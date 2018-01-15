18:44 15 января

Саудовская Аравия заказала дополнительные вертолеты Black Hawk

Минобороны США 11 января выдало компании Sikorsky Aircraft (принадлежащей корпорации Lockheed Martin) контракт на производство и поставку Саудовской Аравии по линии межправительственных иностранных военных продаж (FMS) дополнительных 17 многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk, сообщает bmpd со ссылкой на журнал Jane's Defence Weekly.

Вертолет Sikorsky UH-60M Black Hawk специальной конфигурации из состава 1-й авиационной бригады национальной гвардии Саудовской Аравии. Эр-Рияд, 12.01.2018.

Стоимость сделки составила 193,8 млн. долларов. Вертолеты должны быть поставлены в «уникальной конфигурации».


Согласно сообщению, «восемь вертолетов предназначены для авиации национальной гвардии Саудовской Аравии, и девять – для сил специального назначения сухопутных войск Саудовской Аравии». Поставка должна быть завершена до конца 2022 года.

По словам представителя Lockheed Martin, данные машины «не входят в полученный в июне 2017 года контракт министерства обороны США на производство и поставку национальной гвардии Саудовской Аравии по линии FMS 115 вертолетов Black Hawk – 40 многоцелевых UH-60M и 75 медико-эвакуационных НН-60М».

Как сообщалось ранее, летом прошлого года нацгвардия Саудовской Аравии уже располагала 24 вертолетами UH-60M.

Использованы фотографии: twitter.com/MbKS15
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Комментарии 3

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  1. Чёрный Сегодня, 12:36
    И зачем им вертолёты?....С верблюдами они лучше управляются...
    Чёрный
    1. Shurik70 Сегодня, 12:47
      Воюющая страна заказывает дешевые, надёжные и эффективные вооружения.
      Богатая невоюющая - технику для понтов.
      Сауды богатые, но можно ли их назвать воюющими? Все их войны ведутся наёмными отрядами за границей против заведомо слабого противника (и то самолёты им сбивают). Так что, скорее всего, техника для понтов.
      Shurik70
  2. Маз Сегодня, 14:24
    Цитата: Чёрный
    И зачем им вертолёты?....С верблюдами они лучше управляются...

    Хуситы помогают США торговать черными ястребами, пора проценты со сделки требовать laughing
    Маз
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