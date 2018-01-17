19:14 17 января

Рассказы об оружии. Пистолет-пулемёт Томпсона



Все любители оружейной истории прекрасно знают «томми-ган». Сегодняшний наш рассказ будет об этом долгожителе мира оружия с разборкой и комментариями Андрея Бондаря из клуба исторической реконструкции «Инфантерия».




История пистолета-пулемета началась в далеком 1916 году, когда отставной генерал американской армии Джон Томпсон и промышленник Том Райан решили сделать для армии США автоматическую винтовку.

Томпсон для этого даже купил патент у конструктора Джона Блиша на полусвободный затвор оригинальной конструкции.

Однако не сильно сведущего в делах конструкторских Томпсона немного обманули. Сказать, что затвор Блиша был недоработанный, значит ничего не сказать. Автоматика не обеспечивала полноценного запирания ствола на время выстрела. Единственный патрон, с которым затвор Блиша работал штатно, был пистолетный .45 ACP.

Короче, достаточно для того, чтобы не вернуть деньги, но недостаточно для автоматической винтовки.

Но дело было в Америке, и настоящего янки-генерала остановить было сложно. Томпсон решил не дорабатывать неудачный затвор для винтовки, а сделать малогабаритный ручной пулемёт под пистолетный патрон, предназначенного для ведения боя на ближней дистанции и штурмовых операций.

Естественно, под пистолетный патрон .45, к которым детище Блиша нормально работало.

Сам Томпсон называл свою идею submachine-gun («подпулемет»), что и утвердилось в западном написании. Для нас же привычнее название пистолет-пулемёт, так мы и будем его называть далее по ходу пьесы.



В 1918 году вышла первая партия пистолет-пулеметов Томпсона и оказалась никому не нужной. Первая мировая уже закончилась, а в мирное время найти применение и устойчивый рынок сбыта оружию такого типа было несколько проблематично.

К 1921 году пистолет-пулемет был основательно доработан. В результате получился именно тот М1921 «Томпсон», который нам известен.

Однако ажиотажа не наблюдалось. Пистолет-пулемет продавался неохотно. Армия, хоть и закупила пробную партию и даже опробовала в реальных боевых условиях в Латинской Америке, но поголовно вооружаться не спешила.

Виной в основном служила довольно высокая по тем временам цена (200 долларов) и специфичность применения «Томпсона». Довольно тяжелый и эффективный на дистанции до 50 м, пистолет-пулемет не совсем подходил под тогдашнюю доктрину ведения боя.

Известно, что Томпсона и Райана от финансового краха спасли гангстеры. Они-то по достоинству оценили М1921 «Томпсон», весьма эффективный в городских условиях. С 1928 года в США развернулись самые настоящие уличные войны с применением этого оружия, а чтобы не отставать от «плохих парней», М1921 для полиции и ФБР стало закупать и правительство.

Деньги потекли, пусть и не рекой. Проект выжил. Более того, «томми-ган» все-таки пробился в армию. Но это была отдельная история.

Армейский вариант «Томпсона», М1928, был закончен в 1929 году, но на вооружение армии США попал лишь в 1938 году.



Пистолет-пулемет был изрядно упрощен: разработан дульный тормоз, уменьшенный темп стрельбы, упрощенный прицел, свободный затвор вместо полусвободного, питание патронами только из коробчатых магазинов.

В немалой степени поспособствовало появлению М1928 в армии США насыщение войск техникой. А экипажам требовалось именно такое оружие — компактное и мощное на близких дистанциях.

Если в период с 1918 по 1939 гг. количество выпущенных пистолетов-пулеметов не превышало 30 тысяч штук, то с началом Второй мировой войны, с 1940 по 1944 г., было изготовлено 1.387.134 «Томпсона». Последние пистолеты-пулеметы этого типа были сняты с вооружения ФБР США только в 1976 году.

Повоевали «томми-ганы» и у нас, причем задолго до поставок по ленд-лизу.

В 1924 году через посредников в Мексике, руководством СССР была закуплена партия М1921, поступивших на вооружение войск ОГПУ и пограничных войск.

«Томпсоны» активно использовались на южных границах в ходе боев с басмачами. В служебной документации они именовались «ручными пулемётами Томпсона».



Немалое количество, а именно 135 тысяч, пистолетов-пулемётов Томпсона было поставлено СССР в рамках программы ленд-лиза, в том числе в качестве дополнительного снаряжения к разнообразной военной технике (танки, самолёты, грузовики), но широкого распространения они не получили в силу ряда недостатков.

Можно говорить о недостаточной эффективной дальности стрельбы, чувствительности к загрязнению, нехватке боеприпасов.



Но основной причиной послужило наличие куда более удачных моделей пистолет-пулеметов отечественного производства. ППШ-41 и ППС-43 были более практичны и востребованы в войсках, нежели «Томпсоны».

Рассказы об оружии. Пистолет-пулемёт Томпсона


«Томпсон» продолжает использоваться в вооруженных конфликтах до настоящего времени.

