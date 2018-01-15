18:47 15 января

Шаманов: США создают условия для свержения Башара Асада

Цель «сил безопасности границы», формируемых в Сирии Вашингтоном и их союзниками по коалиции, заключается в создании условий для дестабилизации ситуации в стране, передает РИА Новости заявление главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.



Накануне представитель западной коалиции во главе с США сообщил изданию Defense Post, что она совместно с СДС приступила в Сирии к созданию так называемых «сил безопасности границы» на подконтрольной ей территории.


Цель очевидна: сохранить свое присутствие на территории Сирии и продолжать создавать условия для дестабилизации с целью свержения режима Асада,
сказал Шаманов агентству.

Депутат назвал «хамскими» с точки зрения международных правил действия американцев и их союзников.

Их свинское поведение своего присутствия по защите их непонятных интересов уже перешло все допустимые рамки приличия,
добавил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:44
    То что поведение свинское это в самую точку .
    Spartanez300
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:57
      Депутат назвал «хамскими» с точки зрения международных правил
      ну хоть Шаманов,назвал хамов-хамами,а не "партнёрами"...
      андрей юрьевич
      1. частное лицо Сегодня, 13:21
        А толку , да называй ты их хоть как чихали америкосы на международное право и законы, и не кто не сможет их переубедить. Как не крути но Асад обречён как это и не прискорбно.
        частное лицо
      2. РУСС Сегодня, 17:20
        Цитата: андрей юрьевич
        ну хоть Шаманов,назвал хамов-хамами,а не "партнёрами

        Крутой чувак , это же надо так ,самих американцев свиньями назвал ,какой смелый и честный человек , сказал как отрезал , жаль что на посту губернатора он не был таким крутым laughing
        РУСС
    2. Chertt Сегодня, 11:58
      Шаманов совершенно прав, Но когда прекрасный боевой генерал начинает, даже чуть чуть, лезть в политику, Я ожидаю фигни. В. Шаманов как глава комитета Госдумы по обороне, может сделать столько полезного для России, если не даст затянуть себя в политическое болото
      Chertt
      1. oldseaman1957 Сегодня, 12:15
        Цитата: Chertt
        Но когда прекрасный боевой генерал начинает, даже чуть чуть, лезть в политику, Я ожидаю фигни.
        - Что, дворковичи с чубайсами, опять банковать будут? А может козырева позвать? Оне же "ПОЛИТИКИ"!!!
        oldseaman1957
        1. Chertt Сегодня, 12:42
          Цитата: oldseaman1957
          - Что, дворковичи с чубайсами, опять банковать будут? А может козырева позвать? Оне же "ПОЛИТИКИ"!!!

          В России слово "Политик" , практически ругательное, и самый верный способ получить одобрение окружающих, это начать ругать "политиканов" ,желательно матом. А уж при имени Чубайс, даже самый мирный гражданин, достает топор. Так что вы на правильном пути
          Chertt
      2. андрей юрьевич Сегодня, 12:21
        Цитата: Chertt
        когда прекрасный боевой генерал начинает, даже чуть чуть, лезть в политику, Я ожидаю фигни.

        согласен,это,как фигуристам и борцам в "думу" залезть...делать ни фига не надо,даже на "работу" ходить не обязательно,ибо:"встреча с избирателями"...пару катков организовал- спи спокойно.политика вааще не наше...
        андрей юрьевич
      3. Хагалаз Сегодня, 12:50
        Цитата: Chertt
        Шаманов совершенно прав, Но когда прекрасный боевой генерал начинает, даже чуть чуть, лезть в политику, Я ожидаю фигни. В. Шаманов как глава комитета Госдумы по обороне, может сделать столько полезного для России, если не даст затянуть себя в политическое болото

