2018 год приготовил россиянам много сюрпризов
Наступивший 2018 год обещает быть насыщенным положительными событиями в сфере экономики, обороны и технологий. Самым ожидаемым инфраструктурным свершением этого года станет ввод в эксплуатацию автодорожной части Крымского моста. Вместе с этим, будет продолжена работа по строительству железнодорожной части, которая завершится годом позже.
Не менее значимые события ждут нас в космической сфере. Спустя четыре года "затишья", состоится запуск новой ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5". Всего же в этом году запланировано 23 пуска, 5 из которых состоятся с космодрома "Восточный".
Не отстают и отечественные атомщики. На этот год намечен запуск в эксплуатацию первой в мире плавучей атомной станции "Академик Ломоносов". После загрузки топливом, станция отправится на Чукотку. Подобные плавучие АЭС помогут обеспечить электроэнергией самые отдаленные населенные пункты нашей Родины.
Не менее значимые события ждут нас в космической сфере. Спустя четыре года "затишья", состоится запуск новой ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5". Всего же в этом году запланировано 23 пуска, 5 из которых состоятся с космодрома "Восточный".
Не отстают и отечественные атомщики. На этот год намечен запуск в эксплуатацию первой в мире плавучей атомной станции "Академик Ломоносов". После загрузки топливом, станция отправится на Чукотку. Подобные плавучие АЭС помогут обеспечить электроэнергией самые отдаленные населенные пункты нашей Родины.
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