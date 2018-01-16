Проект WU-14 / DF-ZF. Китай осваивает гиперзвук



Модель гиперзвукового аппарата DF-ZF, предназначенная для испытаний в аэродинамической трубе



Макет в аэродинамической трубе



Ракетные комплексы DF-21D

По материалам сайтов:

http://globalsecurity.org/

http://janes.com/

http://freebeacon.com/

http://nevskii-bastion.ru/

https://thediplomat.com/

http://spacedaily.com/

http://military.china.com/

В настоящее время большие надежды возлагаются на перспективные гиперзвуковые ударные комплексы, основным элементом которых должны стать ракеты с уникально высокими летными характеристиками. Ведущие страны мира сравнительно давно занимаются подобной тематикой, и несколько лет назад к ним присоединился Китай. Понимая важность подобных разработок, китайская промышленность уже успела создать новый проект, а также провести ряд испытаний и получить определенные результаты.О существовании китайского проекта гиперзвукового ударного летательного аппарата стало известно несколько лет назад. Армия и оборонная промышленность Китая традиционно не спешат раскрывать подробности своих перспективных проектов, и поэтому о существовании готового гиперзвукового аппарата стало известно только после проведения первого испытательного запуска – в начале 2014 года. В дальнейшем китайская и зарубежная пресса неоднократно добывала и публиковала новые сведения о многообещающем проекте.По очевидным причинам, Китай не стал оглашать даже официальное название своего проекта гиперзвукового летательного аппарата. В связи с этим в течение некоторого времени проект носил условное обозначение WU-14, присвоенное ему американской разведкой. Позже появились новые обозначения, применяемые в отношении того же проекта. Сейчас перспективное изделие именуют DF-17 или DF-ZF.Примерно четыре года назад стало известно не только о существовании проекта, но и о проведении первого пробного запуска. Согласно новостям начала 2014 года, 9 января состоялся первый полет изделия WU-14. Сообщения о старте испытаний китайского гиперзвукового планера сначала появились в зарубежной прессе, а вскоре официальный Пекин подтвердил их. При этом, как отмечало китайское министерство обороны, запуск носил исключительно научно-исследовательский характер и не являлся частью некоего проекта военного назначения. Впрочем, специалисты и пресса не без оснований усомнились в правдивости подобных уточнений.По данным зарубежных средств массовой информации, в 2014 году Китай провел еще два испытательных полета изделия WU-14 / DF-ZF. Второй пробный запуск состоялся 7 августа, третий – 2 декабря. Следует отметить, что на тот момент различные профильные издания могли сообщить только о самом факте пусков, а также о площадках, на которых они проводились. Прочие подробные сведения отсутствовали: скорость и дальность полета, а также основные выводы испытателей оставались неизвестными.В 2015 году о новых испытательных пусках гиперзвукового аппарата сообщалось дважды. Четвертый в серии испытательный запуск провели 7 июня. Пятый старт состоялся 27 ноября. По неким причинам, в дальнейшем запуски DF-ZF стали редким событием. Так, в 2016 году Китай провел только одно испытание: опытный образец прошел по заданному маршруту в апреле. Последняя на данный момент проверка (или, по другим данным, проверки) прошла в ноябре прошлого года. Согласно разным источникам, в конце осени 2017 года состоялся один или два пробных запуска.Только через несколько лет после старта проекта и начала испытательных полетов китайская оборонная промышленность все же опубликовала облик перспективного летательного аппарата. В начале октября прошлого года государственный телеканал CCTV показал репортаж, посвященный новым разработкам для армии, в том числе гиперзвуковому оружию. В репортаже были продемонстрированы несколько масштабных макетов, в которых зарубежные разведки и специалисты опознали модели нового гиперзвукового оружия. Среди показанных образцов присутствовал и макет WU-14 / DF-ZF.Как и в недавнем прошлом, большая часть сведений технического характера не была опубликована, однако демонстрация макета гиперзвукового аппарата-планера позволяет солидно дополнить уже имеющуюся картину. Возможно, в будущем появятся новые подтвержденные сведения, что позволит провести более полный анализ ситуации и уточнить существующие выводы.