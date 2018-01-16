Проект безэкипажного корабля от Rolls-Royce



Безэкипажный корабль-платформа Rolls-Royce в предлагаемом виде



При необходимости безэкипажный корабль может быть носителем беспилотных летательных аппаратов



Предложенный вариант безэкипажного коммерческого судна

По материалам сайтов:

https://rolls-royce.com/

https://military.com/

https://maritime-executive.com/

https://popsci.com/

Регулярно появляются новые беспилотные и безэкипажные системы разных классов и типов, предназначающиеся для решения различных боевых и вспомогательных задач. В частности, ведутся работы по созданию безэкипажных морских судов и кораблей, пригодных для эксплуатации военно-морскими силами. Один из последних проектов такого рода был предложен британской компанией Rolls-Royce. Согласно последним новостям, такое предложение может быть реализовано на практике.В недавнем прошлом компания Rolls-Royce неоднократно упоминала свои намерения присоединиться к работам над перспективными беспилотными системами тех или иных классов. Несколько лет назад были начаты первые изыскания в области морских беспилотников. Специалисты британской компании изучили потребности рынка и потенциал технологий, после чего сформировали облик оригинального многоцелевого безэкипажного судна / корабля, пригодного для эксплуатации военными флотами разных стран.В сентябре 2017 года морское отделение компании Rolls-Royce опубликовало пресс-релиз, посвященный ее новой разработке в области беспилотных систем. Специалисты компании проработали предварительное предложение, касающееся создания целого семейства безэкипажных судов разного назначения. В зависимости от потребностей заказчика, такие суда могли бы перевозить разнообразные грузы или получать специальное оборудование либо вооружение для решения боевых задач. Габариты, водоизмещение, масса и состав полезной нагрузки и другие параметры конкретного образца могли бы определяться в соответствии с требованиями рынка и пожеланиями заказчика.В рамках крупного предварительного проекта был проработан облик перспективного безэкипажного корабля, который можно было бы предложить военно-морским флотам разных стран. В качестве главных преимуществ такого корабля назывались высокая автономность, большая дальность плавания и возможность полноценного решения поставленной задачи. Проектом предлагалась модульная архитектура судна, благодаря которой на основе общей платформы можно было бы строить корабли разного назначения.Пока компания Rolls-Royce предлагает не полноценный проект многоцелевой платформы, а только лишь его концепцию. Более того, он пока даже не имеет собственного названия и обозначается как Autonomous vessel («Автономное судно»). В дальнейшем, в случае появления интереса со стороны потенциальных покупателей или даже получения заказа, компания могла бы заняться созданием полноценного проекта с последующим строительством опытной техники и подготовкой к серийному производству. В течение нескольких первых месяцев концепт-проект сохранял такой статус, но теперь ситуация изменилась. В обозримом будущем может появиться новое соглашение, в соответствии с которым предложенные идеи будут реализованы в виде комплекта полноценной конструкторской документации.Как следует из опубликованной информации, пока безымянный проект «Роллс-Ройс» предлагает строительство морской платформы в виде корабля длиной 60 м водоизмещением порядка 700 т. Такой корабль в базовой конфигурации должен будет иметь корпус традиционных обводов с высоким баком, дополненным П-образным мостиком-платформой для некоторых радиоэлектронных систем. Значительная часть внутренних объемов корпуса, а также ровная прямоугольная палуба предназначены для монтажа специального оснащения или вооружения. На опубликованных рисунках судно не имеет никаких целевых систем и изображено в базовой конфигурации морской платформы.С целью определенного упрощения эксплуатации и обслуживания в новом концепте предлагается использовать энергетическую установку с дизельными и электрическими двигателями. Основу такой установки составит пара дизельных двигателей Rolls-Royce MTU 4000, соединенных с генераторами. Последние будут вырабатывать порядка 4 МВт электроэнергии, необходимые для выдачи на ходовые двигатели и все бортовое оборудование. Движение будет обеспечиваться комбинированной установкой с электрическим двигателем мощностью 1,5 МВт. Предлагается использовать винто-рулевые колонки типа Rolls-Royce Azipull и носовые тоннельные подруливающие устройства.