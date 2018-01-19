Зачем проводили парады физкультурников в СССР

В Советском союзе физкультура была очень популярна. В здоровом теле здоровый дух, таким был лозунг многих советских граждан. Очень популярны были и проводимые парады физкультурников. По своей красоте, количеству присутствующих зрителей, мероприятие могло сравниться только с парадами военной техники. Целью проведения военных парадов была демонстрация военной мощи страны. Зададимся вопросом, а для чего проводились подобные парады.Первый парад физкультурников состоялся в мае 1919 года на главной площади Москвы. Его посетило все руководство молодой страны, во главе с Лениным. Участвовали в параде в основном рабочие прошедшие обязательную военную подготовку. С 1918 года подобная подготовка была обязательна для всей лиц мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет.В 1939 году в стране был учреждён специальным указом день физкультурника и все парады стали проводится именно в праздник. До этого они все больше проводились в дни разнообразных праздников или значительных событий.Число участников движения постоянно росло и если в первом параде принимало участие около 8 тысяч человек, то в 1924 году уже 18 тысяч, а в 1933 году более 80 тысяч участников. Оформлением и организацией шествий занимались лучшие специалисты Советского Союза. После победы нашего народа в войне с немецкими захватчиками, парады спортсменов приобрели простор всенародную любовь и массовость. Однако в 1954 году состоялся последнее на данный момент времени шествие спортсменов.Конечно, главной целью подобных парадов было показать как важен здоровый образ жизни. Красивые мускулистые и гибкие тела участников должны были вызывать у наблюдателей здоровую зависть и стремление стать такими же сильными и здоровыми людьми В Советском союзе спорту и физкультуре в частности всегда уделялось повышенное внимание. В 30 – х годах прошлого века одно за другим начинают возникать спортивные общества. Набирает популярность комплекс ГТО.После окончания войны в каждом высшем учебном заведении вводятся факультеты физического воспитания.Благодаря подобным мерам, занятие физкультурой и спортом в Советском союзе приобрело особый размах, что естественно оказало влияние на состояние обороноспособности страны. Немало обладателей значков ГТО отлично проявили себя на фронте и были представлены к правительственным наградам. Связано это не в последнюю очередь с отличной физической подготовкой.