18:50 15 января

Пилот разбившегося в Казахстане Су-27 осужден на 4 года

Военный суд Талдыкорганского гарнизона (Казахстан) вынес обвинительный приговор пилоту истребителя Су-27, потерпевшего крушение в декабре 2016 года, передает Интерфакс сообщение пресс-службы суда.

Пилот разбившегося в Казахстане Су-27 осужден на 4 года


Согласно информации, майор «признан виновным в нарушении правил полетов и подготовки к ним (ст.464 Уголовного кодекса республики) и осужден на 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с полетами, подготовкой к ним и эксплуатацией военных летательных аппаратов сроком на 4 года».


Судом установлено, что 21 декабря 2016 года майор И., нарушая правила полетов и подготовки к ним, не проверив заправку топливом самолета Су-27, принял самолет и осуществил взлет. В полете из-за малого остатка топлива в самолете сработали приборы, сигнализирующие об аварийном остатке топлива. Однако в нарушении действующих правил полетов пилот, поставив под сомнение достоверность данных приборов, дал неверную информацию руководителю полетов об остатке у него топлива выше, чем было в реальности,
говорится в релизе.

Сообщается, что действия военнослужащего «привели к сложной полетной ситуации, которая переросла в аварийную, с остановкой правого и левого двигателя из-за окончания топлива». После этого летчик катапультировался, а самолет, столкнувшись с землей, разрушился.

«По результатам рассмотрения уголовного дела судом министру обороны Казахстана вынесено частное постановление на причины и условия, способствовавших совершению И. уголовного правонарушения», добавили в пресс-службе.

Как уточнило агентство, 21 декабря 2016 года во время выполнения учебного полета в ночных условиях примерно в 25 км от Талдыкоргана потерпел крушение самолет Су-27 воинской части 21751 Минобороны Казахстана. Летчику удалось отвести истребитель от населенного пункта, после чего он катапультировался.

Использованы фотографии: https://bnews.kz
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Комментарии 61

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:09
    осужден на 4 года лишения свободы
    Летчик нарушил инструкцию проведя формальный осмотр самолета. Но почему техник (и) не доложил, что самолет не заправлен? Понятно, что угроблен дорогостоящий самолет, но у Казахстана много лишних летчиков?
    rotmistr60
    1. Идущий Сегодня, 12:16
      Летчики товар штучный и дорогой может что то не договаривают.
      Идущий
      1. LSA57 Сегодня, 12:54
        Цитата: Идущий
        может что то не договаривают.

        может он угнать её хотел? и правда, всё очень мутно
        LSA57
        1. Shurik70 Сегодня, 12:57
          На счёт техника неизвестно, может ему впаяли по всей строгости.
          Непонятная ситуация.
          Shurik70
          1. Владимир16 Сегодня, 17:19
            а самолет, столкнувшись с землей, разрушился.

            Где их находят "писателей"?
            Летел, летел самолет, и столкнулся в полете с землей! wassat
            Владимир16
      2. Русфанер Сегодня, 13:11
        В точку! Лётчика подвела уверенность, что если вчера керосин был, сегодня он должен быть на месте. А вот те, кто тырил и стырил топливо лоханулись и НКВД им в собеседники...
        Русфанер
        1. Идущий Сегодня, 13:14
          А к обслуживающему технику , что применили? там вопросов вагон.
          Идущий
          1. Nikolaevich I Сегодня, 13:51
            Цитата: Идущий
            А к обслуживающему технику , что применили? там вопросов вагон

            А может применили "специфическую технику" и задали "вагон вопросов" ??? what
            Nikolaevich I
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:18
      А если это лётчик дежурной пары ? он тоже должен сам проводить предполётную проверку после тревоги ? По моему бред какой то . Это дело техников . И уж как минимум все кто отвечал за предполётную подготовку должны присесть рядом с пилотом . Как вообще это всё должно происходить по инструкции ? Лётчики , расскажите
      КВУ-НСвД
      1. фигвам Сегодня, 12:27
        Бардак... .
        фигвам
      2. Хагалаз Сегодня, 12:41
        Техники техниками, но стрелки топлива разве нет на панели в самолёте, не смотрит же пилот в лючёк. ЕСЛИ всё так и есть, как описано, то это грубейшее упущение. Меру наказания обсуждать не готов.
        Смотреть ещё надо, кто лётчик, кто техники, кто командиры.
        Хагалаз
        1. victorsh Сегодня, 12:59
          Не в обиду казахам.Но большинство летчиков русские,а командиры казахи.Знаю по совместным учениям.Делаем выводы.
          victorsh
          1. Zalym Сегодня, 13:07
            Цитата: victorsh
            Не в обиду казахам.Но большинство летчиков русские,а командиры казахи.Знаю по совместным учениям.Делаем выводы.


