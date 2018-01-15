18:46 15 января

Москва обвинила власти Литвы в политизации событий января 1991 года в Вильнюсе

В МИД России выразили сожаление в связи с политизацией властями Литвы трагических событий января 1991 года у Вильнюсской телебашни.

Ничего, кроме сожаления такой подход не вызывает. Мы уже не раз разъясняли нашу позицию - недопустимо и просто аморально делать политику на человеческом горе. Не говоря уже о том, что грубо искажаются факты, которые трактуются в одностороннем, выгодном Вильнюсу ключе в ущерб исторической объективности
- говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном в понедельник.

Москва обвинила власти Литвы в политизации событий января 1991 года в Вильнюсе



Отсюда вытекает и неправовой характер проводимого в литовской столице постыдного судилища по т.н. делу "13 января 1991 года", попирающего основополагающие принципы правосудия, в частности, недопустимости придания уголовному закону обратной силы. Напомним, что проходящий по данному делу полковник запаса российской армии Ю.Н.Мель по-прежнему противоправно удерживается в литовской тюрьме
- отметила Захарова.

По версии литовских властей, при попытке штурма советскими военными 13 января 1991 года телебашни и здания Комитета радио и ТВ в Вильнюсе погибли 14 человек, 31 получил тяжелые ранения, более 1000 человек получили ранения других степеней тяжести.

В судебном процессе очно участвуют два гражданина РФ - бывшие советские офицеры - проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов, который в 1991 году был начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии и арестованный в Литве гражданин РФ Юрий Мель, который, по данным прокуроров, находился в одном из советских танков во время штурма Вильнюсской телебашни. Остальные обвиняемые, их более 60 человек, находятся за границей, в основном в России.

Мель, который является жителем Калининградской области, был задержан в марте 2014 года на пограничном контрольно-пропускном посту в Панямуне на границе с Калининградской областью. Санкция на его задержание была выдана заочно еще в 2013 году, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: https://everyday.in.ua/
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Комментарии 29

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  1. Anarchist Сегодня, 16:39
    И снова целую Оперу составят из "нот протеста"...
    Нужны действия, а они словоблудием занимаются. А толку, что?
    Anarchist
    1. Шура пермский Сегодня, 16:42
      У них диведенты только и зарабатывают на русофобии,экономики и промышленности нет,зато есть упадок и потеря населения,кои едут чернорабочими по европе. Молодцы,идут правильным путем,скоро про прибалтов будут упоминания,как про инков-только в учебниках истории
      Шура пермский
      1. Anarchist Сегодня, 16:46
        Дивиденты имеет только правительство, но остальные вынуждены выезжать... А возвращаться никто не хочет! Что по руинам лазить - как в старом анекдоте...
        Anarchist
      2. 3315061 Сегодня, 16:48
        Многие погибшие во время тех событий были убиты пулями из винтовок Мосина, к тому времени давно снятыми с вооружения Советской Армии. На лицо явная провокация "лесных братьев" для разжигания антисоветской истерии.
        3315061
        1. Pirogov Сегодня, 17:46
          Цитата: 3315061
          Многие погибшие во время тех событий были убиты пулями из винтовок Мосина, к тому времени давно снятыми с вооружения Советской Армии. На лицо явная провокация "лесных братьев" для разжигания антисоветской истерии.

          С языка сняли . Вы правы на сто % .
          Pirogov
      3. майор Юрик Сегодня, 17:43
        Ну если лабасам уничтожать все напоминание советского -то работы им непочатый край! В остатке с десяток хуторов, ну и башня Гедеминаса, хотя там с поляками еще побазарить насчет неё прийдётся! yes
        майор Юрик
      4. Лопатов Сегодня, 17:44
        Цитата: Шура пермский
        У них диведенты только и зарабатывают на русофоби

        Скорее они показывают свою неимоверную трусость.
        Ибо если они уверены, что у телецентра действительно было совершено военное преступление, то первым на скамье подсудимых должен оказаться тот, кто отдавал команду- Горбачёв. А не начальник службы РАВ дивизии.
        Но Меченого они трогать бояться, можно по шапке получить и финансирования лишиться. Потому трусливо измываются в судах над теми, кто не защищён.
        Лопатов
    2. Зяблицев Сегодня, 16:54
      Что Вы хотите - объявление войны? Сейчас, Россия, пытается выйти из ситуации придуманной тандемом-Горбачев - Ельцин! А Прибалты спрятались за спину ЕС, США и оттуда тявкают разбрызгивая слюну. Экономически, при уменьшающейся постепенно доли России им становится хреновато - эту дыру в бюджете, пока, покрывают европейские друзья и хозяева из- за океана!Но жизнь то не стоит на месте! Россия, есть была и будет, а вот что будет с этими клопами - даже сами клопы не знают!
      Зяблицев
      1. Anarchist Сегодня, 17:00
        Объявить войну? Зачем? Там же страны НАТО... А вот их портами пользоваться прекратить - это здраво и действенно!
        Anarchist
        1. LSA57 Сегодня, 18:45
          Цитата: Anarchist
          А вот их портами пользоваться прекратить - это здраво и действенно!

          пока не готовы полностью отказаться. программа замещения расчитана до 2020 года. тогда практически всё пойдёт мимо них
          LSA57
      2. LSA57 Сегодня, 18:43
        Цитата: Зяблицев
        а вот что будет с этими клопами - даже сами клопы не знают!

