его часть призывает наказать русских за «вмешательство в выборы», другая призывает… признать Крым российским. Среди тех, кто выступает за последнее, отметился даже профессор Военно-морского колледжа США. В крупной американской прессе это стало чем-то вроде сенсации.
I. Что делать с «вмешательством»?
Доклад сенатора Бена Кардина предлагает «широкий ответ» на тему «вмешательства России», пишет Леонид Бершидский (Leonid Bershidsky) в «Bloomberg View». В докладе, составленном помощниками Бена Кардина, демократа из комитета по иностранным делам Сената США, целых двести страниц. В этом документе речь идёт об «асимметричных атаках Путина на демократию в России и Европе». Однако далеко не все рекомендации, присутствующие в докладе, «имеют смысл», иронизирует обозреватель.
Доклад мистера Кардина «поддерживает популярное мнение» о том, что Кремль имеет политические цели и цели контроля везде, где Россия «оказывает глобальное влияние», от культурных обменов до манипуляции сознанием масс.
Обвинения эти местами «неуклюжи», считает критик. В поддержку своих «исследований» авторы «ссылаются исключительно на англоязычный материал» и допускают ошибки дилетантов — к примеру, Норвегия в докладе названа «членом Европейского союза».
И прямо, и скрытно Россия, без сомнения, пытается проецировать своё влияние через множество каналов, отмечает далее обозреватель, и это влияние по сути часто «является антизападным». В докладе «верно» подмечается то, что для Путина и для Кремля «истина не является объективным фактом». По установкам Кремля, правда — это то, что «поспособствует интересам нынешнего режима». Сегодня такая «правда» состоит в делегитимации западной демократии и в отвлечении «негативного внимания от российского правительства». При этом российские попытки влияния не раз названы «асимметричными». В качестве аргумента приводятся цитаты бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса.
Но что же делать с такой «асимметричной» Россией? Согласно докладу, США должны увеличить расходы на противодействие российским «операциям влияния» в Европе и Евразии. Названа и сумма: до 250 миллионов долларов (как минимум) в течение следующих двух финансовых лет. Деньги должны быть направлены «на противодействие российской пропаганде и на поддержку демократических институтов, особенно в странах, где эти институты относительно шатки: в Болгарии, Сербии и Венгрии».
Такого рода указание Бершидский находит «наименее полезной рекомендацией в докладе».
Ведь какое обоснование дополнительных расходов привели авторы? Россия тратит сотни миллионов долларов в год на продвижение своей повестки дня за рубежом. Точное количество этих расходов трудно определить. Но европейские страны, где российские стратегии оказались сорванными, не нейтрализуют эту пропаганду, не пытаются в этом деле «опередить» её, а просто полагаются на свои цивилизационные традиции: например, немецкие партии, которые согласились не использовать ботов в социальных сетях и не нанимать платных троллей.
Другая рекомендация, которая тоже не имеет особого смысла, — это новый «статус противника» для вмешивающихся стран вроде России: «State Hybrid Threat Actor». Статус позволяет начать эскалацию санкций в ответ на кибератаки и (предположительно) другие «асимметричные» действия. Эта риторика, похоже, «не имеет какой-либо цели»: ведь американо-российские отношения и без того находятся на точке замерзания.
Дополнительные усилия США по сокращению энергетической зависимости Европы от России попросту устарели, продолжает обозреватель. Ведь США уже делают это в экономическом плане, пытаясь продать в Европе больше сжиженного природного газа. К тому же в последние годы ЕС «обуздал» способность России использовать экспорт энергоносителей как политический рычаг, и «Газпром» принял правила игры, испугавшись угрозы штрафов. Европа доказала, что в этой области «помощь США» ей не нужна.
Но кое-что полезное в документе от Кардина имеется. В первую очередь это воздействие в виде разоблачения «грязных, связанных с Кремлём российских денег, затопляющих Запад». Эти деньги не должны участвовать «в политических кампаниях».
В докладе также содержится призыв к большему контролю в социальных сетях, и не только с точки зрения политической прозрачности рекламы, но и в процессах «блокировки вредоносных, недостоверных и/или автоматизированных учётных записей», в основном используемых для распространения фейковых новостей. Ужесточение правил борьбы с ботами и троллями «не только затруднят работу российских «ферм троллей», но и, вероятно, поможет превратить медиарынок, в котором социальные сети конкурируют с профессиональными новостными организациями, в более ровное игровое поле».
