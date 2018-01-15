18:46 15 января

Китайские модульные РСЗО в Алжире

На учении в 4-м военном округе Национальной народной армии Алжира в присутствии начальника генштаба генерала Ахмеда Гаид-Салаха впервые были выполнены стрельбы из модульной реактивной системы залпового огня SR5 производства китайской корпорации NORINCO, сообщает bmpd.



«Боевая машина РСЗО SR5 выполнена на шасси китайского автомобиля Taian TA5310 (6х6) и имеет модульную бикалиберную пусковую установку, способную использовать по два транспортно-пусковых контейнера с ракетами двух калибров – по шесть ракет калибра 220 мм или по 20 ракет калибра 122 мм. Пусковая установка оснащена системой заряжания для модулей (аналогична той, что применяется на американской РСЗО MLRS)», – говорится в материале.


Дальность стрельбы 220-мм ракет – до 60 км, а 122-мм ракет – до 40 км. При этом заявляется возможность использования 220-мм ракет Shenlong 60 и Dragon 60 с инерциально-спутниковой коррекцией либо лазерной полуактивной системой наведения на конечном участке.



Минобороны Алжира стало третьим известным получателем РСЗО SR5 после морской пехоты Венесуэлы и Бахрейна.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 27

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  1. Irokez Сегодня, 12:49
    Хм, а интересный вариант разнокалиберности установки. Есть такие боеприпасы стреляй, есть другие тоже можно стрелять. Некая универсальность. Типа автомат с разными стволами под разные патроны.
    Irokez
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:05
      Это давно известная схема на системах с пакетным заряжанием . Имеет и плюсы и минусы . Принципиально - ничего сложного - приезжает ТЗМ , снимает отстреляный пакет и ставит другой с нужным калибром , а командир на АСУ просто переключается на другую программу расчёта установок для стрельбы
      КВУ-НСвД
      1. Лопатов Сегодня, 13:16
        Цитата: КВУ-НСвД
        приезжает ТЗМ , снимает отстреляный пакет и ставит другой

        Конкретно эта установка может обходиться без специализированной ТЗМ. Принцип- как у американцев, подъёмник на пакете. Который способен снять пустой ТПК и установить новый прямо с грунта или с обычного грузовичка.

        Лопатов
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:22
          Ну или так - тогда интересна численность расчёта такой БМ
          КВУ-НСвД
          1. Лопатов Сегодня, 13:25
            Пять человек.
            Лопатов
    2. Маз Сегодня, 14:28
      А мне интересно , зачем они Алжиру? Неужели так все опасно. Ливия рядом, Франция, Италия, Испания, Гибралтар...
      Маз
      1. donavi49 Сегодня, 15:21
        Про лучшего "друга" - Марокко забыли. У них национальное - мериться у кого толще в каждом аспекте.
        donavi49
  2. faiver Сегодня, 12:58
    чота 220км как то не особо верится
    faiver
    1. Muvka Сегодня, 13:26
      Где вы увидели 220 км?
      Muvka
      1. faiver Сегодня, 13:28
        тьфу блин точно это же калибр, пардон... hi
        faiver
  3. skomfit Сегодня, 13:00
    Почему пятиборец -проиграет в каждом отдельном виде чемпиону в одном из видов пятиборья,так как количество идёт в разрез с качеством.
    skomfit
    1. Лопатов Сегодня, 13:13
      Цитата: skomfit
      Почему пятиборец -проиграет в каждом отдельном виде чемпиону в одном из видов пятиборья,так как количество идёт в разрез с качеством.

      Тут этот принцип не действует. В большинстве случаев мультикалиберные РСЗО выигрывают у монокалиберных в плане более оптимального поражения целей на разных дальностях.

      Единственная проблема- некоторая избыточность больших машин на уровне батальон-бригада. Однако, судя по всему, алжирцы в качестве "ближней" РСЗО решили использовать ТОС.
      Лопатов
      1. ProkletyiPirat Сегодня, 16:25
        Цитата: Лопатов
        Единственная проблема- некоторая избыточность больших машин на уровне батальон-бригада

        В смысле избыточность? По идее наоборот количество машин урезано, ведь вместо град+смерч, есть один пакетник, да и отсутствие ТЗМ опять таки уменьшает количество машин. Так откуда тогда избыточность машин?
        ProkletyiPirat
        1. Лопатов Сегодня, 17:16
          Цитата: ProkletyiPirat
          В смысле избыточность?

