18:51 15 января

Полтонны тротила одним залпом: «Змей Горыныч» показал свою мощь

Высадка на неподготовленный берег всегда связана с высоким риском. Именно поэтому первыми высаживаются подразделения инженеров-саперов, которые расчищают дорогу от мин и фугасов для основных сил. В этом им помогает самоходная установка разминирования УР-77, или просто "Змей Горыныч".

Реактивная установка выбрасывает специальный шнур с зарядами разминирования на расстояние до 500 метров. После детонации, получается проход шириной до 6 метров.

Подобных систем разминирования до сих пор нет ни в одной армии стран-членов НАТО. Однако, УР-77 активно поставлялась странам Варшавского договора и другим союзным государствам. Сегодня "Змей Горыныч" активно применяется в сирийском конфликте, причем не всегда по своему основному предназначению: часто УР-77 используют в качестве оружия по уничтожению засевших в зданиях террористов.




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Комментарии 3

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  1. Дедкастарый Сегодня, 11:24
    Полтонны тротила одним залпом: «Змей Горыныч» показал свою мощь
    а можно мне одну...от соседей ?пожалуйста!дети,не смотрите .18+))))))))))
    Дедкастарый
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:32
      Цитата: Дедкастарый
      а можно мне одну...от соседей ?пожалуйста!

      laughing и мне дайте... good
      андрей юрьевич
  2. серж сибиряк Сегодня, 17:47
    Вот ВАМ и Совок! good "Будьте любезны, подкиньте,пожалуйста,взрывчатки с полтонны,да метров на 500".
    серж сибиряк
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