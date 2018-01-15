18:51 15 января

Украина поставила в Пакистан очередную партию моторно-трансмиссионных установок

Госпредприятие «Завод им. Малышева» (Харьков) отправило в Пакистан пятую партию моторно-трансмиссионных установок (МТУ), сообщает bmpd со ссылкой на харьковский ресурс Status Quo.

Украина поставила в Пакистан очередную партию моторно-трансмиссионных установок
Детали моторно-трансмиссионных установок для Пакистана.

По словам заместителя директора коммерческого управления Завода им. Малышева Максима Коновалова, предприятие начало поставлять комплекты МТУ в Пакистан еще в 2016 году.


Коновалов сообщил, что на заводе находится «постоянно действующая инспекция из Пакистана, которая принимает детали, входящие в состав комплекта поставки».

Замдиректора рассказал также, что «в МТУ входит двигатель, трансмиссия, системы обслуживания двигателя, система очистки воздуха, бронированная крыша».

Комплекты предназначены для установки на пакистанские боевые машины «Аль-Халид-1».

Наши специалисты в качестве наблюдателей будут непосредственно присутствовать при установке,
добавил Коновалов.

Использованы фотографии: Status Quo
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Комментарии 23

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  1. svp67 Сегодня, 13:22
    Если уж не целый танк, то хоть его частичку...ну тоже деньги.
    svp67
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:25
      Главное чтобы с маслом все было в порядке. В ноябре 2017-го появилась информация, что после заправки моторным маслом, закупленным на Украине, в Пакистане вышли из строя 30 танков "Аль-Халид". Выяснилось, что сотрудники госкомпании "Укрспецэкспорт" закупали по завышенной цене моторное масло нелицензированного производителя "Азмол Гарант". Впоследствии августе 2016 г. партия этого масла была продана военному ведомству Пакистана в составе 30 комплектов моторно-трансмиссионных отделений, что и лишило пакистанские танки способности передвигаться. Авторы журналистского расследования, проведенного на Украине, выяснили что "Укрспецэкспорт" закупал масло "Азмол Гарант" по цене 163 тыс. гривен за тонну, при средней цене лицензированного моторного масла 80 тыс. гривен за тонну.
      Аристарх Людвигович
      1. svp67 Сегодня, 13:28
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Главное чтобы с маслом все было в порядке.

        Да там это главного хватает...в том числе и не зря же представители Завода им.Малышева будут контролировать установку крыш МТО, в их конструкции это очень важный процесс, иначе пылевого износа не избежать.
        svp67
        1. Shurik70 Сегодня, 13:33
          на заводе находится «постоянно действующая инспекция из Пакистана, которая принимает детали, входящие в состав комплекта поставки»

          Вот это правильно. Украина - это брэнд. Чуть отвернёшься - и уже что-то свинтили. Как с американских БПЛА камеры с аккумуляторами свинтили.
          Shurik70
          1. антивирус Сегодня, 14:44
            уже и переборку старого в новое под контролем--Азия рулит
            И "Тагил рулит.."
            антивирус
  2. изя топ Сегодня, 13:22
    понадкусанных?или на месте пондкусают?
    изя топ
  3. Rusland Сегодня, 13:28
    Всё ещё есть желающие поиграть в украинскую рулетку. Даже военную приёмку организовали.
    Rusland
  4. Egorovich Сегодня, 13:36
    Не у всех есть большие деньги или свое производство, поэтому и с укропского огорода приходится что-то брать.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:43
      Главное - глаз-да-глаз ! А то давеча зашла старушка к соседям воды попить , потом хватились - пианино-то и нет ! wink
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 13:44
        Цитата: bouncyhunter
        потом хватились - пианино-то и нет !

        А когда и кто хватился то?
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:51
          hi
          Цитата: svp67
          А когда и кто хватился то?

          Так ведь толку-то хвататься ? Не пойман - не вор . wink А уж про недосчёт после ремонта в Незалэжной хватает материала .
          bouncyhunter
          1. svp67 Сегодня, 14:17
            hi
            Цитата: bouncyhunter
            А уж про недосчёт после ремонта в Незалэжной хватает материала .

            Да Бог с ней, с Незалежной, не маленькие, думать должны сами.
            А вот ПИАНИНО ГДЕ?
            svp67
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:25
              То-то и оно что никто не знает : там - пропало , а где всплывёт ? Злые языки говорят что у Ына искать надо ...
              bouncyhunter
              1. svp67 Сегодня, 14:26
                Цитата: bouncyhunter
                Злые языки говорят что у Ына искать надо ...

                Ну то пропащее ПИАНО явно не "Урал", его бы фиг кто с места сдвинул бы... Злые языки говорили, что для его изготовления использовали метизы, изготовленные из стали трофейных "тигров"...
                svp67
      2. Egorovich Сегодня, 13:56
        За украми гляди да гляди, они сейчас живут одним днем. Лишь бы чего продать. 72% потерь в экономике хохлостана от разрыва отношений с Россией. Чего же тут говорить.
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:00
          Так ведь и стырить что не против , а если где какую идею слизнуть ...
          bouncyhunter
          1. Egorovich Сегодня, 14:09
            Насчет стырить это они горазды, рты раскрывает основная масса, а вот насчет идею слизнуть вряд ли. Они не китайцы. Просить, это они непревзойденные мастера, и ждать когда кто-то, что нибудь даст.
            Egorovich
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:13
              Цитата: Egorovich
              ждать когда кто-то, что нибудь даст.

              Молитва "Халява" . yes
              Цитата: Egorovich
              насчет идею слизнуть вряд ли. Они не китайцы.

              Это да , но что мешает им у китайцев учиться ? Китайцам что укропы , что русские - не сват и не брат .
              bouncyhunter
              1. Egorovich Сегодня, 14:21
                Правильно, учиться никто не мешает, но натура холявщика и ждуна всегда перевешивает.
                Egorovich
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:30
                  Это те самые гены , которые пальцами не раздавить ...
                  Цитата: Egorovich
                  натура холявщика и ждуна всегда перевешивает.

                  bouncyhunter
        2. Сомневающийся Сегодня, 14:01
          А от чего громадные потери ВВП России, от санкций Путина?
          Сомневающийся
        3. ПалБор Сегодня, 14:30
          Цитата: Egorovich
          За украми гляди да гляди, они сейчас живут одним днем.

          Ну правильно.Когда-то древние украинцы жили в Древнем Риме.И заповедали:"Carpe diem!"-"Лови момент!"Заветы предков надо чтить wink
          ПалБор
  5. РУСС Сегодня, 14:19
    Ну что же в очередной раз можно порадоваться за украинских работяг, без зарплаты не останутся.
    РУСС
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