          В смысле привозить один лоток хлеба в частный магазинчик лучше на пикапчике, чем на фуре.
          Лопатов
          1. ProkletyiPirat Сегодня, 17:46
            Пожалуйста поясни, я не понял, не, про пикап я понимаю, а вот каким это боком относится к РСЗО?
            ProkletyiPirat
            1. Лопатов Сегодня, 18:16
              Ну вот как у нас, изначально хотели монстра под названием "Торнадо", способном применять любые ракеты, и который должен был заменить РСЗО всех уровней, от полка-бригады до артиллерии РГВК
              Но оказалось, что на уровне полка-бригады, где применяются практически одни 122-мм РС, шасси "Астролога" явно избыточное. Там за глаза "Урала" хватит. Со всеми вытекающими в виде стоимости. И самой машины, и обслуживания, и поедаемых ГСМ.
              Лопатов
    2. Zaurbek Сегодня, 13:49
      В данном случае уместно другое сравнение - Чемпион по пятиборью- против местной шпаны....и с началом использования 220мм и 300мм корректируемых по спутнику ракет такие установки становятся очень важными.
      Zaurbek
      1. Лопатов Сегодня, 14:04
        Цитата: Zaurbek
        В данном случае уместно другое сравнение - Чемпион по пятиборью- против местной шпаны.

        В приложении к конкретно этой РСЗО- у чемпиона левая рука за спиной привязана. Видимо, в "Норинко" так и не смогли достичь приемлемого рассеивания при модульном заряжании. Посему 220-мм только в управляемом варианте. До района целей ИНС с коррекцией по ЖПС, на месте- подсветка лазером. Получается приемлемая точность с КВО в три метра.
        Лопатов
    3. donavi49 Сегодня, 15:27
      В данном случае это эволюционное развитие систем.

      Пакетная зарядка, дает слишком большие преимущества, в том числе и в боевом плане.

      Если реализуются сменные пакеты, то прицепом идет возможность - ставить пакеты с разным калибром.

      Современной АСУ без разницы - ей данные стрельбовые ввести, а она просто поправку на указанный тип ракет сделает и все.
      donavi49
      1. Zaurbek Сегодня, 15:46
        Он имел ввиду кучность у обычного пакета и сменного. Наверное будет разная...
        Zaurbek
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 16:29
          это по идеи только у большего калибра из-за отхода от "идеального-оптимального" соотношения длины и диаметра ракеты, это лечится более длинным шасси и большей длине пакета у большего калибра...
          ProkletyiPirat
  4. kapitan92 Сегодня, 13:03
    Цитата: Irokez
    Некая универсальность.


    "Ураган-1М".
    ТТХ.

    Классификация
    реактивная система залпового огня
    Шасси МЗКТ-7930
    История

    Страна-разработчик Россия
    Год(ы) эксплуатации
    с 2016
    Размеры
    Масса в боевом положении, кг
    не более 44500
    Длина в походном положении, мм
    12 699
    Ширина в походном положении, мм
    3070
    Клиренс, мм 400
    Вооружение
    Калибр, мм
    220/300
    Количество направляющих
    30/12

    Дальность стрельбы, м: минимальная - 8000;
    максимальная - 12000
    Площадь поражения, м²
    672 000

    Подвижность
    Тип двигателя
    ЯМЗ-846
    Мощность двигателя, л.с. 500
    Максимальная скорость по шоссе, км/ч
    70
    Запас хода по шоссе, км
    1000
    Колёсная формула 8 × 8
    http://www.arms-expo.ru/news/vooruzhenie_i_voenna
    ya_tekhnika/noveyshaya_rszo_uragan_1m_postupila_v
    _mikhaylovskuyu_artilleriyskuyu_akademiyu/
    kapitan92
    1. Zaurbek Сегодня, 13:51
      Только корректнее был бы КАМАЗ с одним пакетом
      Zaurbek
      1. kapitan92 Сегодня, 15:10
        Цитата: Zaurbek
        Только корректнее был бы КАМАЗ с одним пакетом

        А на базу ГАЗ 53 поместилась бы одна направляющая! laughing Вы где это фото "откопали"?

        ТТХ установки "Ураган - 1М" привел выше. hi
        kapitan92
        1. Zaurbek Сегодня, 15:48
          Лучше эксплуатировать 2 камаза, чем один ураган такой laughing
          Zaurbek
  5. РУСС Сегодня, 14:22
    Китайцы потихоньку отжимают рынок сбыта вооружения у США и России, цена и только цена.....
    РУСС
    1. donavi49 Сегодня, 15:20
      В данном случае Трамп Бутефлике и старую винтовку не продаст - он к нему относится не лучше, чем к Ирану. Обама в принципе тоже - но он получше.

      Поэтому остается ЕС (активное сотрудничество, особенно по вертолетам и флоту), Китай (активное сотрудничество по сухопутным войскам и флоту) и РФ.

      Они хотели универсалки с пакетами и АСУ.
      Такие есть Китае и РФ. Но у Китая - заказывай и отгружай. У РФ - заказывай и жди, ибо есть прототипы только.

      Выбор очевиден.
      donavi49
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