Автор: Роман Скоморохов, Роман Кривов


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Комментарии 7

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  1. Vard Сегодня, 15:15
    Что хорошо не очень мощный патрон даёт слабую отдачу... Что позволяет удерживать прицел во время ведения огня длинными очередями...
    Vard
  2. Паштет Сегодня, 15:49
    Пистолет-пулемёт американских гангстеров времён их "Сухого закона" !!!
    Паштет
  3. амурец Сегодня, 15:51
    В 1924 году через посредников в Мексике, руководством СССР была закуплена партия М1921, поступивших на вооружение войск ОГПУ и пограничных войск.
    «Томпсоны» активно использовались на южных границах в ходе боев с басмачами. В служебной документации они именовались «ручными пулемётами Томпсона».

    Интересная информация. Первый раз об этом узнал. Да, век живи-век учись.
    Однако не сильно сведущего в делах конструкторских Томпсона немного обманули. Сказать, что затвор Блиша был недоработанный, значит ничего не сказать. Автоматика не обеспечивала полноценного запирания ствола на время выстрела. Единственный патрон, с которым затвор Блиша работал штатно, был пистолетный .45 ACP.

    И здесь подтверждается старая поговорка: "Не обманешь-не продашь."
    амурец
  4. Zug Сегодня, 16:16
    Вполне себе достойное оружие в сравнении с тем же ППШ-тоже не сахар был,к загрязнению так же чувствителен.Дальность у Томпсона мала-ну как мала? Он и не разрабатывался для ведения огня свыше 100 метров.Пистолет пулемет действен на расстоянии 100 метров-не более-любой! на " своих дистанциях" хорошее оружие...потому как если 11.45 попадет в тушку то мало по любому не будет
    Zug
  5. Naputeon Bonaput Сегодня, 17:46
    Пишущая машинка.
    Naputeon Bonaput
  6. BORMAN82 Сегодня, 18:45
    эффективный на дистанции до 50 м, пистолет-пулемет не совсем подходил под тогдашнюю доктрину ведения боя

    http://gunsforum.com/topic/1728-ostanavlivayusche
    e-deystvie-3/?tab=comments#comment-23088
    Рекомендую посмотреть сравнение раневой баллистики патронов 7,62х25 и .45АСР на разных дистанция, там и про кучность стрельбы очередями из ППШ и Томпосона на дистанциях до 200м имеется.
    BORMAN82
  7. gross kaput Сегодня, 19:06
    Статья яркий пример как НЕ надо "писать" статьи.
    Этакий сборник из журналов уровня "Юный техник" и собственных фантазий автора.
    Разберем поподробнее - вообщем-то Томпсон загорелся идеей разработки легкого автоматического оружия под пистолетный патрон в 1914г., в 1915, он, перебирая патенты устройства автоматических образцов оружия, заинтересовался на патентом Блиша после чего между Блишем и Томпсоном было достигнуто соглашение - Томпсон использует патент Блиша в своей разработке, ищет инвестора для создания компании а Блиш за свой патент получает.... нет не деньги, а 3 % процента акций в компании. Томпсон нашел инвестора в лице табачного магната Райана и в 1916г. была создана Auto ordnance Cor. Т.е. ни какой речи о продаже патента Блиша не шло, Блиш стал совладельцем (пусть и небольшим) компании производителя и его доходы напрямую зависели от того насколько удачным будет продукт.
    2. В 1918 г. вышла не первая партия ПП а появился первый прямой прототип Томми-гана назывался он "Аннигилятор". В 1919 г. в недрах Ауто Ордансе родился американский термин Sub Machine gun.
    в 1920 состоялась первая демонстрация доведенного до ума Томми-гана, причем Кольт хотела выкупить права на образец за 1 миллион но Райан отказался. Хотя с Кольтом был заключен контракт на производство томми-ганов по субподряду и первые 15 000 ПП М1921 были собраны на Кольте. В основной массе они попали в армию США но вопреки ожиданиям большого интереса не вызвали, только КМП заинтересовался томми-ганами но выдвинул свои спецефичные требования в результате появился М1923 под более мощный патрон .45 Томпсон имевщий большую длину гильзы чем .45 АКП. Но первый более-менее крупный заказ от КМП поступил только в 1927г. и уже на ПП под стандартный патрон .45АКП. Так появился Томпсон модель 1928. До ВМВ армейские заказы на Томми-ганы поступали только от иностранных государств их заказала Дания и Франция последняя до своего поражения их получить не успела и томмики французксого заказа уехали в Британию.
    3. Что касается "упрощенного" М1928 - бред сивой кобылы М1928 был самым навороченным из всего семейства Томмиков. первые упрощения начались в М1928А1 и то не сначала производства а с конца 1940 г. - убрали компенсатор и оребрение ствола, переднюю рукоятку заменили на цевье, рамочный прицел уступил место простому диоптрическому целику но ни о каком-либо снижении скорострельности или отказа от вкладыша блиша речи применительно к М1928-М1928А1 не идет. В конце 1941г. появилась упрощенная версия Томпсона М-1 вот она уже не имела возможности присоединения дисковых магазинов, а самая упрощенная версия М1А1 появилась в конце 1942г вот она ужи не имела вкладыша блиша и работала со свободного затвора.
    4. Лендлиз - откуда авторы вытащили цифру в 135000 одному богу известно - сами американцы считают что они поставили в СССР 137000 ПП НО количество общее в которое входили и ПП ТОмпсона и ПП Рейзинга коих тоже было поставлено не один десяток тысяч.
    gross kaput
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