Китайский проект DF-ZF предусматривает строительство гиперзвукового летательного аппарата особых форм, характерных для техники такого рода. Предлагается строительство планера-низкоплана с треугольным крылом минимального удлинения. Из верхней поверхности крыла представленной модели буквально вырастает фюзеляж с четырехугольным поперечным сечением, отличающийся малой высотой и шириной. Также проектом предусматривается использование рудиментарного вертикального оперения, имеющего минимально возможные размеры.Что находится внутри фюзеляжа и крыла такого планера – неизвестно. Можно предположить, что для проведения испытаний применялись макеты отличающейся конструкции с разным внутренним наполнением. Так, на этапе проверок в аэродинамической трубе можно было обойтись моделями без какой-либо собственной аппаратуры, но в летных испытаниях должны участвовать куда более сложные макетные образцы.По всей видимости, опытные WU-14 / DF-ZF, к настоящему времени выполнившие семь или восемь испытательных полетов, несут собственную аппаратуру навигации и приборы управления. Кроме того, на них должны присутствовать контрольно-записывающие устройства и средства передачи данных на землю. В ходе дальнейшего развития боевой вариант гиперзвукового аппарата должен будет получить боевую часть. Заряд какого типа будет использоваться – пока остается только гадать.Согласно известным данным, тестовые запуски изделий DF-ZF / DF-17 осуществлялись с использованием доработанных серийных ракет. С их помощью опытный образец выводился на заданную траекторию и разгонялся до требуемой скорости. Затем гиперзвуковой аппарат сбрасывался и продолжал полет самостоятельно, в соответствии с введенной программой. Тип ракеты-носителя неизвестен, но высказывались предположения о возможном использовании одной из баллистических ракет последних моделей.Согласно разным оценкам, в будущем, после принятия на вооружение, система DF-ZF может стать полноценным боевым оснащением сразу нескольких баллистических ракет, созданных в последние годы. На вооружение Народно-освободительной армии Китая в последнее время поступило несколько ракетных комплексов средней и межконтинентальной дальности, каждый из которых, как минимум в теории, может быть оснащен новым боевым блоком в виде гиперзвукового летательного аппарата. Отсутствие точных сведений о габаритах и массе полноценного боевого WU-14 / DF-ZF пока не позволяет сузить круг «претендентов» на должность его носителя.В некоторых анализах в качестве возможного носителя гиперзвукового боевого оснащения рассматриваются баллистические ракета средней дальности семейства DF-21. В рамках этой линейки были разработаны несколько ракет, способные отправить боевой блок на дальность до 1700-2700 км. Масса боевой нагрузки достигает нескольких сотен килограммов. Есть основания полагать, что использование гиперзвукового летательного аппарата, способного планировать в атмосфере, может значительным образом увеличить боевой радиус ракетного комплекса в сравнении с «традиционными» свободнопадающими боевыми блоками. В таком случае ракета DF-21 сможет атаковать цели на расстояниях порядка 2-3 тыс. км или больше.Еще одним потенциальным носителем DF-ZF / DF-17 может считаться межконтинентальная баллистическая ракета DF-31. Разные модификации такого изделия имеют дальность стрельбы 8 или 11 тыс. км. Правильное использование энергетических параметров ракеты в сочетании с применением гиперзвукового планера заметным образом повысит радиус стрельбы. В той же роли может применяться и комплекс DF-41, способный в существующем виде поражать цели на дальностях не менее 12 тыс. км.Некоторые из ракетных комплексов, рассматриваемых в качестве возможных носителей гиперзвукового боевого оснащения, изначально выполнены мобильными. Таким образом, доработанный комплекс с принципиально новой боевой частью получает ряд характерных возможностей. Отсутствие «привязки» к конкретному объекту и возможность пуска ракеты прямо на маршруте патрулирования в определенной мере повышает боевые возможности и потенциал комплекса вне зависимости от типа боевого оснащения.