Также новый концепт-проект предлагает использование иных вариантов энергетической установки. В частности, для снижения расхода горючего вместо дизелей можно использовать газотурбинные двигатели с требуемыми характеристиками. Еще одним средством повышения экономичности должна стать конструкция корпуса, обеспечивающая наименьшее сопротивление воды. Бак, надстройка или другие элементы корпуса могут оснащаться панелями солнечных батарей. Последние предлагается использовать в качестве некоего подобия вспомогательной силовой установки, обеспечивающей энергоснабжение бортовых систем без включения основных генераторов. В состав главных электрических систем могут быть включены аккумуляторные батареи, при помощи которых корабль сможет запасать вырабатываемую, но не используемую в данный момент энергию.В пресс-релизе компании Rolls-Royce отмечалось, что отсутствие экипажа накладывает определенные ограничения. Невозможность постоянного контроля и обслуживания силами механиков предъявляет высокие требования к надежности механизмов. Во избежание поломок во время автономного плавания предлагается использовать системы с достаточным запасом надежности. Следить за работой энергетической установки должны самые современные интеллектуальные системы. В каталоге продукции компании уже присутствуют автоматические системы, способные решать подобные задачи и заменять экипаж.Расчеты специалистов показали, что безэкипажный боевой корабль с предложенной энергетической установкой сможет развивать скорость до 25 узлов. Максимальная дальность плавания на экономической скорости будет составлять 3500 морских миль. Автономность корабля по топливу превысит 100 суток. После возвращения в порт, дозаправки и некоторого технического обслуживания корабль сможет возвращаться в район выполнения боевой задачи.Также автоматика должна будет взять на себя все функции в области вождения, в том числе слежение за безопасностью. Так, для безопасного судовождения безэкипажный корабль может использовать комплекс Intelligent Awareness System, разработанный компанией Rolls-Royce. Он автоматически собирает данные с разных средств наблюдения и датчиков, анализирует ее и принимает меры по исключению столкновений или иных инцидентов. Подобные комплексы могут применяться как на автоматических военных кораблях, так и на безэкипажных коммерческих судах.Корабль без экипажа будет иметь несколько характерных особенностей. В первую очередь, решение боевых задач не будет связано с рисками для людей. Операторы всех бортовых систем будут находиться на безопасном расстоянии от корабля и смогут работать в максимально комфортных условиях. Отказ от экипажа также позволяет убрать из корпуса и надстройки все жилые, бытовые и хозяйственные помещения, оставив только объемы для целевого оборудования, вооружения и т.д. При равных возможностях, это дает самый серьезный выигрыш в габаритах и массе конструкции в сравнении с «обычными» кораблями.Предложенный малый военный корабль водоизмещением 700 т предлагается комплектовать сокращенным набором оборудования. Ввиду ограниченного пространства в корпусе и невысокой надстройке, а также в связи с не самой большой грузоподъемностью корабль от «Роллс-Ройс» сможет нести аппаратуру только для решения одной задачи. Таким образом, на основе универсальной платформы могут строиться патрульные корабли, тральщики, разведчики и т.д. Возможно, в некоторых случаях удастся даже обеспечить взаимозаменяемость целевого оборудования и менять оснащение конкретного корабля в соответствии с особенностями следующей миссии.Как указывалось в рекламных материалах компании-разработчика, подобные особенности будущих безэкипажных кораблей положительно скажутся на возможностях флота в целом. Крупные корабли с экипажем по-прежнему смогут решать определенный круг задач, находя и атакуя те или иные цели. Легкие безэкипажные корабли, в свою очередь, станут дополнением к ним, и будут брать на себя часть необходимых работ. Правильный подбор кораблей с экипажами и без них позволит сформировать наиболее эффективный ордер.Компания Rolls-Royce представила свои идеи в области безэкипажных кораблей в начале прошлой осени. В течение нескольких следующих месяцев ее концепт-проект был темой многочисленных обсуждений на разных уровнях и закономерно привлекал внимание как специалистов, так и любителей морской тематики. Тем не менее, до определенного времени реальная судьба проекта оставалась под вопросом. Ни одни военно-морские силы мира не проявили реального интереса к предложенному проекту. Такая ситуация сохранялась до недавнего времени, когда прозвучали весьма интересные заявления.12 января тему концепта от «Роллс-Ройс» поднял руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон М. Ричардсон. Об этом проекте он вспомнил, комментируя текущие цели и задачи военно-морских сил. В соответствии с распоряжением руководства страны, в будущем боевой состав военно-морских сил должен быть доведен до 355 кораблей. Одним из способов достижения подобных целей адмирал Ричардсон назвал строительство безэкипажных кораблей.