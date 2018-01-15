18:50 15 января

Российская армия получит «умные» противокрышевые мины

Для российской армии разработан «противотанковый часовой» – первая противокрышевая мина ПТКМ-1Р, сообщают Известия.



Это будет принципиально новый, высокотехнологичный инженерный боеприпас, который значительно повысит возможности саперных подразделений в борьбе с танками и другой современной бронетехникой. Опытные образцы уже проходят испытания.


«Мина ПТКМ-1Р – это зеленый цилиндр размером с обычный огнетушитель и весом около 20 кг. После установки и активации она раскрывается, как цветок, от корпуса отделяются лепестки, удерживающие его в вертикальном положении», – говорится в публикации.

По данным газеты, ссылающейся на военное ведомство, суббоеприпас «устанавливается вручную и может оставаться на боевом взводе до 10 суток при температуре от минус 40 до плюс 30 градусов». По истечении указанного срока мина может самоликвидироваться, чтобы не создавать угрозу для гражданского населения.

Комбинированный датчик (сейсмический и тепловой) способен обнаружить цель на дальности 150–250 метров. «При обнаружении танка или бронемашины мина слегка наклоняется в нужную сторону. Когда цель оказывается в зоне поражения, происходит запуск суббоеприпаса. Он взлетает на высоту в несколько десятков метров, находит бронеобъект с помощью тепловизора (реагирует на тепло двигателя) и выстреливает в крышу башни ударным ядром из раскаленного металла», – пишет газета.

Защита современных танков становится всё совершеннее, изобретаются новые виды брони, танки становятся практически неуязвимы в лобовой проекции. Поэтому конструкторы противотанковых вооружений ищут способы поразить вражеские боевые машины в менее защищенные части корпуса. Один из трендов последнего времени – противокрышевые боеприпасы, которые бьют сверху в башню или двигатель,
рассказал газете военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, «умные» стреляющие мины должны не только повысить эффективность инженерных заграждений, но и облегчить работу саперов.

Такая мина контролирует довольно большой участок местности в радиусе до 100 м, а значит, отпадает необходимость в сплошном минировании. Небольшая группа военнослужащих с десятком-другим таких изделий может быстро перекрыть приличный участок фронта. При этом против такого "умного" минного поля неэффективны тралы и плуги, поскольку поражение техники происходит на дальней дистанции,
пояснил эксперт.

В перспективе «умные» мины можно будет объединять в сеть, контролируемую с единого пульта. Оператор сможет выбрать, какие мины задействовать для уничтожения цели, а какие – оставить в резерве.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. Teberii Сегодня, 09:59
    Интересная разработка ,хотелось посмотреть ее работу.Довольно сложный механизм.
    Teberii
    1. Topotun Сегодня, 10:00

      Нечто подобное, против в том числе и вертолетов....
      https://fishki.net/1250065-protivovertoletnaja-mi
      na-pvm-bumerang.html
      Topotun
      1. sivuch Сегодня, 11:16
        Это именно против вертолетов
        sivuch
      2. Лексус Сегодня, 13:38
        Вот, по ходу, она
        Лексус
        1. Brylevsky Сегодня, 14:46
          Верхняя часть - обычный самоприцеливающийся боеприпас, ничего необычного. "Рожки" похожи на ИК-датчики. Центральный цилиндр, скорее всего, содержит в себе пороховой выбрасывающий заряд, - то, что метнёт боеприпас в сторону цели. Да, и не спроста между центральным и нижним цилиндрами усматривается "клин": похоже, там что-то вроде шарнирного соединения. С его помощью центральный цилиндр имеет возможность наклоняться...а нижний, очевидно, может вращаться по азимуту. В таком случае всё логично. Мина стоит, и "слушает" землю...Как только вибрация превысит заданный порог, микроконтроллер включит ИК-датчики, - они помогут определить, на какой угол нужно повернуть основание, чтобы "нагнувшийся" центральный цилиндр выстрелил боеприпас в направлении цели...по-моему так. А может быть, и не так.
          Brylevsky
          1. Лексус Сегодня, 15:05
            На мой взгляд, высоковата.
            Американский аналог.

