Секретная «Легенда»: как наш ВМФ взял под контроль мировой океан

Одной из причин отступления Красной Армии в начале Великой Отечественной войны стало отсутствие адекватной и качественной военной разведки, связи и управления войсками. Проще говоря, Гитлер застал нас врасплох. Но уроки были выучены довольно быстро: при составлении списка необходимых систем для поставок по Ленд-лизу, военное руководство СССР уделило особое внимание повышению качества управления войсками. От союзников Красная Армия получила сотни тысяч телефонных аппаратов, миллионы километров кабелей, радиостанции разной мощности и тысячи радаров.



Успешное ведение боевых действий в наши дни невозможно без быстрой и точной развединформации и надежной защищенной связи. Примеры последних войн (Ирак, Югославия, Ливия) только подтверждают этот факт. Агрессоры, в лице США и НАТО, формируют над зоной боевых действий некий "информационный купол", где контролируют любые переговоры и перемещения своих противников.



В 70-е годы СССР начал создание системы глобальной спутниковой морской космической разведки и целеуказания "Легенда". Ее важность для отечественного флота было сложно переоценить.











