Пилот разбившегося в Казахстане Су-27 осужден на 4 года

Судом установлено, что 21 декабря 2016 года майор И., нарушая правила полетов и подготовки к ним, не проверив заправку топливом самолета Су-27, принял самолет и осуществил взлет. В полете из-за малого остатка топлива в самолете сработали приборы, сигнализирующие об аварийном остатке топлива. Однако в нарушении действующих правил полетов пилот, поставив под сомнение достоверность данных приборов, дал неверную информацию руководителю полетов об остатке у него топлива выше, чем было в реальности,

Военный суд Талдыкорганского гарнизона (Казахстан) вынес обвинительный приговор пилоту истребителя Су-27, потерпевшего крушение в декабре 2016 года, передает Интерфакс сообщение пресс-службы суда.Согласно информации, майор «признан виновным в нарушении правил полетов и подготовки к ним (ст.464 Уголовного кодекса республики) и осужден на 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с полетами, подготовкой к ним и эксплуатацией военных летательных аппаратов сроком на 4 года».говорится в релизе.Сообщается, что действия военнослужащего «привели к сложной полетной ситуации, которая переросла в аварийную, с остановкой правого и левого двигателя из-за окончания топлива». После этого летчик катапультировался, а самолет, столкнувшись с землей, разрушился.«По результатам рассмотрения уголовного дела судом министру обороны Казахстана вынесено частное постановление на причины и условия, способствовавших совершению И. уголовного правонарушения», добавили в пресс-службе.Как уточнило агентство, 21 декабря 2016 года во время выполнения учебного полета в ночных условиях примерно в 25 км от Талдыкоргана потерпел крушение самолет Су-27 воинской части 21751 Минобороны Казахстана. Летчику удалось отвести истребитель от населенного пункта, после чего он катапультировался.