            Пилотажная группа "Арланы". Целый один русский. Да и вообще русских в армии Казахстана на уровне стат погрешности.


            Zalym
          2. Касым Сегодня, 13:12
            Даже контрактовали на Су-27 российских летчиков - этого типа в КазССР не было , но сейчас ситуация иная. Этот летчик - казах, Адильбек Искаков, майор. hi
            Касым
            1. victorsh Сегодня, 13:37
              Да я не против.Только национализм в Казахстане покруче укроповского.Русских начали"выдавливать"с 90-х.И не надо говорить об интернационализме.У меня в смене есть несколько русских-казахов.
              victorsh
              1. Касым Сегодня, 13:52
                Виктор, не надо сравнивать с 90-ми - уже 20 лет прошло. Зайди на сайт Ассамблеи Народов Казахстана - эта общест.-гос. организация как раз и занимается межнац. согласием в КЗ - права всех 130 национальностей в РК защищены. У АНК 9 мест в парламенте и право вето на любой закон. hi
                Национализму в любой кухне всегда место найдется, вот только за нее вынести в КЗ не позволят.
                Касым
              2. Zalym Сегодня, 14:24
                Цитата: victorsh
                Да я не против.Только национализм в Казахстане покруче укроповского.Русских начали"выдавливать"с 90-х.И не надо говорить об интернационализме.У меня в смене есть несколько русских-казахов.


                Нет никакого интернационализма - русские ненавидят казахов. hi
                Zalym
                1. Андрей KZ Сегодня, 14:57
                  Цитата: Zalym
                  русские ненавидят казахов.

                  Ерунду несете. hi
                  Андрей KZ
                  1. Zalym Сегодня, 15:31
                    Цитата: Андрей KZ
                    Ерунду несете.


                    Больше касается эмигрантов из Казахстана, конечно.
                    Zalym
                2. Николай Фёдоров Сегодня, 16:39
                  Цитата: Zalym
                  Нет никакого интернационализма - русские ненавидят казахов. hi

                  Бред. Похоже на проплаченный бред.
                  Николай Фёдоров
                3. Скифотавр Сегодня, 18:01
                  Цитата: Zalym
                  Нет никакого интернационализма - русские ненавидят казахов. hi

                  Да нет, это вы всех ненавидите, грёбаные расисты, фашисты и психопаты кошерные.
                  Скифотавр
              3. Viktor.12.71 Сегодня, 15:36
                Цитата: victorsh
                Только национализм в Казахстане покруче укроповского.Русских начали"выдавливать"с 90-х.

                Национализм есть везде, но в СА Вы ближе казахов никого не найдете.
                Viktor.12.71
      3. Nikolaevich I Сегодня, 13:55
        Цитата: КВУ-НСвД
        А если это лётчик дежурной пары ? what он тоже должен сам проводить предполётную проверку после тревоги ? belay По моему бред какой то . fool Это дело техников .

