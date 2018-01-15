18:51 15 января

В МИД назвали условия для строительства второй нитки "Турецкого потока"

Вторая нитка газопровода "Турецкий поток" будет строиться только при получении твёрдых гарантий от Еврокомиссии, Россия готова к обсуждению маршрутов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В МИД назвали условия для строительства второй нитки "Турецкого потока"


Турецкий поток", который может быть продлён в Европу, пока только первая нитка, непосредственно для потребителей в Турции строится. А вторая будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантии Еврокомиссии, что они не выкинут такой же номер, как это произошло с "Южным потоком" в отношении Болгарии, которая сейчас снова готова рассмотреть принять к себе вторую нитку "Турецкого потока"
— сказал Лавров на ежегодной большой пресс-конференции.


Мы будем готовы на любой вариант, но вариант, который будет 100% гарантирован Еврокомиссией, как такой, который не будет сорван
— добавил министр.

Комментируя противодействии со стороны США энергетическим проектам РФ, Лавров в очередной раз подчеркнул, что "здесь просматривается и боязнь честной конкуренции".

Поскольку честную конкуренцию пока они не потянут, они переходят к нечестной конкуренции, к политическому давлению, к тому, чтобы заставить европейские страны строить соответствующие объекты (по приему американского сжиженного природного газа) и получать более дорогой газ. Это выбор европейских стран, мы исходим из того, что они должны сами понимать свои экономические интересы
- сказал министр иностранных дел России.

В рамках «Турецкого потока» предполагалось, что должны быть построены две нити магистрального газопровода по дну Черного моря. По одной из них газ из России пойдет в Турцию, а по второй — транзитом через Турцию в Европу. Ожидается, что первую нитку запустят весной 2018 года.

Использованы фотографии: duma.gov.ru
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Комментарии 40

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  1. изя топ Сегодня, 13:25
    запад никогда не соблюдает договоры,которые выгодны другим.найдут кучу причин отказаться от выполнения,когда другая сторона свои обязательства выполнит
    изя топ
    1. Сомневающийся Сегодня, 13:33
      Какой договор бы с Западом по турецкому потоку? Были предварительные договорённости с Эрдоганом и всё...
      Сомневающийся
      1. Владимир16 Сегодня, 14:16
        Болгарии, которая сейчас снова готова рассмотреть принять к себе вторую нитку "Турецкого потока"

        Интересный поворот. Турецкий поток плавно превращается в болгарский поток (бывший южный) laughing
        И это сказано так, между прочим.
        А что скажут турки, которые хотели рулить газом для Европы? А как же хаб в Турции для транзита газа в Европу?
        А Ердоган, в конце концов в курсе такого поворота? laughing
        Владимир16
        1. midivan Сегодня, 14:27
          Зачем выдергивать из контекста? Там же ясно написано-
          [/quote]А вторая будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантии Еврокомиссии, что они не выкинут такой же номер, как это произошло с "Южным потоком" в отношении Болгарии, которая сейчас снова готова рассмотреть принять к себе вторую нитку "Турецкого потока"[quote]
          И если Болгария и готова принять, то остается вопрос - готовы ли с ней работать?
          midivan
        2. midivan Сегодня, 14:30
          Цитата: Владимир16
          А что скажут турки, которые хотели рулить газом для Европы? А как же хаб в Турции для транзита газа в Европу?
          А Ердоган, в конце концов в курсе такого поворота?

