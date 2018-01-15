18:48 15 января

Корабли Балтфлота вернулись из дальнего похода

В воскресенье отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола» зашел в гавань г. Балтийска после выполнения задач в районах Северной Атлантики, Средиземного моря и Индийского океана, сообщает пресс-служба Западного округа.

Корабли Балтфлота вернулись из дальнего похода


Корветы и танкер находились в походе более 90 суток, пройдя за это время более 35 тысяч морских миль. Во время похода были совершены деловые заходы в порты Лимассол (Кипр), Джибути (Республика Джибути), Тартус (САР). В море экипажи кораблей в составе ОБК выполнили комплекс учебно-боевых задач, среди которых учения по противовоздушной и противолодочной обороне, корабельные учения и тренировки, а также артиллерийские стрельбы,
говорится в релизе.




Командующий Балтийским флотом Александр Носатов от имени Военного совета БФ поздравил экипажи с успешным выполнением поставленных задач дальнего океанского плавания и пожелал военным морякам новых успехов в боевой учебе.



«Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ценными подарками от командования флота. Ряд военнослужащих будет представлен к государственным и ведомственным наградам», – добавили в округе.

В пресс-службе отметили, что корабли вернулись технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.



Первоначально сообщалось, что корабли должны вернуться в Балтийск 30 декабря 2017 года, но в итоге их пребывание в Средиземном море было продлено на две недели. Только 2 января все три корабля проследовали из Средиземного моря через Гибралтарский пролив в Атлантический океан и взяли курс на возвращение на Балтику.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 18

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 13:05
    Корабли Балтфлота вернулись из дальнего похода
    приятно,без потерь ..успешно. с поздравлениями к Морякам., которые тащили на себе обязанности, кораблей первого ранга, спасибо огромное,и ...понимания. вы- или пока никто.
    андрей юрьевич
    1. Rusland Сегодня, 13:18
      Демонстрация флага -- напоминание о своем присутствии и готовности действовать...
      Rusland
    2. Serg65 Сегодня, 13:26
      Приветствуем Юрьевич hi
      Цитата: андрей юрьевич
      тащили на себе обязанности, кораблей первого ранга

      Я так думаю, что обязанности кораблей 1-го ранга этим корветам были как то побоку, наличие гражданских лиц в строю экипажа наводит на мысль о проводимых на просторах Атлантики эксплуатационных испытаниях и сдачи кораблей в эксплуатацию по приходу в Балтийск.
      Serg65
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:36
        Цитата: Serg65
        Приветствуем Юрьевич hi
        Цитата: андрей юрьевич
        тащили на себе обязанности, кораблей первого ранга

        Я так думаю, что обязанности кораблей 1-го ранга этим корветам были как то побоку, наличие гражданских лиц в строю экипажа наводит на мысль о проводимых на просторах Атлантики эксплуатационных испытаниях и сдачи кораблей в эксплуатацию по приходу в Балтийск.

        это- зачёт,(если так) семьёй болеем за каждый корабль Балтики, сын отслужил,а душой прикипели,считаем себя частью Флота. (Саня-удав) привет ! ( адресат знает себя...)
        андрей юрьевич
        1. Serg65 Сегодня, 13:41
          Цитата: андрей юрьевич
          Саня-удав) привет ! ( адресат знает себя...)

          laughing Да и не адресат знает Саню -Удава!
          Serg65
          1. андрей юрьевич Сегодня, 13:47
            Цитата: Serg65
            Да и не адресат знает Саню -Удава!
            Ответить Цитировать Жалоба

            а то...Капраз... drinksкстати Саша,ты где?опять свои торс греет на Чужом песке...-факт. yes
            андрей юрьевич
  2. Хагалаз Сегодня, 13:09
    А дым то откуда? belay Или это на заднем планечто то коптит?
    Хагалаз
    1. Serg65 Сегодня, 13:20
      Цитата: Хагалаз
      А дым то откуда?

      what У вы от созерцания дыма всегда так возбуждаетесь?
      Serg65
      1. Хагалаз Сегодня, 13:27
        Возбудились походу Вы, а не я. А мне, на новейшем корабле, наблюдать такой выхлоп попросу удивительно.
        Хагалаз
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:33
          Цитата: Хагалаз
          А мне, на новейшем корабле, наблюдать такой выхлоп попросу удивительно.

