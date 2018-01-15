18:44 15 января

В Германии выросло число "граждан рейха"

В Германии на 50 процентов возросло число людей, отвергающих современное немецкое государство и считающих себя «гражданами рейха». Об этом сообщает газета Focus, содержание ее материала передает Die Welt.

В Германии выросло число "граждан рейха"


По сведениям немецкой Федеральной службы защиты конституции и борьбы с терроризмом (BVT), на январь 2018-го в стране насчитывается 16 тысяч таких немцев, больше всего в Баварии — 3,5 тысячи. Как следует из данных BVT, активисты проводят встречи с военными. Кроме того, у них большое количество легального и нелегального оружия. «По их словам, они готовятся к "дню икс"», — цитирует газета высокопоставленного чиновника.


BVT опасается, что не может вычислить всех «рейхсбюргеров», так как многие из них могут не выдавать своих истинных предпочтений и маскироваться.

Историю «граждане рейха» трактуют по-своему. Многие из них придерживаются конспиративной теории о том, что Вторая мировая война так и не закончилось, а подписание каких-либо мирных договоров, а уж тем более создание ФРГ были лишь игрой на публику. И они продолжают печатать паспорта и даже водительские права «граждан рейха».

«Граждане рейха» или «рейхсбюргеры» считают, что ФРГ была учреждена на территории Третьего рейха незаконно, и Германия должна существовать в границах 1937 года. В октябре 2016-го один из «рейхсбюргеров» застрелил немецкого полицейского — с тех пор к ним приковано внимание спецслужб, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: кадр телеканала zdf_neo
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Комментарии 70

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  1. Монос Сегодня, 13:43
    В Германии на 50 процентов возросло число людей, отвергающих современное немецкое государство и считающих себя «гражданами рейха».

    Уточнили бы ещё какого Рейха - Второго или Третьего? Может нам пора опять в Берлин собираться?
    Монос
    1. INVESTOR Сегодня, 13:47
      Хватит проливать русскую кровь, больше ни капли, пусть с англией воюют.
      INVESTOR
      1. Черный_Ватник Сегодня, 13:50
        Нас разве спросят? В 41м нам следовало выйти к нацистам и заявить "Идите, воюйте с Англией, а мы устали"?)
        Очевидную вещь скажу, не по причине большой доброты у наших западных границ скапливается контингент.
        Черный_Ватник
        1. maxim947 Сегодня, 13:51
          Пока у них одна баба канцлер, другая министр обороны, один из министров открытый гомосек, а взамен гебельса идеологией занимаются за океаном - ничего у них не выйдет)) а мечтать можно сколько угодно, вон поляки лет 500 мечтают о своей Речи...
          maxim947
          1. собаковод Сегодня, 14:01
            maxim947 Сегодня, 13:51 ↑ Новый
            Пока у них одна баба канцлер, другая министр обороны, один из министров открытый гомосек, а взамен гебельса идеологией занимаются за океаном - ничего у них не выйдет)) а мечтать можно сколько угодно, вон поляки лет 500 мечтают о своей Речи...
            Гитлера на власть вроде как тоже не приглашали. Пришёл,взял у слабых. Были бы сильные, не отдали. Так и сейчас, придёт более сильный, заставит экономику работать на производство передового вооружения, и вот оно!
            собаковод
            1. Комментарий был удален.
            2. DMB_95 Сегодня, 16:28
              Цитата: собаковод

              Гитлера на власть вроде как тоже не приглашали. Пришёл,взял у слабых. Были бы сильные, не отдали. Так и сейчас, придёт более сильный, заставит экономику работать на производство передового вооружения, и вот оно!

              У них скорее Германию "более сильные" сделают Халифатом , а не Рейхом..
              DMB_95
          2. РУСС Сегодня, 14:12
            Цитата: maxim947
            Пока у них одна баба канцлер, другая министр обороны, один из министров открытый гомосек,

            По этой причине число сторонников "рейха" будет расти.
            РУСС
            1. maxim947 Сегодня, 14:25
              По этой причине число сторонников "рейха" будет расти.

