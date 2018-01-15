18:51 15 января

Минобороны Великобритании сообщило о перехвате российских самолётов

Британские истребители "Тайфун" подняты 15 января в воздух по тревоге с авиабазы Лоссимут в Шотландии для перехвата российских самолетов. Об этом сообщил источник в минобороны Соединенного Королевства.

Минобороны Великобритании сообщило о перехвате российских самолётов


Операция продолжается, это российские самолеты
- сказал он.


В пресс-службе британского минобороны тем временем корреспонденту ТАСС подтвердили сам факт задействования "Тайфунов", однако отказались официально подтвердить принадлежность военных самолетов, приблизившихся к воздушному пространству Великобритании.

Мы можем подтвердить, что самолеты "Тайфун" британских ВВС, находившиеся в повышенной готовности к вылету, были подняты в небо с базы ВВС в Лоссимуте этим утром. Это операция, которая продолжается, поэтому мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации, пока она не завершится
- рассказали в минобороны соединенного королевства

В тоже время "Интерфакс" сообщает, что пара британских многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon вылетели на перехват российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

По данным журналистов, Королевские военно-воздушные силы перехватили радиопереговоры двух ракетоносцев ВКС РФ. После чего в воздух были подняты истребители и самолет-заправщик. Кроме того, британцев поддержали бельгийские истребители F-16 и французский летающий танкер С-135FR.

Использованы фотографии: © REUTERS/Petros Karadjias/Pool
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Комментарии 34

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  1. Azazelo Сегодня, 16:13
    НУ и что визжать то??? Вокруг наших границ спецовые разведчики летают.
    Azazelo
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 16:21
      Потому и визжат,что с утра догнать не могут на своих аэровафлях-,,операция продолжается,,(с)
      ДЕДПИХТО
      1. Владимир16 Сегодня, 16:53
        Typhoon вылетели на перехват российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

        Один хрен догнать не смогут при реальном шухере.
        Владимир16
        1. Скифотавр Сегодня, 18:07
          Цитата: Владимир16
          Один хрен догнать не смогут при реальном шухере.

          При реальном шухере Ту-160 к ним и не приблизятся, и ловить они будут не самолёты, а крылатые ракеты типа Х-102. wink
          Скифотавр
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 18:24
            задами своими ловить будут,понты имперские,а сами давно пигмеями американскими стали.
            Ратник с пулеметом
        2. Андрей К Сегодня, 18:09
          Цитата: Владимир16
          ...Один хрен догнать не смогут при реальном шухере...

          Зато как напыщенно звучит: ПЕРЕХВАТ lol
          Как были господами с пониженной социальной ответственностью, так ими и остались no Банальные эскорт услуги обзывают громкими словами wassat
          Андрей К
    2. Зяблицев Сегодня, 16:30
      Ура! Я на стенку выше писаю.... Трамп - лох! " Леди Гамильтон, леди Гамильтон, где твой адмирал Нельсон...". Если бы не Россия - пилоты Великой Британии в полет отправлялись бы только во сне! laughing
      Зяблицев
      1. Андрей К Сегодня, 18:06
        Цитата: Зяблицев
        ...Если бы не Россия - пилоты Великой Британии в полет отправлялись бы только во сне! laughing...

        good
        Даёшь мелкобританским лёДчикам больше полётов, по поводу и без, на "перехват" и просто поглазеть laughing
        Там тазики и так через одного взлетают, а с вынужденным сопровождением любого нашего чиха, вообще ресурс оставшихся на ноль помножат wassat
        Андрей К
      2. роман66 Сегодня, 18:50
        отправлялись бы во сне и оправлялись бы во сне lol
        роман66
    3. сибиралт Сегодня, 16:37
      В штате Гавайя народ 38 минут реально прятался и спасался от летящей к ним ядерной ракеты, и что? lol
      сибиралт
    4. Chertt Сегодня, 17:58
      Сколько праздничного веселья, добавили Российские ВКС в унылую жизнь западноевропейцев. Англичане, Французы, даже Бельгийцы , все веселятся и при деле
      Chertt
    5. Starover_Z Сегодня, 18:25
      Королевские военно-воздушные силы перехватили радиопереговоры двух ракетоносцев ВКС РФ.

      А что, каналы связи открытые для всех на выделенных частотах, как для сигнала SOS ?
      Цитата: Azazelo
      НУ и что визжать то??? Вокруг наших границ спецовые разведчики летают.

