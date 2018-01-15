18:47 15 января

Секретная «Легенда»: как наш ВМФ взял под контроль мировой океан

Одной из причин отступления Красной Армии в начале Великой Отечественной войны стало отсутствие адекватной и качественной военной разведки, связи и управления войсками. Проще говоря, Гитлер застал нас врасплох. Но уроки были выучены довольно быстро: при составлении списка необходимых систем для поставок по Ленд-лизу, военное руководство СССР уделило особое внимание повышению качества управления войсками. От союзников Красная Армия получила сотни тысяч телефонных аппаратов, миллионы километров кабелей, радиостанции разной мощности и тысячи радаров.

Успешное ведение боевых действий в наши дни невозможно без быстрой и точной развединформации и надежной защищенной связи. Примеры последних войн (Ирак, Югославия, Ливия) только подтверждают этот факт. Агрессоры, в лице США и НАТО, формируют над зоной боевых действий некий "информационный купол", где контролируют любые переговоры и перемещения своих противников.

В 70-е годы СССР начал создание системы глобальной спутниковой морской космической разведки и целеуказания "Легенда". Ее важность для отечественного флота было сложно переоценить.




8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Комментарий был удален.
  2. zxc15682 Сегодня, 15:29
    Не это реально гон..Запускать атомные батарейки в атмосферу в промышленных маштабах ну это додуматся надо am
    zxc15682
  3. Лексус Сегодня, 15:32
    Серьёзнейшие наработки были получены по этой работе. good
    Лексус
Картина дня