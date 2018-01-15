18:49 15 января

Проект «ЗЗ». Американская военная профессура готова признать Крым российским

В интеллигентной части американского общества, кажется, произошёл раскол. Пока одна его часть призывает наказать русских за «вмешательство в выборы», другая призывает… признать Крым российским. Среди тех, кто выступает за последнее, отметился даже профессор Военно-морского колледжа США. В крупной американской прессе это стало чем-то вроде сенсации.


Б. Кардин


I. Что делать с «вмешательством»?


Доклад сенатора Бена Кардина предлагает «широкий ответ» на тему «вмешательства России», пишет Леонид Бершидский (Leonid Bershidsky) в «Bloomberg View». В докладе, составленном помощниками Бена Кардина, демократа из комитета по иностранным делам Сената США, целых двести страниц. В этом документе речь идёт об «асимметричных атаках Путина на демократию в России и Европе». Однако далеко не все рекомендации, присутствующие в докладе, «имеют смысл», иронизирует обозреватель.

Доклад мистера Кардина «поддерживает популярное мнение» о том, что Кремль имеет политические цели и цели контроля везде, где Россия «оказывает глобальное влияние», от культурных обменов до манипуляции сознанием масс.

Обвинения эти местами «неуклюжи», считает критик. В поддержку своих «исследований» авторы «ссылаются исключительно на англоязычный материал» и допускают ошибки дилетантов — к примеру, Норвегия в докладе названа «членом Европейского союза».

И прямо, и скрытно Россия, без сомнения, пытается проецировать своё влияние через множество каналов, отмечает далее обозреватель, и это влияние по сути часто «является антизападным». В докладе «верно» подмечается то, что для Путина и для Кремля «истина не является объективным фактом». По установкам Кремля, правда — это то, что «поспособствует интересам нынешнего режима». Сегодня такая «правда» состоит в делегитимации западной демократии и в отвлечении «негативного внимания от российского правительства». При этом российские попытки влияния не раз названы «асимметричными». В качестве аргумента приводятся цитаты бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса.

Но что же делать с такой «асимметричной» Россией? Согласно докладу, США должны увеличить расходы на противодействие российским «операциям влияния» в Европе и Евразии. Названа и сумма: до 250 миллионов долларов (как минимум) в течение следующих двух финансовых лет. Деньги должны быть направлены «на противодействие российской пропаганде и на поддержку демократических институтов, особенно в странах, где эти институты относительно шатки: в Болгарии, Сербии и Венгрии».

Такого рода указание Бершидский находит «наименее полезной рекомендацией в докладе».

Ведь какое обоснование дополнительных расходов привели авторы? Россия тратит сотни миллионов долларов в год на продвижение своей повестки дня за рубежом. Точное количество этих расходов трудно определить. Но европейские страны, где российские стратегии оказались сорванными, не нейтрализуют эту пропаганду, не пытаются в этом деле «опередить» её, а просто полагаются на свои цивилизационные традиции: например, немецкие партии, которые согласились не использовать ботов в социальных сетях и не нанимать платных троллей.

Другая рекомендация, которая тоже не имеет особого смысла, — это новый «статус противника» для вмешивающихся стран вроде России: «State Hybrid Threat Actor». Статус позволяет начать эскалацию санкций в ответ на кибератаки и (предположительно) другие «асимметричные» действия. Эта риторика, похоже, «не имеет какой-либо цели»: ведь американо-российские отношения и без того находятся на точке замерзания.

Дополнительные усилия США по сокращению энергетической зависимости Европы от России попросту устарели, продолжает обозреватель. Ведь США уже делают это в экономическом плане, пытаясь продать в Европе больше сжиженного природного газа. К тому же в последние годы ЕС «обуздал» способность России использовать экспорт энергоносителей как политический рычаг, и «Газпром» принял правила игры, испугавшись угрозы штрафов. Европа доказала, что в этой области «помощь США» ей не нужна.

Но кое-что полезное в документе от Кардина имеется. В первую очередь это воздействие в виде разоблачения «грязных, связанных с Кремлём российских денег, затопляющих Запад». Эти деньги не должны участвовать «в политических кампаниях».

В докладе также содержится призыв к большему контролю в социальных сетях, и не только с точки зрения политической прозрачности рекламы, но и в процессах «блокировки вредоносных, недостоверных и/или автоматизированных учётных записей», в основном используемых для распространения фейковых новостей. Ужесточение правил борьбы с ботами и троллями «не только затруднят работу российских «ферм троллей», но и, вероятно, поможет превратить медиарынок, в котором социальные сети конкурируют с профессиональными новостными организациями, в более ровное игровое поле».

II. Давайте признаем Крым российским!

Россия вряд ли расстанется с Крымом, а посему Вашингтону не надо строить политическую стратегию, основываясь на «антиисторическом фундаменте», полагает профессор Военно-морского колледжа (United States Naval War College) в г. Ньюпорте Лайл Дж. Голдстайн (Lyle J. Goldstein).

Его материал вышел в популярном журнале «The National Interest».