          Турки спасибо скажут, рулить им не даст ни кто, как бы им не хотелось, нет конечно можно и порулить, когда сами начнут добывать yes
          midivan
    2. Монос Сегодня, 13:41
      Лучше бы не было этих гарантий. Не возобновляемые углеводородные ресурсы самим пригодятся. Потомки "спасибо" скажут.
      Монос
      1. Лексус Сегодня, 13:48
        Некоторые, увы, не хотят этого понимать и живут по принципу "после нас - хоть потоп".
        Лексус
        1. marlin1203 Сегодня, 14:12
          А сейчас Вы "кушать", что будете?
          marlin1203
          1. Лексус Сегодня, 14:29
            Я в упор не вижу в своём бюджете хоть какой-нибудь прибавки от продажи природных ресурсов. За потреблённый газ плачу сам, машину бесплатно никто не заправляет, продукты "за красивые глаза" не приносят. То, что, якобы ПФР подпитывают из этих доходов, говорит лишь о том, что там деньги "разбазарили". Мне что - за Сечиных с Миллерами и других переживать? Они с голоду пухнут?
            Лексус
            1. bk316 Сегодня, 15:19
              Ну да полтора триллиона рублей налогов в бюджеты всех уровней в год только от Газпрома это так копейки.
              Ах да Вы же ЛЕКСУС. Ну специально для Вас- эти деньги поскольку бюджетные еще и мультипликатор - слышали такое слово?
              bk316
              1. просто экспл Сегодня, 17:24
                а что Вы хотели от госдеповского бота который зарегигстрировался тут месяц назад ?
                как думаете , есть связь про "в стране воруют , мы не пойдет умирать за миллиарды абрамовича , Путин должен уйти" и выборы в 2018м ?
                после выборов они (правдорубы , радетели за народ рассейский ) нас покинут на 6 лет .
                просто экспл
                1. Монос Сегодня, 18:02
                  Цитата: просто экспл
                  а что Вы хотели от госдеповского бота

                  Зря вы человеку сразу вешаете клеймо. Я, например, тоже переживаю из-за бездумного использования цивилизацией ресурсов планеты.
                  Монос
                  1. просто экспл Сегодня, 18:09
                    я тоже переживаю , но только не вместе с людьми которые массово начали регаться перед выборами и у всех речи как на подбор , как они переживают за простой народ , как они недовольны коррупцией в РФ (в 90х чего то молчали , а Касаьянова даже от Швейцарии отмазали и отмазывают до сих пор) и как надо начать жiти по новому . каклы уже зажили , дальше больше .
                    просто экспл
                    1. Монос Сегодня, 18:21
                      Цитата: просто экспл
                      но только не вместе с людьми которые массово начали регаться перед выборами

                      С этим не могу не согласиться. Но, всё же, не все пчёлы осы.
                      Монос
                  2. Лексус Сегодня, 18:12
                    Зря вы человеку сразу вешаете клеймо.

                    Спасибо! hi
                    Лексус
              2. Монос Сегодня, 17:57
                Цитата: bk316
                Ну да полтора триллиона рублей налогов в бюджеты всех уровней в год только от Газпрома это так копейки.

                Спора нет - наполнение бюджета и рабочие места это хорошо. Но! Лучше было бы, если бы бюджет наполнялся от продажи продуктов глубокой переработки углеводородов. А ещё лучше было бы, если бы эти углеводороды тупо не сжигались на отопление и в ДВС. Но, пока есть их запасы, никто не будет искать и разрабатывать соответствующие технологии. Увы...
                Монос
                1. Лексус Сегодня, 18:27
                  Но! Лучше было бы, если бы бюджет наполнялся от продажи продуктов глубокой переработки углеводородов.

                  Абсолютное большинство производимых и перспективных композитов имеют углеводородное происхождение. И, к превеликому сожалению, не все они могут быть подвергнуты вторичной переработке. Цена на первичные ресурсы со временем может стать запредельной.
                  Вынужденное донорство - очень плохой способ заработать на жизнь.
                  Лексус
                  1. Монос Сегодня, 18:46
                    Цитата: Лексус
                    Цена на первичные ресурсы со временем может стать запредельной.

