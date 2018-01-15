18:51 15 января

Вьетнам модернизирует Т-54\55

Вьетнамская армия имеет в своём составе около тысячи танков Т-54/55 и не собирается с ними расставаться. Как сообщает польский журнал Nowa Technika Wojskowa, Минобороны Вьетнама запустило процесс модернизации этих машин.

Вьетнам модернизирует Т-5455

Танки Т-54/55 вьетнамской армии


Несколько лет назад Минобороны Вьетнама «в сотрудничестве с израильской промышленностью» разработало модификацию танка Т-54, получившую индекс Т-54М3. Новая версия советской машины оснащена 105-мм пушкой М68, современным ночным прицелом и баллистическим вычислителем с датчиком погоды, а также дополнительной пассивной и динамической бронёй.



Танки Т-54М3 (слева) и Т-54 (справа).


Модификация Т-54М3 оказалась слишком дорогой для вьетнамской армии, поэтому после сборки нескольких опытных образцов военное ведомство приняло решение удешевить и упростить процесс. Известно, что после серийной модернизации вьетнамские «пятьдесятчетвёрки» останутся с «родным» орудием Д-10Т2С калибра 100 мм.

Израильская промышленность имеет богатый опыт модернизации советских танков, хотя никогда их не закупало — ЦАХАЛ получил сотни Т-54/55 и других танков в виде трофеев во время войн с арабскими странами. Многие из трофейных боевых машин были модернизированы и поступили на вооружение ВС Израиля.

Танк Т-54 является средним танком и был принят на вооружение советской армии в 1946 году. В 1958 году началось производство его глубоко модернизированной версии под названием Т-55. Благодаря сравнительно невысокой стоимости и простоте конструкции советские Т-54/55 массово экспортировались союзникам и производились по лицензии в других странах, передает "Warspot"

Использованы фотографии: muonmauchientranh.com
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Комментарии 32

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  1. svp67 Сегодня, 14:39
    Вьетнамская армия имеет в своём составе около тысячи танков Т-54/55 и не собирается с ними расставаться.
    Надо бы и нашим спецам подсуетится, предложив для них "Спруты" и "Деривации"... Для Вьетнама это очень актуально, танки с массой более 40 тонн, там имеет малый возможности для использования.
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:47
      Цитата: svp67
      Надо бы и нашим спецам подсуетится

      Надо бы , а то вон израильтяне уже подсуетились . А модернизация 1000 танков это лакомый кусок для любой страны .
      bouncyhunter
    2. kapitan92 Сегодня, 15:21
      Цитата: svp67
      Надо бы и нашим спецам подсуетится, предложив для них "Спруты" и "Деривации"..

      У них на качественную модернизацию денег не хватает, а Вы предлагаете им "впарить" эти изделия. hi
      kapitan92
      1. svp67 Сегодня, 15:35
        Цитата: kapitan92
        а Вы предлагаете им "впарить" эти изделия.

        Почему впарить? Это превосходные боевые машины и именно для их страны. Не стоит забывать, что у них еще предостаточно ПТ-76 и их "китайских клонов", которые именно там раскрылись во всей красе, по этому и усилить эту "эскадру" "Спрутами", а для оставшихся ПТ, предложить "Деривацию", думаю будет очень вовремя...
        svp67
        1. kapitan92 Сегодня, 15:37
          Цитата: svp67
          Почему впарить?

          Никто не спорит по качеству изделий. Нема у них "золотого запасу"! Вот в чем проблема. hi
          kapitan92
          1. svp67 Сегодня, 15:40
            Цитата: kapitan92
            Никто не спорит по качеству изделий. Нема у них "золотого запасу"! Вот в чем проблема.

            Можем кредит предложить, их экономика на подъеме, так что деньги есть. Кредит можно и без процентный, но плюс Камрань, лет на 50. Работать надо, засучив рукава, нашим дипломатам и "Оборонэкспорту"...
            svp67
            1. kapitan92 Сегодня, 15:46
              Цитата: svp67
              Можем кредит предложить, их экономика на подъеме, так что деньги есть. Кредит можно и без процентный, но плюс Камрань, лет на 50.

              Прокакали наши время на Договор по базе !!! Увы!
              В сентябре 2000 года Россией были списаны $9,53 млрд из $11,03 млрд долга Вьетнама. Выплата оставшейся суммы отсрочена на 2016—2022 годы
              Эти бы получить!
              kapitan92
              1. svp67 Сегодня, 15:48
                Цитата: kapitan92
                Эти бы получить!

                Я ж говорю - работать надо. Можно и пригрозить, продать этот долг. Там же есть много рычагов давления и уговаривания.
                svp67
                1. kapitan92 Сегодня, 16:04
                  Цитата: svp67
                  Цитата: kapitan92
                  Эти бы получить!

                  Я ж говорю - работать надо. Можно и пригрозить, продать этот долг. Там же есть много рычагов давления и уговаривания.

                  Работать надо всегда, лучше за деньги. laughing Здесь вопрос политики. Никто не хочет ссориться с США. Вот когда их китайцы начнут ставить на четыре точки, сразу вспомнят Россию.
                  kapitan92
                  1. BlackMokona Сегодня, 18:41
                    Тогда им враг КНР потребуется, а не друг. Т.е направление на США, которое уже активно идёт
                    BlackMokona
        2. verner1967 Сегодня, 18:00
          Цитата: svp67
          а для оставшихся ПТ, предложить "Деривацию", думаю будет очень вовремя...

