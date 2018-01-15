18:45 15 января

Депутат Рады заподозрил Порошенко в государственной измене

Депутат Верховной рады Виталий Куприй пообещал направить в СБУ запрос по факту «государственной измены» президента Петра Порошенко, передает РИА Новости.



Ранее оппозиционный грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал заявление Порошенко, которое, как утверждается, было написано им в 2007 году в аэропорту «Пулково» после того, как его не пустили в Россию. В обязательстве на имя директора ФСБ будущий украинский лидер обещает «не заниматься антироссийской деятельностью» и «неукоснительно соблюдать действующее законодательство».


Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты,
заявил Куприй, пообещав отправить запрос в СБУ в понедельник.

Кроме того, нардеп отметил необходимость установить, «в каких отношениях состоял старший сын Порошенко Алексей с своей женой Юлией до 2007 года». Он уверен, что их знакомство в этот период доказывает подлинность заявления Петра Порошенко.

Сам Алексей заявлял, что познакомился с будущей женой в 2011 году во время обучения во Франции. При этом украинские СМИ ранее сообщали, что Юлия и ее родители жили в Санкт-Петербурге.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:27
    Спалился Поросенко теперь вовек не отмоется , все агент ФСБ теперь ничего не попишешь . laughing
    Spartanez300
    1. Идущий Сегодня, 11:30
      Весело у них там и нам не дают скучать.
      Идущий
      1. Андрей К Сегодня, 11:41
        Цитата: Идущий
        Весело у них там и нам не дают скучать.

        Веселье сплошное - то зрада, то пэрэмоХа wassat
        Андрей К
        1. LSA57 Сегодня, 12:50
          Цитата: Андрей К
          Веселье сплошное - то зрада, то пэрэмоХа

          на майдане "перемоХа", после майдана сплошная зрада laughing
          LSA57
      2. Соломон Кейн Сегодня, 11:45
        оппозиционный грузинский телеканал «Рустави-2»

        Ну эти клювоносые куда лезут? У себя не хай разбираются........
        Салют, Славяне!!! hi
        Соломон Кейн
        1. Идущий Сегодня, 11:47
          Приветствую Костя! hi уж очень им хочется , что бы про них не забывали , но слив организовали зачётный.
          Идущий
          1. роман66 Сегодня, 11:49
            прогиб засчитан?
            роман66
            1. Идущий Сегодня, 11:52
              Тут не просто прогиб , тут определенный интерес нарисовывается , с прицелом на Мишико.
              Идущий
          2. Соломон Кейн Сегодня, 11:53
            Гад с гадом, по-гадски.....
            Соломон Кейн
            1. Идущий Сегодня, 11:54
              Или гад на гаде и гадом погоняет...
              Идущий
      3. Шура пермский Сегодня, 11:59
        Много еще серий то в сериале "украшка цирк онлайн" то будет?)))
        Шура пермский
        1. БМП-2 Сегодня, 13:07
          Цитата: Шура пермский
          Много еще серий то в сериале "украшка цирк онлайн" то будет?)))

          Да, думаю, пока режиссёр не откинется... what
          БМП-2
      4. LSA57 Сегодня, 12:22
        Цитата: Идущий
        Весело у них там и нам не дают скучать

        во это точно. но кажется ещё не вечер, не скучно буде всем кто рядом и за большой лужей
        LSA57
        1. Идущий Сегодня, 12:30
          Да это пока цветочки , ягодки ещё впереди.
          Идущий
  2. роман66 Сегодня, 11:31
    о как! всего четыре года прошло, а уже заподозрили! эстонцы даже так не тормозят!
    роман66
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:46
      Компромат для подковёрной грызни - это высокотехнологичный вид г...вна . Всплывает по команде и также неожиданно исчезает при достижении консенсуса
      КВУ-НСвД
      1. роман66 Сегодня, 11:49
        оооо! нанотехнологии! уважаю!
        роман66
    2. LSA57 Сегодня, 12:24
      Цитата: роман66
      эстонцы даже так не тормозят!

