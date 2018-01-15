2018 год приготовил россиянам много сюрпризов

Наступивший 2018 год обещает быть насыщенным положительными событиями в сфере экономики, обороны и технологий. Самым ожидаемым инфраструктурным свершением этого года станет ввод в эксплуатацию автодорожной части Крымского моста. Вместе с этим, будет продолжена работа по строительству железнодорожной части, которая завершится годом позже.



Не менее значимые события ждут нас в космической сфере. Спустя четыре года "затишья", состоится запуск новой ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5". Всего же в этом году запланировано 23 пуска, 5 из которых состоятся с космодрома "Восточный".



Не отстают и отечественные атомщики. На этот год намечен запуск в эксплуатацию первой в мире плавучей атомной станции "Академик Ломоносов". После загрузки топливом, станция отправится на Чукотку. Подобные плавучие АЭС помогут обеспечить электроэнергией самые отдаленные населенные пункты нашей Родины.











