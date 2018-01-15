В МИД назвали условия для строительства второй нитки "Турецкого потока"
Вторая нитка газопровода "Турецкий поток" будет строиться только при получении твёрдых гарантий от Еврокомиссии, Россия готова к обсуждению маршрутов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Комментируя противодействии со стороны США энергетическим проектам РФ, Лавров в очередной раз подчеркнул, что "здесь просматривается и боязнь честной конкуренции".
В рамках «Турецкого потока» предполагалось, что должны быть построены две нити магистрального газопровода по дну Черного моря. По одной из них газ из России пойдет в Турцию, а по второй — транзитом через Турцию в Европу. Ожидается, что первую нитку запустят весной 2018 года.
Турецкий поток", который может быть продлён в Европу, пока только первая нитка, непосредственно для потребителей в Турции строится. А вторая будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантии Еврокомиссии, что они не выкинут такой же номер, как это произошло с "Южным потоком" в отношении Болгарии, которая сейчас снова готова рассмотреть принять к себе вторую нитку "Турецкого потока"— сказал Лавров на ежегодной большой пресс-конференции.
Мы будем готовы на любой вариант, но вариант, который будет 100% гарантирован Еврокомиссией, как такой, который не будет сорван— добавил министр.
Комментируя противодействии со стороны США энергетическим проектам РФ, Лавров в очередной раз подчеркнул, что "здесь просматривается и боязнь честной конкуренции".
Поскольку честную конкуренцию пока они не потянут, они переходят к нечестной конкуренции, к политическому давлению, к тому, чтобы заставить европейские страны строить соответствующие объекты (по приему американского сжиженного природного газа) и получать более дорогой газ. Это выбор европейских стран, мы исходим из того, что они должны сами понимать свои экономические интересы- сказал министр иностранных дел России.
В рамках «Турецкого потока» предполагалось, что должны быть построены две нити магистрального газопровода по дну Черного моря. По одной из них газ из России пойдет в Турцию, а по второй — транзитом через Турцию в Европу. Ожидается, что первую нитку запустят весной 2018 года.
Использованы фотографии: duma.gov.ru
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