        Вот именно !
        Nikolaevich I
      4. sir_obs Сегодня, 14:22
        Хз, как там у летчиков, мы, принимая подлодку при смене дежурства по кораблю, полностью проверяли лично скока чего и как. И замеры сопротивления изоляции в цепях и плотность батарей и скока масла и топлива и так далее. Идешь в отсек, выкручиваешь горловину и смотришь по линейке, как в машине практически. И все в журнал записываешь. Записал, подписался, несешь полную ответсвенность.
        Ко всему прочему, вте времена было модно топливо тырить и продавать, поэтому очень важно было не лохануться.
        sir_obs
    3. Касым Сегодня, 12:39
      Я так понимаю, что не на зону посадят, а в колонию-поселение - "учреждение УИС минимальной безопасности". Может жить даже вне колонии с семьей, одеваться в обычную одежду, иметь деньги. Охраны там нет, надзор только со стороны администрации. При положительном поведении и соблюдении режима, дадут УДО через некоторое время и вернут в строй.
      История мутная какая-то, т.к. первоначально сообщалось что из-за неисправности техники, хотя самолет прошел ремонт и модернизацию совсем недавно. hi
      Касым
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:03
        Даурен , здравствуй , дружище ! hi Мутной воды хватает , как и в любой подобной истории . Итог один : страдают исполнители , а не "рулевые" . А то и вовсе - назначенные "стрелочники" . negative
        bouncyhunter
        1. Комментарий был удален.
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:54
            Грустная история , но моя мысль о "рулевых" и "стрелочниках" вполне может подтвердиться ...
            bouncyhunter
            1. Касым Сегодня, 14:02
              Паша, еще одна история из 80-х. В Луговом (аэродром) с роты охраны уходят на дембель. Решили отметить и слили спирт с самолета, стоящей на БД. Мало того, уперли аккумулятор, в котором куча драг. металла.
              Тут тоже мог кто-нибудь подсуетится. Лишь бы орг.выводы сделали. Хорошо, что летчик выжил.
              Касым
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:07
                Цитата: Касым
                Решили отметить и слили спирт с самолета, стоящей на БД. Мало того, уперли аккумулятор, в котором куча драг. металла.

                Тут даже комментировать не буду , ибо в баню попаду ...
                bouncyhunter
      2. Хагалаз Сегодня, 13:04
        Согласен почти во всём. Только пишут о запрете на профессиональную деятельность.....
        Хагалаз
      3. Zalym Сегодня, 13:10
        Больше никого из наших нет? Сыбан это Алибек-улы? Болот и Семург пропали походу.
        Zalym
        1. Касым Сегодня, 14:13
          Много кого нет. hi
          Касым
          1. Zalym Сегодня, 14:24
            Так я и говорю. Никого кроме нас с вами и нет. sad И еще Siban. Это Алибек наш?
            Zalym
            1. Андрей KZ Сегодня, 15:03
              Залим = Зимран ? hi
              Андрей KZ
              1. Zalym Сегодня, 15:32
                Цитата: Андрей KZ
                Залим = Зимран ?


                hi
                Zalym
                1. Касым Сегодня, 17:25
                  Может пробъются через блокаду - у меня полтора месяца ушло пока наладил. Вот и Андрей появился с тобой.
                  Рад видить Вас. hi
                  Касым
    4. kirgiz58 Сегодня, 13:08
      Скорее летчик наказан за "В полете из-за малого остатка топлива в самолете сработали приборы, сигнализирующие об аварийном остатке топлива. Однако в нарушении действующих правил полетов пилот, поставив под сомнение достоверность данных приборов, дал неверную информацию руководителю полетов об остатке у него топлива выше, чем было в реальности". Технари тоже мне кажется "сухари сушат", а может уже и грызут.
      kirgiz58
      1. Николай Фёдоров Сегодня, 16:47
        Цитата: kirgiz58
        Скорее летчик наказан за "В полете из-за малого остатка топлива в самолете сработали приборы, сигнализирующие об аварийном остатке топлива. Однако в нарушении действующих правил полетов пилот, поставив под сомнение достоверность данных приборов, дал неверную информацию руководителю полетов об остатке у него топлива выше, чем было в реальности". Технари тоже мне кажется "сухари сушат", а может уже и грызут.

        А почему лётчик врал о наличии топлива? Какое непонятное упорство... Зачем выгораживал технаря? А может топливо вместе продавали?
        Николай Фёдоров
  2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:09
    У Казахстана так много пилотов, что они ими разбрасываются?
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Архивариус Вася Сегодня, 12:52
      Парой-тройкой можно, а то если так часто будет случаться и без серьезного наказания то этим пилотам летать будет не на чем.
      Архивариус Вася
    2. avt Сегодня, 14:55
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      У Казахстана так много пилотов, что они ими разбрасываются?

      Если он реально уронил машину по
      Цитата: kirgiz58
      "В полете из-за малого остатка топлива в самолете сработали приборы, сигнализирующие об аварийном остатке топлива. Однако в нарушении действующих правил полетов пилот, поставив под сомнение достоверность данных приборов, дал неверную информацию руководителю полетов об остатке у него топлива выше, чем было в реальности".

