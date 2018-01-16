Демократизация Ливии

ВНИМАНИЕ! Вы не сможете противостоять современному оружию и превосходству НАТО в воздухе. Продолжение атак на мирное население может стать причиной вашей гибели

Оставьте ваши позиции и оружие. Вернитесь домой к своей семье. Прекратите атаки на мирных ливийцев или вы будете уничтожены.

Kак начиналось, проходило и чем закончилось изнасилование Ливии прогрессивным человечеством в лице демократической Европы и не менее демократических Соединенных Штатов, взявших на себя благородную роль спасителей человеческих свобод во всем мире.Исторически Ливия включает в себя три больших территориальных образования: Триполитанию, Киренаику и Феццан, между которыми шла постоянная борьба за главенство среди населявших их племен и кланов. Раздробленность и взаимные претензии друг к другу являлись причиной повсеместной бедности и общего упадка.В 1969 году группой военных во главе с тогда еще молодым и полным энергии харизматичным М. Каддафи был свергнут ливийский король Идрис I. Каддафи провозгласил создание Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии и стал последовательно добиваться ее становления. Объединив страну и сосредоточив в своих руках всю власть, экономику и финансы, Каддафи обеспечил ливийцам довольно высокий уровень жизни населения страны. Но одновременно Джамахирия (власть народа) не допускала создания иных политических партий и движений, а деятельность организаций и группировок исламистского толка пресекалась самым решительным образом.Высоким уровнем жизни населения Ливия была обязана в первую очередь экспорту энергоресурсов. Поставки за рубеж нефти и газа обеспечивали около 25% валового внутреннего продукта страны и более 95% стоимости национального экспорта. Годовая добыча природного газа составляла около 16 миллиардов кубометров, из которых 60% шли в Европу, а остальной газ предназначался для внутреннего потребления. Годовая добыча нефти составляла 570 миллионов баррелей, в Европу из них шло 445 миллионов баррелей (78%). Таким образом, Европа чрезвычайно сильно зависела от поставок ливийских энергоресурсов.Помимо главного игрока – ливийской компании «National Oil Corp.» — в Ливии работали более полусотни иностранных компаний, занятых в выкачивании нефти и газа. Самой крупной из них была итальянская «Эни», чья доля составляла по нефти 17% от общей добычи, а по газу – 12%. Все это «Эни» гнала в Италию по трубопроводу «Зеленый поток» и через единственный газовый портовый терминал Марса-эль-Брега – в Испанию.В 2010 году ВВП Ливии составлял 79,6 млрд долларов, а реальный прирост ВВП по сравнению с 2009 годом равнялся 3,3%. До 2015 года прогнозировался среднегодовой прирост ВВП 3,5%. Золотовалютные резервы оценивались в 92,78 млрд долларов.Казалось бы, такое положение вещей, приносящее стабильный доход всем участником высасывания энергоресурсов, могло сохраняться до полного истощения всех природных богатств Ливии, а это наступило бы не скоро. Но увы, мыльный пузырь искусственно перегретой рваческой финансово-экономической политики западных стран лопнул, и наступил мировой финансовый кризис, больно прищемивший гонады демократическим государствам Европы.А что Каддафи? А Каддафи решил ввести ограничения на деятельность иностранных нефтегазовых корпораций в стране, законодательно снизив уровень их доходов с 52% до 20% от экспорта ливийской нефти. Это еще больше усугубило бы положение Евросоюза.Каддафи выступил инициатором и нашел солидную поддержку в странах Африки своей идеи о финансово-экономическом объединении африканских государств с введением единой валюты («золотой динар»). Это было реально. И типографии США и Европы, штампующие малообеспеченные копеечные бумажки баксов и евриков вместе с финансово-кредитной системой, вздрогнули.Каддафи приступил к формированию единой с Россией и Китаем экономической политики, предусматривающей согласованное ценообразование и объем энергопоставок, что привело бы к зависимому положению Запада.Полковник заявил об отказе от приватизации государственных нефтяных корпораций при участии западного капитала, на что очень рассчитывали европейские бонзы, страстно желавшие заполучить рычаги контроля над нефтегазовым потоком.