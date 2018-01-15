Украина поставила в Пакистан очередную партию моторно-трансмиссионных установок
Госпредприятие «Завод им. Малышева» (Харьков) отправило в Пакистан пятую партию моторно-трансмиссионных установок (МТУ), сообщает bmpd со ссылкой на харьковский ресурс Status Quo.
По словам заместителя директора коммерческого управления Завода им. Малышева Максима Коновалова, предприятие начало поставлять комплекты МТУ в Пакистан еще в 2016 году.
Коновалов сообщил, что на заводе находится «постоянно действующая инспекция из Пакистана, которая принимает детали, входящие в состав комплекта поставки».
Замдиректора рассказал также, что «в МТУ входит двигатель, трансмиссия, системы обслуживания двигателя, система очистки воздуха, бронированная крыша».
Комплекты предназначены для установки на пакистанские боевые машины «Аль-Халид-1».
Детали моторно-трансмиссионных установок для Пакистана.
По словам заместителя директора коммерческого управления Завода им. Малышева Максима Коновалова, предприятие начало поставлять комплекты МТУ в Пакистан еще в 2016 году.
Коновалов сообщил, что на заводе находится «постоянно действующая инспекция из Пакистана, которая принимает детали, входящие в состав комплекта поставки».
Замдиректора рассказал также, что «в МТУ входит двигатель, трансмиссия, системы обслуживания двигателя, система очистки воздуха, бронированная крыша».
Комплекты предназначены для установки на пакистанские боевые машины «Аль-Халид-1».
Наши специалисты в качестве наблюдателей будут непосредственно присутствовать при установке,добавил Коновалов.
Использованы фотографии: Status Quo
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти