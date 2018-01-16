06:55 16 января

Школа под ударом. В чём причины пермской трагедии?

Страшные события в пермской школе не на шутку взбудоражили российское общество. Обычно подобные новости мы привыкли получать из Соединенных Штатов, где нападения школьников на своих учителей и соучеников происходят очень часто. Но теперь и наша страна столкнулась с подобной проблемой.

Рабочий день понедельника 15 января в Перми был уже в разгаре, когда в среднюю школу № 127 ворвались двое мужчин в масках, вооруженные ножами. Они набросились на первых попавшихся школьников – учащихся четвертого класса. Досталось и учительнице. Причем ранения наносились профессионально – били в шею. Ранения получили пятнадцать человек, из них трое, включая двоих детей и учительницу, были тяжело ранены. В основном пострадали маленькие дети – ученики четвертого класса 2006 и 2007 годов рождения. Затем нападавшие накинулись друг на друга и устроили поножовщину между собой. Позже правоохранители выпустили пресс-релиз, в котором излагалась версия, что два подростка устроили между собой драку с применением ножей, а учительница и другие дети пытались разнять дерущихся, в результате чего и получили ранения.

Школа под ударом. В чём причины пермской трагедии?



Школа № 127, расположенная в Мотовилихинском районе Перми, считается одной из лучших не только в городе, но и во всем Пермском крае. Специфика этого образовательного учреждения заключается в том, что здесь на I—III ступенях обучения углубленно изучают английский и французский языки, а также предметы художественно-эстетического цикла. Естественно, что в такой школе в свое время учились многие «лучшие люди» Перми и Пермского края. Тем более удивительным кажется это странное и трагическое происшествие.

Надо отдать должное оперативным службам: они среагировали быстро и эффективно. Оба нападавших были задержаны. Установили и их личности. Организатором нападения назвали 16-летнего Льва Б. Поскольку молодой человек является несовершеннолетним, мы не будем публиковать его персональные данные и фотографию. Известно, что Лев раньше учился в 127-й школе, оставался на второй год.

Страница в социальной сети показывает весьма странные интересы и увлечения подростка. Например, на странице висит ролик о нападении на школу «Колумбайн», произошедшем в США в далеком 1999 году. Тогда в результате нападения двоих вооруженных учеников погибли 13 человек, еще около 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Что интересно, Лев неоднократно выступал в социальных сетях с оскорбительными выпадами в адрес российского государства, называя Россию «страной рабов», демонстрировал сочувствие оппозиционным движениям. Сообщником Льва Б. выступил 16-летний Александр – учащийся 11-го класса школы.

Естественно, нападение в пермской школе сразу вызвало у российского общества целый ряд вопросов. Понятно, что высокопоставленные чиновники – и пермской администрации, и российского Министерства образования и науки, и Министерства внутренних дел, – сейчас говорят о том, что держат ситуацию на личном контроле. Понятно, что нападавших, которые находятся в больнице, привлекут к уголовной ответственности, а дальше или признают невменяемыми, или отправят в колонии для несовершеннолетних преступников. Но вопрос даже не столько в том, что делать с этими конкретными юными преступниками, а в том, как обеспечить безопасность российской школы, российских детей от возможного повторения подобных выходок.

Еще столетие назад школы были едва ли не самым безопасным местом. Нападать на детей, захватывать их в заложники не приходило в голову даже самым радикальным и опасным террористам конца XIX – начала ХХ вв. Народовольцы, анархисты, эсеры, националисты отстреливали и взрывали правящих монархов и членов их фамилий, генералов, министров, рядовых полицейских, банкиров и предпринимателей, но до нападения на детей не додумывались. Ситуация стала меняться во второй половине ХХ века, когда именно простые люди стали разменной монетой для террористов. В 1990-е – 2000-е годы в Российской Федерации произошло большое количество терактов, жертвами которых стали сотни мирных людей, в том числе и детей. Но это деятельность террористических организаций, которая хотя бы предсказуема. Гораздо страшнее, когда на школы нападают сами учащиеся, что мы до недавнего времени наблюдали в США, а теперь можем, к несчастью, видеть и в своей стране.



В Перми сразу же после происшествия в 127-й школе собрался оперативный штаб во главе с пермским губернатором Максимом Решетниковым. Чиновники посовещались и решили ужесточить требования к охранным предприятиям, обеспечивающим безопасность школ в регионе. Однако все мы прекрасно понимаем, что такое школа и насколько сложно обеспечить подлинную безопасность учреждения и находящихся в нем детей. Во-первых, высокопрофессиональная и многочисленная охрана – очень дорогое удовольствие. Среднестатистический охранник – пенсионер или мужичок предпенсионного возраста – справиться с преступником, нацеленным именно на вооруженное нападение на школу, просто не сможет. Нанять целую службу безопасности, укомплектованную профессионалами, подавляющее большинство российских школ не может и не сможет никогда. Да и вряд ли возможно превратить школу в «полицейский объект», вход в который будет осуществляться через рамки металлоискателя под строгими взглядами охранников-профессионалов.

Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова задается риторическими вопросами – как вооруженные преступники оказались в школе, почему их никто не остановил, почему не работает профилактика комиссии по делам несовершеннолетних, где была охрана и так далее. Но все это – обыкновенные дежурные фразы. На самом деле, всем понятно, что 60-летний вахтер-пенсионер задержать молодых преступников не сможет. Даже если он оперативно вызовет полицию, пока приедет группа немедленного реагирования, у преступников будет достаточно времени для совершения злодеяний – ведь расстрел или поножовщина это минуты, даже секунды. Комиссии по делам несовершеннолетних работают в стране слабо. Всем известно, что к несовершеннолетним правонарушителям и преступникам закон весьма мягок. Иногда на свободе остаются даже лютые преступники, совершившие такие опасные преступления как грабежи, разбои, изнасилования.

В 2014 году аналогичный пермской истории случай произошел в Москве. Учащийся десятого класса школы № 263 Сергей Г. ворвался в школу, вооруженный огнестрельным оружием, застрелил учителя географии, захватил учеников в заложники, а когда в школу прибыли полицейские – застрелил одного из сотрудников полиции. Однако, убийца так и не понес заслуженного наказания – он был помещен в психиатрическую клинику. Его отец, в отношении которого после происшествия возбудили уголовное дело по статье 224 УК РФ («небрежное хранение огнестрельного оружия»), в 2015 году был полностью амнистирован.

Президент Владимир Путин тогда подчеркнул, что трагедии в московской школе могло бы и не быть, если бы подрастающее поколение больше развивало свои эстетические вкусы и потребности. Но могут ли музыкальные школы или художественные кружки повлиять на «детей улицы» или на психопатов-одиночек, проблемы которых коренятся в особенностях психики, в неблагополучном семейном окружении, в плохих отношениях с педагогами или другими учащимися?

Как видим, за почти четыре года, прошедших со времени трагедии в школе № 263 г. Москвы, должные выводы так и не были сделаны. Чиновники говорят о профилактике, воспитании патриотических и эстетических ценностей, совершенно не задаваясь куда более важными вопросами, а именно – созданием условий для неотвратимости наказания для убийц и любых других преступников вне зависимости от их возраста (разумеется, речь идет о тех, кого уже можно привлекать к уголовной ответственности), социального положения родителей и т.д., более серьезным вниманием к психологической атмосфере в школьных коллективах, в среде учащихся, к психологическому состоянию самих учеников, особенно если они воспитываются в «кризисных», проблемных семьях.

Кстати, во многих школах сейчас сокращают должности психологов-педагогов и социальных педагогов, которые как раз и занимались «проблемными» учениками, могли хотя бы обратить внимание школьной администрации или комиссии по делам несовершеннолетних на учащихся, склонных к агрессии, к противоправному поведению или, наоборот, испытывающих проблемы с адаптацией в школьном коллективе.

Другая немаловажная проблема имеет социально-педагогический характер. В постсоветские десятилетия в России произошла колоссальная девальвация прежних морально-этических ценностей, среди которых значилось и уважение к педагогу, к учителю. Профессия педагога под воздействием как экономических (маленькая заработная плата), так и социально-престижных (отсутствие реального социального влияния, низкий статус в обществе) факторов перестала цениться, снизилось до минимума уважение к учителю и со стороны родителей, и со стороны учащихся. Достаточно проанализировать комментарии под любыми статьями, посвященными школьным проблемам, чтобы понять, насколько пренебрежительно российское общество относится к учителям.

Педагоги превратились в «крайних», которые должны всем – директорам школ и начальству из районо, родителям учащихся и даже самим учащимся. Теперь школьники, не способные усвоить элементарную программу, позволяют себе критиковать учителей, обвинять их в том, что они якобы неправильно преподают или не имеют должных знаний. Естественно, что такая ситуация стала возможной потому, что в семьях учеников также отсутствует уважение к педагогам. Учителя стали восприниматься как обслуживающий персонал, обязанный за копеечные зарплаты не просто учить детей, но еще и терпеть их капризы, хулиганские выходки, хамство родителей. Естественно, что такая ситуация влияет на общую психологическую атмосферу в российской школе.

