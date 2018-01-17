Кампания 1941 года: планы сторон и причины поражений

Более 70 лет прошло с начала смертельной битвы Советского Союза и нацистской Германии. Однако по сию пору не утихает дискуссия о причинах поражения РККА в ту тяжёлую для страны пору и горькую для всего многонационального советского народа годину. В данной статье исход кампании 1941 года будет рассмотрен через призму противостояния германского и советского стратегического предвоенного планирования. Будут детально раскрыты планы, просчёты, причины побед и поражений противоборствующих сторон.Красной нитью по всей статье проходит мысль о том, что план кампании 1941 года как нацистского, так и советского командования основан не на одном каком-то единственном документе, а на нескольких. Таким образом, для выяснения замыслов противоборствующих сторон необходимо рассматривать не отдельные разрозненные документы, а их взаимосвязанную совокупность. Особо выделен незаслуженно преданный забвению советский план разгрома Германии и освобождения Европы в 1941 году, а также его роль в срыве немецкого плана стремительного разгрома Красной Армии и оккупации территории СССР вплоть до самого Урала.Немецкое планирование военной кампании 1941 года основано на директиве ОКХ № 21, более известной как план «Барбаросса», увязанным с ним по срокам планом нападения Японии на СССР «Кантокуэн», плане операции против промышленной области Урала, тезисах к докладу об оккупации русской территории и реорганизации сухопутных войск после окончания операции «Барбаросса», а также директиве ОКХ № 32 «Подготовка к периоду после плана операции «Барбаросса».При планировании разгрома Советского Союза верховное командование вермахта исходило из посыла, будто Германии противостоит «колосс на глиняных ногах», которого для того, чтобы он развалился самостоятельно нужно лишь слегка подтолкнуть. В результате ставка была сделана на «молниеносную войну» и очередной «блицкриг». Основные силы Красной Армии ожидалось встретить до рубежа рек Западная Двина – Днепр. В составе войск Западного фронта предполагалось наличие наиболее крупной группировки советских войск, которую планировалось окружить силами 3-й и 2-й танковых групп двумя концентрическими ударами на Минск из района Сувалок и Бреста. Удары на Ленинград и Крым предполагалось нанести силами 4-й и 1-й танковых групп при поддержке заблаговременно усиленных немецкими формированиями вооружённых сил Финляндии и Румынии.Четыре недели выделялось вермахту для разгрома основных сил Красной Армии до рубежа рек Западная Двина – Днепр, после чего предполагалось восстановить оперативную связь между группами армий «Центр» и «Юг» в районе Гомеля позади Припятских болот. Группа армий «Север» через две недели боевых действий к 5 июля должна была захватить Даугавпилс, «Центр» – Минск, «Юг» – Новоград-Волынский, а ещё через две к 20 июля – Опочку, Оршу и Киев соответственно. Неделя выделялась для последующего захвата вермахтом к 27 июля Пскова, Смоленска и Черкасс, три – для захвата к 17 августа Ленинграда и Москвы, а так же выходу к Азовскому морю в районе Мелитополя. 1050 км от Бреста до Москвы вермахту надлежало пройти за 8 недель или 56 дней – в среднем по 130 км в неделю, до 20 км в день. В этот этап организованное сопротивление РККА вермахт должен был подавить, а наиболее плотно населённую часть СССР оккупировать.С выходом на рубеж Ленинград – Москва – Крым основная часть немецких дивизий подлежала выводу в Германию для сокращения вермахта на 34 дивизии с 209 до 175 и переформирования в тропические дивизии для захвата британских колоний. Для оккупации западной части СССР планировалось оставить 65 дивизий (включая 12 танковых, 6 моторизованных и 9 охранных). Сателлиты Германии должны были в июле осуществить мобилизацию, в августе завершить перегруппировку и концентрацию своих войск, с тем, чтобы в конце августа – начале сентября начать новое наступление – Италия, Испания, Финляндия, Венгрия, Словакия и Румыния совместно с оккупационными войсками вермахта вглубь РСФСР, а Япония – на Дальний Восток и Сибирь.К 19 октября, спустя девять недель нового наступления, вермахт должен был захватить Урал. Активные боевые действия на этом должны были закончиться, а кампания 1941 года после 17 недель боёв завершиться. Японские аппетиты распространялись на советское Приморье и Восточную Сибирь по Байкал и Бурятию включительно. 