В американо-российских отношениях, признаёт профессор, существует относительно «неясная» история, которая могла бы послужить отправной точкой для разрешения стратегических проблем, которые встали недавно перед США и Россией.

В 1854-1856 годах, напоминает преподаватель военного колледжа, четверть миллиона россиян погибли, сражаясь против объединённых сил Франции, Англии и Турции, горящих желанием захватить Крым, принадлежащий Российской империи. Граф Лев Толстой, как многие знают, был в Севастополе и записал свои впечатления от той бойни.

Другой исторический момент для русских людей в Крыму — Великая Отечественная война, когда решимость советских защитников Севастопольской крепости вынудила нацистов бросить туда крупные силы, которые позднее были в значительной части перебиты. Если бы Красная Армия не выстояла там, Гитлер мог бы победить.

Этот полуостров, это живописное место пропитано кровью. И вот уже три года западные политики, говоря о Крыме, пытаются апеллировать к «европейской безопасности». Они ставят всё с ног на голову, утверждая, что поглощение Россией Крыма нарушило «порядок», основанный на неких «правилах». В таких заявлениях едва ли ощущается мысль о Крымской войне и её историческом значении.

В то время Лондон и Париж имели ту же самую цель, что и сегодняшняя НАТО: якобы существующая «русская агрессия». В своей блестящей книге о Крымской войне (опубл. в 2010 г.) её автор Орландо Файджес (Orlando Figes) объяснил, что «фантомная угроза России вошла в политический дискурс Британии как реальность». Идея о том, что у России есть «план господства» на Ближнем Востоке и даже план «потенциального завоевания Британской империи», стала появляться с завидной регулярностью в брошюрах, которые в свою очередь позже были названы «объективными доказательствами». Общественное же мнение США во время Крымской войны было в целом… пророссийским! Имело место «общее сочувствие русским в борьбе с Англией, старым имперским врагом». И между русскими и американцами были заключены коммерческие контракты. Американская военная делегация отправилась в Россию, чтобы давать советы русской царской армии. Американские граждане отправляли в Россию оружие и боеприпасы, а американские добровольцы поехали в Крым, чтобы сражаться или служить инженерами на стороне России. Сорок американских врачей были прикреплены к медицинскому подразделению российской армии.

Но что же теперь? Американцы «отыграли назад»? Новая стратегия США в Евразии (да и других частях мира) построена на оспаривании претензии России на этот «пропитанный кровью полуостров».

Автор напоминает Вашингтону, что Россия впервые приобрела Крым ещё в 1783 году. Поэтому русские «довольно давно» контролируют Крым и «вряд ли от него откажутся».

А раз так, не стоит Белому дому выстраивать свою стратегию на фундаменте абсурдных «неолиберальных предпосылок». У европейских специалистов в области безопасности «есть гораздо более насущные проблемы, которые необходимо решать, и в первую очередь это кризис беженцев и терроризм».

«Более глубокое знание истории» могло бы «помочь американским политикам», иронизирует профессор, выработать «более ответственную политику» и прекратить ситуацию «свободного падения» в американо-российских отношениях.

* * *


Мистера Трампа в очередной раз признали лишённым рассудка президентом, а потому едва ли американская стратегия в отношении Крыма переменится в ближайшие года три. Соответственно, напрасно рассчитывать и на отмену или послабление американских санкций, а также европейских, поскольку основной их темой является именно «аннексия Крыма».


Д. Трамп


Ни история, ни пролитая русскими людьми кровь нисколько не интересует нынешних неолиберальных политиков, заправляющих в США. Да и Великобритания уже не только не владычица морей, но и не соперница США в геополитике. Нынче антироссийская истерия нагнетается целым политическим хором, в котором запевалой является Вашингтон, а подпевалой — как раз Лондон.

Тем не менее, материал профессора военного колледжа, опубликованный в крупном издании, свидетельствует о некоторой перемене во мнениях образованной общественности США. Наряду с критической оценкой очередного негативного доклада о России тезис о признании Крыма российской территорией выглядит здравой мыслью на фоне истерики болезненного американского истеблишмента, сосредоточившегося на «вмешательстве» и «аннексии».
Автор: Олег Чувакин

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 16

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  1. Мур Сегодня, 09:23
    Извините, не удержался:

    Мур
  2. Васся Вассин Сегодня, 09:45
    Да какая разница признают они там что-то или нет? Почему мы должны оглядываться на этих воров международного масштаба?
    Васся Вассин
  3. Теренин Сегодня, 09:53
    Очевидно, наша профессура выскажется по аналогичным вопросам, но только когда выпросит зарубежные гранты на эти исследования (или пинка от .....? некому дать!) yes
    Теренин
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:04
    целых двести страниц
    Вчера у Соловья обсуждали этот документ. Станкевич, как обычно, в своем демократическом словоблудии назвал его (документ) манифестом начала "холодной войны", но все еще возможно исправить путем переговоров с американцами. Может и манифест "капиталистической партии" (на примере К.Маркса), но дело в том, что "холодная война" со стороны запада и не прекращалась. Правильно оппоненты Станкевича обратили его внимание на это и бесполезность каких-то переговоров.
    rotmistr60
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:20
      у Соловья
      Прошу прощения - у Соловьева. Что-то зарапортовался.
      rotmistr60
      1. ромул Сегодня, 10:23
        Цитата: rotmistr60
        Прошу прощения - у Соловьева. Что-то зарапортовался.