            M93 HORNET
            Лексус
            1. Brylevsky Сегодня, 15:40
              Высоковата, очевидно, потому, что имеет возможность предварительной наводки. А эта, по-всей видимости, отстреливается вертикально, без предварительного наведения...отсюда и меньшие размер. Вот эти белые цилиндрики, 100% - ИК-датчики. А на "нашей" мине "рожки" больше похожи на акустические, я ошибся...у "американки" наблюдается штыревая антенна, возможно, мину можно переводить в stand by - mode по радиоканалу, ровно как и выдать команду на подрыв в том случае, если оператор наблюдает цель визуально и рассчитывает на то, что она в зоне поражения...
              Brylevsky
    2. Герман 4223 Сегодня, 10:05
      Вещь действительно интересная,главное чтобы выпуск наладили как положено.
      Герман 4223
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:28
        Подобный девайс весьма эффективен против бронетехники на марше , пока применения чего-то подобного не ожидают (иначе его легко обнаружит головной инженерный дозор , а также на нейтральной полосе перед линией обороны , где инженерную разведку провести проблематично . Ну или в диверсиях против противника об таковой разведке неслышавшем или пренебрегающим ею . В любом случае массовость подобной мине не грозит , тк стоит она не меньше иной иномарки , а посему поступит в специализированые части в ограниченном количестве . PS Ну а при использовании Листвы и её аналогов эффективность данного боеприпаса вообще под вопросом
        КВУ-НСвД
        1. Астория Сегодня, 10:44
          С Листвой спорно:
          Комбинированный датчик (сейсмический и тепловой) способен обнаружить цель на дальности 150–250 метров.

          А это то, что сообщалось о Листве:
          Заявленный радиус действия радиоэлектронных систем машины равняется 70 метрам. Это значит, что она сможет находить и обезвреживать взрывные устройства не только на дороге или обочине, но и на довольно большом удалении от самой трассы.
          Астория
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:51
            ЗАЯВЛЕНЫЕ ТТХ новых образцов и ИХ РЕАЛЬНЫЕ возможности как правило две большие разницы . У американцев их завышают , у нас занижают . так уж издавна повелось
            КВУ-НСвД
            1. Астория Сегодня, 10:57
              Ну тогда и у мины может быть больше чем заявлено. laughing
              Астория
              1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:08
                Может wink И это не может не радовать smile Тем более что аналогов Листвы у вероятных партнёров не наблюдается request
                КВУ-НСвД
                1. Genry Сегодня, 13:40
                  Аналог есть "Mine Anti-Tank M93 Hornet WAM (Wide Area Mine)"

                  Обнаруживает танки по звуку или вибрации грунта. выстреливает зарядом с ударным ядром на расстоянии 100м, после чего , в полёте, производится наводка и выстрел ядром.

                  Может доставляться вручную или артиллерийским способом.
                  Genry
                  1. Genry Сегодня, 13:49
                    Ой! Не про "Листву" имел ввиду.
                    Genry
    3. Brylevsky Сегодня, 12:39
      Как я это понимаю: обычный самоприцеливающийся противотанковый боеприпас, снятый с авиационной кассетной бомбы. Только в данном случае его носитель не бомба, а мина. Можно предположить, что в том "огнетушителе", о котором упоминается в статье, установлен не один боеприпас, а их группа: столбиком, как патроны в магазине...А что, - удобно. Взял готовый боеприпас, упаковал в контейнер с вышибным зарядом, добавил ко всему этому комплект датчиков и микроконтроллер "Ардуино", - всё, мина готова. Дёшево и сердито. И что-то мне подсказывает, что не спроста у контейнера с суббоеприпасами выбрана форма цилиндра: крайне заманчиво подогнать его диаметр под калибр РСЗО...здравствуй, дистанционно устанавливаемое минное поле.
      Brylevsky
  2. bouncyhunter Сегодня, 10:00
    Интересная противотанковая "лягушка" . good
    bouncyhunter
    1. Dashout Сегодня, 10:25
      Живой пример новых разработок нашего ВПК! Молодцы! А то тут на форуме как только речь заходит о финансировании новых тем - то обязательно распил! Как может быть новое изделие без новых исследований? Больше финансирования на исследования - больше новых разработок!
      Dashout
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:28
        Цитата: Dashout
        А то тут на форуме как только речь заходит о финансировании новых тем - то обязательно распил!

