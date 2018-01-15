18:51 15 января

2017-й стал сложным годом для ВМС Франции

На протяжении нескольких лет ВМС Франции испытывали большое напряжение, особенно с ростом числа морских театров, где проводятся операции, последний год не стал исключением, приводит bmpd статью, опубликованную изданием Vincent Groizeleau.

Фрегат ВМС Франции D 665 Bretagne типа FREMM.

При этом имело место расширение географического присутствия вместе с вводом в строй арктического патрульного корабля L’Astrolabe, что позволило вернуться в Антарктиду впервые за 50 лет.


Подлодки и морская авиация присутствовали на всех фронтах. Так, истребители Dassault Rafale M несмотря на постановку в ремонт атомного авианосца Charles de Gaulle, несколько раз применялись с сухопутных аэродромов на Ближнем Востоке для проведения операций против террористов.

«В боевом составе французского флота насчитывалось 98 надводных кораблей и 10200 моряков, из которых 8874 относятся к членам экипажей. В море одновременно в среднем находилось 33 корабля, то есть, почти треть боевого состава. Силы флота провели в море 104 дня и 131 день отсутствовали в порту (для кораблей морской и океанской зоны). В 2016 года цифры были несколько выше (108 и 135 дня соответственно), что объясняется постановкой в ремонт атомного авианосца, который в 2016 году провел в море 117 дней», – пишет издание.

Самым ходовым кораблем в прошлом году стал фрегат Forbin, который провел в море 158 дней и 198 дней отсутствовал в порту. За ним следуют УДК Mistral (153 и 197 дней) и фрегат ПВО Jean Bart (142 и 187 дней).

Сообщается, что «флот проводил различные операции – от борьбы с терроризмом в Средиземноморье, до перехвата наркотрафика на Антильских островах, Индийском океане и Полинезии; боролся с нелегальной миграцией в Средиземном море, острове Майотт и французской Гвиане, а также боролся с браконьерством в Новой Каледонии и Мозамбиском канале».

В части обновления в 2017 году «ВМС пополнились фрегатом типа FREMM Languedoc, патрульными кораблями типа PLG La Confiance и La Résolue, а также двумя многоцелевыми кораблями Champlain и Bougainville».

Также в прошлом году прошли испытания фрегат типа FREMM Auvergne, арктический патрульный корабль L’Astrolabe и головное судно снабжения La Loire. Эти корабли будут введены в боевой состав уже в 2018 году. «В то же время из боевого состава были выведены фрегат Montcalm, транспортное судно Dumont d’Urville, а также два малых патрульных корабля типа Р400 La Capricieuse и La Gracieuse», – отмечается в публикации.

Арктический патрульный корабль Р800 L’Astrolabe.
Ввод французского атомного авианосца R 91 Charles de Gaulle в сухой док комплекса Les Grands Bassins Vauban арсенала французского судостроительного объединения DCNS в Тулоне для прохождения второго среднего ремонта.

Использованы фотографии: ВМС Франции
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Комментарии 14

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  1. rpuropuu Сегодня, 14:45
    Так, истребители Dassault Rafale M несмотря на постановку в ремонт атомного авианосца Charles de Gaulle, несколько раз применялись с сухопутных аэродромов на Ближнем Востоке для проведения операций против террористов.
    Какие молодцы yes Всего за "несколько" вылетов победили террористов good
    rpuropuu
    1. Владимир16 Сегодня, 17:09
      В боевом составе французского флота насчитывалось 98 надводных кораблей и 10200 моряков

      Случись в Европе новый фюрер и со всей этой сворой сдадутся не мешкая. laughing
      Круасан с утра и чашка кофе для француза важнее суверенитета. wassat
      Владимир16
  2. seti Сегодня, 14:46
    О чем собственно статья честно не понятно..)
    seti
    1. Сергей-8848 Сегодня, 15:09
      О том, что и без "Мистралей" они такие молодчаги, что прямо - дух захватывает!
      Без четырёх ПЛАРБ весь этот флот (как и любой, впрочем) - лишь проекция силы и демонстрация флага...
      Сергей-8848
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 14:47
    два малых патрульных корабля типа Р400 La Capricieuse и La Gracieuse»,
    Корабли Каприз и Грация . Ах Франция , Франция love
    КВУ-НСвД
  4. rpuropuu Сегодня, 14:47
    На протяжении нескольких лет ВМС Франции испытывали большое напряжение, особенно с ростом числа морских театров, где проводятся операции, последний год не стал исключением,
    Может денег хотят? recourse У них же нет коррупции, зато есть лоббизм wink
    rpuropuu
  5. мерцание Сегодня, 14:48
    Как то Франция ушла на задворки мировой политики, Ын в авангарде, Макрон ... ну вообщем понятно где ... yes
    мерцание
  6. Лексус Сегодня, 14:51
    Французы испытывают схожие с нашими проблемы: долгострой подводных лодок и непрекращающиеся ремонты единственного авианосца.
    Лексус
  7. роман66 Сегодня, 15:15
    не понял! если корабль не в порту и не в море - он где?
    роман66
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:31
      В доке на ремонте
      КВУ-НСвД
      1. роман66 Сегодня, 15:33
        а док не в порту?
        роман66
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:36
          Как правило на верфи
          КВУ-НСвД
          1. роман66 Сегодня, 15:53
            жаль, такие фантазии....
            роман66
            1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:58
              Бывает ещё на дне - но этот статус состояния уже как правило окончательный и в списочном составе флота не отображается laughing
              КВУ-НСвД
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