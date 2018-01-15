В Германии выросло число "граждан рейха"

В Германии на 50 процентов возросло число людей, отвергающих современное немецкое государство и считающих себя «гражданами рейха». Об этом сообщает газета Focus, содержание ее материала передает Die Welt.По сведениям немецкой Федеральной службы защиты конституции и борьбы с терроризмом (BVT), на январь 2018-го в стране насчитывается 16 тысяч таких немцев, больше всего в Баварии — 3,5 тысячи. Как следует из данных BVT, активисты проводят встречи с военными. Кроме того, у них большое количество легального и нелегального оружия. «По их словам, они готовятся к "дню икс"», — цитирует газета высокопоставленного чиновника.BVT опасается, что не может вычислить всех «рейхсбюргеров», так как многие из них могут не выдавать своих истинных предпочтений и маскироваться.Историю «граждане рейха» трактуют по-своему. Многие из них придерживаются конспиративной теории о том, что Вторая мировая война так и не закончилось, а подписание каких-либо мирных договоров, а уж тем более создание ФРГ были лишь игрой на публику. И они продолжают печатать паспорта и даже водительские права «граждан рейха».«Граждане рейха» или «рейхсбюргеры» считают, что ФРГ была учреждена на территории Третьего рейха незаконно, и Германия должна существовать в границах 1937 года. В октябре 2016-го один из «рейхсбюргеров» застрелил немецкого полицейского — с тех пор к ним приковано внимание спецслужб, передает "Лента.ru"