Неуступчивость и самостоятельность Каддафи выводило евроамериканских партнеров из себя. Кризис, надо выкарабкиваться и удерживаться на плаву, а тут какой-то полковник не собирается прогибаться под Запад. А еще этот Каддафи неблагоразумно разместил финансовые активы Ливии (общей суммой более 200 млрд долларов) на счетах американских и европейских банков. А ведь сколько собственных финансовых проблем можно решить за счет этих средств! А тут еще Каддафи взял и невежливо послал в трехбуквенное эротическое путешествие мсье Н. Саркози, который выступил было с предложением приватизации французами госпредприятий Ливии.Авансовый лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама (примечательно, что свою нобелевскую речь Обама посвятил теме «справедливых войн» ) не мог так просто, как тупорылый Буш в Ираке, начать долбить суверенную страну на основе сфальсифицированных данных. Надо было заручиться международной поддержкой и действовать легитимно, чтобы не дать республиканской оппозиции обвинить улыбчивого негра в неэффективности политики и своеволии. И грамотные ребята из соответствующих структур разработали многоходовую комбинацию, в которой главную роль отвели театральной постановке в ООН. И ООН не подвела, последовательно санкционировав сначала политико-экономические меры, а затем и применение силы.В качестве небольшого отступления, рассмотрим некоторые ключевые даты.Первые антиправительственные выступления в Ливии начались 15 февраля 2011 года одновременно в Бенгази, Эль-Бейде, Дерне, Адждабии, Шахате, а затем довольно быстро распространились на Триполи, Джадо, Мисурату, Бен Гашир, Гарьян, Аль-Азизию и Яфрин. Мятежникам удалось разгромить полицейские участки и армейские арсеналы и захватить большое количество оружия. Оружие стреляет, и естественно, что появились жертвы.Уже 25 февраля горемычная жертва минетного скандала Хиллари Клинтон лично привезла в Женеву в Совет ООН по правам человека проект резолюции по Ливии. Тут надо учесть, что проект готовился не только Штатами, но и Великобританией, Германией и Францией, а это дело не одного дня. 26 февраля проект был принят в качестве резолюции СБ ООН № 1970, предусматривающей блокирование финансовых активов Ливии за рубежом, запрет на экспорт оружия, а также запрет на загранпоездки Каддафи и его окружения. Так что уже всего через 10 дней после начала антиправительственных выступлений Каддафи был объявлен вне закона. Завидная оперативность!Дальше надо было протащить силовую резолюцию под предлогом необходимости создания бесполетных зон над Ливией. Но тут возникли сложности. Как всегда, холода в американскую жопу напустил неугомонный Уго Чавес, который взял, да и предложил создать международную «комиссию мира» для Ливии, в составе которой были бы международные авторитеты и главы государств.— Ага, щас! – сказали США и Европа, и отвергли предложение Чавеса.Затем немножко подгадил – кто бы вы думали? – министр обороны США Гейтс, которой возьми и вякни, что, вообще-то, по всем правилам военного искусства, для создания бесполетных зон следует сначала уничтожить ПВО и командные центры Ливии. — Ты дурак, что ли? — сказали Гейтсу в Госдепе – Мы тут усираемся за легитимность, а ты сразу бомбить! Уйди отсюда! – Гейтс ушел, а осадочек остался, надо было как-то решать вопрос.Третьим ежом в ширинке НАТО стала позиция некоторых стран –членов Лиги арабских государств (ЛАГ), которые не желали, чтобы бесполетная зона создавалась исключительно силами НАТО, выдвигая идею создания совместных западноафриканских арабских сил. Но это категорически не устраивало США и Великобританию, потому что в запланированной дележке ливийского пирога участие арабов как-то не предусматривалось. У них и так есть ОПЕК, которую следовало немного осадить контролем над нефтью и газом Ливии.Но арабы всегда отличались большой любовью к благам материальным и их удалось купить. О цене договорились в Брюсселе 10 марта, а продажа Ливии состоялась в Каире 11 марта. В результате сделки ЛАГ выступила с единодушной поддержкой западных усилий.Короче, 17 марта была принята резолюция СБ ООН № 1973. Она устанавливала над Ливией бесполетную зону для ливийской авиации, эмбарго на поставку оружия и (внимание!) применение всех возможных инструментов для защиты гражданского населения Ливии.