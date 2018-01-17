Рассказы об оружии. Пистолет-пулемёт Томпсона

Все любители оружейной истории прекрасно знают «томми-ган». Сегодняшний наш рассказ будет об этом долгожителе мира оружия с разборкой и комментариями Андрея Бондаря из клуба исторической реконструкции «Инфантерия».История пистолета-пулемета началась в далеком 1916 году, когда отставной генерал американской армии Джон Томпсон и промышленник Том Райан решили сделать для армии США автоматическую винтовку.Томпсон для этого даже купил патент у конструктора Джона Блиша на полусвободный затвор оригинальной конструкции.Однако не сильно сведущего в делах конструкторских Томпсона немного обманули. Сказать, что затвор Блиша был недоработанный, значит ничего не сказать. Автоматика не обеспечивала полноценного запирания ствола на время выстрела. Единственный патрон, с которым затвор Блиша работал штатно, был пистолетный .45 ACP.Короче, достаточно для того, чтобы не вернуть деньги, но недостаточно для автоматической винтовки.Но дело было в Америке, и настоящего янки-генерала остановить было сложно. Томпсон решил не дорабатывать неудачный затвор для винтовки, а сделать малогабаритный ручной пулемёт под пистолетный патрон, предназначенного для ведения боя на ближней дистанции и штурмовых операций.Естественно, под пистолетный патрон .45, к которым детище Блиша нормально работало.Сам Томпсон называл свою идею submachine-gun («подпулемет»), что и утвердилось в западном написании. Для нас же привычнее название пистолет-пулемёт, так мы и будем его называть далее по ходу пьесы.В 1918 году вышла первая партия пистолет-пулеметов Томпсона и оказалась никому не нужной. Первая мировая уже закончилась, а в мирное время найти применение и устойчивый рынок сбыта оружию такого типа было несколько проблематично.К 1921 году пистолет-пулемет был основательно доработан. В результате получился именно тот М1921 «Томпсон», который нам известен.Однако ажиотажа не наблюдалось. Пистолет-пулемет продавался неохотно. Армия, хоть и закупила пробную партию и даже опробовала в реальных боевых условиях в Латинской Америке, но поголовно вооружаться не спешила.Виной в основном служила довольно высокая по тем временам цена (200 долларов) и специфичность применения «Томпсона». Довольно тяжелый и эффективный на дистанции до 50 м, пистолет-пулемет не совсем подходил под тогдашнюю доктрину ведения боя.Известно, что Томпсона и Райана от финансового краха спасли гангстеры. Они-то по достоинству оценили М1921 «Томпсон», весьма эффективный в городских условиях. С 1928 года в США развернулись самые настоящие уличные войны с применением этого оружия, а чтобы не отставать от «плохих парней», М1921 для полиции и ФБР стало закупать и правительство.Деньги потекли, пусть и не рекой. Проект выжил. Более того, «томми-ган» все-таки пробился в армию. Но это была отдельная история.Армейский вариант «Томпсона», М1928, был закончен в 1929 году, но на вооружение армии США попал лишь в 1938 году.Пистолет-пулемет был изрядно упрощен: разработан дульный тормоз, уменьшенный темп стрельбы, упрощенный прицел, свободный затвор вместо полусвободного, питание патронами только из коробчатых магазинов.В немалой степени поспособствовало появлению М1928 в армии США насыщение войск техникой. А экипажам требовалось именно такое оружие — компактное и мощное на близких дистанциях.Если в период с 1918 по 1939 гг. количество выпущенных пистолетов-пулеметов не превышало 30 тысяч штук, то с началом Второй мировой войны, с 1940 по 1944 г., было изготовлено 1.387.134 «Томпсона». Последние пистолеты-пулеметы этого типа были сняты с вооружения ФБР США только в 1976 году.Повоевали «томми-ганы» и у нас, причем задолго до поставок по ленд-лизу.В 1924 году через посредников в Мексике, руководством СССР была закуплена партия М1921, поступивших на вооружение войск ОГПУ и пограничных войск.«Томпсоны» активно использовались на южных границах в ходе боев с басмачами. В служебной документации они именовались «ручными пулемётами Томпсона».Немалое количество, а именно 135 тысяч, пистолетов-пулемётов Томпсона было поставлено СССР в рамках программы ленд-лиза, в том числе в качестве дополнительного снаряжения к разнообразной военной технике (танки, самолёты, грузовики), но широкого распространения они не получили в силу ряда недостатков.Можно говорить о недостаточной эффективной дальности стрельбы, чувствительности к загрязнению, нехватке боеприпасов.Но основной причиной послужило наличие куда более удачных моделей пистолет-пулеметов отечественного производства. ППШ-41 и ППС-43 были более практичны и востребованы в войсках, нежели «Томпсоны».«Томпсон» продолжает использоваться в вооруженных конфликтах до настоящего времени.