1800 км от Москвы до Челябинска вермахт должен был пройти за 9 недель или 63 дня – в среднем по 200 км в неделю, до 30 км за сутки. Возросшему темпу наступления должно было способствовать отсутствие организованного сопротивления Красной Армии и резкое снижение плотности населения.С этого времени вермахту надлежало закрепиться на завоёванных территориях и начать приготовления к кампании 1942 года. Европейская территория СССР подлежала разделу на четыре образования – Прибалтику, Украину, Россию и Кавказ. На их оккупацию выделялось 9 охранных дивизий и две группы армий – «Север» со штабом в Москве (27 дивизий) и «Юг» в Харькове (29 дивизий). В группе армий «Север» на Прибалтику выделялось 8 пд, на Западную Россию (центральная Русская промышленная область и Северное Поволжье) 7 пд, 3 тд, 1 мд и итальянский корпус, на Восточную Россию (Южный и Северный Урал) – 2 пд, 4 тд, 2 мд, одно финское соединение. В группе армий «Юг» на оккупацию Западной Украины выделялось 7 пд, по одному словацкому и румынскому соединению, Восточной Украины (Дон, Донбасс и Южное Поволжье) 6 пд, 3 тд, 2 мд, 1 кд, одно венгерское соединение, Кавказ (включая группу «Кавказ-Иран») 4 пд, 3гсд, 2 тд, 1 мд и испанский корпус.В кампанию 1942 года вермахту оставалось, захватив Западную Сибирь и Среднюю Азию, завершить свой поход на СССР. При этом из Средней Азии Германии открывалась прямая дорога в Индию. После захвата Японией Китая и Монголии граница между Третьим рейхом и Японской империей могла пройти по Енисею. Военно-морские и военно-воздушные силы Германии должны были в полном масштабе возобновить «осаду Англии». Подготовка высадки в Англию должна была служить двоякой цели: сковать силы англичан в метрополии, а также вызвать и завершить наметившийся развал Великобритании. Для захвата Египта из Ливии по прежнему выделялось две танковые дивизии, Палестины и Ирака с территории Болгарии и Турции – 14 дивизий (5 пд, 3 гсд, 4 тд, 2 мд), а для удара по Ирану и Ираку из Закавказья в составе оккупационных войск Кавказа формировалась группа «Кавказ–Иран» в составе 2 гсд, 2 тд и 1 мд.На оккупацию Западной Европы выделялось 63 дивизии – 11 в Норвегию, 1 – в Данию, 2 – в Голландию, 43 – на Францию, для захвата Гибралтара и переброски в Испанского Марокко для охраны пролива, а при возможности и захвата атлантических островов, 6 – на Балканы. «Оборона атлантического побережья Северной и Западной Африки, захват английских владений в Западной Африке и территории, контролируемой де Голлем, предоставляется французам, которые в ходе развития боевых действий будут получать необходимые подкрепления» (Директива № 32. Подготовка к периоду после плана операции «Барбаросса»). В резерве у ОКХ оставалась 31 дивизия.Советский план противодействия агрессии нацистской Германии базировался на плане стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками от 15 мая 1941 года, планах прикрытия границы приграничными военными округами, приказах о создании противотанковых артиллерийских бригад (птабр) и воздушно-десантных корпусов, управлениях 13-й, 23-й, 27-й, 19-й, 20-й, 21-й и 22-й армий, предложении Г.К. Жукова о начале строительства укрепрайонов на границе с Венгрией и тыловом рубеже Осташков – Почеп, приказе о создании группы армий РГК, а с началом военных действий новых армий и дивизий.Военное руководство Красной Армии предполагало удар вермахта из Восточной Пруссии в направлении Даугавпилса, попытку окружения Ленинграда силами финских войск и морского десанта, высаженного нацистами в Эстонии, концентрический удар из Бреста и Сувалок на Волковыск и Барановичи для окружения войск Западного фронта, с последующим их продвижением на Минск – Смоленск – Москву, а также из Польши на Киев. Основную группировку вермахта генеральный штаб РККА ожидал против войск Юго-Западного фронта, войска которого в силу этого превосходили группировку Западного фронта.Для противодействия замыслам нацистской Германии советское руководство замыслило устроить вермахту гигантскую ловушку. Северный фланг от Ленинграда до Белостока и южный от Измаила до Львова надёжно прикрывались от глубоких танковых прорывов противотанковыми артиллерийскими бригадами. Две разобщённые Припятскими болотами ударные танковые группировки противника пропускались к Орше и Киеву, где гарантированно уничтожались концентрическими ударами армий РГК из Полоцка и Могилёва на Минск, а также Чернигова и Черкасс на Житомир.