        По Фрейду оговорка однако , старине Фрейду)
        ромул
  5. shura7782 Сегодня, 10:17
    Американская военная профессура готова признать Крым российским
    Один профессор Lyle J. Goldstein -это ещё даже не четверть профессуры. Есть любители альтернативного мнения. Ему то, какой прок от признания? Тем более, что за речи идущие в разрез политикой правительства в военном колледже, его просто вышибут с должности за нарушение им подписанного контракта. Армия США вне политики.
    Подавляющему большинству рядовых америкосов, не ошибусь, если скажу, что 99, 9%, глубоко фиолетово, чей Крым. Лучше бы усилили на запад информацию о том, какие положительные изменения для крымчан произошли за эти годы. Чем больше будет иностранных гостей, тем лучше. Вот после этого можно надеяться, что лёд потихоньку тронулся.
    shura7782
    1. dsk Сегодня, 11:41
      Здравствуйте Александр!
      Цитата: shura7782
      лёд потихоньку тронулся.
      Новый президентский срок Путина может начаться с бюджетного маневра. В администрации президента и министерствах просчитывают увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру, рассказали «Ведомостям» несколько участников совещаний и федеральных чиновников. Делается это по просьбе президента, но официального поручения не было. "Ведомости" 01:57.,15.01.
      dsk
      1. shura7782 Сегодня, 11:54
        Конечно, спасибо за внимание, но хотелось бы понять, как Ваш пост привязать к моему? Объясните пожалуйста. Простите за непонятливость.
        shura7782
  6. Дратуй Сегодня, 11:50
    Цитата: Теренин
    Очевидно, наша профессура выскажется по аналогичным вопросам, но только когда выпросит зарубежные гранты на эти исследования (или пинка от .....? некому дать!) yes

    Она в рот заглядывает и раболепствует! А в рот заглядывает сами знаете кому! Только как Он выскажется, все наперебой повторяют, буд-то свои мысли вещают wink
    Дратуй
  7. Антианглосакс Сегодня, 12:04
    Мнение западных дегенератов не должно нас волновать от слов "совсем" и "никогда". Слушать высеры моральных уродов и деградантов - себя не уважать. Если поменьше обращать внимание на "звиздостан" и всё, что с ним связано, будет больше времени делами заняться.
    Антианглосакс
  8. prior Сегодня, 12:29
    Досадно, что в большинстве своём "разносчики демократии" не знают русского языка и не умеют читать по губам.
    Им же сказали: " Крым НАШ !"
    Нравится это или не нравится, согласны они с этим или не согласны - это есть ФАКТ.
    Всё! Тhe game is over. Занавес.
    prior
  9. turbris Сегодня, 13:50
    "Тем не менее, материал профессора военного колледжа, опубликованный в крупном издании, свидетельствует о некоторой перемене во мнениях образованной общественности США. Наряду с критической оценкой очередного негативного доклада о России тезис о признании Крыма российской территорией выглядит здравой мыслью на фоне истерики болезненного американского истеблишмента, сосредоточившегося на «вмешательстве» и «аннексии»". Я считаю абсолютно не верный сделан вывод, основываясь на выступлении единственного профессора военного колледжа. США в обозримом будущем не признают Крым, им это просто не выгодно, тогда они лишатся противника, на противодействие которому уходят огромные бюджетные средства. Это возможно лишь в случае, когда США найдут себе более яркого противника, угрожающего их интересам во всем мире. Так-что нам остается ждать увеличения военной мощи Китая и тогда, возможно, США найдут себе нового противника для увеличения своего военного бюджета.
    turbris
  10. михаил3 Сегодня, 14:06
    По установкам Кремля, правда — это то, что «поспособствует интересам нынешнего режима».

    Мы тут практически все читаем американскую аналитику о нашей стране. О стране, в которой живем. Многие их аналитические статьи и обзоры прямо касаются того, чем мы заняты профессионально, мест где мы непосредственно проживаем, дел, в которых мы участвуем.
    Скажите себе, люди, что считают правдой американские и европейские аналитики? Насколько достоверны их выводы на основе того, что они о нас говорят? Сеть оказалась удивительно обоюдоострым оружием. СССР много врал, и его утопили, под крик насчет "империи лжи". А сами то, ребятки? Вы, чтоли, царство правды? Как то об этом Запад подзабыл...
    михаил3
  11. Siberia 9444 Сегодня, 17:32
    Нам от этого ни тепло не холодно , так языками почесать.
    Siberia 9444
  12. Волька Сегодня, 18:21
    чтобы хохлы окончательно заткнулись, надо нашему президенту встретится с президентом США в Крыму в Ялте...
    Волька
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