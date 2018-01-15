Еще два модернизированных Су-27СМ(3)

На веб-ресурсе russianplanes.net появились фотографии совершивших 12 января 2018 года промежуточную посадку в аэропорту Толмачево (Новосибирск) еще двух прошедших модернизацию в 2017 году истребителей Су-27СМ(3) ВКС России - самолетов с красными бортовыми номерами "67" и "72".Самолеты, сданные после модернизации на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ; филиал ПАО "Компания "Сухой") еще в конце декабря 2017 года, предположительно перегоняются в состав 3-го смешанного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного на аэродроме Крымск (Краснодарский край).Всего, по известным данным, КнААЗ в декабре 2017 года сдал четыре истребителя Су-27СМ(3), ставших первыми самолетами Су-27, прошедшшими на предприятии модернизацию по варианту Су-27СМ(3) по соглашению 2015 года с Министерством обороны России. Первые два из этих сданных модернизированных истребителя - самолеты с красными бортовыми номерами "68" и "69" - совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре в Крымск 28 декабря 2017 года.Напомним, что Су-27СМ(3) является наиболее совершенным вариантом модернизации строевых истребителей Су-27, принятым ВВС/ВКС России, пишет блог bmpd.