Москва обвинила власти Литвы в политизации событий января 1991 года в Вильнюсе

Ничего, кроме сожаления такой подход не вызывает. Мы уже не раз разъясняли нашу позицию - недопустимо и просто аморально делать политику на человеческом горе. Не говоря уже о том, что грубо искажаются факты, которые трактуются в одностороннем, выгодном Вильнюсу ключе в ущерб исторической объективности

Отсюда вытекает и неправовой характер проводимого в литовской столице постыдного судилища по т.н. делу "13 января 1991 года", попирающего основополагающие принципы правосудия, в частности, недопустимости придания уголовному закону обратной силы. Напомним, что проходящий по данному делу полковник запаса российской армии Ю.Н.Мель по-прежнему противоправно удерживается в литовской тюрьме

В МИД России выразили сожаление в связи с политизацией властями Литвы трагических событий января 1991 года у Вильнюсской телебашни.- говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном в понедельник.- отметила Захарова.По версии литовских властей, при попытке штурма советскими военными 13 января 1991 года телебашни и здания Комитета радио и ТВ в Вильнюсе погибли 14 человек, 31 получил тяжелые ранения, более 1000 человек получили ранения других степеней тяжести.В судебном процессе очно участвуют два гражданина РФ - бывшие советские офицеры - проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов, который в 1991 году был начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии и арестованный в Литве гражданин РФ Юрий Мель, который, по данным прокуроров, находился в одном из советских танков во время штурма Вильнюсской телебашни. Остальные обвиняемые, их более 60 человек, находятся за границей, в основном в России.Мель, который является жителем Калининградской области, был задержан в марте 2014 года на пограничном контрольно-пропускном посту в Панямуне на границе с Калининградской областью. Санкция на его задержание была выдана заочно еще в 2013 году, передает "Интерфакс"