        Или отсыл к советским ещё разработкам . Пессимисты всегда найдут повод поныть .
        bouncyhunter
        1. поневолебрат Сегодня, 11:18
          wink
          Цитата: bouncyhunter
          Пессимисты всегда найдут повод поныть .

          Эт ко мне, грешен. Но и поводов для оптимизма немного. Крым был давно, а после Крыма что-то свершений не видать.
          поневолебрат
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:22
            Тёзка , Ваши слова не похожи на то , что можно назвать нытьём . wink
            Цитата: поневолебрат
            Крым был давно, а после Крыма что-то свершений не видать.

            А Сирию тоже в пассив ?
            bouncyhunter
      2. Nikolaevich I Сегодня, 15:01
        Цитата: Dashout
        Живой пример новых разработок нашего ВПК!

        Новые разработки ??? lol Да этой разработке лет 20-25, fellow если не больше !Когда-то были разработаны опытные образцы "Темп-20" и "Темп-30". Противовертолётная "Темп-20" в конце концов принята была на вооружение с наименованием ПВМ (Бумеранг (?) её второе название ). А вот противотанковая (противокрышевая) "Темп-30" (Клещ(?) её второе название)так и застряла в "закромах" МО РФ !!! Так вот...судя по тем немногим описаниям,"предсерийная" ПТКМ-1 подобна "Темп-30",которому уже немало лет ! request
        Nikolaevich I
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:01
    Наш ответ "Javelin"! Всех перебьем,даже не приближаясь на дистанцию выстрела! Вот это я называю "асимметричный ответ". Короче, предвижу, что "бросок жабы" от ВСУ на Жонбассе может кончиться для них более чем печально.
    Да и не зря наши "Краснополь" использовали в Сирии. Напомнили...
    Горный стрелок
    1. voyaka uh Сегодня, 11:35
      "Всех перебьем,даже не приближаясь на дистанцию выстрела! "////

      Мины-то нужно расставить. Причем, именно там, где предположительно
      пойдут танки. Кто это будет делать? - саперы. Но саперы - не стелс.
      Если активность саперов заметят около какой-то дороги, то противник
      не направит туда танки. Или предварительно проведет разминирование.
      voyaka uh
      1. Geisenberg Сегодня, 13:42
        Цитата: voyaka uh
        "Всех перебьем,даже не приближаясь на дистанцию выстрела! "////

        Мины-то нужно расставить. Причем, именно там, где предположительно
        пойдут танки. Кто это будет делать? - саперы. Но саперы - не стелс.
        Если активность саперов заметят около какой-то дороги, то противник
        не направит туда танки. Или предварительно проведет разминирование.


        Как обычно самый умный ...
        Geisenberg
      2. Brylevsky Сегодня, 14:23
        Но мины могут устанавливаться не только вручную, step-by-step...Их может выставить реактивная артиллерия, авиация. Как вариант, мины могут поставить "сотрудники" местной агентурной сети...например, в Чечне местные жители минировали дороги, на которых подрывались потом грузовики и прочая техника федеральных сил.
        Brylevsky
      3. Nikolaevich I Сегодня, 14:41
        Да дались вам сапёры ! Можно сбрасывать с самолётов,вертолётов.доставлять тактическими ракетами,использоватьБПЛА (мультикоптеры,например) Конечно,и сапёры могут пригодиться-зарядить нужную дорогу...и вовсе не "обязательно",чтобы дорога "каждый раз" просматривалась! И устанавливать мины сапёры могут ,используя методы и средства маскировки.
        Nikolaevich I
      4. слава1974 Сегодня, 15:21
        Кто это будет делать? - саперы.