      И AVACSы летают у побережья Сирии в момент атаки дронов на аэродром Хмеймим !
      Starover_Z
  2. Горный стрелок Сегодня, 16:16
    И чего такого случилось? Первый раз, что ли? laughing
    Горный стрелок
    1. kapitan92 Сегодня, 16:26
      Цитата: Горный стрелок
      И чего такого случилось? Первый раз, что ли? laughing

      Мы летим - они перехватывают, они летят - мы перехватывает. Работа такая! hi
      kapitan92
      1. Владимир16 Сегодня, 16:56
        Цитата: kapitan92
        Мы летим - они перехватывают, они летят - мы перехватывает. Работа такая! hi

        Время менять ситуацию:
        - они летят - мы перехватывает;
        - мы летим - они отхватывают. laughing
        Владимир16
  3. svp67 Сегодня, 16:17
    Королевские военно-воздушные силы перехватили радиопереговоры двух ракетоносцев ВКС РФ
    Сказочники... Иметь такую стройную систему ПВО и ссылаться на радиоперехват....
    svp67
    1. Идущий Сегодня, 16:31
      Это скорее всего журналисты , так сказать для красоты сюжета , приплели.
      Идущий
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 16:30
    Королевские военно-воздушные силы перехватили радиопереговоры двух ракетоносцев ВКС РФ.
    То есть их не радары обнаружили? а радиопереговоры ? Стелс нервно курит в сторонке laughing
    После чего в воздух были подняты истребители и самолет-заправщик.
    Видимо с целью дозаправить ТУ-160
    и французский летающий танкер С-135FR.
    По ходу конкурирующая заправка . Но русские видимо сказали , что у них с собой канистра ( ИЛ-78) request , ничего не купили и нагло проследовали дальше - чёртовы динамщики laughing
    КВУ-НСвД
  5. Pete Mitchell Сегодня, 16:30
    Ну и что? С Ту-160 это не прокатывает, поздно уже: ну и все...
    Pete Mitchell
  6. Сергей-8848 Сегодня, 16:33
    Прямо операция не меньше "Оверлорда", судя по понтам.
    Никому из лётчиков за всю службу ничего больше и не достанется, поэтому и понятны их действия.
    Сергей-8848
  7. Симон Сегодня, 16:49
    Цитата: сибиралт
    В штате Гавайя народ 38 минут реально прятался и спасался от летящей к ним ядерной ракеты, и что? lol

    Все дыры нашли, куда спрятаться, за эти минуты! Одна мать, своего ребенка в канализационный люк затолкала. Представляю, как она чугунную крышку люка моментально подняла и ребенка туда запихнула! wassat
    Симон
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 17:25
      Наверное наш фильм смотрела-радистка Кэт(Катя) с двумя киндерами в канализационный колодец сховалась,да еще с занятыми руками чугунный люк обратно умудрилась задвинуть.Вот даже наши старые фильмы матрасам помогают а они все бочку на Россию катят fool
      ДЕДПИХТО
  8. фа2998 Сегодня, 16:51
    Цитата: Сергей-8848
    Прямо операция не меньше "Оверлорда", судя по понтам.

    А интересно, все перехватчики королевских сил поднимались! Посмотришь, там нормальных ВВС НЕТ, боеспособных самолетов осталось гулькин нос. lol hi
    фа2998
  9. Геркулесыч Сегодня, 17:08
    У нас и близко нету такого количества самолетов, сколько нато перехватило только за один прошлый год! negative Может быть, они в полете клонируются? ?? belay
    Геркулесыч
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 18:27
      это украинские методы подсчетов своих перемог клонировались в Европу))
      Ратник с пулеметом
  10. MIG00001 Сегодня, 17:18
    Надо было еще авианосец срочно подымать )))))
    MIG00001
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 17:57
      В воздух?...я только ЗА wink
      ДЕДПИХТО
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 18:28
      а то у него там течь какая уже образовалась,в воздухе глядишь сольется))
      Ратник с пулеметом
  11. серж сибиряк Сегодня, 17:30
    Я ,тка понимаю,перехват-умыкнуть чужой самолёт,посадить его на свой аэродром.А эти лохи ,походу,догнать не смогли да ещё и потеряли наших. wassat hi
    серж сибиряк
  12. Naladchik Сегодня, 17:49
    Наши объявили, что догоняются до «Старого нового года».
    Французский танкер предложил на выбор 10 тонн Бургунского или Шампань.
    Наши ответили, что на форсаже только Виски.
    Бриты сопели в трубочку.
    Тогда наши на обратном пути обещали Бритам, поиграть в «Бармалеев».
    Naladchik
  13. Every Сегодня, 17:52
    Британские истребители "Тайфун" подняты 15 января в воздух по тревоге с авиабазы Лоссимут в Шотландии для перехвата российских самолетов. Об этом сообщил источник в минобороны Соединенного Королевства.

    Не совсем понял, при чем здесь перехват?
    Если наши самолеты шли мимо британии по своим делам, то их могли только сопровождать, но никак не перехватывать.
    Перехват подразумевает атаку нарушителей, но никак не банальное сопровождение.
    Every
  14. Волька Сегодня, 18:27
    так наши лебеди без истребительного прикрытия не летают, серы в цилиндрах их не заметили, значит изначально все это брехня...
    Волька
  15. Теренин Сегодня, 18:33
    Порекомендовать нашему Минобороны тоже выступить с сообщением, что да, мол летали в наглую у границ Великобритании целый день, и никакие самолеты британских ВВС нас не перехватывали. Безобразие! Вообще альянсу наплевать на простых граждан. Пусть оправдываются crying
    Теренин
  16. лысова Сегодня, 18:42
    Перехватили ТУ - 160 ?!!! - Да, вам , бы так перехватили, весь керосин через сопло, менее чем за секунду вылетел, как при диареи. Кабину бы замучались отмывать.
    лысова
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