Между тем, предпосылки для неуважения учителей, падения престижа учительской профессии формируются «наверху». Виноваты в данном случае и государство, оценивающее труд педагога с высшим образованием оплатой, за которую не согласится работать и дворник – гастарбайтер, и чиновники регионального и муниципального уровня, для которых учитель «всегда не прав». Видя такое отношение государства к педагогам, «распускаются» и родители, которые начинают открыто угрожать учителям, пытаются обвинять их в том, что у детей не хватает интеллектуальных ресурсов для освоения школьной программы. Манеры родителей перенимают и сами школьники. Понятно, что отморозки или сумасшедшие, способные ворваться в школу с ножами, встречаются в любое время и в любых странах, но ведь проблемы безопасности школьного образования в России куда глубже и серьезнее.



В последнее время на самом высшем уровне обсуждается распространение новых молодежных субкультур криминального характера (т.н. субкультуры «АУЕ» — «Арестантский уклад един») в учебных заведениях ряда регионов России. Наибольшее распространение эти субкультуры получили в Восточной Сибири, в первую очередь – в Забайкальском крае, Иркутской области. По данным правоохранительных органов, криминальные молодежные субкультуры охватили детские дома и школы-интернаты, профессиональные училища, большинство средних общеобразовательных школ. Педагоги и даже полицейские инспекторы по делам несовершеннолетних справиться с распространением субкультуры, идеализирующей преступный мир и криминальный образ жизни, не в состоянии.

Однако, как показывает практика, с деятельностью подобных субкультур вспышки насилия, как пермская поножовщина или расстрел в московской школе, обычно не связаны. Криминальные субкультуры тяготеют к постоянной деятельности группировок, облагающих данью учащихся, а членами этих группировок чаще совершаются преступления общеуголовного характера – кражи, грабежи, угоны транспортных средств, драки. Что касается нападений на школу с оружием, то такая модель действий больше присуща эксцентричным «одиночкам», обиженным на мир вокруг себя, часто придумывающим даже целые мировоззренческие системы, пронизанные презрением к другим людям и культом насилия.

Министр образования и науки России Ольга Васильева получила от премьер-министра Дмитрия Медведева поручение выехать в Пермь и на месте разобраться со всеми обстоятельствами произошедшего. Но вряд ли этот визит повлечет за собой какие-то изменения в системе российского школьного образования и воспитания подрастающих поколений. Приказами, постановлениями и совещаниями исправить плачевную ситуацию невозможно – нужны более масштабные меры, причем принимаемые в тесной взаимосвязи с другими мерами социального и экономического характера.
Автор: Илья Полонский

Использованы фотографии: uraldaily.ru
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Комментарии 13

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  1. Spartanez300 Сегодня, 05:56
    Всю систему образования нужно пересматривать и менять , в том числе оплату учителей и охрану школьных учреждений . А также жестче браться за так называемых учащихся , кто не хочет учиться за дверь со справкой дебила с которой этот человек никуда уже не смог поступить . И еще не мало важна работа с родителями от которых тоже многое зависит в нормальном образовании детей .
    Spartanez300
    1. Vard Сегодня, 06:00
      Родителям надо бы хоть иногда заглядывать в соцсети... Интересоватся не кошечками... А чем живут их дети...
      Vard
    2. Зяблицев Сегодня, 06:21
      Это крайне серьезное происшествие! И, действительно, придурками они стали не в одночасье! Но теперь нужно разобраться досконально, что же их побудило так поступить или действительно, психические отклонения! Вполне возможно за этим стоят какие то взрослые...В любом случае, за поступки своих детей должны отвечать родители! Пока не исполнилось 18 лет, что то натворил, то в тюрьму шагают мама с папой - вот тогда кое-кто и задумается о воспитании и другим не повадно будет только делать детей, но не заниматься, не следить за ними!Это сын за отца не отвечает - а отец всегда отвечает за сына!
      Зяблицев
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:38
        Школа под ударом. В чем причины пермской трагедии?
        плоды системы образования. сделали из детей "священных животных". у них все "права",а педагог-бесправен. вот вам результат. ОБОРЗЕЛИ в край "дети".ломать систему нужно срочно, упускаем поколение.
        андрей юрьевич
        1. Зяблицев Сегодня, 06:49
          Не стал бы я так драматизировать ситуацию! Дети разные, большинство нормальных, а проблемные были всегда. Другой разговор, что количество проблемных, особенно в маленьких городках, где они в основном предоставлены сами себе, так как им нечем заняться, а родители или сами не благополучные, или вкалывают на трех работах, больше! Вот они и начинают кучковаться, многие просто попадают под влияние реальных отморозков! В любом случае, тот беспредел, который случился в 90-х, когда уличные банды подростков росли как грибы, уже в прошлом!
          В данном случае нужно конкретно разбираться, делать выводы,а не раздувать трагедию!
          Кстати, когда я на Марсовом поле вижу 15-17 летних подростков орущих за Навального и кидающихся камнями в ОМОН, вместо того, что бы делом заниматься, то мне кажется, что родителям не помешает задуматься, что из его чада может выйти....Дело тут даже не в Лешеньке, он сам марионетка, а в том, что уже кто то рассказал этим детишкам о вседозволенности - мол, нарушайте закон и вам за это ничего не будет! Так что у любой детской выходки всегда есть виновник - это взрослый и чаще всего родители!Вот почему я говорю о персональной ответственности мамы и папы за выходки своего уси-пуси!
          Зяблицев
    3. raw174 Сегодня, 06:50
      Цитата: Spartanez300
      кто не хочет учиться за дверь со справкой дебила с которой этот человек никуда уже не смог поступить

