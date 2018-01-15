18:52 15 января

Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые коалицией США «силы безопасности границы» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые США «силы безопасности границы» в Сирии, поскольку они угрожают турецкой национальной безопасности.

Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые коалицией США «силы безопасности границы» в Сирии


Сейчас Америка возле наших границ создаёт террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество, это их дело. Но мы этого не позволим
— цитирует РИА Новости Эрдогана.


Кроме того, как сообщает Anadolu, Эрдоган объявил о завершении подготовки к новой антитеррористической операции в Сирии.

Операция в приграничном с Турцией сирийском районе Африн может начаться в любую минуту
— заявил Эрдоган.

Накануне стало известно, что коалиция создает в Сирии "силы безопасности границы" для охраны подконтрольной ей зоны. Цель — подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом 15 тысяч будут из "Сирийских демократических сил" (СДС).

Анкара, в свою очередь, обвинила Вашингтон в создании «террористической армии» на территории Сирии.

Использованы фотографии: https://apral.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 88

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  1. gukoyan Сегодня, 15:22
    Посмотрим что будет дальше, говорить каждый может, в вот сделать единицы...
    gukoyan
    1. Logall Сегодня, 15:28
      Ну дык и эрдоган один, в своём экземпляре... Уже Непонятно, чего от него ожидать.
      Logall
      1. Идущий Сегодня, 15:41
        Александр , добрый день! hi там , к сожалению , никто не знает , что будет дальше.
        Идущий
        1. MoJloT Сегодня, 15:56
          12) Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного.
          18) И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!
          19) И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий вспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его.
          Новый завет. Апокалипсис гл. 16.
          MoJloT
          1. хрыч Сегодня, 17:01
            Паисий Святогорец (коего греки считают пророком) прославился толкованием пророчеств Косьмы Этолийского и Апокалипсиса. Сей текст, расшифровывает, как переправу через Ефрат, осушенный плотиной 200-т миллионной китайской армией. А распад города ... Стамбула на три части расшифровывает, как треть турок падет, треть будет изгнана, треть примет христианство.
            хрыч
            1. MoJloT Сегодня, 17:03
              Спасибо очень интересно, но это малый отрывок привел специально, кому будет интересно почитает а выкладывать тут все глупо.
              MoJloT
            2. dzvero Сегодня, 17:39
              А может про Иерусалим (тоже великий город)? Как Берлин в свое время? Вот умора будет от такой расшифровки smile
              dzvero
      2. Vlad.by Сегодня, 16:22
        Может и непонятно, но посыл ясен - мне не нравится, у меня на границе толпа диких - задушу!
        Примерно так себя с США и их выкормышами и надо вести. Один раз озвучить предупреждение и... выжигать каленым железом. Тем более, что все происходит на территории независимого государства и США там делать нечего и никто их не звал.
        Заткнутся и проглотят.
        Vlad.by
        1. Идущий Сегодня, 16:27
          Да все вроде правильно , только и Эрдогану нечего делать на территории Сирии.
          Идущий
          1. Ююка Сегодня, 17:46
            Цитата: Идущий
            Да все вроде правильно , только и Эрдогану нечего делать на территории Сирии.


            в настоящее время он наиболее договороспособен, в отличие от американцев. Американцы вообще не в теме на Востоке! Если их уйдут оттуда, Россия сможет всех посадить за стол переговоров. Война там никому из главных игроков - Турции, Ирану - не нужна. Тем более создание Курдистана им кость в горле, поэтому для них главное на сегодня придушить всех врагов, угрожающих стабильности их режимов. Ну, а потом... Восток дело тонкое... Всем надо будет передохнуть, осмотреться, и продолжить вооружаться, глядя на соседа feel
            Ююка
            1. Идущий Сегодня, 18:09
              Да , если США уйдет там все сядут за стол переговоров , а Курдистан создавать не будут , может только автономии , но только не в Турции.
              Идущий
          2. Владимир16 Сегодня, 17:47
            Цитата: Идущий
            ...только и Эрдогану нечего делать на территории Сирии.

