Саудовская Аравия заказала дополнительные вертолеты Black Hawk
Минобороны США 11 января выдало компании Sikorsky Aircraft (принадлежащей корпорации Lockheed Martin) контракт на производство и поставку Саудовской Аравии по линии межправительственных иностранных военных продаж (FMS) дополнительных 17 многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk, сообщает bmpd со ссылкой на журнал Jane's Defence Weekly.
Стоимость сделки составила 193,8 млн. долларов. Вертолеты должны быть поставлены в «уникальной конфигурации».
Согласно сообщению, «восемь вертолетов предназначены для авиации национальной гвардии Саудовской Аравии, и девять – для сил специального назначения сухопутных войск Саудовской Аравии». Поставка должна быть завершена до конца 2022 года.
По словам представителя Lockheed Martin, данные машины «не входят в полученный в июне 2017 года контракт министерства обороны США на производство и поставку национальной гвардии Саудовской Аравии по линии FMS 115 вертолетов Black Hawk – 40 многоцелевых UH-60M и 75 медико-эвакуационных НН-60М».
Как сообщалось ранее, летом прошлого года нацгвардия Саудовской Аравии уже располагала 24 вертолетами UH-60M.
Стоимость сделки составила 193,8 млн. долларов. Вертолеты должны быть поставлены в «уникальной конфигурации».
Согласно сообщению, «восемь вертолетов предназначены для авиации национальной гвардии Саудовской Аравии, и девять – для сил специального назначения сухопутных войск Саудовской Аравии». Поставка должна быть завершена до конца 2022 года.
По словам представителя Lockheed Martin, данные машины «не входят в полученный в июне 2017 года контракт министерства обороны США на производство и поставку национальной гвардии Саудовской Аравии по линии FMS 115 вертолетов Black Hawk – 40 многоцелевых UH-60M и 75 медико-эвакуационных НН-60М».
Как сообщалось ранее, летом прошлого года нацгвардия Саудовской Аравии уже располагала 24 вертолетами UH-60M.
Использованы фотографии: twitter.com/MbKS15
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