        как и со всеми клопами, или пятно на стене, или санэпидемстанция с её спецсредствами
        LSA57
    3. сибиралт Сегодня, 16:59
      Нота МИД формальна, но вполне логична. И что, нам объявлять им войну? А вся эта русофобия больно ударит по их экономике. winked
      сибиралт
    4. Kisso4kin Сегодня, 18:30
      Согласен! Вот и проверили бы сплоченность нато...
      Kisso4kin
    5. LSA57 Сегодня, 18:40
      Цитата: Anarchist
      Нужны действия,

      осмелюсь узнать, какие именно действия?
      LSA57
  2. Alexey RA Сегодня, 16:44
    А не хотят ли литовские власти привлечь главного виновника тех событий? Того самого, который сначала всё заварил, а потом всех сдал, причитая чуть ли не в прямом эфире, мол я спал, я ничего не знал, они всё сами, я ничего не приказывал...
    Вот уж кого-кого, а его граждане России выдадут с радостью. smile
    Alexey RA
    1. LSA57 Сегодня, 18:46
      Цитата: Alexey RA
      а его граждане России выдадут с радостью.

      а вот от них он и прячется
      LSA57
  3. polpot Сегодня, 16:46
    Интересно ЦРУ как главного организатора событий пригласили или повестки кончились
    polpot
  4. Дормидонт Сегодня, 16:48
    Странно. Чего это вдруг. Ещё даже и тридцати лет не прошло
    Дормидонт
  5. loginovich Сегодня, 17:02
    В судебном процессе очно участвуют два гражданина РФ - бывшие советские офицеры - проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов, который в 1991 году был начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии и арестованный в Литве гражданин РФ Юрий Мель, который, по данным прокуроров, находился в одном из советских танков во время штурма Вильнюсской телебашни.

    ВВП своих не бросает? Или бросит?Или бывшие советские офицеры ему не свои? Другие варианты есть?
    loginovich
  6. 1536 Сегодня, 17:05
    А зачем они телецентр-то захватили? Кто им это посоветовал сделать?
    1536
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:14
      Это было первое шоу в прямом эфире в Литве -захват телебашни! lol Дальше в шоу превратилась экономика, а потом и вся Литва! fool
      Геркулесыч
    2. фа2998 Сегодня, 17:49
      Еще тов.Ленин советовал (требовал!) В первую очередь надо захватить телеграф и почту!
      Не могу точно судить правы прибалты (мало информации), но за события в Вильнюсе кто то сидит.У нас в Москве- как военный полигонов людей давят танками, то обстреливаем Государственную Думу, и куча бронетехники катается И НИКТО НЕ ВИНОВАТ! Хоть бы пару лет кому дали условно.Танки сами без приказа, ворвались в столицу, и стрельбу открыли. ЧУДЕСА! wassat hi
      фа2998
  7. Genry Сегодня, 17:10
    Прибалтов бесит, что всё чаще и внятнее начинает звучать идея восстановления России в границах международного права (ООН 1946г).
    Genry
  8. Геркулесыч Сегодня, 17:12
    Так телебашню еще не того не "десоветезировали "методом сноса? lol Они же заявили, что "наследие Советского прошлого "будет изжито, методом ликвидации belay Неадекваты, честное слово! !! fool !
    Геркулесыч
  9. изя топ Сегодня, 17:22
    да это чё winked вон ВВП уже обвиняют,что он майдан организовал recourse request bully
    изя топ
  10. Теренин Сегодня, 17:44
    Москва обвинила а МИД России выразили сожаление это, что заявление двух разных государств? Тогда можно добавить, например, что "Уренгою Литва - вааще до лампочки..." crying
    Теренин
  11. Мар.Тира Сегодня, 18:18
    Цитата: loginovich
    В судебном процессе очно участвуют два гражданина РФ - бывшие советские офицеры - проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов, который в 1991 году был начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии и арестованный в Литве гражданин РФ Юрий Мель, который, по данным прокуроров, находился в одном из советских танков во время штурма Вильнюсской телебашни.

    ВВП своих не бросает? Или бросит?Или бывшие советские офицеры ему не свои? Другие варианты есть?

    А вот это мне тоже интересно.Как гражданина России.могли захватить на КПП и после этого ни кто ни шевелится.Мало того,что ЦРУ захватывает,и Россия молчит,так сявки оказывается тоже не брезгуют это делать?Страшновато становится жить в России со своими не за бугорными взглядами.Случись чего,останешься один на один с вражеской системой.А уж как они умеют ломать,видно по Укровской власти.
    Мар.Тира
  12. samarin1969 Сегодня, 18:22
    Американцы из-за аферистов Браудера и Магницкого легко вводят санкции против ядерной Державы. ...У нас - "боятся". Очень удручающее отношение руководства РФ к Героям, и вообще, гражданам России. Политика идёт исключительно по принципу "выгодно-невыгодно". Люди честно выполняли свой долг перед СССР, правопреемником которого является РФ. Их надо защищать ультиматумами, санкциями, спецоперациями, симметричными "задержаниями".
    п.с. "Не надо быть святее Папы Римского".
    samarin1969
  13. солдатъ Сегодня, 18:38
    Вот кого надо прищучить
    И кого не жалко
    Так это - чухонцев
    солдатъ
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