      ну у тех лет через 10 глаза раскроюся laughing
      LSA57
    3. MoJloT Сегодня, 14:51
      То чего он за 4 года наворотил - это гос измена и преступление против человечности, без сомнения. А на кого он там работает ФСБ/ЦРУ/МИ6/Цахал... не важно.
      MoJloT
  3. Александр 3 Сегодня, 11:31
    Эх а какие слова говорил,как в любви признавался.А теперя шо?
    Александр 3
    1. LSA57 Сегодня, 12:25
      Цитата: Александр 3
      .А теперя шо?

      поматросил и бросил laughing
      LSA57
      1. БМП-2 Сегодня, 13:04
        Скорее подматрасил и обобрасил! laughing
        БМП-2
  4. aleks_29296 Сегодня, 11:33
    С каждым разом все больше убеждаюсь, что депутат-это не должность и не профессия, а -диагноз. Причем независимо от национальности.
    aleks_29296
    1. MoJloT Сегодня, 14:52
      В данном случае скорей не диагноз, а выдержка из уголовного дела.
      MoJloT
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:37
    Они даже наезды на президента копируют у американцев. Там связь с Москвой и здесь аналогично и с обещаниями. Придумали что-нибудь свое креативное опыт то "велик" - от шумеров чай произошли.
    rotmistr60
    1. LSA57 Сегодня, 12:26
      Цитата: rotmistr60
      Они даже наезды на президента копируют у американцев.

      дык откуда у рагулей фантазия возьмётся request
      LSA57
      1. БМП-2 Сегодня, 13:05
        А зачем им фантазия? У них эту функцию выполняет шизофрения... lol
        БМП-2
        1. LSA57 Сегодня, 14:11
          Цитата: БМП-2
          А зачем им фантазия? У них эту функцию выполняет шизофрения...

          да там похоже весь учебник психиатрии
          LSA57
  6. изя топ Сегодня, 11:38
    а депутат определился,парашка ахент Путина или ахент Кремля? what
    изя топ
    1. БМП-2 Сегодня, 12:54
      Не, в этом вопросе депутат ещё колеблется... laughing
      БМП-2
      1. изя топ Сегодня, 12:55
        Цитата: БМП-2
        Не, в этом вопросе депутат ещё колеблется... laughing

        даю подсказку yes все в этом мире агенты Путина,и только Путин агент Кремля bully
        изя топ
        1. БМП-2 Сегодня, 13:01
          Это никак не решает проблему колебаний заколебавшегося депутатаrequest : по-прежнему сохраняются два когерентных источника! laughing
          БМП-2
  7. prior Сегодня, 11:59
    Какой упитанный кандидат на люстрацию!
    Заодно этому "миротворцу" можно провести и кастр...цию (отрезать фаберже по самые серые уши).
    prior
    1. Лексус Сегодня, 12:16
      Какой упитанный кандидат на люстрацию!

      Он в мусорный бак не влезет.
      Заодно этому "миротворцу" можно провести и кастр...цию (отрезать фаберже по самые серые уши).

      А вот это явная недоработка экспериментального подсобного хозяйства ФСБ. Надо было ещё тогда порося стерилизовать. bully
      Лексус
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 12:27
    Депутат Рады заподозрил Порошенко в государственной измене

    Капец.. Они еще медленнее эстонцев. На прошло и три года, а они додумались, что Порошенко родину предал. Он её предал и прОдал и уже давно. Но до свидомых дошло только что...
    Но надо оправдать, я так понимаю.. Или отмазаться.... Другого выхода нет у них наверное.Посмотрим на этот цирк....
    КОТ БАЮН
  9. БМП-2 Сегодня, 12:56
    Пора Антошке Геращенко в добавок к "Миротворцу" новый сайт открывать: "Подозревалец"! Ну и, заносить туда всех подозрительных вместе с подозревающими! laughing lol
    БМП-2
    1. изя топ Сегодня, 13:17
      Цитата: БМП-2
      новый сайт открывать: "Подозревалец"! Ну и, заносить туда всех подозрительных вместе с подозревающими!

      а местов на семь лярдов хватит? belay
      изя топ
  10. gukoyan Сегодня, 15:03
    Ооооо, капец, вешайся Петро, тебя раскусили))
    gukoyan
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