      собственной конгениальности , то его что ? Наградить ещё надо ?? wassat
      avt
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:32
        Да ну, я хоть и сухопутчик, но знаю, что за полет отвечает далеко не только один пилот. Куда техник смотрел? Командиры?
        А написать много чего можно, грамотно написанный рапорт, особенно бумагомарак со штаба, многим карьеру загубил. Вот и еще один.
        Генерал Песчаных Карьеров
  3. Teberii Сегодня, 12:09
    Экономия должна быть экономной? Всегда ли?
    Teberii
  4. Тралл Сегодня, 12:10
    В военное время за такое расстрел
    Тралл
    1. avt Сегодня, 15:05
      Цитата: Тралл
      В военное время за такое расстрел

      Вообще то в Отечественную - штрафбат. Причём как правило летали даже в своих же частях, но боевые вылеты им не засчитывались . Хотя были и исключения, когда после удачных боевых снимали судимость и даже награждали боевыми наградами.
      avt
  5. Piramidon Сегодня, 12:11
    Аналогичный случай при мне был в Конакри (Гвинея) в средине 70-х. Ночью с местного вертолета (Ми-8) черномазые слили и уперли керосин. Пилот (тоже местный), не проверив количество топлива, утром запустил движки, поднялся метров на 10-15 и рухнул. Тоже остался жив.
    Piramidon
    1. bk316 Сегодня, 13:00
      Конакри (Гвинея)

      В Гвинее ха-ха при мне такой случай был в Колпашево с МИ-8, только без негров.
      Но с аналогичными последствиями, экипаж жив, вертушка под списание.
      bk316
      1. Piramidon Сегодня, 13:39
        Цитата: bk316
        Но с аналогичными последствиями, экипаж жив, вертушка под списание.

        Вот, вот. А у тех "папуасов" был один ответ - СССР НУ ОЧЕНЬ богатый, он нам что угодно поставит за то, что мы, вродебыкак, поддерживаем социалистический путь развития. Я насмотрелся там на нашу автотехнику, брошенную в кюветах просто потому, что карбюратор засорился (новехонькие ЗиЛ-130 по кюветам(даже краска не облезла в тропическом климате). Видел наши самолеты сброшенные в болото, у которых было по 100 часов налета - потому что черномазый пилот не смог закрылки выпустить... Как подумаю, сколько бабла СССР в этих обезьян вбухал, - понимаю, почему произошел тот самый развал.
        Piramidon
  6. iouris Сегодня, 12:18
    Странно, что осуждён один только пилот.
    iouris
    1. Piramidon Сегодня, 13:44
      Цитата: iouris
      Странно, что осуждён один только пилот.

      Может быть стартех самолета родственник Назарбаева. request
      Piramidon
  7. dauria Сегодня, 12:26
    принял самолет и осуществил взлет.


    Что-то не договаривают . Как минимум техник самолёта и начальник ТЭЧ звена должны были подписи поставить в журнале перед лётчиком. Тут халатность массовая, а огрёб один. Да и наказали больно круто для аварии без жертв.
    dauria
    1. Vita VKO Сегодня, 13:05
      Цитата: dauria
      ак минимум техник самолёта и начальник ТЭЧ звена должны были подписи поставить в журнале перед лётчиком. Тут халатность массовая, а огрёб один. Да и наказали больно круто для аварии без жертв.

      Причем тут ТЭЧ? Они отвечают только за исправность самолета перед вылетом. Учебно-боевая задача ставиться непосредственно летчику, техники вникать в маршрут и делать штурманские расчеты не обязаны. При этом на разные задачи требуется разная заправка. Например для отработки взлета и посадки в ночных условиях топливо было в самый раз.
      То что посадили летчика целого майора для Казахстана вполне нормально. Например уже 5-ой год отбывает срок генерал-майор авиации Бульдешев А., который по халатности в угоду начальству подмахнул росписи в актах. Если бы его наказали за халатность во времена Алтынбаева М., то тогда бы и ущерба было гораздо меньше. Но к сожалению при Алтынбаеве все летчики и приближенные к нему воры были неприкосновенны. Вот сейчас армия и расхлебывает последствия руководства этого золотого генерала.
      Vita VKO
    2. faridg7 Сегодня, 13:47
      Согласен, Летчик принимает после обслуживания самолет. Вряд ли он может проверить сколько залито топлива. Есть документы о заправке у техника, у заправщика( служба гсм) и летчик при приеме имеет возможность посмотреть в документе количество топлива.
      А вот дальше, при запуске он имеет возможность увидеть по показаниям приборов количество топлива на борту и тут возникает вилочка- поверить показаниям приборов(начать пинать техника и заправщика прямо у самолета), поверить технику и заправщику( считать прибор неработающим, а чтобы не сорвать вылет, о неисправности не докладывать, вычислять остаток по расходу). Видимо глядя в честные глаза техника парень решил не докладывать о неисправности и вылететь. За что и наказан( возможно и с перебором- не могу судить). У меня только надежда, что он не один срок схлопотал, и есть еще такой ньюанс :
      4 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с полетами, подготовкой к ним и эксплуатацией военных летательных аппаратов сроком на 4 года».

