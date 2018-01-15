В МИД назвали условия для строительства второй нитки "Турецкого потока"

Турецкий поток", который может быть продлён в Европу, пока только первая нитка, непосредственно для потребителей в Турции строится. А вторая будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантии Еврокомиссии, что они не выкинут такой же номер, как это произошло с "Южным потоком" в отношении Болгарии, которая сейчас снова готова рассмотреть принять к себе вторую нитку "Турецкого потока"

Мы будем готовы на любой вариант, но вариант, который будет 100% гарантирован Еврокомиссией, как такой, который не будет сорван

Поскольку честную конкуренцию пока они не потянут, они переходят к нечестной конкуренции, к политическому давлению, к тому, чтобы заставить европейские страны строить соответствующие объекты (по приему американского сжиженного природного газа) и получать более дорогой газ. Это выбор европейских стран, мы исходим из того, что они должны сами понимать свои экономические интересы

Вторая нитка газопровода "Турецкий поток" будет строиться только при получении твёрдых гарантий от Еврокомиссии, Россия готова к обсуждению маршрутов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.— сказал Лавров на ежегодной большой пресс-конференции.— добавил министр.Комментируя противодействии со стороны США энергетическим проектам РФ, Лавров в очередной раз подчеркнул, что "здесь просматривается и боязнь честной конкуренции".- сказал министр иностранных дел России.В рамках «Турецкого потока» предполагалось, что должны быть построены две нити магистрального газопровода по дну Черного моря. По одной из них газ из России пойдет в Турцию, а по второй — транзитом через Турцию в Европу. Ожидается, что первую нитку запустят весной 2018 года.