Строго говоря, все уже было решено еще до принятия Совбезом ООН своих чудесных резолюций. Ливия была обречена еще до начала мятежей. И сами мятежи, начавшиеся 15 февраля были инициированы исключительно с целью логического развития плана по покорению Ливии.400 военнослужащих Катара и несколько сотен кадровых сотрудников спецслужб Великобритании, США и Саудовской Аравии составили костяк воинствующей оппозиции Ливии, вокруг которой сгруппировались радикально настроенные исламисты, представители некоторых родоплеменных кланов, экстремистски настроенная часть молодежи и выпущенные ими из тюрем уголовники.Штабом объединенного командования США в Африканской зоне (г. Штутгарт) 27 февраля 2011 года была начата разработка военной операции.Были подготовлены и развернуты силы специального назначения (около 500 спецназовцев) и два самолета МС-130 на авиабазах Конья (Турция) и Лука (Мальта).УДК "Кирсейдж"В дополнение к находившейся в Средиземном море группировке 6-го флота США с 3 марта началась переброска через Суэцкий канал части 5-го флота из Индийского океана, а именно двух атомных подлодок, ракетного эсминца «Барри» и двух десантных кораблей «Кирсейдж» и «Понсе» с более чем 800 морскими пехотинцами и десантной группой.Авиация США, находившаяся на аэродромах Сигонелла и Авиано (Италия), Суда (Греция), Акротирри (Кипр), Инжирлик (Турция) была дополнена боевой и специальной авиацией ВВС и ВМС .В итоге, американская группировка составила 68 боевых самолетов, 32 вспомогательных летательных аппарата (не считая БЛА) и 8 кораблей с крылатыми ракетами.Канада на Мальте развернула один полк и 5 отрядов спецназначения. Для них там же находились 4 военно-транспортных самолета. Из кораблей присутствовал фрегат «Шарлоттаун».Великобритания 26 февраля 2011 года забросила в Ливию около 350 спецназовцев SAS из состава 22 полка, в составе которых более половины имели подготовку авианаводчиков. Одновременно Альбион наращивал мускулы в зоне будущей войны и к моменту нападения на Ливию английские силы составляли: 3 самолета дальнего радиолокационного обнаружения Е-3D (их часто неправильно называют «Аваксы»), 12 истребителей «Торнадо» и «Тайфун» на авиабазе Джоя-дель-Колли, Италия), 9 самолетов-заправщиков VC-10, самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ «Нимрод» (аэродром Акротири, Кипр), два ракетных фрегата «Кэмберленд» и «Вестминстер», ракетная подлодка «Триумф) и госпитальное судно «Аргус».Франция направила к Ливии авианосец «Шарль де Голль» с ракетными кораблями охранения и сформировала авиационную ударную группировку из истребителей-бомбардировщиков «Мираж-2000» различных модификаций и 6 истребителей «Рафаль», всего 25 самолетов. Ударные самолеты и военно-транспортная авиация были передислоцированы поближе к Ливии на авиабазу Соленцара, Корсика.Остальные страны, в частности, Германия и Турция, а также арабские государства, главным образом Саудия и Катар, предоставили свою инфраструктуру и транспортные возможности, а также часть военнослужащих и инструкторов в ряды вооруженных формирований Переходного национального совета, численность которых составила более 11 тысяч человек, сведенных в батальоны и бригады.Мы тут называем сейчас только те силы, который находились непосредственно вблизи и в самой Ливии, однако значительной число ударов наносилось с территорий стран антиливийской коалиции стратегическими бомбардировщиками. Кроме того, уже в ходе нанесения ударов по Ливии силы коалиции продолжали наращиваться ударной авиацией, кораблями и ракетным оружием.Этой военной мощи противостояло 2 ливийских группировки «Восток» и «Запад» в составе около 20 тысяч ливийских военнослужащих, не считая ливийских ополченцев, на вооружении которых находились 621 танк, бронетранспортеров – 1155, артиллерийских орудий – 180, РСЗО – 72, самолетов (исправных) – 90, военных катеров — 26 и только одна дивизия ПВО в Триполи, вооруженная ЗРК «Квадрат», «Оса-АК» и ЗСУ «Шилка», прикрывающие столицу, военную базу «Ярмук» и аэродром «Майтига» в Триполи. Таким образом, против ударов с воздуха сухопутные войска Ливии оказались практически беззащитны.19 марта был нанесен первый удар по Ливии. В 18:50 6 истребителей-бомбардировщиков нанесли удар по колонне правительственных войск Каддафи, двигавшейся к Бенгази, где укрывались добиваемые мятежники, положение которых в результате столкновений с регулярными ливийсими войсками было критическим. А уже через час по Ливии был нанесен массированный удар крылатыми ракетами с 2 кораблей и 3 подводных лодок НАТО (около 100 «Томагавков»). Целями являлись объекты системы ПВО, правительственные и военные объекты.