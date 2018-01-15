18:51 15 января

Румынская армия вооружается "Пираньями" собственной сборки

Минобороны Румынии раскрыло детали сделки с компанией General Dynamics European Land Systems. Как сообщает портал defensenews.com, румынская армия закупит 227 бронетранспортёров Piranha V в рамках контракта на сумму €895 млн ($1 млрд).

В октябре прошлого года Министерство экономики Румынии и корпорация General Dynamics European Land Systems подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого в Бухаресте планировалось наладить сборку бронетранспортёров Piranha V. Вчера стало известно, что военное ведомство подписало контракт на закупку 227 «Пираний», которые должны заменить бронетранспортёры советской разработки, состоящие на вооружении румынской армии.

Румынская армия вооружается "Пираньями" собственной сборки



Согласно договору, на мощностях Бухарестского механического завода, входящего в состав национальной оборонной компании Romarm, будет налажено лицензионное производство боевых машин. Всего в Румынии соберут 197 бронетранспортёров, ещё 30 будут поставлены в уже готовом виде.

Piranha — семейство многоцелевых колёсных бронемашин, разработанное швейцарской фирмой Mowag, которая с 2010 года входит в состав корпорации General Dynamics. Piranha производится в модификациях 4×4, 6×6, 8×8 и 10×10 и имеет следующие варианты: бронетранспортёр, боевая машина пехоты, боевая разведывательная машина, разведывательная машина РХБЗ, командно-штабная машина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, санитарная машина, передает "Warspot"

Использованы фотографии: defensenews.com
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Комментарии 21

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 11:07
    Румынская армия вооружается "Пираньями" собственной сборки
    внешний обвес,не скроет советскую "ходулю"....
    андрей юрьевич
    1. Чёрный Сегодня, 11:14
      Ну сказали бы прямо...американская компания организовала сборку бронетехники в самой мощщщщной ( после украины конечно) стране Европы и продала ей же свои бтры.. smile
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:33
        Нормальный такой ход : и денюжку получат , и если что не так - "так вы их сами собирали" . lol А куда румыны советские БТРы денут ? Укропам ? wink
        bouncyhunter
        1. LSA57 Сегодня, 11:45
          Цитата: bouncyhunter
          А куда румыны советские БТРы денут ? Укропам ?

          а куда ещё. гейропейская свалка всё пережуёт.
          Привет Павел hi
          LSA57
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:58
            Сергей , привет ! hi
            Цитата: LSA57
            гейропейская свалка всё пережуёт.

            Пилить - не перепилить ... wassat
            bouncyhunter
            1. LSA57 Сегодня, 13:04
              Цитата: bouncyhunter
              Пилить - не перепилить ...

              а ту ещё флот и бронетехника с летаками из Крыма на подходе laughing
              LSA57
        2. Витас Сегодня, 12:09
          Скорее молдаванам, они там теперь тесно дружат. Язык стал общий даже.
          Витас
      2. xetai9977 Сегодня, 12:07
        Правильно поступают румыны. Рабочие места, налоги, выгода остается стране. И " Пиранья" отличная машина! Кстати, румыны не цыгане.
        xetai9977
        1. Dreamboat Сегодня, 14:19
          Интересно, много рабочих мест от отверточной сборки будет? А вот проводить приемные испытания получаемого гумна уже не получится...
          Dreamboat
        2. CT-55_11-9009 Сегодня, 16:38
          Спросите цыгана, кто он. Он ответит, что роман (румын - переделка того же слова). Так что вполне себе цыгане, хоть и осевшие.
          CT-55_11-9009
    2. dik-nsk Сегодня, 11:44
      внешний обвес,не скроет советскую "ходулю"
      и где у швейцарцев советская "ходуля"?))) lol
      dik-nsk
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:28
    Судя по фотографии это не "пиранья", а гиппопотам. Странное стремление к высоте корпуса. У американцев это хорошо прослеживается еще с М-113.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 11:32
      да с "шермана" еще!
      роман66
    2. профессор Сегодня, 13:59
      Цитата: rotmistr60
      Судя по фотографии это не "пиранья", а гиппопотам. Странное стремление к высоте корпуса. У американцев это хорошо прослеживается еще с М-113.

      Да, действительно. Зачем такие высокие машины? На броне же будет теперь опаснее ездить. request
      профессор
    3. Dreamboat Сегодня, 14:25
      Эту моду американцы ввели после войн с партизанами, у которых ПТРК мало, а главная опасность мины из удобрений... вот и думают, что чем выше заберутся, тем безопаснее.
      Dreamboat
      1. профессор Сегодня, 14:57
        Цитата: Dreamboat
        главная опасность мины из удобрений... вот и думают, что чем выше заберутся, тем безопаснее.

        Физика как бы подтверждает их мысли. Что то там с расстоянием в четвертой степени в знаменателе... wink
        профессор
  3. Мур Сегодня, 11:31
    Если они "Пиранью" будут собирать с таким же качеством, как "румынов"-70ки - знамя им в руки. Намучились с ними в своё время...
    Мур
  4. роман66 Сегодня, 11:33
    стесняюсь спросить, а куда пойдут советские бтры после списания?
    роман66
    1. К0щей Сегодня, 11:36
      Цитата: роман66
      стесняюсь спросить, а куда пойдут советские бтры после списания?

      это смотря до какой степени ухайдокали... в Африке например хватает желающих хоть какую-то рабочую технику получить за небольшие деньги.
      К0щей
  5. prior Сегодня, 11:51
    "Героическая" румынская армия решила пересесть с цыганских кибиток на швейцарские многоколёсные шарабаны. Кочевать, так кочевать.
    prior
  6. Oleg7700 Сегодня, 16:05
    В варианте БМП с израильским модулем.
    Oleg7700
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