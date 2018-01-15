Китайские модульные РСЗО в Алжире
На учении в 4-м военном округе Национальной народной армии Алжира в присутствии начальника генштаба генерала Ахмеда Гаид-Салаха впервые были выполнены стрельбы из модульной реактивной системы залпового огня SR5 производства китайской корпорации NORINCO, сообщает bmpd.
«Боевая машина РСЗО SR5 выполнена на шасси китайского автомобиля Taian TA5310 (6х6) и имеет модульную бикалиберную пусковую установку, способную использовать по два транспортно-пусковых контейнера с ракетами двух калибров – по шесть ракет калибра 220 мм или по 20 ракет калибра 122 мм. Пусковая установка оснащена системой заряжания для модулей (аналогична той, что применяется на американской РСЗО MLRS)», – говорится в материале.
Дальность стрельбы 220-мм ракет – до 60 км, а 122-мм ракет – до 40 км. При этом заявляется возможность использования 220-мм ракет Shenlong 60 и Dragon 60 с инерциально-спутниковой коррекцией либо лазерной полуактивной системой наведения на конечном участке.
Минобороны Алжира стало третьим известным получателем РСЗО SR5 после морской пехоты Венесуэлы и Бахрейна.
«Боевая машина РСЗО SR5 выполнена на шасси китайского автомобиля Taian TA5310 (6х6) и имеет модульную бикалиберную пусковую установку, способную использовать по два транспортно-пусковых контейнера с ракетами двух калибров – по шесть ракет калибра 220 мм или по 20 ракет калибра 122 мм. Пусковая установка оснащена системой заряжания для модулей (аналогична той, что применяется на американской РСЗО MLRS)», – говорится в материале.
Дальность стрельбы 220-мм ракет – до 60 км, а 122-мм ракет – до 40 км. При этом заявляется возможность использования 220-мм ракет Shenlong 60 и Dragon 60 с инерциально-спутниковой коррекцией либо лазерной полуактивной системой наведения на конечном участке.
Минобороны Алжира стало третьим известным получателем РСЗО SR5 после морской пехоты Венесуэлы и Бахрейна.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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