В дополнение к крылатым ракетам в это время над Ливией появились 3 стратегических бомбардировщика-«невидимки» В-2А, совершившие беспосадочный перелет с авиабазы Уайтмен (Миссури) и обратно. Они сбросили свыше 40 управляемых авиабомб JDAM, и уничтожили пункты управления и комплексы ПВО, хранилище авиационного топлива и авиабазу ливийских войск. Бомбардировщики на подлете прикрывали 12 американских истребителей с авиабазы Авиано (Италия).До 23 марта система ПВО Ливии была уничтожена систематическими ударами и налетами, и больше самолетам НАТО в небе ничего не угрожало. Поэтому интенсивность ракетно-авиационных ударов продолжала наращиваться вплоть до 26 марта. Основными целями были части и подразделения ливийских войск, важные военные и правительственные объекты и транспортные коммуникации.27 марта авиация НАТО приступила к непосредственной поддержке отрядов мятежников, расчищая тем путь наступления. Таким образом, безмятежно горланящие и орущие банды гопников в тряпье, размахивая оружием и паля в белый свет, как в копеечку, практически беспрепятственно начали движение к столице и ключевым городам. Ливийские войска, встречавшие мятежников огнем, безжалостно стирались с ленты времени непрерывно патрулировавшими над головами мятежников самолетами НАТО. Если самолетов не было, «повстанцы» останавливались и даже отступали, вновь вызывая авиаподдержку, и, после ее прибытия, продолжали победное шествие.В это же время силы антиливийской коалиции пополнились штурмовиками и ударными вертолетами морской пехоты США. Они были сведены в штурмовые группы, действия которых заключались в последовательном применении по обнаруженным целям. Штурмовики наносили ракетно-бомбовый удар по ливийскому подразделению, разметая его вдребезги, а затем подоспевшие вертолеты подчищали оставшееся, истребляя уцелевших военнослужащих. Эти группы наводились на цели непосредственно авианаводчиками, находившимися в отрядах мятежников.Штурмовики А-10 вместе с патрульными самолетами Р-3С «Орион» активно применялись для атак на боевые катера Ливии. Так, ими был нанесен удар по патрульному кораблю и двум катерам ливийских ВМС в порту Мисурата, в результате чего корабли были выведены из строя.28 марта снова состоялся налет американских стратегических бомбардировщиков на Ливию. Два В-1В совершили перелет с авиабазы Элсуорт (Южная Дакота) и бомбами,в том числе JDAM, уничтожили большой склад боеприпасов правительственных войск, находившийся в подземных хранилищах. Бомбардировщики прикрывались британскими истребителями «Торнадо».Вообще, надо заметить, что в нанесении ударов по Ливии участвовали не только США , Канада, Франция и Великобритания. Хорошо порезвились летчики Бельгии, Дании, Италии, Иордании, Испании, Норвегии, Канады, ОАЭ, Катара. Всего в начале операции было сделано свыше 1600 авиавылетов и только дорогущих управляемых авиабомб сброшено больше 2000. А простые бомбы и НУРС – кто их считал?Интересной особенностью в применении стратегических бомбардировщиков являлось то, что они прилетали только с территории США, а знаменитые ветераны В-52Н вообще не применялись. Кроме того, занимательным оказалось применение «корабля-арсенала», то есть , в его качестве выступала бывшая подводная лодка с баллистическими ракетами «Огайо», которую переделали под ракетную платформу для сотни «Томагавков» и назвали просто и незатейливо «Переоборудованная Огайо».Вы не забыли еще, что резолюция СБ ООН № 1973 предусматривала создание бесполетной зоны над Ливией? А что получилось? А получилось тотальное уничтожение ливийской армии, разрушение экономических (кроме нефтегазовых) объектов и транспортной инфраструктуры, физическое уничтожение руководства страны и изменение политического устройства Ливии.Возвращаясь к сути заметки, заметим, что с 31 марта 2011 года все руководство операцией по «бесполетной зоне» решением НАТО (!) перешло к альянсу. И альянс не упустил своего шанса. Если в начале операции основные усилия были направлены на спасение мятежников от разгрома, то в последующем НАТО просто тупо долбило все ливийское, что качается, а что не качалось – то раскачивало и долбило. Для этого военная группировка разбухла больше, чем в полтора раза. В ней было больше 320 самолетов, из которых только ударных – 195, и 45 боевых кораблей и подводных лодок, не считая семи вспомогательных кораблей. В групповом изнасиловании Ливии участвовало 14 стран НАТО и 4 не входящих в альянс – США, Турция, Румыния, Великобритания, Польша, Греция, Дания, Бельгия, ОАЭ, Франция, Катар, Иордания, Швеция, Норвегия, Италия, Нидерланды, Канада, Испания.