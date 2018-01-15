Вьетнам модернизирует Т-54\55
Вьетнамская армия имеет в своём составе около тысячи танков Т-54/55 и не собирается с ними расставаться. Как сообщает польский журнал Nowa Technika Wojskowa, Минобороны Вьетнама запустило процесс модернизации этих машин.
Несколько лет назад Минобороны Вьетнама «в сотрудничестве с израильской промышленностью» разработало модификацию танка Т-54, получившую индекс Т-54М3. Новая версия советской машины оснащена 105-мм пушкой М68, современным ночным прицелом и баллистическим вычислителем с датчиком погоды, а также дополнительной пассивной и динамической бронёй.
Модификация Т-54М3 оказалась слишком дорогой для вьетнамской армии, поэтому после сборки нескольких опытных образцов военное ведомство приняло решение удешевить и упростить процесс. Известно, что после серийной модернизации вьетнамские «пятьдесятчетвёрки» останутся с «родным» орудием Д-10Т2С калибра 100 мм.
Израильская промышленность имеет богатый опыт модернизации советских танков, хотя никогда их не закупало — ЦАХАЛ получил сотни Т-54/55 и других танков в виде трофеев во время войн с арабскими странами. Многие из трофейных боевых машин были модернизированы и поступили на вооружение ВС Израиля.
Танк Т-54 является средним танком и был принят на вооружение советской армии в 1946 году. В 1958 году началось производство его глубоко модернизированной версии под названием Т-55. Благодаря сравнительно невысокой стоимости и простоте конструкции советские Т-54/55 массово экспортировались союзникам и производились по лицензии в других странах, передает "Warspot"
Танки Т-54/55 вьетнамской армии
Несколько лет назад Минобороны Вьетнама «в сотрудничестве с израильской промышленностью» разработало модификацию танка Т-54, получившую индекс Т-54М3. Новая версия советской машины оснащена 105-мм пушкой М68, современным ночным прицелом и баллистическим вычислителем с датчиком погоды, а также дополнительной пассивной и динамической бронёй.
Танки Т-54М3 (слева) и Т-54 (справа).
Модификация Т-54М3 оказалась слишком дорогой для вьетнамской армии, поэтому после сборки нескольких опытных образцов военное ведомство приняло решение удешевить и упростить процесс. Известно, что после серийной модернизации вьетнамские «пятьдесятчетвёрки» останутся с «родным» орудием Д-10Т2С калибра 100 мм.
Израильская промышленность имеет богатый опыт модернизации советских танков, хотя никогда их не закупало — ЦАХАЛ получил сотни Т-54/55 и других танков в виде трофеев во время войн с арабскими странами. Многие из трофейных боевых машин были модернизированы и поступили на вооружение ВС Израиля.
Танк Т-54 является средним танком и был принят на вооружение советской армии в 1946 году. В 1958 году началось производство его глубоко модернизированной версии под названием Т-55. Благодаря сравнительно невысокой стоимости и простоте конструкции советские Т-54/55 массово экспортировались союзникам и производились по лицензии в других странах, передает "Warspot"
Использованы фотографии: muonmauchientranh.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти