Депутат Рады заподозрил Порошенко в государственной измене

Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты,

Депутат Верховной рады Виталий Куприй пообещал направить в СБУ запрос по факту «государственной измены» президента Петра Порошенко, передает РИА Новости Ранее оппозиционный грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал заявление Порошенко, которое, как утверждается, было написано им в 2007 году в аэропорту «Пулково» после того, как его не пустили в Россию. В обязательстве на имя директора ФСБ будущий украинский лидер обещает «не заниматься антироссийской деятельностью» и «неукоснительно соблюдать действующее законодательство».заявил Куприй, пообещав отправить запрос в СБУ в понедельник.Кроме того, нардеп отметил необходимость установить, «в каких отношениях состоял старший сын Порошенко Алексей с своей женой Юлией до 2007 года». Он уверен, что их знакомство в этот период доказывает подлинность заявления Петра Порошенко.Сам Алексей заявлял, что познакомился с будущей женой в 2011 году во время обучения во Франции. При этом украинские СМИ ранее сообщали, что Юлия и ее родители жили в Санкт-Петербурге.