Особую роль сыграли ударные вертолеты, действовавшие как в составе штурмовых авиагрупп, так и самостоятельно. Дело в том, что когда цели для поражения самолетами банально кончились, командование альянса столкнулось с дилеммой – что делать? Тратить дорогую ракету на одиночную или очаговую цель чересчур затратно, да и сам вылет самолета не дает гарантии ее поражения. К тому же ливийы даже в условиях своего Татуина, где все, как на ладони, на плоской степи, приноровились делать ложные цели из надувной техники и подручного материала, что еще больше повысило уровень неоправданных расходов НАТО, которое тратило на их уничтожение от 30 до 45% боекомплекта.А вертолеты – это тема. На сверхнизких высотах в режиме свободной охоты да еще и ночью – незаменимая вещь. Так что в дальнейшем, с начала июня 2011 года одновременно со снижением интенсивности вылетов ударных самолетов, началось наращивание действий вертолетов «Апач», «Тигр» и «Газель», которые действовали с десантных вертолетоносцев «Тоннер» (Франция) и «Оушн» (Великобритания). Это позволило значительно снизить финансовые затраты при одновременном повышении эффективности уничтожения одиночных и малых групповых целей. Но и самолеты продолжали использоваться, главным образом, для уничтожения «очагов обороны» войск, верных Каддафи.Корабли альянса, помимо нанесения ударов и блокады с моря тоже решали важные задачи. Они постоянно отвлекали на себя часть войск Каддафи угрозой высадки морского десанта, проверяли все торговые суда, а также предотвращали попытки минирования портов ливийцами. Помимо этого, натовские корабли 26 апреля глубинными бомбами порвали кабельные телекоммуникационные линии, проложенные под водой, и нарушили управление войсками Каддафи в горордах Сирт и Рас-Эль-Ануф.К концу августа мятежники захватили большую часть Триполи и политическая система Ливии была сменена. На что? Мы это видим сейчас, на хаос и мутную жижу, из которой умелые рыбаки таскают золотую нефтегазовую рыбку. Но и это еще не все, о чем мы упомянем чуть ниже.Снабжение «повстанцев» заслуживает отдельного упоминания. Не секрет, что предоставленные сами себе, мятежники были бы стерты с лица земли, как тараканы, но их существование было необходимо ввиду отсутствия в планах оккупации Ливии войсками западных союзников. Таким образом, поддержание их боеспособности стало одной из приоритетных задач. Доставка оружия им проводилась всеми путями, по суше, по морю и по воздуху.Автомобили и бронетехника для мятежников доставлялись грузовыми судами в порт Бенгази, а также транспортными самолетами на аэродром в пригороде. Использовалась паромная переправа Мисурата-Бенгази, и специально была восстановлена для этой цели взлетно-посадочная полоса для грузовых самолетов в Тобруке. В западной части страны сначала оружие доставлялось вертолетами и сбросом контейнеров на парашютах на специальную площадку в 100 км южнее г. Налут. Когда мятежники захватили Налут, Яфран и Зинтан, там были подготовлены 2 ВПП и дело пошло веселее. Грузовиками частных компаний оружие перевозилось через границу с Суданом и Чадом. Так, в июле французы отправили со своей военной базы в Чаде партию грузовиков с оружием и разгрузили его, передав «повстанцам», в населенных пунктах Ливии Маатан-эс-Сарра и Эль-Катрун. Кстати, можно отметить, что в документах получателями указывались вооруженные силы Катара и Иордании, а стрелковое оружие, гранатометы, минометы и ПЗРК (ПТРК) числились, как «полицейские средства» для поддержания правопорядка.Вообще, очень интересно читать и смотреть про боевые действия в Ливии, можно было бы еще много рассказать, например, о том, как осуществлялось накрытие всей Ливии сплошным радиолокационным полем, а воздушного пространства – 12-ю самолетами ДРЛО; как работал при содействии египетских спецслужб спецназ и диверсанты НАТО; как ЦРУ организовывалась агентурная разведка и подготовка «лидеров оппозиции»; о том, как самолетами «Оспрей», верблюдами, ползком и вертолетами с подводной лодки «Скрэнтон» забрасывались разведывательно-диверсионные группы в Бардию, Гаср-Гамбут, Умм-Маалиф и другие населенные пункты; о том, как болгарские диверсанты готовили побережье к высадке десанта; о