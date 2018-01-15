Российская армия получит «умные» противокрышевые мины
Для российской армии разработан «противотанковый часовой» – первая противокрышевая мина ПТКМ-1Р, сообщают Известия.
Это будет принципиально новый, высокотехнологичный инженерный боеприпас, который значительно повысит возможности саперных подразделений в борьбе с танками и другой современной бронетехникой. Опытные образцы уже проходят испытания.
«Мина ПТКМ-1Р – это зеленый цилиндр размером с обычный огнетушитель и весом около 20 кг. После установки и активации она раскрывается, как цветок, от корпуса отделяются лепестки, удерживающие его в вертикальном положении», – говорится в публикации.
По данным газеты, ссылающейся на военное ведомство, суббоеприпас «устанавливается вручную и может оставаться на боевом взводе до 10 суток при температуре от минус 40 до плюс 30 градусов». По истечении указанного срока мина может самоликвидироваться, чтобы не создавать угрозу для гражданского населения.
Комбинированный датчик (сейсмический и тепловой) способен обнаружить цель на дальности 150–250 метров. «При обнаружении танка или бронемашины мина слегка наклоняется в нужную сторону. Когда цель оказывается в зоне поражения, происходит запуск суббоеприпаса. Он взлетает на высоту в несколько десятков метров, находит бронеобъект с помощью тепловизора (реагирует на тепло двигателя) и выстреливает в крышу башни ударным ядром из раскаленного металла», – пишет газета.
По его словам, «умные» стреляющие мины должны не только повысить эффективность инженерных заграждений, но и облегчить работу саперов.
В перспективе «умные» мины можно будет объединять в сеть, контролируемую с единого пульта. Оператор сможет выбрать, какие мины задействовать для уничтожения цели, а какие – оставить в резерве.
Это будет принципиально новый, высокотехнологичный инженерный боеприпас, который значительно повысит возможности саперных подразделений в борьбе с танками и другой современной бронетехникой. Опытные образцы уже проходят испытания.
«Мина ПТКМ-1Р – это зеленый цилиндр размером с обычный огнетушитель и весом около 20 кг. После установки и активации она раскрывается, как цветок, от корпуса отделяются лепестки, удерживающие его в вертикальном положении», – говорится в публикации.
По данным газеты, ссылающейся на военное ведомство, суббоеприпас «устанавливается вручную и может оставаться на боевом взводе до 10 суток при температуре от минус 40 до плюс 30 градусов». По истечении указанного срока мина может самоликвидироваться, чтобы не создавать угрозу для гражданского населения.
Комбинированный датчик (сейсмический и тепловой) способен обнаружить цель на дальности 150–250 метров. «При обнаружении танка или бронемашины мина слегка наклоняется в нужную сторону. Когда цель оказывается в зоне поражения, происходит запуск суббоеприпаса. Он взлетает на высоту в несколько десятков метров, находит бронеобъект с помощью тепловизора (реагирует на тепло двигателя) и выстреливает в крышу башни ударным ядром из раскаленного металла», – пишет газета.
Защита современных танков становится всё совершеннее, изобретаются новые виды брони, танки становятся практически неуязвимы в лобовой проекции. Поэтому конструкторы противотанковых вооружений ищут способы поразить вражеские боевые машины в менее защищенные части корпуса. Один из трендов последнего времени – противокрышевые боеприпасы, которые бьют сверху в башню или двигатель,рассказал газете военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, «умные» стреляющие мины должны не только повысить эффективность инженерных заграждений, но и облегчить работу саперов.
Такая мина контролирует довольно большой участок местности в радиусе до 100 м, а значит, отпадает необходимость в сплошном минировании. Небольшая группа военнослужащих с десятком-другим таких изделий может быстро перекрыть приличный участок фронта. При этом против такого "умного" минного поля неэффективны тралы и плуги, поскольку поражение техники происходит на дальней дистанции,пояснил эксперт.
В перспективе «умные» мины можно будет объединять в сеть, контролируемую с единого пульта. Оператор сможет выбрать, какие мины задействовать для уничтожения цели, а какие – оставить в резерве.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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