              Это точно.
              maxim947
          3. Bulrumeb Сегодня, 15:07
            Пока у них одна баба канцлер, другая министр обороны, один из министров открытый гомосек, а взамен гебельса идеологией занимаются за океаном - ничего у них не выйдет

            не скажите. бабы они в этом плане куда опаснее, а ну как ПМС и вообще климакс...
            Bulrumeb
        2. INVESTOR Сегодня, 15:19
          Какой то мудрец говорил, "превращай врагов в нейтралов, нейтралов в друзей и т.д." тут нашим политикам нужно на опережение работать..
          INVESTOR
      2. Варяг_0711 Сегодня, 13:52
        INVESTOR Сегодня, 13:47 ↑
        Хватит проливать русскую кровь, больше ни капли, пусть с англией воюют.
        А у нас спрашивали хватит или нет? Можно подумать это мы на них нападали. Или вы предлагаете не проливать русской крови по принципу французов в 1940-ом, когда немцы в Париж входили с маршами и цветами?
        Варяг_0711
        1. Владимир16 Сегодня, 14:03
          Цитата: Варяг_0711
          Или вы предлагаете не проливать русской крови по принципу французов в 1940-ом, когда немцы в Париж входили с маршами и цветами?

          Это Ваше мнение. Не навязывайте его остальным.
          Ведь очевидно, что англосаксы получали выгоду от войн третьих стран с русскими. Именно об этом пишет инвестор. Думать нужно головой, а не ногами и руками и до того как война на границе. hi
          А в случае агресси валить нужно инициатора параллельно с исполнителем, а не откладывать на потом. Как показывает история "потом" все мирятся и не желают вспоминать о плохом.
          К примеру в настоящий момент у нас геморрой в виде фашистов на украине, но мы желаем наладить отношения с матрасней - авторами этого геморроя. В итоге вновь льется русская кровь, матрасы улыбаются, а наш мид в очередной раз дипломатично обеспокоен.
          Владимир16
          1. Комментарий был удален.
          2. Letnab Сегодня, 17:10
            ну, не пришло еще время, придет оно, и возьмем свое... стократно... но сейчас надо, пусть вынужденно, но улыбаться,... слишком много прос..али
            Letnab
            1. РУСС Сегодня, 17:23
              Цитата: Letnab
              ну, не пришло еще время, придет оно, и возьмем свое...

              Это называется -"синдром отложенного счастья".
              РУСС
        2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:12
          если припрутся,то придется этих бюргеррейхеров на удобрение для землицы переработать,а дома пусть бюргерят сколько угодно,а то скоро намазы бить придется.
          Ратник с пулеметом
      3. faridg7 Сегодня, 15:07
        Цитата: INVESTOR
        Хватит проливать русскую кровь, больше ни капли, пусть с англией воюют.

        Согласен, не стоят они и капли нашей крови. Испарить вместе с англией и вся недолга
        faridg7
    2. Варяг_0711 Сегодня, 13:49
      Монос Сегодня, 13:43 Новый
      Уточнили бы ещё какого Рейха - Второго или Третьего?
      Виктор, приветствую коллега! hi По сути ЕС это и есть "четвертый" рейх, но под каблуком США. Хотя третий рейх тоже был создан не без помощи США, а точнее именно на деньги США и был создан. Так что все закономерно. Не удивлюсь если верхушка этих "граждан рейха" родом из ЦРУ.
      Варяг_0711
      1. Монос Сегодня, 13:58
        Добрый день, Алексей! hi
        Цитата: Варяг_0711
        третий рейх тоже был создан не без помощи США

        Не даром же они регулярно голосуют в ООН против резолюций, осуждающих нацизм. sad
        Монос
      2. bouncyhunter Сегодня, 13:58
        Цитата: Варяг_0711
        Не удивлюсь если верхушка этих "граждан рейха" родом из ЦРУ.

        Не знаю как верхушка , но "серые кардиналы" точно матрасные картоны в кармане имеют . negative
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 14:06
          Паша, привет! hi drinks
          Цитата: bouncyhunter
          Не знаю как верхушка , но "серые кардиналы" точно матрасные картоны в кармане имеют .

          smile Ну, ты же знаешь, что бьют не по паспорту... laughing
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:10
            Это и греет душу , Витя ! drinks Я бы кое-кому с удовольствием доказал что шахматы - весьма контактный вид спорта , да и гитара при известной фантазии - оченно ударный инструмент ! bully
            bouncyhunter
            1. Монос Сегодня, 14:14
              Цитата: bouncyhunter
              да и гитара при известной фантазии - оченно ударный инструмент !