созданных школах подготовки мятежников; о том, как переодетые французские военнослужащие арабского происхождения и сотрудники частных агентств, французской «Секопекс» и канадской «Зариба» кроваво куролесили под видом ливийских войск; о диких зверствах так называемых «повстанцев»; о том, как британская группа спецназа 22-го полка SAS, отряженная для захвата Каддафи, попала в засаду и была уничтожена; о том, как в практически полигонных условиях испытывалась перспективная военная техника и вооружение; о том, как шведским истребителям «Грипен» не подошло натовское топливо, а у французов и норвежцев кончились боеприпасы; о том, как глупо сломался и уковылял в Тулон авианосец «Шарль де Голль», а у итальянцев не нашлось средств на свой авианосец «Гарибальди» (330 тысяч евро в сутки) и о многом-многом другом, но это тема отдельного толстого романа, который кто-нибудь когда-нибудь напишет.Мы лучше остановимся на беспрецедентной до настоящего времени атаке на человеческие умы.Современная война в значительной степени происходит за умы людей. Посеять панику в стане врага, заставить его сомневаться в справедливости своей борьбы – одна из главных задач военачальника, сформулированная еще трудами замшелого, но грамотного китайца Сунь-Цзы.НАТО этому вопросу уделяет огромное внимание, особенно американцы. И, если в мирное время такая война ведется исподволь, для чего используются возможности пятой колонны в неугодных странах, как наши «правозащитники» в России, исподволь гадящие по указке из-за бугра, то на войне все это происходит более нахально, массово и напористо.Надо было легитимизировать военную операцию. А для этого мало стать легитимными в глазах ООН, необходимо дискредитировать Каддафи, да так, чтобы признать его власть нелегитимной. Но, поскольку реальных оснований для этого не было, в ход пошла банальная ложь, но ложь массовая, дурная и кричащая, забивающая воплями те небольшие ручейки правдивой информации, пробивавшиеся сквозь информационную блокаду.Чего стоят только одни постановочные сцены, снятые в Катаре и выдававшиеся за Ливию, так называемые, «живые репортажи», для съемки которых в Катаре был построен целый съемочный городок. Вообще, телевидение и интернет чрезвычайно активно использовались. Продвигались тезисы о бесчеловечности войск Каддафи и его самого, об истреблении собственного народа под леденящие кровь кадры о зверствах, которые на самом деле творили так называемые «повстанцы», занятые грабежами и погромами. Ведущие американские политики в передачах глубокомысленно рассуждали о преступности режима Каддафи под заранее тщательно заготовленные комментарии, смысл которых сводился к тому, что «если не вмешаться, то жертв будет еще больше».Как это делается, неоднократно было показано. Нас же интересует сейчас непосредственно воздействие на умы самих ливийцев, потому что в перспективе роль ливийцев вполне может быть применена к нам, а до этого – к Сирии (впрочем, там уже и так пробы негде ставить).Для засирания ливийских мозгов в г. Тампа, штат Флорида, была создана оперативная группа командования информационного обеспечения операций. Специалисты группы спланировали порядок и методы воздействия на умы, а также подготовили образцы информационно-психологической продукции, призванной повлиять на умонастроения ливийцев.22 марта 2011 года два самолета специальных операций – ЕС-130J «Коммандо Соло-2» и ЕС-130Н «Компас Колл» , действовавшие с авиабазы Суда в Греции, начали полеты вдоль ливийских границ и транслировать агитационные радиопередачи (нажмите «Сохранить как» для сохранения записи) на Ливию. На каждом из этих самолетов, кроме экипажа, находилось по 13 операторов, работавших по 10-12 часов в сутки.На личные мобильника командиров и солдат ливийской армии стали поступать звонки и смс-ки о том, что НАТО знает, где они находятся, и вот-вот уничтожит их. Был специально создан телеканал «Ахрар ТВ», вещавший из Катара на Ливию и пропагандирующий необходимость прекращения вооруженного сопротивления. Одновременно с этим средствами радиоэлектронной борьбы подавлялись государственные информационные каналы и связь войск. Об интернете уже и говорить не приходится, сами все знаете. Каддафи – зло, НАТО – добро. Выступайте на стороне добра и будет вам счастье, иначе убьем. Передай дальше.