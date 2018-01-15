18:46 15 января

В ЦВО стартовали массовые учения

Более 10 тысяч военнослужащих Центрального военного округа приступили к практическим занятиям на нескольких полигонах в Самарской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областях, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.

В ЦВО стартовали массовые учения


Мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, зенитные, инженерные и другие подразделения в составе отделений и взводов отрабатывают совершение маршей, способы перемещения на поле боя и маскировки огневых позиций, совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения боевых машин, выполняют огневые задачи из стрелкового оружия и гранатометов
- говорится в сообщении.


Отмечается, что в занятиях задействованы более 1,5 тыс. единиц военной техники, таких как ОТРК «Искандер-М», ЗРК «Бук-М2», РСЗО «Ураган» и «Град», самоходные тяжелые минометы 2С4 «Тюльпан», самоходные гаубицы «Мста-С», танки Т-72Б3 и БТР-82АМ.

Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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Комментарии 4

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:13
    Отработка навыков на практике ничем не заменима .
    Spartanez300
  2. изя топ Сегодня, 11:21
    опять провокация? no сколько можно играть на нервах нашим "партнёрам"? stop
    изя топ
    1. Идущий Сегодня, 11:26
      Сейчас "партнеры" засуетятся , скажут опять не предупредили , опять не пригласили и снова отрабатываете сценарий завоевания Европы.
      Идущий
      1. To be or not to be Сегодня, 11:39
        Новый учебный год стартовал с 1 декабря 2017 года в Вооруженных силах РФ,
        Сейчас идет отработка задач в СВ ВС РФ в составе отделений и взводов
        Как сообщалось "Главным приоритетом станет повышение качества подготовки войск (сил) на основе внедрения в практику обучения новых способов тактических действий, основанных на боевом опыте современных вооруженных конфликтов"
        To be or not to be
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