              Э-э-э... а, что, ещё какой-то? what
              Монос
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:19
                Я на гитаре не умею - левша я , никто учить не захотел . Я только на баяне чуток и на нервах профессионально ... feel Но слыхал от знатоков что у гитары верхний бас - весьма зубодробительный выходит в умелых руках . yes
                bouncyhunter
            2. Идущий Сегодня, 14:17
              Вопрос в главном , кто их финансирует и все станет на свои места.
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:39
                Тот же , кто и адольфа в своё время ...
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 14:46
                  Естественно и сейчас история может повториться.
                  Идущий
        2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:13
          доброго дня,путь то уже проторенный,сколько нациков на постах оставили в ФРГ,а сколько в амерзотию сдуло))
          Ратник с пулеметом
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:16
            Женя , привет ! hi Я о том же - вывозили пароходами , и не только к себе .
            bouncyhunter
        3. ПалБор Сегодня, 14:18
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: Варяг_0711
          Не удивлюсь если верхушка этих "граждан рейха" родом из ЦРУ.

          Не знаю как верхушка , но "серые кардиналы" точно матрасные картоны в кармане имеют . negative

          Собственно,создали их американцы или только используют,не так важно.Всё закономерно.Вспомните,что НСДАП зародилось в пивных на фоне унижения немецкого государства и народа,и слабости и попустительстве властей.
          Это же самое мы видим и сейчас:суверенитет частичный,все дозволенность мигрантов,армия почти в...упадке,толерантность и т.д.
          Люди инстинктивно мечтают о железном порядке.
          И фиг его знает,что для нас опасней,нынешняя Германия под контролем США или самостоятельная.
          ПалБор
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:37
            Цитата: ПалБор
            И фиг его знает,что для нас опасней,нынешняя Германия под контролем США или самостоятельная.

            Мысль глубокая , без всякой подначки , Павел Борисович (надеюсь , не ошибся с отчеством) . hi Как думаете , кто на роль нового ефрейтора потянет ?
            bouncyhunter
            1. ПалБор Сегодня, 14:50
              Пока рейхсбюргеры сами разобщены, рано говорить.А вот если им удастся(или позволят)объединиться,да, например,с АдГ общий фронт создать...У-у!А что,разные правые буржуазные и либеральные партии Адольфа тогда поддержали.
              ПалБор
    3. Чёрный Сегодня, 13:49
      Цитата: Монос
      Может нам пора опять в Берлин собираться?

      Рано....Пока "граждане рейха" бумажки печатают, арабы их фрау пользуют....
      Чёрный
    4. Комментарий был удален.
    5. bouncyhunter Сегодня, 13:59
      Витя , приветище ! hi drinks
      Цитата: Монос
      Уточнили бы ещё какого Рейха - Второго или Третьего?

      Американского . sad
      bouncyhunter
      1. Идущий Сегодня, 14:18
        Вот в точку good это филиал американского рейха.
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:38
          Так не раз уже мы эту тему обсуждали . И не раз приходили к этому выводу ...
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 14:48
            Не дают других тем , да и в жизни мы никуда от них не уйдем.
            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:52
              Вот именно - такие темы игнорировать нельзя . Вторая коричневая чума уже взращена деятелями из-за лужи ...
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 15:37
                США эту затею просто так не оставит , пока не гребет по носу.
                Идущий
    6. midivan Сегодня, 14:04
      Цитата: Монос
      Уточнили бы ещё какого Рейха - Второго или Третьего? Может нам пора опять в Берлин собираться?

      Да хоть 100го рейха, нам ни куда не надо собираться, если только в магазин за попкорном.
      Цитата: Монос
      В Германии на 50 процентов возросло число людей, отвергающих современное немецкое государство
      Неужто вы решили, что они на нас двинут? Это их достали все беженцы да так достали, что хозяева задумались о рейхе, там кстати и "наши политические" чеченцы не последнюю скрипку играют, о чем я несказанно рад lol не хрен было "бедных" дудаевцев ютить на зло России.
      [/quote]Чеченская головоломка для Европы
      Виктор Агаев — о другой волне беженцев, которая в последние годы доставила немало хлопот европейцам.-Буквально за пару десятилетий чеченские беженцы в Европе из предмета заботы правозащитников стали головной болью для обывателя. Хуже того: как констатируют полицейские и психологи, боль эта, похоже, не лечится