      Тогда возникает вторая сторона: таких, со справками, при объективном подходе, будет процентов 5, а то и больше... если их сразу не поместить в "казенные учреждения", то они пополнят ряды криминалитета. а если поместить, то не станем ли мы страной колоний и резерваций?
      raw174
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:59
    Приказами, постановлениями и совещаниями исправить плачевную ситуацию невозможно – нужны более масштабные меры, причем принимаемые в тесной взаимосвязи с другими мерами социального и экономического характера.

    У нас некоторые умники в ДУМЕ вообще предлагают отстранить родителей от воспитания детей ...так сказать перейти на западную систему ювенального воспитания...путь в пропасть.

    Сегодня посмотрел отвратительное видео подростка принявшего наркотик дома и потом у него развязался язык и мозги с его воспаленным воображением кровавой мести над обществом...мерзость.
    С этим что то надо делать...в первую очередь ужесточить наказание наркопродавцам до предела...далее ввести активную пропаганду против алкоголя,наркотиков и насилия в школе...ввести обязательные кружки для мальчиков уроков самозащиты без оружия...типа самбо ...детей надо учить выживать в экстремальных ситуациях.
    Тот же ЛЕХА
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:43
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ввести обязательные кружки для мальчиков уроков самозащиты без оружия...типа самбо ...детей надо учить выживать в экстремальных ситуациях.

      не то Лёха,не то... нужно прививать с "молодых ногтей" к таким понятиям,как долг перед страной,ответственность за свои шаги,патриотизм в хорошем понимании слова,уважение к старшим-этого нет. они растут настоящими "беспредельщиками",можно -всё,и им ничего не будет за это. почему то,мы берём от запада,только самое отвратительное...
      андрей юрьевич
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:49
        как долг перед страной,ответственность за свои шаги,патриотизм в хорошем понимании слова,уважение к старшим-этого нет.


        Все так... но одним только этим обкуренного и вооруженного ножем подростка не остановишь...надо уметь и вовремя уклониться от схватки или на худой конец обезоружить его до приезда полиции что бы не было беды.

        Тут есть еще одна серьезная проблема как вести себя обычному человеку при нападении подростка или подростков ...беда в том что вы не имеете права причинять вред ему или им ... за это просто посадят в тюрьму...то есть он может ударить вас ножем вы защищаясь не вздумайте этого делать это будет уже превышение самообороны...маразм нашей юстиции и государства.
        Тот же ЛЕХА
  3. astronom1973n Сегодня, 06:22
    Чтобы справиться с проблемой типа ауе нужно просто этим реально заниматься!Если конечно государство заинтересовано в этом,чтобы не получить стада "отморозей" в большом количестве.Привлекать необходимо людей склада Макаренко,надеюсь они у нас остались..... Учителей в школах да,реально "опустили".И в плане оплаты и в плане воздействия на учеников.
    "Детишечки" творят что хотят. А ЕГЭ,от которого без ума нынешнее руководство,если не проводить т.н. натаскивание, было бы не таким уж и результативным.И еще..раньше говорили ,что в школу ты пришел за знаниями,интересен тебе предмет или нет,и это нужно прежде всего тебе,а сейчас у многих родителей почему то есть мнение ,о том,что неинтересно учить не надо, и учитель обязан делать так, чтобы чадушко считало интересным его предмет,и это нужно учителю.
    astronom1973n
  4. Severok Сегодня, 06:24
    Давно пора вычеркнуть из закона об образовании слова о том, что образование - это "услуга". Образование - это обучение и ВОСПИТАНИЕ. За такой случай надо привлекать к ответственности тех, кто довёл систему образования до её нынешнего ущербного уровня. Вот только там, где эти реформаторы сидят, существует система абсолютной безответственности и безнаказанности.
    Severok
  5. Dimy4 Сегодня, 06:26
    Учащийся десятого класса школы № 263 Сергей Г. ворвался в школу, вооруженный огнестрельным оружием, застрелил учителя географии, захватил учеников в заложники, а когда в школу прибыли полицейские – застрелил одного из сотрудников полиции. Однако, убийца так и не понес заслуженного наказания – он был помещен в психиатрическую клинику.

    Ну, "онижедети".
    Dimy4
  6. zzdimk Сегодня, 06:46
    Мотовилиха это сам по себе район на отстойник похожий
    zzdimk
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