08:39 19 января

Зачем проводили парады физкультурников в СССР



В Советском союзе физкультура была очень популярна. В здоровом теле здоровый дух, таким был лозунг многих советских граждан. Очень популярны были и проводимые парады физкультурников. По своей красоте, количеству присутствующих зрителей, мероприятие могло сравниться только с парадами военной техники. Целью проведения военных парадов была демонстрация военной мощи страны. Зададимся вопросом, а для чего проводились подобные парады.

Важные даты в истории движения


Первый парад физкультурников состоялся в мае 1919 года на главной площади Москвы. Его посетило все руководство молодой страны, во главе с Лениным. Участвовали в параде в основном рабочие прошедшие обязательную военную подготовку. С 1918 года подобная подготовка была обязательна для всей лиц мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет.

В 1939 году в стране был учреждён специальным указом день физкультурника и все парады стали проводится именно в праздник. До этого они все больше проводились в дни разнообразных праздников или значительных событий.

Число участников движения постоянно росло и если в первом параде принимало участие около 8 тысяч человек, то в 1924 году уже 18 тысяч, а в 1933 году более 80 тысяч участников. Оформлением и организацией шествий занимались лучшие специалисты Советского Союза. После победы нашего народа в войне с немецкими захватчиками, парады спортсменов приобрели простор всенародную любовь и массовость. Однако в 1954 году состоялся последнее на данный момент времени шествие спортсменов.

Цели проведения подобных парадов

Конечно, главной целью подобных парадов было показать как важен здоровый образ жизни. Красивые мускулистые и гибкие тела участников должны были вызывать у наблюдателей здоровую зависть и стремление стать такими же сильными и здоровыми людьми В Советском союзе спорту и физкультуре в частности всегда уделялось повышенное внимание. В 30 – х годах прошлого века одно за другим начинают возникать спортивные общества. Набирает популярность комплекс ГТО.
После окончания войны в каждом высшем учебном заведении вводятся факультеты физического воспитания.

Благодаря подобным мерам, занятие физкультурой и спортом в Советском союзе приобрело особый размах, что естественно оказало влияние на состояние обороноспособности страны. Немало обладателей значков ГТО отлично проявили себя на фронте и были представлены к правительственным наградам. Связано это не в последнюю очередь с отличной физической подготовкой.
Автор: Анатолий Печенога
Первоисточник: http://rusvst.ru/index.php?newsid=551


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Комментарии 7

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:11
    Жаль но времена Советского союза безвозвратно прошли со всеми ее плюсами .
    Spartanez300
    1. FalconD Сегодня, 07:48
      Я удивляюсь - Вы жалеете о том, что нет страны, название которой не смогли написать без элементарных ошибок!!!
      FalconD
  2. Ольгович Сегодня, 06:49
    Зачем проводили парады физкультурников в СССР

    Для пропаганды. Но не только здорового образа жизни, но и системы и , как указано на плакате-"лучшего друга физкультурников великого Сталина!"
    А девушки-это всегда прекрасно!
    Ольгович
    1. svp67 Сегодня, 07:58
      Цитата: Ольгович
      Для пропаганды. Но не только здорового образа жизни, но и системы и , как указано на плакате-"лучшего друга физкультурников великого Сталина!"

      Для пропаганды - соглашусь. Но и не только для прославления великого Сталина, а для подъема духа народа. Именно с этой целью был проведен первый послевоенный парад и он сыграл свою роль, как и военные парады осенью 1941 и летом 1945
      svp67
  3. Boris55 Сегодня, 07:39
    Спорт - могила, физкультура - сила!
    Boris55
  4. parusnik Сегодня, 07:41
    История создания комплекса ГТО началась в 1930 году, когда в газете «Комсомольская правда» было напечатано обращение, в котором предложили ввести Всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне». Предлагалось установить единые критерии для оценки физического состояния граждан. А тех, кто будет выполнять установленные требования - награждать значком. Данная инициатива быстро получила поддержку в широких кругах. Вскоре разработали программу ГТО и в марте 1931 года она была утверждена. Начали вести активную пропагандистскую деятельность Ввели обязательные занятия во всех общеобразовательных школах, средних специальных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, а также в милиции, в Вооруженных силах СССР и ряде других организаций.Первоначально значок могли получить только мужчины старше 18 лет и женщины старше 17 лет. Среди мужчин и женщин выделялось по три возрастных категорий. Первый комплекс включал только одну степень, в которую входило 21 испытание. 5 из них носили практический характер. Они включали бег, прыжки, метание гранаты, подтягивание, плавание, умение грести, верховая езда и др. Теоретические испытания подразумевали знание основ физкультурного самоконтроля, истории спортивных достижений, оказание первой медпомощи.Испытания проводились в селах, городах, деревнях, на предприятиях и в организациях. Комплекс имел высокую политическую и идейную направленность, условия для выполнения физических упражнений, входящих в нормативы были широкодоступными, его очевидная польза для здоровья, развития навыков и умений - все это быстро привело к тому, что он стал очень популярен, особенно среди молодежи. Уже в 1931 году 24 тысячи советских граждан получили значок ГТО.Получившие значок могли поступить в специальное учебное заведение по физкультуре на льготных условиях, а также обладали преимуществом в праве участвовать в физкультурных праздниках и соревнованиях всесоюзного, республиканского и международного уровней. Но на этом история ГТО в России не закончилась.В 1932 году в комплексе "Готов к труду и обороне" появилась 2 ступень. В нее вошло 25 испытаний для мужчин, из которых было 22 практических и 3 - теоретических и 21 испытание для женщин. В 1934 году ввели комплекс испытаний по физической подготовке для детей.Масштабные соревнования на звание Чемпионов комплекса ГТО по отдельным его видам по популярности не уступали Спартакиадам и центральным футбольным матчам сезона. Носить значок ГТО стало престижным.
    parusnik
  5. bober1982 Сегодня, 07:59
    Парады физкультурников того времени можно отнести к разновидности символического поведения, это доказано научно - Лесли Уайтом, который кстати посещал СССР и увлекался идеями социализма.
    Данная наука довольно запутанна и трудна для понимания, понятно только одно - надо было людей чем-то отвлекать,Церкви по-закрывали, вот и начали устраивать все эти парады.
    bober1982
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