            Эта территория была турецкой всего сто лет назад. Это их граница в настоящий момент. Матрасы создают силы которые являются реальной угрозой территориальной цклостности Турции. Асад курит бамбук и не может помешать данному процессу. Что остается делать туркам?
            А вот матрасы там точно лишние.
            Владимир16
            1. Идущий Сегодня, 18:07
              Сто лет назад Польша была в составе России и не только , что теперь будем кроить по новой? Опасный это процесс.
              Идущий
        2. Кент0001 Сегодня, 18:27
          Вот бы нам так! А?
          Кент0001
      3. хрыч Сегодня, 16:55
        Цитата: Logall
        Уже Непонятно, чего от него ожидать.

        Как ни странно звучит, но он открытый и предсказуемый человек, по крайней мере после покушения. Его эмоциональные заявления и есть проявление неподдельных эмоций и они предсказуемы. Если американцы и курды делают такие провокации, то какой реакции они ожидают. Вот ВВП непредсказуем, т.к. не ведется на провокации и не показывает эмоций, но так или иначе его правление будет признано Золотым Веком России (не предвыборный пасквиль, а мое мнение laughing )
        хрыч
        1. zoolu350 Сегодня, 17:25
          Цитата: хрыч
          Вот ВВП непредсказуем, т.к. не ведется на провокации и не показывает эмоций, но так или иначе его правление будет признано Золотым Веком России (не предвыборный пасквиль, а мое мнение laughing )

          Ага, особенно участие в зимней олимпиаде 2018г. Хотя для олигархов РФ его правление может и будет золотым веком, как время Екатерины 2 для дворян.
          zoolu350
          1. Ююка Сегодня, 17:52
            Цитата: zoolu350
            Цитата: хрыч
            Вот ВВП непредсказуем, т.к. не ведется на провокации и не показывает эмоций, но так или иначе его правление будет признано Золотым Веком России (не предвыборный пасквиль, а мое мнение laughing )

            Ага, особенно участие в зимней олимпиаде 2018г. Хотя для олигархов РФ его правление может и будет золотым веком, как время Екатерины 2 для дворян.


            Да кто там помнит о жертвах спустя десятилетия?? Смотрят на то, какая страна осталась после правления царя, султана, генсека, президента... А простой народ никогда не жил припеваючи... Вот спокойно - да, были периоды. Но пахать ему приходилось во все времена... hi
            Ююка
            1. Владимир16 Сегодня, 17:59
              Цитата: zoolu350
              Ага, особенно участие в зимней олимпиаде 2018г.

              За забейте болт на Олимпиаду.
              Что Вы плачете как баба. Много Олимпийских чемпионов Вы помните? Тоже мне событие!
              Игры в Сочи имели значение для нас. ЧМ 2018 имеет значение. Так как на эти мероприятия приезжают люди из других стран и самое главное, что едет трансляция которую смотрят миллиарды!!! Это реклама нашей с Вами страны, Демонстрация всем этим миллиардам величия нашей Родины.

              А игры в Корее - проблема корейцев.
              Владимир16
              1. zoolu350 Сегодня, 18:25
                То есть то что некие русскоговорящие спортсмены будут участвовать в робах и под тряпками, которые установили хозяева ФРС, МОК и ВАДА это проблема корейцев, не "реклама" страны и эти трансляции не будут смотреть миллиарды, которые и увидят "величие" РФ?
                zoolu350
            2. zoolu350 Сегодня, 18:26
              И какая же страна останется (если останется) после правления олигархата РФ?
              zoolu350
          2. Кент0001 Сегодня, 18:28
            Крутое сравнение и наверное верное...
            Кент0001
    2. Chertt Сегодня, 15:32
      Цитата: gukoyan
      в вот сделать единицы...

      Как говорится "не спугни"..Вооруженный, даже ограниченный, конфликт между двумя (предположительно) сильнейшими армиями НАТО , это просто песня для России
      Chertt
      1. marlin1203 Сегодня, 15:36
        Султан-балабол... должность такая laughing
        marlin1203
      2. NEOZ Сегодня, 15:40
        во сколько одна сильнейшая армия больше/меньше другой?
        NEOZ
        1. Chertt Сегодня, 16:02
          Цитата: NEOZ
          во сколько одна сильнейшая армия больше/меньше другой?