С самолетов НАТО распылялись листовки над населенными пунктами и частями правительственных войск, которые, наряду с запугиванием угрозой неминуемой смерти, провозглашали справедливось борьбы ПНС и НАТО, демонизируя ливийское руководство и обвиняя солдат в преступлениях. Можно отметить, что только до мая 2011 года было распространено более 14 миллионов различных вариантов листовок. Например, 17 мая итальянский транспортник С-130J 46 транспортной авиабригады «Сильвио Анджелуччи», сбросил с высоты 6 км более 400 тысяч листовок над Триполи с призывом сдаваться и присоединяться к ПНС.Лицевая сторона. "Приказы Каддафи атаковать мирное население - незаконны. Поэтому теперь он обвиняется в преступлениях против человечности". Обратная сторона: "Профессиональные военные не воюют с мирным населением. Выполнение таких приказов - нарушение международных законов. Не покрывайте стыдом себя и свои семьи".e-mail ливийских руководителей и должностных лиц бомбардировались спамом, содержащим, к примеру, фразочки типа «Координаты вашего местонахождения внесены в память ракеты «Сторм Шэдоу». Что вы собираетесь делать?» или ложными сообщениями о захвате или уничтожении того или иного ливийского руководителя («Хотите быть следующим?»). Все жертвы среди мирного населения от натовских ударов выдавались за последствия артобстрела городов ливийской артиллерией. Поди разбери, от чего разрушен дом, от попадания снаряда или бомбы? Не избежал такой участи и сам Каддафи, которому звонил и зловеще предрекал скорую кончину в трубку лично экс-премьер Великобритании Т. Блэр, а главе МВД Ливии звонил британский министр иностранных дел У. Хейг, обещая то же самое.Французы не отставали. В «Фигаро» и «Ле Монд» вышли серии статей о репрессиях и массовом убийстве манифестантов в Триполи, о пытках и похищениях. Отмечалось, что якобы свыше 10000 мирных жителей убито войсками Каддафи. При этом Франция преподносилась, как благородный разрешитель кризиса. В марте штаб вооруженных сил Франции издал директиву о порядке ведения информационной войны в отношении Ливии. Занимательно, что практичные «лягушатники» в ней особое внимание уделили необходимости всяческого рекламирования в СМИ уникальных и универсальных возможностей своего оружия с целью повысить его экспортную привлекательность.В общем, массированное применение оружия и лжи по ливийцам дали свои результаты. Надо отдать должное ливийским военным: практически на ладони, непрерывно уничтожаемые с воздуха, они сумели сражаться и побеждать. Особенно хочется отметить прикрытие отступающих правительственных войск от Триполи к Сирту подразделениями 32 танковой бригады под командованием капитана Х. Каддафи, сдерживавших прущую за огневым валом ударов НАТО толпу «повстанцев» у Бени-Улида до 11 октября. А защитники Сирта, несмотря на трехкратные атаки города превосходящими силами мятежников при поддержке авиации альянса, уничтожавшей все, что хоть отдаленно было похоже на сопротивление, сумели отбить атаки, нанеся чудовищные потери нападавшим в сражениях 8-16 и 19-29 сентября. И только получив дополнительную помощь от НАТО и пополнив свои нестройные ряды наемниками с Киренаики, мятежники сумели войти в Сирт в начале октября, когда там мало уже кто остался, способный оказать сопротивление. Итогом этого наступления было пленение и, после истязаний и издевательств, подлое убийство М. Каддафи, глумление над телом которого продолжалось и после его смерти.Что же получилось после победы демократических сил в Ливии?Все известно. Страна разрушена, население в нищете. Вновь, как до Каддафи, идет жестокая борьба кланов и группировок за лидерство. Стреляют, похищают, пытают и убивают повсеместно. Ливия отброшена как минимум, на полвека назад.Несмотря на стремление сохранить в целости нефтегазовые объекты и заключенные Западом контракты по поставке углеводородов с руководством ПНС еще в период активных боевых действий, добыча нефти упала более чем в 500 раз. Как подсчитано, затраты на восстановление нефтегазовой промышленности составят около 2,3 млрд долларов. А их нет, поскольку финансовые активы Ливии, составляющие сейчас около 170 млрд долларов, заморожены.Объемы экспорта упали с 46,3 млрд долларов до 8,9 млрд., то есть, в 5 раз. Импорт сократился почти в 2 раза, с 24,7 до 14,1 млрд долларов. И без того невысокие кустарные промышленные мощности Ливии упали более, чем на треть. Внешнеэкономической деятельности практически нет. Инфляция выросла в 4 раза (до 12%).