        Дослужившись до генерала и став депутатом, Шаманов уже давно втянут в политику того или иного уровня по самые не балуйся. Так что поздно волноваться. Честь с совестью не растерял бы!
        Хагалаз
    3. Кент0001 Сегодня, 12:04
      Они по другому не могут.
      Кент0001
    4. Черный_Ватник Сегодня, 13:47
      Ну свинское, и? США наши враги, они не должны себя вести иначе.
      Может быть глупость спрошу... А мы то почему молчим по этому поводу?
      Конечно, Шаманов, это тоже часть нас. Но почему молчит полпред ООН, почему молчит ВВП, Шойгу? Почему мы не вопим во все горло, что США должны покинуть Сирию в соответствии с международным правом? Или у нас солдаты лишние?
      Черный_Ватник
      1. Хагалаз Сегодня, 14:26
        Цитата: Черный_Ватник

        Может быть глупость спрошу... А мы то почему молчим по этому поводу?

        Ответ до боли прост, увы. Не хотят/не способны/не готовы к полномасштабному пртивостоянию со штатами..... Эта молчанка практическое следствие детей в ихних вузах и денег в банках. Я считаю.
        Хагалаз
  2. Egorovich Сегодня, 11:48
    Не "свинское поведение" матрасии, а поведение шакала и гиены, вместе взятых.
    Egorovich
    1. Кент0001 Сегодня, 12:21
      А чем мы ответим. И ответим-ли вообще. Получается что наша основная задача (полное "благополучие Асада) не достигнута. Мира в стране нет, боевики не уничтожены, даже в Даммаске. США пособниками террористов не названы. Внешне и политически - провал. В военном плане-тоже проблемы. Газопровода из Катара в Европу нет - это есть наше главное достижение. Думаю и дальше там будет все непросто, причем с нашим участием.
      Кент0001
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:49
    Их свинское поведение своего присутствия по защите их непонятных интересов уже перешло все допустимые рамки приличия
    А вот это по нашему - по российски. Прямо, без дипломатических выкрутасов, как положено десантнику.
    rotmistr60
  4. Altona Сегодня, 11:51
    США уже решили не маскировать свои цели и действуют нахрапом, как гопники. "Свержение Асада" давно у них обозначено стратегической целью.
    Altona
    1. To be or not to be Сегодня, 11:55
      Давно Вьетнам не получали.
      Наскребут на свою американскую...
      Кого они там создали- их и погонят !
      To be or not to be
  5. Tiras Сегодня, 11:55
    Их свинское поведение своего присутствия по защите их непонятных интересов уже перешло все допустимые рамки приличия,


    Ну не дети же. Асад пытается уничтожить оппозицию, оппозиция мечтает избавиться от Асада.

    Россия в Сирии тоже не ради сирийского народа,а ради удержания власти Асада, который и старое сохранит и даст России новые порты, даст ресурсы и прочее, то есть даст российским интересам и деньгам получить реальную отдачу.

    Мне очень понравилось "защите их непонятных интересов", видимо, щемит, что США не даёт России защищать свои понятные интересы, то есть передать Асаду всю Сирию.
    Но ничего не поделать - Сирию делят и делят согласно интересам стран, которые поддерживали ту или иную сторону. Это было понятно с самого начала.

    США начинают укреплять будущие границы будущего государства, автономии или как там её назовут.
    Tiras
  6. ДОН-100 Сегодня, 12:04
    Шаманов прям Америку открыл, а то были сомнения у кого-то. Это не свинское поведение.. это война, а "война - это путь обмана.. " (Сунь Цзы) Это американский ответ тем, кто заявлял недавно, что борьба с терроризмом в Сирии подходит к концу и Асад контролирует 97% территории Сирии. Боевики уже ответили на эти поспешные заявления атаками на базу "Хмеймим", их видимо тоже не предупредили об этом. У амеров свои цели в Сирии которые кардинально отличаются от целей России и не нужно жить иллюзиями и надеждами на совместное сотрудничество в борьбе с терроризмом.
    ДОН-100
  7. groks Сегодня, 12:25
    И как только Шаманов догадался? САСШ всего лет пять талдычат о свержении Асада.
    groks
  8. alta Сегодня, 12:34
    Надо, наконец, признать, что семью диктатора Асада, которая во власти уже 40 лет, поддерживают только только его клан - алавиты, которых в Сирии10-12% , составляющих основу Армии Асада.
    Без поддержки России , Асада население Сирии сметет. .....
    alta
    1. R.L. Сегодня, 13:00
      Если в Сирии появилось движение "Свободные Алавиты" - не важно, за чьи деньги или по-существу, значит и в семье Асадов не всё спокойно.
      R.L.
  9. Esoteric Сегодня, 13:01
    Сдача Сирии, уступки каким-то военным претензиям США - не только подписание пакта безоговорочной капитуляции, но и плевок на могилы воинов, отдавших жизни на этой войне. Поставьте крест на России, как на какой-то державе. Так и будет - бензоколонкой.
    Путин, хватит мямлить. Тебя народ не для этого выбирал.
    Esoteric
  10. Маз Сегодня, 13:42
    Цитата: частное лицо
    А толку , да называй ты их хоть как чихали америкосы на международное право и законы, и не кто не сможет их переубедить. Как не крути но Асад обречён как это и не прискорбно.

