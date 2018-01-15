Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые коалицией США «силы безопасности границы» в Сирии

Сейчас Америка возле наших границ создаёт террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество, это их дело. Но мы этого не позволим

Операция в приграничном с Турцией сирийском районе Африн может начаться в любую минуту