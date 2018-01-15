18:53 15 января

2018 год приготовил россиянам много сюрпризов

Наступивший 2018 год обещает быть насыщенным положительными событиями в сфере экономики, обороны и технологий. Самым ожидаемым инфраструктурным свершением этого года станет ввод в эксплуатацию автодорожной части Крымского моста. Вместе с этим, будет продолжена работа по строительству железнодорожной части, которая завершится годом позже.

Не менее значимые события ждут нас в космической сфере. Спустя четыре года "затишья", состоится запуск новой ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5". Всего же в этом году запланировано 23 пуска, 5 из которых состоятся с космодрома "Восточный".

Не отстают и отечественные атомщики. На этот год намечен запуск в эксплуатацию первой в мире плавучей атомной станции "Академик Ломоносов". После загрузки топливом, станция отправится на Чукотку. Подобные плавучие АЭС помогут обеспечить электроэнергией самые отдаленные населенные пункты нашей Родины.




10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 11:01
    Хотелось чего нибудь более осязаемого для народа , что можно было бы на хлеб намазать или в карман положить .
    Spartanez300
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:05
      2018 год приготовил россиянам много сюрпризов
      наше правительство-хороший тамада...и конкурсы у него интересные. yesнадеюсь хоть на хлеб оставят денег с пенсии?
      андрей юрьевич
    2. фигвам Сегодня, 11:14
      Цитата: Spartanez300
      Хотелось чего нибудь более осязаемого для народа , что можно было бы на хлеб намазать или в карман положить .

      Так электронный паспорт можно будет носить с собой, это же счастье)
      фигвам
    3. maratk Сегодня, 11:45
      походу давно уже не мажете раз ерунду разную пишите. Ходите для начало в "магнит" или "пятерочку" да прикупите что нибудь.
      maratk
    4. Mavrikiy Сегодня, 18:13
      Цитата: Spartanez300
      Хотелось чего нибудь более осязаемого для народа , что можно было бы на хлеб намазать или в карман положить .

      Боюсь не то что на хлеб или в карман, а скорее по балде получим.
      "Лахти центр" в Питере, среди болот возводят... Ну-ну, "ученые просчитали, бетончику 2 млн. кубов в фундамент зальем и мы в ДВАДЦАТКЕ!
      Только нам с вами в двадцатку не надо. Нам нужно, что бы было все по-человечески, а не как у них, на Манхеттене.
      Любая ворона на проводе какнет и ой........... в расчетах это не предусмотрено.(по мотивам: "Иду на грозу")
      Mavrikiy
  2. Egorovich Сегодня, 11:14
    Да, действительно, самое крутое в 2018 году это, конечно же, великолепный Крымский мост!!! good .
    Egorovich
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:15
      Цитата: Egorovich
      Да, действительно, самое крутое в 2018 году это, конечно же, великолепный Крымский мост!!! good .

      который офигенно облегчит жизнь простых русских людей в сибири,на урале,и в поволжье......
      андрей юрьевич
      1. Mavrikiy Сегодня, 18:16
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: Egorovich
        Да, действительно, самое крутое в 2018 году это, конечно же, великолепный Крымский мост!!! good .

        который офигенно облегчит жизнь простых русских людей в сибири,на урале,и в поволжье......

        Раз в год и облегчит. А кроме того жизнь жителей Крыма. (не только о пузе своем думай, но и людях "простых" feel ) А может и стратегически чего укрепит... мне с диванчика не видать.
        Мы простые поддерживаем!
        Mavrikiy
  3. Pavil144 Сегодня, 11:21
    Про главные "сюрпризы" умалчивают.
    Pavil144
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:23
      Цитата: Pavil144
      Про главные "сюрпризы" умалчивают.

      хорошо,если вообще промолчат...
      андрей юрьевич
  4. turbris Сегодня, 12:58
    Это совсем не по теме новости, кто осмелился их выложить? У нас же на сайте в основном блогеры от простого народа и очень переживают за тех, кто живет в Сибири, на Урале и в Поволжье, интересно а европейскую часть почему забыли упомянуть?. Некоторым даже нечего на хлеб намазать или в карман положить, а Крымский мост им не нужен, далеко от них находится, да и правильно, от него ведь кусок не откусить. Хорошего вам настроения в Новом Году, нытики!
    turbris
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:26
      Цитата: turbris
      Это совсем не по теме новости, кто осмелился их выложить?

      я,- пенсия "отлетит" лет на "пять", ЖКХ взлетит на "пять" и понеслось...продукты, а также связанное с ними ОСАГО, господи,прими к себе скорее...
      андрей юрьевич
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:43
        забавно... нечего сказать ? а магниты , пятёрочки и ашаны ? ну ? смелее патриоты....
        андрей юрьевич
      2. turbris Сегодня, 14:03
        андрей юрьевич - я вообще то про статью имел ввиду, разве вы эту статью выложили? А что куда "отлетит" и "взлетит" - это вы сами себе придумали. Раз волнует ОСАГО, наверное не последний кусок хлеба доедаете?
        turbris
  5. Romka47 Сегодня, 14:53
    Ну хоть что-то есть и то хорошо. Что вот мы вечно ноем
    Romka47
Картина дня