      Виктор Агаев, Бонн
      "Берлин в тисках чеченской мафии". "Скандальный приговор чеченскому убийце в Коттбусе". "Чеченский халифат в Берлине". "Чеченцы в Германии: маленькая группа — большие проблемы". "Россия разыгрывает чеченскую карту?". "Чечено-австрийский джихад". Это лишь малая часть заголовков из немецкой и австрийской прессы за 2017 год[quote]

      https://www.kommersant.ru/doc/3515225?utm_referre
      r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
      midivan
    7. Scoun Сегодня, 14:06
      Цитата: Монос
      Уточнили бы ещё какого Рейха -

      Ну дык вроде пишут что рейха в границах 1937 года.
      Scoun
      1. Монос Сегодня, 14:10
        Цитата: Scoun
        Ну дык вроде пишут что рейха в границах 1937 года.

        smile Бывает такое - сначала напишешь коммент, потом статью до конца прочитаешь. Каюсь, грешен.
        Монос
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:21
        от мертвого осла уши им ,а не Кенигберг.
        Ратник с пулеметом
    8. 32363 Сегодня, 14:45
      Цитата: Монос
      В Германии на 50 процентов возросло число людей, отвергающих современное немецкое государство и считающих себя «гражданами рейха».

      Уточнили бы ещё какого Рейха - Второго или Третьего? Может нам пора опять в Берлин собираться?

      Второго Рейха, впринцыпе у них адекватные идеи, хотел даже паспорт их получать, самое интересное что менты ФРГ им не указ, у них свои документы, права, паспорта, их просто отпускают по предъявлению оных.
      32363
    9. Shuttle Сегодня, 15:15
      Цитата: Монос
      В Германии на 50 процентов возросло число людей, отвергающих современное немецкое государство и считающих себя «гражданами рейха».

      Уточнили бы ещё какого Рейха - Второго или Третьего? Может нам пора опять в Берлин собираться?

      "...существовать в границах 1937 года"
      Точно речь про 3-й.
      Shuttle
    10. Ольгович Сегодня, 17:09
      Цитата: Монос
      Уточнили бы ещё какого Рейха - Второго или Третьего?

      Из статьи :
      «Граждане рейха» или «рейхсбюргеры» считают, что ФРГ была учреждена на территории Третьего рейха незаконно
      Ольгович
  2. апро Сегодня, 14:17
    Почему бы советским не обьявить себя гражданами СССР.?что до немцев.чем бы дитя не тешилось лиш бы не просила .......
    Ситуцию с Германией можно было предотвратить не допустив обьединения не по советскому сценарию.
    апро
  3. изя топ Сегодня, 14:31
    надо бы узнать,сколько там себя считает гражданами гдр feel наверное,по результатам и грандевропа,и младоевропейцы обocpaлись бы по самую маковку
    изя топ
  4. Галеон Сегодня, 14:32
    А мне жалко немцев, друзья. И эта форма сопротивления одиночек на месте великой воинственной сплоченной нации - как несколько былинок на ее могиле. А ведь эти одиночки наиболее адекватно видят, что народ подошел к последней черте: мужики одевают юбки вместо защиты своих женщин, власти обманули и слили свой народ, переселяют поселки и рушат церкви, чтобы вырыть шахту для добычи угля (как сегодня), да и сами церкви стоят пустые. Ведь документы 3 рейха среди воспитанных на том, что 3 рейх и фашизм это мерзость - это жест отчаяния, жест юродства. Отчаяния тех, кому не в чем больше брать силу, когда очень нуждаешься ее брать. Грустно это. Не будет больше у немцев прусского духа, да и Пруссии не будет. Хочется набрать компанию фрицев с такими документами, напоить их от души да и поплакать, обнявшись, вместе с ними. Мы как-то замиряемся с бывшими врагами, а амер.кокосы уничтожают душу побежденного народа.
    Галеон
    1. 32363 Сегодня, 14:51
      Цитата: Галеон
      А мне жалко немцев, друзья. И эта форма сопротивления одиночек на месте великой воинственной сплоченной нации - как несколько былинок на ее могиле. А ведь эти одиночки наиболее адекватно видят, что народ подошел к последней черте: мужики одевают юбки вместо защиты своих женщин, власти обманули и слили свой народ, переселяют поселки и рушат церкви, чтобы вырыть шахту для добычи угля (как сегодня), да и сами церкви стоят пустые. Ведь документы 3 рейха среди воспитанных на том, что 3 рейх и фашизм это мерзость - это жест отчаяния, жест юродства. Отчаяния тех, кому не в чем больше брать силу, когда очень нуждаешься ее брать. Грустно это. Не будет больше у немцев прусского духа, да и Пруссии не будет. Хочется набрать компанию фрицев с такими документами, напоить их от души да и поплакать, обнявшись, вместе с ними. Мы как-то замиряемся с бывшими врагами, а амер.кокосы уничтожают душу побежденного народа.