Соединив ударные группировки Западного и Юго-Западного фронтов под Варшавой, советское командование окружало войска группы немецких армий «Центр» и «Юг» с их растянутыми донельзя коммуникациями. С последующим выдвижением советских войск к побережью Балтики в окружение попадали бы и оставшиеся войска группы армий «Север». Для освобождения порабощённых нацистами европейских стран к этому времени заканчивалось формирование новых армий со свежими стрелковыми и кавалерийскими дивизиями, в столицы которых один за другим высаживались бы советские десантные корпуса. При виде молниеносного разгрома Германии её сателлиты спешно отмежевались бы от нацистов (см. схему 1).Что же произошло при реальном столкновении двух противоборствующих армий? В начале июня 1941 года более слабая группа армий «Юг» не смогла справиться с более сильным Юго-Западным фронтом. 1-я танковая группа, не сумевшая с ходу сломать сопротивление 1-й противотанковой артиллерийской бригады и многочисленных советских механизированных корпусов в грандиозном танковом сражении под Ровно, Луцком и Бродами, была остановлена на дальних подступах к Киеву. К этому времени на севере более успешная 4 танковая группа уже захватила Псков.Однако наиболее драматично ситуация развивалась в полосе обороны Западного фронта. 3-я танковая группа, беспрепятственно обойдя под Вильнюсом выставленные для защиты от неё под Лидой и Гродно 7-ю и 8-ю птабр, в конце июня вышла к Минску (см. схему 3). Соединившись здесь со 2-й танковой группой она, совершенно неожиданно для советского командования, окружила войска Западного фронта. После получения сведений об окружении советских войск под Минском Сталин лично выехал в наркомат обороны для выяснения обстановки на фронте.Убедившись в скорой и неизбежной катастрофе Западного фронта, а также полном провале советского плана и отсутствии малейшей перспективы его реализации, Сталин довёл Жукова до слёз. Терзаемый смутными сомнениями за судьбу возглавляемой им страны и свою личную участь, в крайне удрученном состоянии он покинул столицу и уехал на свою ближнюю дачу. По свидетельству Микояна, «когда вышли из наркомата, он такую фразу сказал: "Ленин оставил нам великое наследие, а мы, его наследники, все это прос...али..." Мы были поражены этим высказыванием Сталина. Выходит, что все безвозвратно потеряно?» (Микоян А.И. Так было).Между тем основная масса советских войск была сосредоточена западнее рубежа Западная Двина – Днепр и южнее Припятских болот. В силу этого обстоятельства разгром Западного фронта не оправдал надежд командования вермахта, столкнувшегося под Смоленском с восстановленным за счёт армий РГК новым Западным фронтом (см. схему 2). Сорвав план молниеносного разгрома вермахтом основных сил РККА, СССР не только смог продолжить свою борьбу с нацистами, но и обзавёлся такими влиятельными союзниками, как Англия и Америка. В связи с провалом предвоенного плана разгрома Германии Советский Союз приступил к реализации мер, направленных на длительное противостояние с нацистской Германией.С подачи своих соратников Сталин вернулся к управлению страной во главе Государственного комитета обороны, вобравшего в себя всю полноту власти в стране и объединившего функции правительства, Верховного Совета и ЦК партии. В оккупированных областях началось формирование партизанского движения, партийного подполья и диверсионной войны. С востока на запад страны потянулись эшелоны с эвакуируемыми предприятиями и специалистами, которым суждено было восстановить оборонную промышленность в тыловых районах страны. Началось формирование всё новых и новых дивизий и добровольческих формирований. Мобилизации подлежали все материальные и людские ресурсы страны Советов. Для советского народа война становилась поистине Великой и Отечественной.Подавив в августе 1941 года вместо взятия Москвы сопротивление советских войск под Смоленском, в сентябре вермахт вместо наступления вглубь территории СССР вынужден был расправиться с советскими войсками под Киевом. График наступления вермахта и вступления Японии в войну против СССР на Дальнем Востоке и Сибири был сорван. Ввиду безучастности Японии на запад с востока началась переброска войск из Сибири и Дальнего Востока. Дабы склонить застывшую в нерешительности Японию на свою сторону, а та вместо СССР уже вознамерилась напасть на США, немецкое командование решило взять Москву глубокой осенью 1941 года.