          А вы думаете, что армии США и Турции, как в компьютерной игре, сойдутся на одном поле и устроят рубилово wink
          Конфликт, если он и будет, произойдет "по доверенности", как это любят США, для чего и готовят
          «силы безопасности границы»
          Chertt
          1. NEOZ Сегодня, 16:48
            Вооруженный, даже ограниченный, конфликт между двумя (предположительно) сильнейшими армиями НАТО
            NEOZ
          2. dzvero Сегодня, 17:44
            "сил безопасности границы" без американской поддержки турки сметут на раз. Прямого столкновения скорее всего не будет, но "чем Черт не шутит" wink
            dzvero
            1. Morozyaka Сегодня, 18:49
              Ну про "на раз" я бы не стал так торопиться. Во время "щита эфрата" потери у турков были существенные, а успехов, мягко говоря, не много
              Morozyaka
    3. сибиралт Сегодня, 15:38
      Эрдогану тоже в Сирии тоже делать нечего, а он туда опять танки направил.
      сибиралт
    4. svp67 Сегодня, 15:38
      Цитата: gukoyan
      Посмотрим что будет дальше, говорить каждый может, в вот сделать единицы...

      Лично я запасаюсь чипсами и попкорном и ставлю на ЭРДОГАНА, ему не надо и стрелять там, достаточно "веско" пригрозить...и США могут отступить.
      svp67
      1. Идущий Сегодня, 15:47
        США думали и понимали , что стоит им прикрикнуть и все будут подчиняться , а что делать в противном случае , они просто не знают , я тоже ставлю на Эрдогана. yes
        Идущий
        1. svp67 Сегодня, 15:49
          Цитата: Идущий
          США думали и понимали

          Слишком далеко США забрались от дома, а Эрдоган, он вот он - за ближайшей горой
          svp67
          1. Идущий Сегодня, 15:50
            Слишком далеко США забрались от дома


            И размазались по всему миру.
            Идущий
            1. svp67 Сегодня, 15:51
              Цитата: Идущий
              И размазались по всему миру.

              И мало того имеют ОЧЕНЬ растянутые и уязвимые коммуникации...
              svp67
              1. Идущий Сегодня, 15:53
                А иногда зависят от тех кому угрожают , в общем заигрались.
                Идущий
                1. svp67 Сегодня, 15:57
                  Цитата: Идущий
                  в общем заигрались.

                  Еще нет, но ОЧЕНЬ близки к этому
                  svp67
                  1. Идущий Сегодня, 16:09
                    Им надо помочь найти выход с сохранением морды лица иначе могут наделать бед.
                    Идущий
                    1. svp67 Сегодня, 16:20
                      Цитата: Идущий
                      Им надо помочь найти выход с сохранением морды лица иначе могут наделать бед.

                      Если позволить их "сохранить лицо", то они не остановятся. Надо, что бы ушли полностью "облажавшиеся", как после Вьетнама.
                      svp67
                    2. demo Сегодня, 16:52
                      Не надо им помогать выйти из тупика. Надо помогать дальше в тупик влазить. Чтобы выход только один - бойня. Между турками и амерами. И пусть Греция подключается с Болгарией.
                      Вот это и есть классный результат.
                      demo
                      1. Идущий Сегодня, 16:57
                        Вы думаете это пройдет мимо нас , втянут и мало никому не покажется.
                        Идущий
          2. БВС Сегодня, 15:51
            И что США останавливали расстояния и океаны?
            БВС
            1. svp67 Сегодня, 15:52
              Цитата: БВС
              И что США останавливали расстояния и океаны?

              Иногда даже очень...вон высадку во Францию, сколько лет откладывали...
              svp67
              1. БВС Сегодня, 16:14
                И все же высадились и во Франции, и в Италии. А откладывали скорее всего, что не торопились. То есть высадились тогда, когда посчитали нужным - стратегия однако.
                БВС
                1. svp67 Сегодня, 16:21
                  Цитата: БВС
                  А откладывали скорее всего, что не торопились.

                  Нет, подсчитывали убытки и выгоды. Когда последние стали выше, тогда и двинулись. Но можно же и баланс для них оставлять "отрицательным"
                  svp67
                  1. БВС Сегодня, 16:27
                    Что бы баланс для них оставлять "отрицательным", нужно обладать большим чем у них военным бюджетом. А на сегодняшний день их военный бюджет кратно выше всех. Пугать их всякими "альтернативными" угрозами малопродуктивно, ведь сила давит все равно - рано или поздно.
                    БВС
                    1. svp67 Сегодня, 16:29
                      Цитата: БВС
                      Что бы баланс для них оставлять "отрицательным", нужно обладать большим чем у них военным бюджетом.

                      Чем хорошо военное дело, так тем, что это правило работает не всегда и этому есть много доказательств.
                      svp67
                      1. Идущий Сегодня, 16:58
                        "Воюют не числом , а умением" и таких примеров много.
                        Идущий
                      2. Ююка Сегодня, 17:59
                        Цитата: svp67
                        Цитата: БВС
                        Что бы баланс для них оставлять "отрицательным", нужно обладать большим чем у них военным бюджетом.

                        Чем хорошо военное дело, так тем, что это правило работает не всегда и этому есть много доказательств.


                        Это правило, я бы сказал, вообще не работает. Иногда, просто наличие и демонстрация некоторых военных достижений может противника удержать от агрессии
                        Ююка
            2. Esoteric Сегодня, 16:59
              Цитата: БВС
              И что США останавливали расстояния и океаны?

              Их всегда останавливала возможность получить по соплям", неотвратимость ответного удара по территории США. Это показало и пикирование над эсминцами в Чёрном море, и совместные встречи с нашими самолётами в небе...и даже "дерзкий ответ" КНДР. России следует сделать заявление, что ВКС и САА не останутся в стороне...
              Esoteric
        2. zoolu350 Сегодня, 17:31
          Я тоже ставлю на Эрдогана. По курдской проблеме он спокойно с Ираном, Ираком и Асадом договорится.
          zoolu350
      2. Vlad.by Сегодня, 16:24
        Вот пусть и грозит. С ним самим разберутся чуть позже.
        Vlad.by
    5. To be or not to be Сегодня, 15:59
      1. Это как в компании хулиганов..перед дракой.. Маленький вырывается вперед и заводит .зная что за ним за углом большие мальчики стоят.. Они и решат итог драки.
      Только кто эти большие мальчики??
      2.Или у Ким Чен Ын научился ..слишком показные занятия красноречия и их итоги были показательны
      To be or not to be
    6. Rusland Сегодня, 18:43
      Вполне могут, что для турок, что для американцев это расходный материал.
      Rusland
  2. MoJloT Сегодня, 15:23
    Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые коалицией США

    Так Турки вроде тоже в коалиции, но в любом случае, чем больше сделает Турецкая армия, тем меньше вопросов к САА.
    MoJloT
    1. ASed Сегодня, 17:04
      Как Вам такой сценарий: Уволят Турков из НАТО, и чтоб не трендели уделают как Ливию...
      ASed
      1. ASed Сегодня, 17:05
        Они уже весь ЕС достали.
        ASed
      2. Seal Сегодня, 17:24
        Уволят из НАТЫ - срочно примем в ОДКБ.
        Seal
  3. Now we are free Сегодня, 15:24
    Рэджепчик, родненький когда ты уже накажешь двуличных американцев за их поддержку "Курдов" (а соответственно) топящих за развал Турции?..
    Now we are free
  4. Denis Obukhov Сегодня, 15:26
    Слова не мальчика , но мужа ... Гони их сц. тряпкой оттуда , Таиф .
    Denis Obukhov
    1. Piramidon Сегодня, 15:39
      Цитата: Denis Obukhov
      Слова не мальчика , но мужа ... Гони их сц. тряпкой оттуда , Таиф .

      На протяжение многих веков Порта, Османская империя, Турция никогда не была другом России. Только постоянным ВРАГОМ. Так что не нужно надеяться, на какие то изменения.
      Piramidon
  5. Denis Obukhov Сегодня, 15:27
    В данном случае надо поддержать турецких не совсем товарищей
    Denis Obukhov
    1. Esoteric Сегодня, 17:01
      Цитата: Denis Obukhov
      В данном случае надо поддержать турецких не совсем товарищей

      Враг моего врага - мой друг... yes
      Esoteric
  6. Denis Obukhov Сегодня, 15:29
    Ну все! теперь Эрдоган станет не демократическим кровавым тираном, который "должен уйти"! :D
    Denis Obukhov
  7. Лексус Сегодня, 15:30
    Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые коалицией США «силы безопасности границы» в Сирии

    Вполне может.
    Лексус
  8. изя топ Сегодня, 15:32
    эдик,так с додиком может гутарить только ын-рокетмен.а ты рылом не вышел-дядя Володя в тебе сомнение имеет
    изя топ
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:37
      Изя hi -Ыну можно доверить руководство обьедененной Кореи! good А турку вообще веры нету -кинет нас запросто, как только сраку ему хоть чуток опалит! !! sad
      Геркулесыч
  9. Геркулесыч Сегодня, 15:35
    Ну так и унечтожай, за язык не тянули, сказал -сделай! Или дальше бла бла бла дело не идет? fool
    Геркулесыч
  10. Симон Сегодня, 15:37
    Ну, вот, Анкара влазит в войну со штатами. Думаю, что надо поддержать турков в этом деле и хорошо бы оружием, чтоб они поднимали наш ВПК. wink
    Симон
    1. ventel Сегодня, 16:59
      Эрдоган наверное забыл историю что стало с Османской иперией . А ведь могут еще раз поделить.
      ventel
  11. Egorovich Сегодня, 15:40
    Реакция Турции, на этот матрасный выпендреж, вполне ожидаема. Точно так же будут реагировать и Сирия с Ираком. Курды скорее всего побегут к России и будут договариваться.
    Egorovich
    1. Идущий Сегодня, 15:48
      На сколько я знаю , переговоры идут и очень интенсивно.
      Идущий
      1. Egorovich Сегодня, 15:54
        Идут то идут, но не со всеми курдами, а только с небольшой частью. У них там свои терки, да еще и арабы возмущаются курдами. Без России вряд ли обойдется.
        Egorovich
  12. мерцание Сегодня, 15:42
    Для Пентагона подобные заявления Эрдогана лишь возможность еще сильнее приручить курдов.
    мерцание
  13. Симон Сегодня, 15:43
    Цитата: MoJloT
    Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые коалицией США

    Так Турки вроде тоже в коалиции, но в любом случае, чем больше сделает Турецкая армия, тем меньше вопросов к САА.

    Друзья! Я тут по думал, так это получается натовская война! recourse Война между натовскими членами?! Интересно, а что получится? request what Наверно нужно поставить ставки wink
    Симон
    1. iaroslav.mudryi Сегодня, 17:16
      Цитата: Симон
      Друзья! Я тут по думал, так это получается натовская война! recourse Война между натовскими членами?! Интересно, а что получится? request what Наверно нужно поставить ставки wink

      Ну так, ничего нового, страны НАТО уже воевали друг с другом. Лето 1974 года, Республика Кипр, 4 страны НАТО: Греция и Турция вели прямые боестолкновения, а США и Великобритания участвовали опосредованно, если коротко "....Авиация США перехватывала греческие самолёты, которые летели в сторону конфликта."
      "......Великобритания обязалась помогать подданным других европейских стран, так же как и американцам в эвакуации с острова....." У британцев на Кипре до сих пор 2 военные базы: в Акротири возле Лимассола (авиабаза) и Декелья возле Ларнаки, а также радары на горе Олимпус в Троодосе. Итог операции "Атилла" известен - остров разделен, 200тыс. греков-киприотов беженцы, покинутый город-призрак Фамагуста (60тыс.), около 7тыс. погибших и пропавших без вести гражданских и так далее.
      Потери вооружённых сил:
      Греки-киприоты: 309 погибло, 909 пропало без вести, 1141 ранен. 12 танков, 7 БТР, 47 орудий (в основном брошено).
      Греция: 88 погибло, 83 пропало без вести, 148 ранено.
      Турки-киприоты: 70 погибло, ? пропало без вести, ? ранено.
      Турция: 498 погибло, 1200 ранено. 26 танков, 4 БТР, 24 орудия, 1 эсминец.
      Если подробно, то здесь (кстати, ВМФ СССР не мог остаться в стороне в том конфликте):
      http://alerozin.narod.ru/cypr.htm
      https://www.kiprinform.com/stories_of_cyprus/kipr
      -1974-god-istoriya-voennogo-konflikta/
      https://sassik.livejournal.com/247069.html (много фото)
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Турецкое_вторжение_
      на_Кипр
      iaroslav.mudryi
      1. Seal Сегодня, 17:46
        Тут сложнее. Формально Греция, которая находилась под руководством так называемых "черных полковников" на то время приостанавливала свое членство в НАТО (или в ее военной организации,оставаясь в политической - на память не помню, а искать лень).
        И следует учитывать, что часть греки сражались не только с турками, но и между собой. Особенно вначале, когда турки ещё не начали высаживаться. Часть киприотов- греков пала в сражениях с греко-греками, а часть греко-греков, соответственно, пала в боях с киприото-греками. Напомню, что греческие войска "черных полковников" высадились на остров высадились на остров раньше турок и оказали поддержку кипрской хунте, которая свергла законного главу Кипра Президента Архиепископа Макариоса III и взяла курс на вхождение острова в состав Греции.
        Но Макариосу удалось бежать, а верные ему части оказали сопротивление как путчистам, так и прибывшим им на помощь греческим войскам.
        А затем на остров начали высаживаться турки.
        Seal
        1. iaroslav.mudryi Сегодня, 18:42
          Все верно, коллега. В своем предыдущем посте, я делал упор на свершившийся факт прямого боестолкновения стран НАТО, который был в истории, независимо какие причины привели к этому.
          (повторю ссылку http://alerozin.narod.ru/cypr.htm), где подробно по предпосылкам, перевороту "чёрных полковников" в Греции и по перевороту на Кипре (ЭОКА и ЭОКА-2 здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/ЭОКА). А Макариос III, по-прежнему на Кипре очень почитаемая фигура, возле его гробницы на горе Трони рядом со знаменитым монастырем Киккос - пост №1 под охраной кипрской гвардии.
          iaroslav.mudryi
    2. Юрий_999 Сегодня, 18:28
      "Селедочные войны" - Великобритания против Исландии.
      Юрий_999
  14. Галеон Сегодня, 16:03
    Реджепчик, вся твоя дурь тебе в помощь: руби их в песи, круши в хузары, - молодец!
    Галеон
  15. Zaurbek Сегодня, 16:06
    Я бы с интересом посмотрел...
    Zaurbek
  16. Zaurbek Сегодня, 16:07
    Эрдоган сам не помрет...
    Zaurbek
  17. Стрелецкос Сегодня, 16:11
    Так он турок или натовец?
    Опустят Эрдогана, не иначе
    Стрелецкос
  18. Балу Сегодня, 17:00
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые США «силы безопасности границы» в Сирии, поскольку они угрожают турецкой национальной безопасности.

    Врет. yes Никого он там уничтожать не будет. Тихо подвинется и все. Он не этот крутой северокорейский пацан, никак не могу запомнить имя. Вот он америкашкам отлуп дал fellow , заставил себя бояться и считаться с собой drinks .
    А какой ловкий ход с олимпиадой, в которой будет участвовать, как выясняется, только ансамбль песни и пляски. laughing
    А Эрдоган будет долго еще ло-ло-локать, мотив то ясен:
    Балу
  19. Служу_отечеству Сегодня, 17:08
    Турцию в ЕС уже не ждут... Это факт! С такими заявлениями недалеко и до исключение из НАТО дошагать... Как же так получается, гегемон сказал - это новая оппозиция, а сателлит - террористическая армия! Т-щ Эрдоган верным курсом идете к озарению))))
    Служу_отечеству
  20. Seal Сегодня, 17:33
    Цитата: Piramidon
    На протяжение многих веков Порта, Османская империя, Турция никогда не была другом России. Только постоянным ВРАГОМ. Так что не нужно надеяться, на какие то изменения.

    Историю не надо было прогуливать. Глядишь - были бы знания. В порядке ликбеза (который раз, а они все равно плодятся).
    У нас было всяко. Были войны. Но нужно учитывать, что из 12 русско-турецких войн..
    1568—1570 годы – инициаторы турки.
    1672—1681 годы – инициаторы мы.
    1686—1700 годы – инициаторы мы.
    1710—1713 годы – инициаторы мы.
    1735—1739 годы – инициаторы мы.
    1768—1774 годы – инициаторы турки.
    1787—1791 годы – инициаторы турки.
    1806—1812 годы – инициаторы мы.
    1828—1829 годы – инициаторы мы.
    Крымская война (1853—1856) - и тут инициаторы больше мы, чем турки.
    1877—1878 годы – инициаторы мы.
    Первая Мировая – в неё Турцию втащили за уши немцы, которым помогали сами знаете кто. Причем санкционировал рейд к нашим берегам лично Энвер Паша, без уведомления вышестоящих инстанций. И то формально войны объявили мы Турции, а не наоборот.
    А октябрь 17 года не случился бы, если бы Турция осталась нейтральной и мы могли бы получать помощь союзников в черноморские порты. Людендорф после войны говорил, что если бы нам не удалось втянуть в войну Турцию - Германия не продержалась бы и до 1916 года.
    Но в любом случае в наших войнах ни мы, ни турки не позволяли себе таких подлостей, какую например сделал шведский король Карл XII после своей победы в битве при Фрауштадте в феврале 1706 года. В битве при Фрауштадте обнаружилась непонятная, истинно звериная жестокость шведов именно относительно русских. Ведь в этой сборной армии саксонского генерала Шуленбурга, были и саксонцы, и поляки, и даже французы, и, наконец, русские. После своей победы (3 февраля 1706 г.) шведская армия брала в плен всех, кто не был убит и не успел бежать. Всех, кроме русских! "Россияне також многие побиты, а которые из солдат взяты были в полон, и с теми неприятель зело немилосердно поступил, по выданному об них прежде королевскому указу, дабы им пардона не давать, и ругателски положа человека по 2 и по 3 один на другого кололи их копьями и багинетами. Таким варварским способом шведы истребили 4 тыс. обезоруженных русских пленных после боя”.

    И войны турки не начинали, как немцы 22.06.1941 года без объявления. Турция всегда заранее по всем правилам объявляла войну и только где-то через пол-года начинала боевые действия.
    Но было и сотрудничество.
    Было время, когда султан защищал Россию. Так, например, в 1621 году султан послал "кровавую саблю" польскому королю Сигизмунду, требуя целования ее в знак отказа на притязаний на Москву. «Не ходи на московского, ибо он друг великий» (Вести-куранты. Приложение 1. 1600-1631 гг. М. :Наука, 1982).
    В 1798-1799 наши объединенные под командованием Ф.Ф.Ушакова эскадры (русская и турецкая) громили французов в Средиземном море, освобождали острова Корфу, Мальта и т.д.

    Было время, когда мы (1833 год) высаживали экспедиционный корпус на берега Босфора для защиты турецкой столицы от наступавших на неё войск восставшего против Султана Египетского паши. И Паша не стал искушать судьбу - повернул свои войска назад.

    В 1920 году за 10 миллионов рублей золотом Ататюрк сдал молодой Советской республике Азербайджан со всеми его неповрежденными нефтепромыслами.

    В 1941 и 1942 году Турция устояла перед угрозами Гитлера и Муссолини и НЕ ОТКРЫЛА свои проливы для прохода военных кораблей Италии и Германии (Германия могла перебросить новейшие подводные лодки) в Черное море. Пришлось Гитлеру и Муссолини тащить всякую мелочь по железной дороге в разобранном виде либо справлять по Дунаю.
    Seal
  21. Комментарий был удален.
  22. Волька Сегодня, 17:53
    однако блефует эрдогаша, ничего не будет, нашим ВКС придется валить гадов
    Волька
  23. Livonetc Сегодня, 17:58
    Цитата: мерцание
    Для Пентагона подобные заявления Эрдогана лишь возможность еще сильнее приручить курдов.

    Ага.
    Начнут массовые поставки примочек для снятия последствий турецких люлей.
    Livonetc
  24. Kisso4kin Сегодня, 18:36
    Надеюсь не треп))) Эрдоган, !!!
    Kisso4kin
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