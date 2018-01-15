Корабли Балтфлота вернулись из дальнего похода

Корветы и танкер находились в походе более 90 суток, пройдя за это время более 35 тысяч морских миль. Во время похода были совершены деловые заходы в порты Лимассол (Кипр), Джибути (Республика Джибути), Тартус (САР). В море экипажи кораблей в составе ОБК выполнили комплекс учебно-боевых задач, среди которых учения по противовоздушной и противолодочной обороне, корабельные учения и тренировки, а также артиллерийские стрельбы,

В воскресенье отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола» зашел в гавань г. Балтийска после выполнения задач в районах Северной Атлантики, Средиземного моря и Индийского океана, сообщает пресс-служба Западного округа.говорится в релизе.Командующий Балтийским флотом Александр Носатов от имени Военного совета БФ поздравил экипажи с успешным выполнением поставленных задач дальнего океанского плавания и пожелал военным морякам новых успехов в боевой учебе.«Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ценными подарками от командования флота. Ряд военнослужащих будет представлен к государственным и ведомственным наградам», – добавили в округе.В пресс-службе отметили, что корабли вернулись технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.Первоначально сообщалось, что корабли должны вернуться в Балтийск 30 декабря 2017 года, но в итоге их пребывание в Средиземном море было продлено на две недели. Только 2 января все три корабля проследовали из Средиземного моря через Гибралтарский пролив в Атлантический океан и взяли курс на возвращение на Балтику.