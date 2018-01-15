Шаманов: США создают условия для свержения Башара Асада
Цель «сил безопасности границы», формируемых в Сирии Вашингтоном и их союзниками по коалиции, заключается в создании условий для дестабилизации ситуации в стране, передает РИА Новости заявление главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.
Накануне представитель западной коалиции во главе с США сообщил изданию Defense Post, что она совместно с СДС приступила в Сирии к созданию так называемых «сил безопасности границы» на подконтрольной ей территории.
Депутат назвал «хамскими» с точки зрения международных правил действия американцев и их союзников.
Накануне представитель западной коалиции во главе с США сообщил изданию Defense Post, что она совместно с СДС приступила в Сирии к созданию так называемых «сил безопасности границы» на подконтрольной ей территории.
Цель очевидна: сохранить свое присутствие на территории Сирии и продолжать создавать условия для дестабилизации с целью свержения режима Асада,сказал Шаманов агентству.
Депутат назвал «хамскими» с точки зрения международных правил действия американцев и их союзников.
Их свинское поведение своего присутствия по защите их непонятных интересов уже перешло все допустимые рамки приличия,добавил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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