II. Давайте признаем Крым российским!
Россия вряд ли расстанется с Крымом, а посему Вашингтону не надо строить политическую стратегию, основываясь на «антиисторическом фундаменте», полагает профессор Военно-морского колледжа (United States Naval War College) в г. Ньюпорте Лайл Дж. Голдстайн (Lyle J. Goldstein).
Его материал вышел в популярном журнале «The National Interest».
В американо-российских отношениях, признаёт профессор, существует относительно «неясная» история, которая могла бы послужить отправной точкой для разрешения стратегических проблем, которые встали недавно перед США и Россией.
В 1854-1856 годах, напоминает преподаватель военного колледжа, четверть миллиона россиян погибли, сражаясь против объединённых сил Франции, Англии и Турции, горящих желанием захватить Крым, принадлежащий Российской империи. Граф Лев Толстой, как многие знают, был в Севастополе и записал свои впечатления от той бойни.
Другой исторический момент для русских людей в Крыму — Великая Отечественная война, когда решимость советских защитников Севастопольской крепости вынудила нацистов бросить туда крупные силы, которые позднее были в значительной части перебиты. Если бы Красная Армия не выстояла там, Гитлер мог бы победить.
Этот полуостров, это живописное место пропитано кровью. И вот уже три года западные политики, говоря о Крыме, пытаются апеллировать к «европейской безопасности». Они ставят всё с ног на голову, утверждая, что поглощение Россией Крыма нарушило «порядок», основанный на неких «правилах». В таких заявлениях едва ли ощущается мысль о Крымской войне и её историческом значении.
В то время Лондон и Париж имели ту же самую цель, что и сегодняшняя НАТО: якобы существующая «русская агрессия». В своей блестящей книге о Крымской войне (опубл. в 2010 г.) её автор Орландо Файджес (Orlando Figes) объяснил, что «фантомная угроза России вошла в политический дискурс Британии как реальность». Идея о том, что у России есть «план господства» на Ближнем Востоке и даже план «потенциального завоевания Британской империи», стала появляться с завидной регулярностью в брошюрах, которые в свою очередь позже были названы «объективными доказательствами». Общественное же мнение США во время Крымской войны было в целом… пророссийским! Имело место «общее сочувствие русским в борьбе с Англией, старым имперским врагом». И между русскими и американцами были заключены коммерческие контракты. Американская военная делегация отправилась в Россию, чтобы давать советы русской царской армии. Американские граждане отправляли в Россию оружие и боеприпасы, а американские добровольцы поехали в Крым, чтобы сражаться или служить инженерами на стороне России. Сорок американских врачей были прикреплены к медицинскому подразделению российской армии.
Но что же теперь? Американцы «отыграли назад»? Новая стратегия США в Евразии (да и других частях мира) построена на оспаривании претензии России на этот «пропитанный кровью полуостров».
Автор напоминает Вашингтону, что Россия впервые приобрела Крым ещё в 1783 году. Поэтому русские «довольно давно» контролируют Крым и «вряд ли от него откажутся».
А раз так, не стоит Белому дому выстраивать свою стратегию на фундаменте абсурдных «неолиберальных предпосылок». У европейских специалистов в области безопасности «есть гораздо более насущные проблемы, которые необходимо решать, и в первую очередь это кризис беженцев и терроризм».
«Более глубокое знание истории» могло бы «помочь американским политикам», иронизирует профессор, выработать «более ответственную политику» и прекратить ситуацию «свободного падения» в американо-российских отношениях.
Мистера Трампа в очередной раз признали лишённым рассудка президентом, а потому едва ли американская стратегия в отношении Крыма переменится в ближайшие года три. Соответственно, напрасно рассчитывать и на отмену или послабление американских санкций, а также европейских, поскольку основной их темой является именно «аннексия Крыма».
Ни история, ни пролитая русскими людьми кровь нисколько не интересует нынешних неолиберальных политиков, заправляющих в США. Да и Великобритания уже не только не владычица морей, но и не соперница США в геополитике. Нынче антироссийская истерия нагнетается целым политическим хором, в котором запевалой является Вашингтон, а подпевалой — как раз Лондон.
Тем не менее, материал профессора военного колледжа, опубликованный в крупном издании, свидетельствует о некоторой перемене во мнениях образованной общественности США. Наряду с критической оценкой очередного негативного доклада о России тезис о признании Крыма российской территорией выглядит здравой мыслью на фоне истерики болезненного американского истеблишмента, сосредоточившегося на «вмешательстве» и «аннексии».