      Пройдет 4 года и марш на ВЛЭК,
      faridg7
  8. NN52 Сегодня, 12:27
    Что то как то мутно всё это....
    Как можно не знать с какой заправкой взлетаешь?
    Или из пилота стрелочника сделали?
    NN52
    1. BABAY22 Сегодня, 15:36
      Техник доложил: Самолет к полету готов,заправка - такая-то. Расписался в жпс, и все полезай в кабину. А на су-27 топливомер-расходомер вроде вручную техником после заправки выставляется, никак ты заправку не проверишь.
      Другое дело, почему он не прекратил выполнение задания, когда ему сказали " остаток 1500кг".
      BABAY22
      1. NN52 Сегодня, 16:07
        BABAY22

        Расходомер, да в ручную техником после заправки выставляется.
        Топливомер показывает реально сколько топлива, он и начинается с 5 600 кг именно, это стандартная неполная заправка.
        Должно было быть расхождение в показаниях.
        Видимо не заметил...
        И да, на первой сигнализации РИТА в 1 500 кг не обратил внимания.
        На второй сигнализации Рита 600 кг авар остаток уже обратил и пошел домой, но не повезло.
        Накануне борт вышел с тэч.
        Техник был с другого самолета.
        Основное: неправильно выставлен расходомер

        Но назали дейсвительно жестко...
        Говорят на суде в его защиту Аубакиров выступил, не помогло...
        NN52
  9. faiver Сегодня, 12:43
    согласен с большинством мнений - мутно как то все..., пилот то майор, не желторотый юнец... или пьяный был?
    faiver
  10. turbris Сегодня, 12:49
    Это точно - мутная история, похоже на пилота всех собак навесили, а начальники остались не тронутыми. Хотя конечно мы всех обстоятельств дела не знаем, а озвучили только версию обвинения.
    turbris
    1. Piramidon Сегодня, 13:55
      Цитата: turbris
      Это точно - мутная история, похоже на пилота всех собак навесили, а начальники остались не тронутыми. Хотя конечно мы всех обстоятельств дела не знаем, а озвучили только версию обвинения.

      Вполне согласен. Не знаю, что там записано в НИАС и НПП Казахстана, но не думаю, что они очень отличаются от вариантов времен СССР..Остаток топлива должен быть записан в журнале подготовки и доложен техником летчику. И, если топливомер и лампочка остатка топлива говорят об одном и том же, любой, даже самый тупой, пилот, должен включать МОЗГ. Не думаю, что в Казахстане пилоты настолько тупые. Пилота ПРИНЕСЛИ В ЖЕРТВУ,
      кому то из ЭЛИТЫ.
      Piramidon
  11. изя топ Сегодня, 12:51
    железо дешевле учебы и становления пилота am гражданские пострадали?нет.в чем вопрос?техника надо конопатить,а не летуна
    изя топ
  12. Altona Сегодня, 13:01
    Цитата: Тралл
    В военное время за такое расстрел

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    Да ладно? Железка дороже пилота? А может датчик топлива глючный был? И почему наземные службы абсолютно сухие?
    Altona
  13. Комментарий был удален.
  14. HMR333 Сегодня, 13:03
    суть в том что пилот виновен ибо за ним контрольная проверка могли пострадать люди ! угробил самолет! а на щет техника нет информации я так понимаю он без техников принимал и взлетал ибо тогда непонятно почему за техника ничего не написали мало информации!
    HMR333
  15. Vard Сегодня, 13:06
    Лётчик Адильбек Искаков окончил Краснодарский авиационный институт. Имеет более десяти наград и многочисленные грамоты за участие в международных боевых учениях. Руководство воинской части 21751, где служит Адильбек, высоко оценивает его действия. Говорят, он за считанные секунды принял верное решение и увёл самолёт от Талдыкоргана и других густонаселенных сельских округов.
    Vard
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