Но тут на пути вермахта встали созданные для победного марша по Европе новоиспечённые советские дивизии. Уничтожив осенью одну их часть под Вязьмой, а другую основательно потрепав под Брянском, вермахт зимой под Москвой столкнулся с сибирскими и дальневосточными дивизиями, которые не только отстояли советскую столицу, но и отбросили противника далеко на запад. Вступление Японии в войну против США предопределило поражение нацистской Германии и милитаристской Японии, действующих отныне порознь, нескоординированно и разобщенно – победоносно завершить войну теперь Германии предстояло во Владивостоке, а Японии в Вашингтоне, что для них было совершенно нереальным делом превыше их сил и возможностей.Попытка Германии в 1942 году захватить Кавказ и застопорить советскую промышленность, перерезав на Волге транспортировку закавказской нефти, завершилась сокрушительным поражением нацистов и их сателлитов под Сталинградом. Провал наступления немцев под Курском летом 1943 года ознаменовал коренной перелом в войне. В 1944 году советская армия начала освобождение оккупированной нацистами территории СССР, а западные союзники, после того как поражение Германии стало очевидным, запоздало открыли второй фронт во Франции. После поражения весной 1945 года нацистской Германии наступил черёд милитаристской Японии, которая после разгрома Красной Армией дислоцированной в Китае японской Квантунской армии и превращения в радиоактивный пепел американской авиацией Хиросимы и Нагасаки 2 сентября приняла условия безоговорочной капитуляции.Следует признать, что как советский, так и нацистский планы проведения кампании 1941 года остались нереализованными. В итоге в 1941 году как вермахт в Сибири не встретился с японскими войсками, так и Советский Союз не освободил Европу от нацистского ига. Основными причинами срыва реализации плана у Германии стала недооценка решимости советского народа отстоять свою свободу и независимость, ошибка в определении размещения основных сил РККА относительно рек Западная Двина – Днепр и Припятских болот, а так же увязка вступления Японии в войну на стороне нацистов с успехами вермахта на Восточном фронте.Основными причинами срыва реализации плана у СССР следует считать ошибочное предположение размещения основных сил вермахта в составе группы армий «Юг», неправильное определение глубины концентрических ударов 2-й и 3-й танковых групп группы армий «Центр» для окружения войск Западного фронта в целом и направления удара 3-й танковой группы в частности. К сильным сторонам советского плана можно отнести размещение армий РГК западнее Днепра и плановое формирование с началом военных действий большого числа новых дивизий, что привело к двукратному восстановлению Западного фронта, срыву темпа наступления вермахта и отказу Японии от нападения на СССР.Таким образом, несмотря на, казалось бы, сокрушительный разгром РККА и оккупацию значительной части СССР в 1941 году позиции Советского Союза в длительной перспективе были более устойчивые, чем у той же Германии. Не сумев воплотить свой очередной «блиц» Гитлер столкнулся с мотивированным на длительное противостояние сильным противником с могущественными союзниками. В то время как его союзник в лице Японии вместо того, чтобы помочь Германии разгромить СССР напал на Америку, чем не столько усилил, сколько ослабил позиции Германии. Можно сказать, что в 1941 году Германия победив в тактике, проиграла в стратегии, в то время как СССР проиграв в тактике, победил в стратегии. В конечном счете, выиграв кампанию 1941 года, нацистская Германия в результате закономерно проиграла Советскому Союзу Великую Отечественную войну.Схема 1. Действия Вооруженных Сил РККА на Европейском ТВД согласно майским планам прикрытия границы приграничных военных округов 1941 года и задаче поставленной в июне 1941 года перед группой резервных армий. Реконструкция автора. Источник: Советское стратегическое планирование накануне Великой Отечественной войны. Часть 2. План разгрома вермахта на территории СССР // https://topwar.ru/38092-sovetskoe-strategicheskoe-planirovanie-nakanune-velikoy-otechestvennoy-voyny-chast-2-plan-razgroma-vermahta-na-territorii-sssr.htmlСхема 2. Боевые действия на Западном направлении с 22 июня по 9 июля 1941 г. Источник: Советское стратегическое планирование накануне Великой Отечественной войны. Часть 3. Крах плана разгрома вермахта на территории СССР // https://topwar.ru/38337-sovetskoe-strategicheskoe-planirovanie-nakanune-velikoy-otechestvennoy-voyny-chast-3-krah-plana-razgroma-vermahta-na-territorii-sssr.htmlСхема 3. Ожидаемое советским командованием и реальное направление удара 3-й танковой группы. Источник: Советское стратегическое планирование накануне Великой Отечественной войны. Часть 3. Крах плана разгрома вермахта на территории СССР. Там же