      сочувствующих им всё больше и больше good особенно среди молодёжи, которая нехочет больше кормить жертв колокоста, который как обьявили явреи передаёться на генетическом уровне (Д.Б). и бабаев что пасуться стадами по городам и избивают полицию, вчера избили двоих в Регенсбурге, почему не стреляли только непонятно, но когда дадут отмашку на отстрел то мало не покажеться никому. В стрелковых клубах щас немцев валом, все хотят разрешение на огнестрел, раньше людей было единицы.
      32363
    2. voyaka uh Сегодня, 15:07
      "И эта форма сопротивления одиночек на месте великой воинственной сплоченной нации "///

      Такое впечатление, что Вы скучаете по "великой воинственной сплоченной " германской
      нации. Которая чуть - с маршами под губную гармошку , с пылу-разгону - до Урала не дошла.
      Слава Богу, выбили у нее немного "воинственного сплоченного" духа под Сталинградом.
      voyaka uh
      1. 32363 Сегодня, 15:21
        Цитата: voyaka uh
        "И эта форма сопротивления одиночек на месте великой воинственной сплоченной нации "///

        Такое впечатление, что Вы скучаете по "великой воинственной сплоченной " германской
        нации. Которая чуть - с маршами под губную гармошку , с пылу-разгону - до Урала не дошла.
        Слава Богу, выбили у нее немного "воинственного сплоченного" духа под Сталинградом.

        благодаря вашим стараниям стравливания двух близких народов, как и в Сирии, чем больше там долбилово тем лучше евреям, доиграетесь.
        32363
      2. Галеон Сегодня, 15:55
        Такое впечатление, что Вы скучаете по "великой воинственной сплоченной " германской
        нации. Которая чуть - с маршами под губную гармошку , с пылу-разгону - до Урала не дошла.

        Мое чувство сожаления легко критиковать, но я ожидал, что критиком окажется человек с более грубым или даже примитивным мировосприятием, а не вы. Ну да ладно, я не хочу вас обижать. Я не скучаю, я сожалею по немцам. Наш поэт Блок поминал "сумрачный германский гений" - так вот он тоже в прошлом. На днях читал биографию чью-то... (о, эта прореха памяти, что касается имен) - девочка воспитывалась в детском доме, неподалеку пленные немцы чинили мост, 1947 год. Дети приходили и приносили немцам куски хлеба: те мерзли в своих суконных шинельках и их было жалко. Немцы не брали хлеб, они знали, что этот хлеб им дают дети убитых ими людей.
        Ну это свойство наше - жалость к побежденным. И пусть оно всегда будет с нами, оно помогает нам оставаться людьми, как бы ни было тяжко жить и как бы ни было страшно воевать.
        Галеон
        1. voyaka uh Сегодня, 18:04
          Я был в Германии много раз. В районе Кельна - Дюссельдорфа.
          Сейчас немцы - нормальные ребята, как все западно-европейцы,
          без всяких имперских иллюзий. Радуются жизни, строят дома, делают свoи квартиры
          и города уютными, путешествуют, любят ярмарки, посещают концерты музыки.
          А не корчат из себя древних тевтонов .
          Те немцы, что есть сейчас, мне нравятся. А те, что "в едином порыве, во имя..." - нет.
          voyaka uh
      3. Letnab Сегодня, 17:17
        сперва под Москвой...
        Letnab
  5. Симон Сегодня, 14:34
    Цитата: INVESTOR
    Хватит проливать русскую кровь, больше ни капли, пусть с англией воюют.