                    Обязательно станет. Ресурсы (нефть) формировались миллионами лет, а тратятся (бензин) за минуты .
                    Монос
      2. faiver Сегодня, 17:00
        соль в том что газ это побочный продукт при добыче нефти поэтому уж лучше продавать
        faiver
    3. антивирус Сегодня, 15:00
      Тур поток 2 надо строить прямо в Польшу. и гарантировать справедливую, не дискриминационную и добрососедскую цену, как укажет Вашингтон.
      антивирус
  2. Geisenberg Сегодня, 13:28
    Вряд ли существуют такие гарантии. Партнёр не очень договороспособен по причине слабоволия, а местами элементарного отсутствия головы.
    Geisenberg
  3. Сомневающийся Сегодня, 13:31
    Мне кто-нибудь может как-то объяснить всё это дело?
    Россиянам значит продовольственные санкции, а туркам и европейцам наш газ, да и ещё газопровод на наши деньги?
    Сомневающийся
    1. просто экспл Сегодня, 17:29
      блин , в госдепе вообще решили сэкономить что ботов совсем уж неграмотных берут . мало того что свежей регистрацией палятся , и все видят что это очередной предвыборный американский бот , так и с головой вообще не дружат .
      сэр , Вы бы хоть сначала напрягли бы серое вещество и подумали , а деньги с продажи газа пойдут странам которые ввели санкции или в бюджет страны которая его добыла и построила газопровод ?
      просто экспл
  4. Zubr Сегодня, 13:33
    Правильно, вполне разумные аргументы. Они думают что в очередной раз им всё это сойдёт с рук ? Хотите дишовый газ, ведите себя хорошо, нам убытки от ваших тараканов, звёздно-полосатых не нужны...
    Zubr
  5. ДЕДПИХТО Сегодня, 13:51
    Мы будем готовы на любой вариант, но вариант, который будет 100% гарантирован Еврокомиссией, как такой, который не будет сорван
    Денежный залог за стоимость второй нитки-лучшая гарантия..
    ДЕДПИХТО
    1. просто экспл Сегодня, 17:30
      от европейцев ? они даже если бы не хотели кинуть , все равно никакого залога не дали б . а тут при рисках что дядя Сэм приедет и даст пинка за такое то шанс потерять залог абзац высокий . так кто в здравом уме из них даст такой залог ?
      просто экспл
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 17:50
        Проблема выбора,она вечная..либо дядя Сэм с дорогим сжиженным газом,либо залог но дешевый природный газ-нечего с ними церемониться.Мы с Петровских времен пытаемся реверансами прорубить окно в европу,а нужно топором прорубать,эти толерантные только силу уважают. hi
        ДЕДПИХТО
        1. просто экспл Сегодня, 18:16
          а зачем европейскому политику дешевый газ без хорошо оплачиваемой должности ?
          они так и думают что лучше будет газ в 2 раза дороже , но у него будет денег и на этот газ и на газ в дорогом шампанском . чем у дешевый газ будет у всех , а у него будет тюремная баланда .
          ибо все европейские политики под колпаком и на всех есть какой либо компромат .
          просто экспл
          1. ДЕДПИХТО Сегодня, 18:51
            Это все понятно,но и уличной попрошайкой нашей великой стране выглядеть не комильфо no ...сырьевое правительство,мать их... am
            ДЕДПИХТО
  6. Сомневающийся Сегодня, 13:57
    Вся эта возня мне напоминает поговорку -
    Они нас в дверь, а мы в окно
    Сомневающийся
  7. Стирбьорн Сегодня, 14:05
    Ну выходит никакой ветки в Европу нету, на данный момент, а есть только в Турцию, поэтому никакого отказа от украинского транзита на данный момент нет! Сомнительный успех выходит, этот Турецкий поток
    Стирбьорн
    1. iaroslav.mudryi Сегодня, 16:12
      Цитата: Стирбьорн
      Ну выходит никакой ветки в Европу нету, на данный момент, а есть только в Турцию, поэтому никакого отказа от украинского транзита на данный момент нет! Сомнительный успех выходит, этот Турецкий поток