Китайские военные и инженеры не спешат раскрывать точные сведения о характеристиках будущего оружия, из-за чего в этой области пока приходится полагаться только на различные оценки. Так, в контексте проекта WU-14 / DF-ZF ранее упоминалась возможность разгона планера до скорости, в 5-10 раз превышающей скорость звука. Таким образом, летательный аппарат сможет развивать скорость от 6100 до 12300 км/ч. Впрочем, это лишь оценки, и реальные характеристики летательного аппарата могут быть куда скромнее предполагаемых.Очевидно, что значение максимальной скорости гиперзвукового аппарата, не имеющего собственной силовой установки, будет прямо связано с типом ракеты-носителя и ее характеристиками. Скорость планера и, как следствие, дальность его самостоятельного полета прямо зависят от характеристик ракеты, обеспечивающей его разгон и вывод на заданную траекторию. Таким образом, баллистическая ракета средней дальности будет разгонять летательный аппарат хуже, чем межконтинентальная, имеющая более высокие энергетические показатели.С момента появления первых сведений о проекте WU-14 специалисты пытаются предугадать предназначение готового планера. Прежде всего, он считается более удобной и эффективной заменой боевых блоков баллистических ракет, имеющей ряд характерных особенностей. Планирование обеспечит определенный рост дальности стрельбы, а также позволит боевому оснащению маневрировать. За счет возможности выполнения маневров на нисходящем участке полета такой боевой блок окажется крайне сложной целью для противоракетных систем условного противника. Потери ударных средств от ПРО сократятся, а эффективность ракетно-ядерного удара вырастет.Несколько лет назад Китай представил свою первую противокорабельную баллистическую ракету DF-21D, также ставшую первым в мире представителем этого необычного класса вооружения. Вскоре после появления первых сообщений о существовании китайской гиперзвуковой программы начались попытки предугадать будущее изделия WU-14 / DF-ZF в качестве оружия для борьбы с кораблями противника. Как и в случае с другими вопросами, возможность использования гиперзвукового планера в составе новых ПКР пока официально не подтверждалась и не опровергалась.Главной задачей проекта баллистической противокорабельной ракеты DF-21D считалось обеспечение поиска цели и наведения боевого блока при движении по нисходящей части траектории. Ряд характерных особенностей баллистических ракет мешал эффективному решению подобных задач. Гиперзвуковой планер, способный маневрировать на траектории, оказывается избавленным от некоторых подобных проблем. Впрочем, из-за схожих условий полета, а именно затруднения или даже невозможности радиообмена и минимального подлетного времени, применение DF-ZF против подвижных надводных целей остается крайне сложной задачей.По известным данным, в рамках своей гиперзвуковой программы Китай создал несколько новых проектов, и, как минимум, один из них уже дошел до стадии летных испытаний. Макетные образцы модели WU-14 / DF-ZF уже семь или восемь раз поднимались в воздух при помощи носителя и затем выполняли летную программу, собирая все необходимые данные. Количество известных тестов может показывать, как далеко удалось зайти китайским специалистам. Развивая достигнутые успехи и продолжая совершенствовать уже существующие изделия, они в обозримом будущем смогут завершить экспериментальную часть проекта и предоставить армии полноценный комплекс, пригодный к боевому применению.По разным оценкам, гиперзвуковой планер новой модели, готовый для эксплуатации в войсках, будет создан и поставлен на вооружение не позднее начала следующего десятилетия. Возможно, именно после 2020 года Народно-освободительная армия Китая, пытаясь запугать потенциального противника, опубликует основные сведения о своем новом оружии, что позволит в очередной раз дополнить имеющуюся картину.В настоящее время все ведущие страны мира изучают тематику гиперзвуковых ракет и планирующих летательных аппаратов. Подобные изделия могут найти применение в разных сферах военного дела и решать разные задачи, прежде всего ударного характера. Китай не желает отставать от других стран, уже создавших свои проекты, и потому тоже пытается осваивать новое для себя направление. Как показывают сообщения последних лет, ему это удается.