    И с Америкой то же, они главные провокаторы! А мы им оружие будем поставлять за денюшку! wink
    Симон
  6. Rusland Сегодня, 14:37
    Результат забалтывания истории, ну а мигранты это благодатная почва и красная тряпка для этих людей.
    Rusland
  7. ALEXalex Сегодня, 14:37
    может их на "матрасников" натравить? было бы неплохо ...
    ALEXalex
    1. Alexey RA Сегодня, 14:42
      Хе-хе-хе... в таком случае немцы пойдут опять разбираться с Польшей - как главным проводником воли США в Европе.
      Alexey RA
  8. Симон Сегодня, 14:40
    Цитата: maxim947
    Пока у них одна баба канцлер, другая министр обороны, один из министров открытый гомосек, а взамен гебельса идеологией занимаются за океаном - ничего у них не выйдет)) а мечтать можно сколько угодно, вон поляки лет 500 мечтают о своей Речи...

    Ой! Да пускай еще лет 500 говорят, а мечты приходят во снах, а разговоры в пьянках. Вот и пускай пьяные спят и смотрят сны! laughing wink
    Симон
  9. Симон Сегодня, 14:44
    Цитата: Галеон
    А мне жалко немцев, друзья. И эта форма сопротивления одиночек на месте великой воинственной сплоченной нации - как несколько былинок на ее могиле. А ведь эти одиночки наиболее адекватно видят, что народ подошел к последней черте: мужики одевают юбки вместо защиты своих женщин, власти обманули и слили свой народ, переселяют поселки и рушат церкви, чтобы вырыть шахту для добычи угля (как сегодня), да и сами церкви стоят пустые. Ведь документы 3 рейха среди воспитанных на том, что 3 рейх и фашизм это мерзость - это жест отчаяния, жест юродства. Отчаяния тех, кому не в чем больше брать силу, когда очень нуждаешься ее брать. Грустно это. Не будет больше у немцев прусского духа, да и Пруссии не будет. Хочется набрать компанию фрицев с такими документами, напоить их от души да и поплакать, обнявшись, вместе с ними. Мы как-то замиряемся с бывшими врагами, а амер.кокосы уничтожают душу побежденного народа.

    Ну, чего теперь делать! Меркель-мужловка к этому привела Германию. У них теперь арабы-беженцы на улицах заправляют. fool laughing
    Симон
    1. РУСС Сегодня, 15:59
      Цитата: Симон
      Ну, чего теперь делать! Меркель-мужловка к этому привела Германию. У них теперь арабы-беженцы на улицах заправляют.

      Ну не даром же ,что рейхбюргеры ждут время Х, устроят арабам "ночь длинных ножей 2"
      РУСС
  10. К-50 Сегодня, 15:14
    Походу «рейхсбюргеры» закончатся с полной зачисткой Германии как государства, если благоразумные немцы не возьмут этот процесс в свои руки.
    "История учит, что она не чему не учит". (с)
    К-50
  11. Naputeon Bonaput Сегодня, 15:17
    Немец-националист теперь уже по-другому на Восток смотрит. Есть проблемы разве что с поляками. А с русскими немцы точно договорятся.
    Naputeon Bonaput
  12. Вежливый Лось Сегодня, 15:59
    Цитата: maxim947
    Пока у них одна баба канцлер, другая министр обороны, один из министров открытый гомосек, а взамен гебельса идеологией занимаются за океаном - ничего у них не выйдет

    Полностью согласен. А еще у них идея расового превосходства мутировала в необходимость любить, кормить и целовать в ... унтерменьшей, которых объявили надёжой и опорой Великой Германии.
    Вежливый Лось
  13. faiver Сегодня, 16:42
    не удивлен данным фактом, реакция немцев на мультикультурализм и миграционную политику страны...
    faiver
  14. pafegosoff Сегодня, 16:51
    В границах 1937-го. Это - Кёнингсберг в первую очередь.
    pafegosoff
  15. andrej-shironov Сегодня, 16:58
    Даааа! Допекли видимо немцев все эти приезжие из жарких стран!
    andrej-shironov
  16. Хорт Сегодня, 17:15
    видать достали мигранты немчуру...
    Хорт
  17. Скифотавр Сегодня, 18:32
    Этого их заокеанское правительство и добивается, наполняя Германию специфической ближневосточной экзотикой и полным попустительством творящемуся ими беспределу.
    Скифотавр
  18. Furious Bambr Сегодня, 18:43
    Я думал, что только у нас сторонники СССР, не признающие российское гражданство...От оно чё, Михалыч
    Furious Bambr
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