Б. Кардин
I. Что делать с «вмешательством»?
Доклад сенатора Бена Кардина предлагает «широкий ответ» на тему «вмешательства России», пишет Леонид Бершидский (Leonid Bershidsky) в «Bloomberg View». В докладе, составленном помощниками Бена Кардина, демократа из комитета по иностранным делам Сената США, целых двести страниц. В этом документе речь идёт об «асимметричных атаках Путина на демократию в России и Европе». Однако далеко не все рекомендации, присутствующие в докладе, «имеют смысл», иронизирует обозреватель.
Доклад мистера Кардина «поддерживает популярное мнение» о том, что Кремль имеет политические цели и цели контроля везде, где Россия «оказывает глобальное влияние», от культурных обменов до манипуляции сознанием масс.
Обвинения эти местами «неуклюжи», считает критик. В поддержку своих «исследований» авторы «ссылаются исключительно на англоязычный материал» и допускают ошибки дилетантов — к примеру, Норвегия в докладе названа «членом Европейского союза».
И прямо, и скрытно Россия, без сомнения, пытается проецировать своё влияние через множество каналов, отмечает далее обозреватель, и это влияние по сути часто «является антизападным». В докладе «верно» подмечается то, что для Путина и для Кремля «истина не является объективным фактом». По установкам Кремля, правда — это то, что «поспособствует интересам нынешнего режима». Сегодня такая «правда» состоит в делегитимации западной демократии и в отвлечении «негативного внимания от российского правительства». При этом российские попытки влияния не раз названы «асимметричными». В качестве аргумента приводятся цитаты бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса.
Но что же делать с такой «асимметричной» Россией? Согласно докладу, США должны увеличить расходы на противодействие российским «операциям влияния» в Европе и Евразии. Названа и сумма: до 250 миллионов долларов (как минимум) в течение следующих двух финансовых лет. Деньги должны быть направлены «на противодействие российской пропаганде и на поддержку демократических институтов, особенно в странах, где эти институты относительно шатки: в Болгарии, Сербии и Венгрии».
Такого рода указание Бершидский находит «наименее полезной рекомендацией в докладе».
Ведь какое обоснование дополнительных расходов привели авторы? Россия тратит сотни миллионов долларов в год на продвижение своей повестки дня за рубежом. Точное количество этих расходов трудно определить. Но европейские страны, где российские стратегии оказались сорванными, не нейтрализуют эту пропаганду, не пытаются в этом деле «опередить» её, а просто полагаются на свои цивилизационные традиции: например, немецкие партии, которые согласились не использовать ботов в социальных сетях и не нанимать платных троллей.
Другая рекомендация, которая тоже не имеет особого смысла, — это новый «статус противника» для вмешивающихся стран вроде России: «State Hybrid Threat Actor». Статус позволяет начать эскалацию санкций в ответ на кибератаки и (предположительно) другие «асимметричные» действия. Эта риторика, похоже, «не имеет какой-либо цели»: ведь американо-российские отношения и без того находятся на точке замерзания.
Дополнительные усилия США по сокращению энергетической зависимости Европы от России попросту устарели, продолжает обозреватель. Ведь США уже делают это в экономическом плане, пытаясь продать в Европе больше сжиженного природного газа. К тому же в последние годы ЕС «обуздал» способность России использовать экспорт энергоносителей как политический рычаг, и «Газпром» принял правила игры, испугавшись угрозы штрафов. Европа доказала, что в этой области «помощь США» ей не нужна.
Но кое-что полезное в документе от Кардина имеется. В первую очередь это воздействие в виде разоблачения «грязных, связанных с Кремлём российских денег, затопляющих Запад». Эти деньги не должны участвовать «в политических кампаниях».
В докладе также содержится призыв к большему контролю в социальных сетях, и не только с точки зрения политической прозрачности рекламы, но и в процессах «блокировки вредоносных, недостоверных и/или автоматизированных учётных записей», в основном используемых для распространения фейковых новостей. Ужесточение правил борьбы с ботами и троллями «не только затруднят работу российских «ферм троллей», но и, вероятно, поможет превратить медиарынок, в котором социальные сети конкурируют с профессиональными новостными организациями, в более ровное игровое поле».