          вот им и надо впарить первые "Терминаторы", ведь тогда и предложили строить их на устаревшей базе танков Т-54/55, что б зря добро не пропадало. Но решили унифицировать с существующими танками, а проект остался, да и базы Т-54/55 тоже.
          verner1967
    3. Piramidon Сегодня, 15:51
      Цитата: svp67
      Надо бы и нашим спецам подсуетится

      Не сомневаюсь, что вьетнамцы и к нам обращались, но, своя рубашка... На свою модернизацию мощностей не хватает
      Piramidon
      1. svp67 Сегодня, 15:55
        Цитата: Piramidon
        На свою модернизацию мощностей не хватает

        Не мощностей, а ДЕНЕГ. С мощностями для наших ВС - все норм, даже с запасом, в плане модернизации техники для Сухопутных Войск. Денег - НЕТ, верней их очень мало
        svp67
    4. просто экспл Сегодня, 18:48
      тут дело не в массе , у них и Т-72 и Т-90 есть , у них с деньгами проблема .
      они берут и современное , но бюджетное (су-30 , но модификация далеко не самая совершенная , Т-90, но не СМ) так и старое модерят , ибо Китай рядом и Китай начал буреть .
      просто экспл
  2. Altona Сегодня, 14:44
    Для их условий местности и квалификации их механиков такой танк наверное в самый раз. Приходит парнишка в армию, а тут танк, чуть посложнее твоего мотоцикла.
    Altona
    1. роман66 Сегодня, 14:49
      а так как они маленькие - можно натолкать их в танк много и получается тяжелая БМП
      роман66
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:57
      При этом вполне по-видимому отвечает условиям местного ТВД и технологическому общему уровню соседей (за исключением Китая ) Поэтому - вполне прагматичное решение , учитывая , что после модернизации это значительно превосходящая исходную модель боевая машина
      КВУ-НСвД
  3. Лексус Сегодня, 14:49
    Т-54М3 очень похож на румынский TR-85M1 «Bizonul»
    Лексус
    1. Geisenberg Сегодня, 15:17
      Цитата: Лексус
      Т-54М3 очень похож на румынский TR-85M1 «Bizonul»


      Это не 54ка ... шестикатковое шасси ...
      Geisenberg
      1. svp67 Сегодня, 15:43
        Цитата: Geisenberg
        Это не 54ка ... шестикатковое шасси ...

        Нет это 54/55, но РУМЫНСКАЯ....Им же надо было как то возросший вес компенсировать
        svp67
    2. svp67 Сегодня, 15:42
      Цитата: Лексус
      Т-54М3 очень похож на румынский TR-85M1 «Bizonul»

      Так, что там, что там израильтяне отметились
      svp67
  4. Naputeon Bonaput Сегодня, 15:00
    Может было бы проще в тяжелые БМП переделать?
    Naputeon Bonaput
    1. CentDo Сегодня, 15:18
      Можно пояснить, каким образом вы хотите просто переделать Т-54 в тяжелую БМП?
      CentDo
      1. marlin1203 Сегодня, 15:34
        Т54 с легкобронированным прицепом, что непонятного? laughing
        marlin1203
      2. Per se. Сегодня, 17:56
        Цитата: CentDo
        каким образом вы хотите просто переделать Т-54 в тяжелую БМП?
        В тяжёлую БМП нет смысла, а в тяжёлые БТР израильтяне переделывали трофейные Т-54/Т-55. На фото БТР "Ахзарит" (вид с кормы).
        Per se.
  5. Geisenberg Сегодня, 15:15
    Хорошая машина. Ей еще ходить и ходить. Если они смогут наладить модернизацию эти танки то еще лет 20 прослужат, а то и больше.
    Geisenberg
  6. Zubr Сегодня, 16:09
    Ну новость неплохая, значит наши машины ещё годятся для выполнения задач. Ну Хотя бы дали сравнительные характеристики, по защищённости и новым характеристикам. А то размазали по тарелке. Поподробнее будьте любезны... smile
    Zubr
  7. san4es Сегодня, 16:13
    Благодаря сравнительно невысокой стоимости и простоте конструкции советские Т-54/55 массово экспортировались союзникам и производились по лицензии в других странах
    soldier
    san4es
  8. Горный стрелок Сегодня, 16:13
    Какой же фантастической надежности эта техника! Танк - он и есть танк. Много чего можно с ним делать.
    Достойный потомок тридцатьчетверки...
    Горный стрелок
    1. федоров Сегодня, 17:36
      Перед ним был Т-44 Выпустили штук 800 по пямяти. Двигло впоперек, торсиоы. Вещь - апарат.
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      федоров
  9. федоров Сегодня, 16:36
    Когда учился, рядом взвод вьетнамцев бегал. С песней в столовку, в свободное время по магазинам. С одной стороны - фанаты, с другой редкостные дятлы. Нам было пофиг, а они в шапках-ушанках. Но Родине были преданны.
    Это ж как нашим конструкторам было постараться, что до сих пор модернезационный потенциал есть. Молодцы Мужики.
    федоров
  10. ваняватный Сегодня, 17:29
    Танки Т-54М3 (слева) и Т-54 (справа). laughing а я голову ломал
    ваняватный
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