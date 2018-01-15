18:46 15 января

Еще два модернизированных Су-27СМ(3)

На веб-ресурсе russianplanes.net появились фотографии совершивших 12 января 2018 года промежуточную посадку в аэропорту Толмачево (Новосибирск) еще двух прошедших модернизацию в 2017 году истребителей Су-27СМ(3) ВКС России - самолетов с красными бортовыми номерами "67" и "72".

Еще два модернизированных Су-27СМ(3)


Самолеты, сданные после модернизации на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ; филиал ПАО "Компания "Сухой") еще в конце декабря 2017 года, предположительно перегоняются в состав 3-го смешанного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного на аэродроме Крымск (Краснодарский край).




Всего, по известным данным, КнААЗ в декабре 2017 года сдал четыре истребителя Су-27СМ(3), ставших первыми самолетами Су-27, прошедшшими на предприятии модернизацию по варианту Су-27СМ(3) по соглашению 2015 года с Министерством обороны России. Первые два из этих сданных модернизированных истребителя - самолеты с красными бортовыми номерами "68" и "69" - совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре в Крымск 28 декабря 2017 года.

Напомним, что Су-27СМ(3) является наиболее совершенным вариантом модернизации строевых истребителей Су-27, принятым ВВС/ВКС России, пишет блог bmpd.

Использованы фотографии: (с) Андрей Нейман / russianplanes.net
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Комментарии 7

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  1. Sharky Сегодня, 13:18
    Су-27СМ3 – наиболее совершенная версия, слегка унифицированная с новым Су-35С. Унаследовал все отличительные признаки Су-27СМ и приобрёл немного новых. Одна из основных: возможность установки станции "Хибины".
    https://m.pikabu.ru/story/o_vizualnyikh_razlichiy
    akh_istrebiteley_semeystva_su27_5133292

    Модификация Су-27СМ3 является глубоко модернизированным многоцелевым реактивным истребителем с более мощным двигателем, увеличенной маневренностью и дальностью полета. Истребители Су-27СМ(3) имеют усиленную конструкцию планера, позволяющую увеличить взлетный вес более чем на 3 тонны, дополнительные точки подвески для размещения вооружения. Они оснащены новыми турбореактивными двигателями АЛ-31Ф-М1 производства ММПП «Салют», отличающимися повышенной тягой и увеличенным межремонтным ресурсом, а также новыми комплексами оборудования и вооружения. Применяемое на самолете новое и модернизированное оборудование обеспечивает применение новых ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» повышенной дальности. За счет применения нового комплекса РЭП повышены возможности действия самолетов в условиях интенсивного противодействия средств ПВО противника. Применение комплексной информационной системы (КИС) позволило улучшить эксплуатационно-технические характеристики самолета. Усовершенствовано информационно-управляющее поле кабины пилота. Кабина стала полностью «стеклянной» с 4-мя многофункциональными индикаторами, что позволило отказаться от 13-ти стрелочных индикаторов. Новый комплекс связи обеспечивает устойчивую защищенную связь с командными пунктами и между самолетами в воздухе.
    Источник: http://bastion-karpenko.ru/su-27sm/ ВТС «БАСТИОН» A.V.Karpenko
    Sharky
    1. Zaurbek Сегодня, 13:45
      А Радар и кабина у них с 35С или 30СМ унифицировнны?
      Zaurbek
  2. МорякЧФ Сегодня, 14:52
    Насколько я знаю из прессы там обновлено только БРЭО,двигатель старый ,радар тоже,добавили список применяемого вооружения и всё.
    МорякЧФ
    1. Герман 4223 Сегодня, 17:17
      На СМ-1,2 старый ,на третьем с увеличенной тягой до 13,5 тонн, а так да это не новый самолёт. Капитальный ремонт +модернизация.
      Герман 4223
  3. Pete Mitchell Сегодня, 16:33
    А почему так не быстро? Хотелось бы пошустрее их через модернизацию гнать
    Pete Mitchell
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:30
      Так полков на су27 осталось всего-ничего. При этом через 3-4 года перевооружение подойдёт к завершению, поэтому темпы такие низкие, у нас на су27 не больше 4-5 гарнизонов осталось, насколько знаю, надобность в большом количестве су27см3 отсутствует.
      Рашнэйрфорс
      1. Sergei1982 Сегодня, 18:14
        Цитата: Рашнэйрфорс
        При этом через 3-4 года перевооружение подойдёт к завершению, поэтому темпы такие низкие, у нас на су27 не больше 4-5 гарнизонов осталось, насколько знаю, надобность в большом количестве су27см3 отсутствует.

        Но ведь был контракт от 2015 года на модернизацию 36 ед Су-27СМ3 ,вот эти 4 ед из него,почему по остальным тишина.А так старые Су-27: Чкаловск,эскадрилья в Крыму,в Крымске если не ошибаюсь,ну и УБ в Кущевской и по базам,не знаю по мне так эту партию в 36 ед довести надо бы.
        Sergei1982
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