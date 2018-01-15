2017-й стал сложным годом для ВМС Франции
На протяжении нескольких лет ВМС Франции испытывали большое напряжение, особенно с ростом числа морских театров, где проводятся операции, последний год не стал исключением, приводит bmpd статью, опубликованную изданием Vincent Groizeleau.
При этом имело место расширение географического присутствия вместе с вводом в строй арктического патрульного корабля L’Astrolabe, что позволило вернуться в Антарктиду впервые за 50 лет.
Подлодки и морская авиация присутствовали на всех фронтах. Так, истребители Dassault Rafale M несмотря на постановку в ремонт атомного авианосца Charles de Gaulle, несколько раз применялись с сухопутных аэродромов на Ближнем Востоке для проведения операций против террористов.
«В боевом составе французского флота насчитывалось 98 надводных кораблей и 10200 моряков, из которых 8874 относятся к членам экипажей. В море одновременно в среднем находилось 33 корабля, то есть, почти треть боевого состава. Силы флота провели в море 104 дня и 131 день отсутствовали в порту (для кораблей морской и океанской зоны). В 2016 года цифры были несколько выше (108 и 135 дня соответственно), что объясняется постановкой в ремонт атомного авианосца, который в 2016 году провел в море 117 дней», – пишет издание.
Самым ходовым кораблем в прошлом году стал фрегат Forbin, который провел в море 158 дней и 198 дней отсутствовал в порту. За ним следуют УДК Mistral (153 и 197 дней) и фрегат ПВО Jean Bart (142 и 187 дней).
Сообщается, что «флот проводил различные операции – от борьбы с терроризмом в Средиземноморье, до перехвата наркотрафика на Антильских островах, Индийском океане и Полинезии; боролся с нелегальной миграцией в Средиземном море, острове Майотт и французской Гвиане, а также боролся с браконьерством в Новой Каледонии и Мозамбиском канале».
В части обновления в 2017 году «ВМС пополнились фрегатом типа FREMM Languedoc, патрульными кораблями типа PLG La Confiance и La Résolue, а также двумя многоцелевыми кораблями Champlain и Bougainville».
Также в прошлом году прошли испытания фрегат типа FREMM Auvergne, арктический патрульный корабль L’Astrolabe и головное судно снабжения La Loire. Эти корабли будут введены в боевой состав уже в 2018 году. «В то же время из боевого состава были выведены фрегат Montcalm, транспортное судно Dumont d’Urville, а также два малых патрульных корабля типа Р400 La Capricieuse и La Gracieuse», – отмечается в публикации.
При этом имело место расширение географического присутствия вместе с вводом в строй арктического патрульного корабля L’Astrolabe, что позволило вернуться в Антарктиду впервые за 50 лет.
Подлодки и морская авиация присутствовали на всех фронтах. Так, истребители Dassault Rafale M несмотря на постановку в ремонт атомного авианосца Charles de Gaulle, несколько раз применялись с сухопутных аэродромов на Ближнем Востоке для проведения операций против террористов.
«В боевом составе французского флота насчитывалось 98 надводных кораблей и 10200 моряков, из которых 8874 относятся к членам экипажей. В море одновременно в среднем находилось 33 корабля, то есть, почти треть боевого состава. Силы флота провели в море 104 дня и 131 день отсутствовали в порту (для кораблей морской и океанской зоны). В 2016 года цифры были несколько выше (108 и 135 дня соответственно), что объясняется постановкой в ремонт атомного авианосца, который в 2016 году провел в море 117 дней», – пишет издание.
Самым ходовым кораблем в прошлом году стал фрегат Forbin, который провел в море 158 дней и 198 дней отсутствовал в порту. За ним следуют УДК Mistral (153 и 197 дней) и фрегат ПВО Jean Bart (142 и 187 дней).
Сообщается, что «флот проводил различные операции – от борьбы с терроризмом в Средиземноморье, до перехвата наркотрафика на Антильских островах, Индийском океане и Полинезии; боролся с нелегальной миграцией в Средиземном море, острове Майотт и французской Гвиане, а также боролся с браконьерством в Новой Каледонии и Мозамбиском канале».
В части обновления в 2017 году «ВМС пополнились фрегатом типа FREMM Languedoc, патрульными кораблями типа PLG La Confiance и La Résolue, а также двумя многоцелевыми кораблями Champlain и Bougainville».
Также в прошлом году прошли испытания фрегат типа FREMM Auvergne, арктический патрульный корабль L’Astrolabe и головное судно снабжения La Loire. Эти корабли будут введены в боевой состав уже в 2018 году. «В то же время из боевого состава были выведены фрегат Montcalm, транспортное судно Dumont d’Urville, а также два малых патрульных корабля типа Р400 La Capricieuse и La Gracieuse», – отмечается в публикации.
Использованы фотографии: ВМС Франции
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти