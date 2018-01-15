Российская армия получит «умные» противокрышевые мины

Защита современных танков становится всё совершеннее, изобретаются новые виды брони, танки становятся практически неуязвимы в лобовой проекции. Поэтому конструкторы противотанковых вооружений ищут способы поразить вражеские боевые машины в менее защищенные части корпуса. Один из трендов последнего времени – противокрышевые боеприпасы, которые бьют сверху в башню или двигатель,

Такая мина контролирует довольно большой участок местности в радиусе до 100 м, а значит, отпадает необходимость в сплошном минировании. Небольшая группа военнослужащих с десятком-другим таких изделий может быстро перекрыть приличный участок фронта. При этом против такого "умного" минного поля неэффективны тралы и плуги, поскольку поражение техники происходит на дальней дистанции,