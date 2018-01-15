Полтонны тротила одним залпом: «Змей Горыныч» показал свою мощь

Высадка на неподготовленный берег всегда связана с высоким риском. Именно поэтому первыми высаживаются подразделения инженеров-саперов, которые расчищают дорогу от мин и фугасов для основных сил. В этом им помогает самоходная установка разминирования УР-77, или просто "Змей Горыныч".



Реактивная установка выбрасывает специальный шнур с зарядами разминирования на расстояние до 500 метров. После детонации, получается проход шириной до 6 метров.



Подобных систем разминирования до сих пор нет ни в одной армии стран-членов НАТО. Однако, УР-77 активно поставлялась странам Варшавского договора и другим союзным государствам. Сегодня "Змей Горыныч" активно применяется в сирийском конфликте, причем не всегда по своему основному предназначению: часто УР-77 используют в качестве оружия по уничтожению засевших в зданиях террористов.