    Пока в песке не утопим сотню другую джиай, не прекратят. Топить нельзя , пока не очистим территорию от бармалеев. Ну, будем решать проблемы в порядке очередности, но комплексно.
    Маз
  11. mavrus Сегодня, 13:44
    Цитата: частное лицо
    А толку , да называй ты их хоть как чихали америкосы на международное право и законы, и не кто не сможет их переубедить. Как не крути но Асад обречён как это и не прискорбно.

    Все рано или поздно там будем... Но Асад уже почти семь лет держится. И если не сдадим, то ещё продержится. Вон Вьетнам больше 15 лет воевал... Не только против США и так называемого Южного Вьетнама, но и Англии, ФРГ, Канады, Австралии и т.д. И ничего, выстоял, и не только выстоял, а безоговорочно победил.
    mavrus
  12. Маз Сегодня, 13:56
    Цитата: alta
    Надо, наконец, признать, что семью диктатора Асада, которая во власти уже 40 лет, поддерживают только только его клан - алавиты, которых в Сирии10-12% , составляющих основу Армии Асада.
    Без поддержки России , Асада население Сирии сметет. .....

    А наши ребята из ссо МО РФ говорят обратное, что сирийцы показывают чудеса сплоченности, генералы в атаку идут первыми(сдуру канешна), элита наравне с простыми бойцами днюет ночует на позициях, и номер не отбывает, показывает пример солдатам, как надо за родину воевать. И себя не щадят. Не умеют конешно много чего, но зато желание раздолбать бармалеев вызывает уважение. Энтузиазм имеется в наличии. Так что признавать нечего. Это желание коалиции снова разделить сирийцев , как уши торчит у всех доброжелателей в комментах, в том числе и из Израиля. Желание понятно - создать на юге у дамаска буферную зону с сдф. В Ливане не прокатило. Может тут прокатит... Ну ,ну,. История наказывает плохих учеников . Бесславный конец армии южного Ливана тому яркий пример.
    Маз
  13. koshmarik Сегодня, 14:03
    Интересно, что произойдет в случае если Асед при поддержке наших ВКС, нанесет удар по америкосам, оккупирующих часть территории Сирии? Есть и другой вариант - постепенно выдавливать силы вооруженной анти Аседовской оппозиции вместе с их американскими покровителями. Как бы там ни было америкосов во что бы то ни стало нужно убирать из Сирии. Иначе многолетней тягомотины там не избежать.
    koshmarik
    1. R.L. Сегодня, 14:42
      Да ничего не произойдёт!
      Асад не имеет сил нанести удар, а Россия не будет поддерживать Асадовские удар по "америкосам" в Сирии.
      И почему все майоры такие?... Особенно в запасе?!
      R.L.
  14. мерцание Сегодня, 14:51
    Шаманов: США создают условия для свержения Башара Асада

    Ну так, уж сколько лет как создают, вот только получается "условия" все больше для их же союзников ...
    мерцание
  15. gukoyan Сегодня, 15:09
    Ну... Что я могу сказать Омэрикацы просто так не уйдут, их только выгонять...
    gukoyan
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