Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые коалицией США «силы безопасности границы» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые США «силы безопасности границы» в Сирии, поскольку они угрожают турецкой национальной безопасности.
Кроме того, как сообщает Anadolu, Эрдоган объявил о завершении подготовки к новой антитеррористической операции в Сирии.
Накануне стало известно, что коалиция создает в Сирии "силы безопасности границы" для охраны подконтрольной ей зоны. Цель — подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом 15 тысяч будут из "Сирийских демократических сил" (СДС).
Анкара, в свою очередь, обвинила Вашингтон в создании «террористической армии» на территории Сирии.
Сейчас Америка возле наших границ создаёт террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество, это их дело. Но мы этого не позволим— цитирует РИА Новости Эрдогана.
Кроме того, как сообщает Anadolu, Эрдоган объявил о завершении подготовки к новой антитеррористической операции в Сирии.
Операция в приграничном с Турцией сирийском районе Африн может начаться в любую минуту— заявил Эрдоган.
Накануне стало известно, что коалиция создает в Сирии "силы безопасности границы" для охраны подконтрольной ей зоны. Цель — подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом 15 тысяч будут из "Сирийских демократических сил" (СДС).
Анкара, в свою очередь, обвинила Вашингтон в создании «террористической армии» на территории Сирии.
Использованы фотографии: https://apral.ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти