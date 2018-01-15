Минобороны Великобритании сообщило о перехвате российских самолётов

Операция продолжается, это российские самолеты

Мы можем подтвердить, что самолеты "Тайфун" британских ВВС, находившиеся в повышенной готовности к вылету, были подняты в небо с базы ВВС в Лоссимуте этим утром. Это операция, которая продолжается, поэтому мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации, пока она не завершится

Британские истребители "Тайфун" подняты 15 января в воздух по тревоге с авиабазы Лоссимут в Шотландии для перехвата российских самолетов. Об этом сообщил источник в минобороны Соединенного Королевства.- сказал он.В пресс-службе британского минобороны тем временем корреспонденту ТАСС подтвердили сам факт задействования "Тайфунов", однако отказались официально подтвердить принадлежность военных самолетов, приблизившихся к воздушному пространству Великобритании.- рассказали в минобороны соединенного королевстваВ тоже время "Интерфакс" сообщает, что пара британских многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon вылетели на перехват российских стратегических ракетоносцев Ту-160.По данным журналистов, Королевские военно-воздушные силы перехватили радиопереговоры двух ракетоносцев ВКС РФ. После чего в воздух были подняты истребители и самолет-заправщик. Кроме того, британцев поддержали бельгийские истребители F-16 и французский летающий танкер С-135FR.