        В США,в отличие от России, практически не используют мины, устанавливаемые вручную.Все образцы рассчитаны на дистанционное минирование.В России как обычно пока на этом экономили, но и дистанционные тоже есть.
        слава1974
  4. faiver Сегодня, 10:03
    30-40см цилиндр стоящий на земле неплохая цель для тренировки снайперов
    faiver
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:11
      А маскировка на что? Да и устанавливаться будут на танкоопасных направлениях при возможном наступлении противника.
      rotmistr60
    2. Маз Сегодня, 10:14
      Замаскируют
      Маз
    3. Теренин Сегодня, 10:16
      Обнаруженная засада - это уже не засада, а ловушка. yes Снайпера менять на цилиндр... what
      Теренин
    4. Piramidon Сегодня, 10:44
      Цитата: faiver
      30-40см цилиндр стоящий на земле неплохая цель для тренировки снайперов

      Ага, и будет он тренироваться в стрельбе, как в тире? Не завидую я снайперу, который при стрельбе по "огнетушителям" вскроет свою позицию.
      Piramidon
  5. Tiras Сегодня, 10:28
    КАЗ КАЗ КАЗ..
    Tiras
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:37
      А что "КАЗ" ? Им вся бронетехника вероятных противников оснащена ?
      bouncyhunter
      1. Tiras Сегодня, 10:47
        Не вся, но ожидать такое стоит.


        КАЗ дешевле танка и прочей бронетехники и поэтому лучше потратить средства на установку КАЗ, чем бронетехнику в утиль. Есть КАЗ для более лёгкой бронетехники.

        Вы, кстати, задели интересную тему. Когда был конфликт с Грузией, Россия использовала, судя по потерям бронетехники, и старые танки и старые БТР. То ли не успели подогнать новые, то ли просто не были готовы.
        Поэтому конечно вопрос в приоритетах и средствах, что выделяются. Противник может въехать на старых станках и БТР, а может и на новых и с КАЗ.

        Кстати, интересно сколько такая мина будет стоить - тоже недешевое удавольствие и скорее всего не будет использоваться массово.
        Tiras
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:54
          Цитата: Tiras
          Не вся, но ожидать такое стоит.

          Согласен , недооценивать противника - смерти подобно . Но и переоценивать его возможности - перебор и паранойя . КАЗ не являются массовым явлением .
          Цитата: Tiras
          КАЗ дешевле танка и прочей бронетехники и поэтому лучше потратить средства на установку КАЗ, чем бронетехнику в утиль. Есть КАЗ для более лёгкой бронетехники.

          Несомненно .
          Цитата: Tiras
          Кстати, интересно сколько такая мина будет стоить - тоже недешевое удавольствие и скорее всего не будет использоваться массово.

          Судя по тому , что написано в статье об оснащении мины - дешёвой она точно не будет , но и запредельной её стоимость вряд ли можно будет назвать .
          bouncyhunter
    2. sivuch Сегодня, 11:21
      А , кстати , на счет КАЗ-ов . Они могут работать по целям , которые падают практически отвесно ?
      sivuch
      1. voyaka uh Сегодня, 11:42
        У Трофи есть мертвая зона (конус) прямо над крышей башни. Это - не военная тайна.
        Чтобы ее прикрыть, надо еще один радар вверх и одну "стрелялку" установить на
        задней части башни . Тогда радаров всего будет пять, а стрелялок - три.
        Удорожание примерно на... 100 тыс. долларов.
        voyaka uh
        1. sivuch Сегодня, 11:55
          Проще организовать взаимоприкрытие
          sivuch
          1. voyaka uh Сегодня, 12:24
            Гораздо сложнее. Синхонизировать в сети радары разных танков и разные
            стрелялки? Одно ПО...-темный лес. Американцы пытались более простое: в группе танков
            идет через каждые несколько танков БТР с КАЗом и прикрывает
            группу. Ничего не получилось. В результате купили Трофи.
            voyaka uh
  6. Троль Сегодня, 11:08
    "разработан" и "опытные образцы проходят испытания" не равно "принят на вооружение".
    Бедные танки, весь мир против них. wink
    Троль
  7. san4es Сегодня, 17:00
    «умные» стреляющие мины должны не только повысить эффективность инженерных заграждений, но и облегчить работу саперов

    san4es
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