Следует отметить, что на вооружении американских ВМС уже состоит несколько безэкипажных комплексов разведывательного и патрульного назначения. Тем не менее, все они выполнены в форм-факторе лодки или легкого катера, что понятным образом сказывается на характеристиках и круге решаемых задач. Более крупные системы подобного рода разрабатываются и испытываются, но пока не смогли дойти до принятия на вооружение и начала полноценной эксплуатации.Концепт-проект многофункциональной безэкипажной морской платформы от компании Rolls-Royce уже привлек внимание крупного потенциального заказчика в лице военно-морских сил Соединенных Штатов, однако и теперь его будущее оказывается под вопросом. Из слов адмирала Дж.М. Ричардсона следует только то, что новый проект может представлять интерес в контексте требуемого наращивания боевого состава ВМС. Какие-либо реальные шаги он пока не указывал.Несмотря на это, компания-разработчик прочит своему новому проекту большое будущее. Еще осенью прошлого года глава управления Naval Electrics, Automation and Control компании «Роллс-Ройс» Бенджамин Торп, комментируя новый концепт, рассказал об особенностях рынка, пожеланиях заказчиков и планах на будущее. По его словам, в настоящее время военно-морские силы крупных развитых государств проявляют интерес к надводным безэкипажным платформам. При этом потенциального эксплуатанта больше интересует автономный комплекс, а не дистанционно управляемая техника. Причины такого интереса просты: корабли с максимальной автоматизацией могут быть проще в эксплуатации, а также отличаться меньшей стоимостью строительства и обслуживания.Специалисты компании Rolls-Royce ожидают, что в течение следующих 10 лет безэкипажные системы новых типов среднего класса найдут применение в развитых военно-морских силах. По мере развития концепции смешанного флота, составленного из «традиционных» и безэкипажных кораблей, доля последних будет постепенно увеличиваться. Используя свои опыт и наработки, крупная британская компания намеревается занять лидирующие позиции в такой отрасли.Нельзя не отметить, что компания Rolls-Royce имеет все основания для оптимистичных оценок и прогнозов. Ее новый концепт-проект действительно представляет определенный интерес и, в случае реального интереса со стороны заказчиков, может дойти до реализации на практике и, как минимум, до испытаний на морских полигонах. Нельзя исключать и дальнейшее развитие событий, в результате которого безэкипажные корабли с тем или иным специальным оборудованием пойдут в серию и поступят на службу.Разделяя оптимизм британских судостроителей, не стоит забывать о том, что пока была предложена только общая концепция перспективной морской платформы. Был сформирован ее общий облик, но детальная проработка не проводилась, а кроме того, еще не были решены некоторые специфические задачи. Таким образом, для воплощения всех имеющихся идей потребуется длительная опытно-конструкторская работа, требующая определенного времени. Нельзя исключать, что на этом этапе проект столкнется с теми или иными трудностями, что приведет к его удорожанию или смещению сроков завершения работ.К настоящему времени компания «Роллс-Ройс» опубликовала основные сведения о техническом облике будущей морской платформы, однако пока не уточняла другие важные моменты. Так, было указано, какие миссии сможет выполнять перспективный корабль, однако пока не уточнялось, какое именно оборудование он будет получать для этого. Также не были названы варианты вооружения для выполнения ударных задач или самообороны. Остаются под вопросом и другие аспекты полноценного проекта. Как именно будут решены имеющиеся конструкторские задачи – пока неизвестно.На данный момент проект перспективной морской безэкипажной платформы от компании Rolls-Royce остается на стадии предварительных проработок и пока его будущее является предметом споров. Если военно-морские силы какой-либо страны заинтересуются этим предложением, то оригинальная идея получит развитие и будет доведена, как минимум, до испытаний. В противном случае концепт-проект пополнит печальный список оригинальных, но бесполезных предложений. Каким будет будущее нового британского проекта – станет известно позже. Возможно, новые сообщения об этой разработке появятся в самое ближайшее время.