II. Давайте признаем Крым российским!
Россия вряд ли расстанется с Крымом, а посему Вашингтону не надо строить политическую стратегию, основываясь на «антиисторическом фундаменте», полагает профессор Военно-морского колледжа (United States Naval War College) в г. Ньюпорте Лайл Дж. Голдстайн (Lyle J. Goldstein).
Его материал вышел в популярном журнале «The National Interest».
В американо-российских отношениях, признаёт профессор, существует относительно «неясная» история, которая могла бы послужить отправной точкой для разрешения стратегических проблем, которые встали недавно перед США и Россией.
В 1854-1856 годах, напоминает преподаватель военного колледжа, четверть миллиона россиян погибли, сражаясь против объединённых сил Франции, Англии и Турции, горящих желанием захватить Крым, принадлежащий Российской империи. Граф Лев Толстой, как многие знают, был в Севастополе и записал свои впечатления от той бойни.
Другой исторический момент для русских людей в Крыму — Великая Отечественная война, когда решимость советских защитников Севастопольской крепости вынудила нацистов бросить туда крупные силы, которые позднее были в значительной части перебиты. Если бы Красная Армия не выстояла там, Гитлер мог бы победить.
Этот полуостров, это живописное место пропитано кровью. И вот уже три года западные политики, говоря о Крыме, пытаются апеллировать к «европейской безопасности». Они ставят всё с ног на голову, утверждая, что поглощение Россией Крыма нарушило «порядок», основанный на неких «правилах». В таких заявлениях едва ли ощущается мысль о Крымской войне и её историческом значении.
В то время Лондон и Париж имели ту же самую цель, что и сегодняшняя НАТО: якобы существующая «русская агрессия». В своей блестящей книге о Крымской войне (опубл. в 2010 г.) её автор Орландо Файджес (Orlando Figes) объяснил, что «фантомная угроза России вошла в политический дискурс Британии как реальность». Идея о том, что у России есть «план господства» на Ближнем Востоке и даже план «потенциального завоевания Британской империи», стала появляться с завидной регулярностью в брошюрах, которые в свою очередь позже были названы «объективными доказательствами». Общественное же мнение США во время Крымской войны было в целом… пророссийским! Имело место «общее сочувствие русским в борьбе с Англией, старым имперским врагом». И между русскими и американцами были заключены коммерческие контракты. Американская военная делегация отправилась в Россию, чтобы давать советы русской царской армии. Американские граждане отправляли в Россию оружие и боеприпасы, а американские добровольцы поехали в Крым, чтобы сражаться или служить инженерами на стороне России. Сорок американских врачей были прикреплены к медицинскому подразделению российской армии.
Но что же теперь? Американцы «отыграли назад»? Новая стратегия США в Евразии (да и других частях мира) построена на оспаривании претензии России на этот «пропитанный кровью полуостров».
Автор напоминает Вашингтону, что Россия впервые приобрела Крым ещё в 1783 году. Поэтому русские «довольно давно» контролируют Крым и «вряд ли от него откажутся».
А раз так, не стоит Белому дому выстраивать свою стратегию на фундаменте абсурдных «неолиберальных предпосылок». У европейских специалистов в области безопасности «есть гораздо более насущные проблемы, которые необходимо решать, и в первую очередь это кризис беженцев и терроризм».
«Более глубокое знание истории» могло бы «помочь американским политикам», иронизирует профессор, выработать «более ответственную политику» и прекратить ситуацию «свободного падения» в американо-российских отношениях.
* * *
Мистера Трампа в очередной раз признали лишённым рассудка президентом, а потому едва ли американская стратегия в отношении Крыма переменится в ближайшие года три. Соответственно, напрасно рассчитывать и на отмену или послабление американских санкций, а также европейских, поскольку основной их темой является именно «аннексия Крыма».
Д. Трамп
Ни история, ни пролитая русскими людьми кровь нисколько не интересует нынешних неолиберальных политиков, заправляющих в США. Да и Великобритания уже не только не владычица морей, но и не соперница США в геополитике. Нынче антироссийская истерия нагнетается целым политическим хором, в котором запевалой является Вашингтон, а подпевалой — как раз Лондон.
Тем не менее, материал профессора военного колледжа, опубликованный в крупном издании, свидетельствует о некоторой перемене во мнениях образованной общественности США. Наряду с критической оценкой очередного негативного доклада о России тезис о признании Крыма российской территорией выглядит здравой мыслью на фоне истерики болезненного американского истеблишмента, сосредоточившегося на «вмешательстве» и «аннексии».
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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