          Это нормальное явление для дизельного двигателя. И в сравнении с котлами это чепуха. Вот к примеру работа установки эсминца:

          Аристарх Людвигович
          1. Хагалаз Сегодня, 13:56
            Как коптят дизеля я само собой видел. Думал, что старые, а это новый всё ж.
            Котлы на ваших фото, это вообще что то с чем то!
            Хагалаз
        2. Serg65 Сегодня, 13:35
          Цитата: Хагалаз
          мне, на новейшем корабле, наблюдать такой выхлоп попросу удивительно.

          Дизель работает без выхлопных дымов? Интересно, интересно!!!!
          Корабль швартуется, происходит частая перемена хода, а дизель должен на выходе из трубы давать фильтрованный воздух?
          У вас имеется личное авто?
          Serg65
          1. Хагалаз Сегодня, 13:43
            Цитата: Serg65
            Цитата: Хагалаз
            мне, на новейшем корабле, наблюдать такой выхлоп попросу удивительно.

            Дизель работает без выхлопных дымов? Интересно, интересно!!!!
            Корабль швартуется, происходит частая перемена хода, а дизель должен на выходе из трубы давать фильтрованный воздух?
            У вас имеется личное авто?

            У меня бензиновый. На легковых дизелях такого не наблюдал, да и нагрузовых, если новые не особо видно. Движение наших кораблей вижу только по ящику (город мой сугубо сухопутный) и дыма там не видел. Отсюда и удивление.
            Хагалаз
      2. андрей юрьевич Сегодня, 13:49
        в кисель недобавка... yes
        андрей юрьевич
    2. san4es Сегодня, 13:26
      Цитата: Хагалаз
      А дым то откуда? belay

      ...Из трубы, при реверсе, от коллектора (выхлопного) ...
      - 2 х судовых дизель-дизельных агрегата ДДА12000 каждый включает в себя 2 х дизеля 16Д49 16ЧН 26/26, мощностью по 11660 л.с. (агрегат). Разработчик агрегатов - ОАО «Коломенский завод», испытания агрегатов успешно завершены в 2006 г. Агрегат включает в себя два дизеля и реверс-редукторный агрегат. Регистровая система наддува, используемая в дизель-дизельном агрегате ДДА позволяет отключить один из турбокомпрессоров на режимах средних и малых нагрузок, тем самым, увеличивая крутящий момент, снимаемый с фланца коленчатого вала дизеля на швартовных режимах и реверсировании судна. Агрегат может эксплуатироваться по схеме совместной или раздельной работы дизелей путем передачи мощности через редуктор от одного (любого) или двух дизелей одновременно на гребной вал.

      http://militaryrussia.ru/blog/topic-450.html

      ТТХ дизеля 16Д49 16ЧН 26/26:
      Длина - 5280 мм
      Ширина - 2210 мм
      Высота - 3500 мм
      Масса дизеля - 26000 кг
      Мощность - 6000 л.с. / 4412 кВт
      Частота вращения - 1100 об/мин
      san4es
      1. Serg65 Сегодня, 13:40
        Цитата: san4es
        Разработчик агрегатов - ОАО «Коломенский завод»

        laughing Если коломенские дизеля так дымят, то я их от души поздравляю! Ребята, вы значительно продвинулись в качестве ваших изделий!!!! good
        Serg65
        1. san4es Сегодня, 13:41
          Цитата: Serg65
          Цитата: san4es
          Разработчик агрегатов - ОАО «Коломенский завод»

          laughing Если коломенские дизеля так дымят, то я их от души поздравляю! good


          Корвет "Бойкий" пр.20380 на ходовых испытаниях на Балтике, орудие главного калибра не установлено, осень 2012 г.
          san4es
          1. Serg65 Сегодня, 13:47
            Цитата: san4es
            Корвет "Бойкий" пр.20380 на ходовых испытаниях

            На ходовых испытаниях и не такое бывает wink , идёт наладка механизмов..... Тем более глядя на фото, Бойкий скорее всего даёт "малый назад" после "стоп машина", а 16-ти горшковый дизель, это вам не мопедный трескун bully
            Serg65
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