      Отказ или существенное сокращение транзита газа планируется на конец 2019 года.
      Для справки Трубопровод будет иметь протяжённость около 1100 километров, из них 910 километров — морской трубопровод.
      Он будет состоять из четырёх ниток, суммарной мощностью 63 млрд м³ газа в год:
      первая нитка, мощностью 15,75 млрд м³ в год, предназначена для поставок газа турецким потребителям (и предназначена для подключения к уже имеющимся газопроводам в Турцию из Греции, но фактическое использование возможно в реверсном режиме).
      Первую нитку планируется ввести в эксплуатацию в марте 2018 г.
      вторая нитка, мощностью 15,75 млрд м³ в год, предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Ввод в эксплуатацию второй нитки ожидается в 2019 году.
      По состоянию на 29 ноября 2017 года проложено 30% (555 километров) двух ниток морского участка трубопровода, при этом работы уже ведутся в исключительной экономической зоне Турции.
      оффсайт: http://turkstream.info/ru/press/news/2017/170/

      Судно трубоукладчик:
      Pioneering Spirit — крупнейшее в мире судно, предназначенное для монтажа, демонтажа и перевозки морских буровых платформ, а также для прокладки подводных трубопроводов.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Pioneering_Spirit
      позиция судна в декабре:


      и "на закуску" контракт между компаниями "Газпром" и "Нафтогаз Украины" от 19.01. 2009 истекает 31 декабря 2019 года - это и будет время "Ч".
      Полный текст контракта:
      http://www.compromat.ru/page_23857.htm
      iaroslav.mudryi
    2. просто экспл Сегодня, 17:31
      в Северный поток не в Европу ведет ?
      просто экспл
  8. Лена Петрова Сегодня, 14:17
    Цитата: Стирбьорн
    Ну выходит никакой ветки в Европу нету, на данный момент, а есть только в Турцию

    Ну, рыбку сначала нужно прикормить. Ловить её будут позднее.
    Лена Петрова
  9. Василенко Владимир Сегодня, 15:19
    меня вот другой вопрос интересует, когда народным достоянием мы сможем пользоваться, а то пока только дровами да углем
    Василенко Владимир
  10. Denis Obukhov Сегодня, 15:23
    Да пусть покупают американский, с запахом свободы. А свой сжижать и возить куда угодно.
    Denis Obukhov
  11. Житель Урала Сегодня, 16:11
    Тут вопрос - откажутся наши солнцеликие поставлять газ через Украину в 19 году - как того обещали. Если жестко - да, то Европа сама посодействует с потоками - жить тепло и подешевле никто не запретит.
    Житель Урала
  12. фа2998 Сегодня, 16:30
    Ну уж не знаю, что должна Турция сделать, что бы мы еще допольнительную трубу проложили.Первую нитку мы начали прокладывать когда турки сбили наш самолет, убили несколько военнослужащих и российского посла! Может корабль потопит!
    Никогда нам Турция другом не будет.Вот газ к ним пойдет- мы еще поплачем, будут отдельные условия, требования и пр. hi
    фа2998
    1. просто экспл Сегодня, 17:33
      в политике нет места эмоциям и обидам , а то так то мы кроме этого еще и султана от переворота спасли .
      потому что лучше старый враг станет союзником , чем будем рубиться со старым врагом в неравних условиях до самой смерти .
      просто экспл
  13. Сомневающийся Сегодня, 18:28
    По турецкому потоку...во влажных мечтах газпрома было 4 нитки по 15 млрд кубов, что в сумме около 60 млрд в год.
    Пока согласована и то очень, очень предварительно одна ветка для самой Турции, вторая под вопросом, её ещё заслужить нужно, максимально прогибаясь под Эрдогана. Про 2 и 4 нитки вопрос уже и не поднимается.
    Для справки - транзит через Украину в 2016 г - 83 млрд кубов.
    Сомневающийся
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