Всего же, по оценкам МВФ, экономический ущерб, нанесенный Ливии, составляет 45% ВВП или свыше 35 млрд долларов.Но самое веселое в этой трагедии то, что страны-участницы международной антиливийской коалиции намерены возмещать свои затраты на освобождение ливийского народа от тирании Каддафи за счет замороженных ливийских активов. Оттуда же планируется брать расходные средства на военную помощь ПНС и реализацию всевозможных «гуманитарных программ». Кстати, стоимость этих услуг определяется самими западными странами.Забавна также грызня союзников за активы и нефтегазовый комплекс Ливии. Они все стремятся завысить свои издержки, чтобы урвать долю побольше, однако забывают, что этим завышением все суммарные расходы растут, а эффективность совместных действий получается сниженной. Американцы заявили, что потратили на все про все около 2 млрд долларов, а британцы – 2.63 млрд (1.75 фунтов стерлингов). Французы претендуют на возмещение затрат в размере 460млн долларов, итальянца — 400 млн долларов, а Турция заявила, что ей для полного счастья необходимо 300 млн. долларов, оговорившись, что эта цифра далеко не окончательная и будет уточняться. У остальных участвовавших стран затраты колеблются в пределах 50-100 млн долларов. Но всем не дают покоя замороженные 170 млрд долларов в западных и американских банках. Словно нетерпеливо рвущиеся с поводков доберманы, они ждут, когда можно будет вгрызться в этот лакомый кусок.Претензии предъявлялись и друг к другу. Французы выкатили американцам свое возмущение после неоднократной поломки заправочных механизмов на истребителях-бомбардировщиках «Мираж» после заправки американскими воздушными танкерами. Особенно недовольны страны-участницы были американской разведкой, которая по умолчанию снабжала всех своей информацией. Ввиду размытости линий боевого соприкосновения, американская разведка оказалась неспособной выявлять маневренные цели, что и привело к действиям авиации альянса в основном в режиме свободной охоты. Особенно ярко это проявилось с конца мая, когда до 75% тактических самолетов НАТО возвращались на базу, не найдя противника и ни разу не использовав свое вооружение. А каждый вылет самолета — это тоже живые бабки, десятки тысяч долларов.Можно сказать, анализируя ход военной кампании, что сейчас из-за несогласованности действий стран НАТО, каждая из которых работала по своему плану, и значительной разницы в вооружениях и логистике, без участия США НАТО не способно проводить мало-мальски стоящую военную операцию. К примеру, первоначально на всю ливийскую операцию отводилось 8 недель, но из-за раздрая в НАТО и неожиданной стойкости ливийцев сроки растянулись на 7 месяцев.После растаптывания Ливии свободолюбивыми демократическими государствами проблемы, поразившие ближневосточную геополитику, обозначились намного явственнее.США и Европа рассчитывали, что после «арабской весны» к власти в странах Ближнего Востока и Северной Африки придут либерально-демократические режимы по так называемой «турецкой модели», однако на фоне общего ослабления привычных для арабов военно-полицейских методов управления государствами, наибольшим влиянием стали пользоваться самые мощные и наиболее организованные исламистские группировки. Выборы, прошедшие в Египте и Тунисе, наглядно это показали. В Ливии хаос, воцарившийся после операции НАТО, нарушившей исторически сложившийся уклад жизни и баланс интересов кланов и группировок, сменяется процессом выстраивания новых взаимоотношенний между наиболее сильными группировками.Сейчас Ливия разобрана по кусочкам. Самостоятельные территориально-племенные образования контролируют и не собираются уступать друг другу города и наиболее выгодные части бывшей Ливии. Например, крупнейшие из них «Военные советы» городов Триполи и Мисураты, «Военный совет» плоскогорья Джабель Гарби, эмират города Дерна, эмират Эль-Бейда и другие, которые плевать хотели на ПНС. В частности, «Военный совет Мисураты» установил закрытую зону, куда даже руководству ПНС нужны специальные пропуска от «Совета». А весь регион Барка (до 50% запасов ливийской нефти) подмял под себя еще один «Совет», возглавляемый полковником С. Эль-Обейди, который, хоть и не против ПНС, но активно и самостоятельно в ней рулит. Все это на руку США и европейским странам, которые в отсутствие централизованной власти могут и заключают контракты с местными царьками на добычу углеводородов по упрощенным схемам, как в Ираке.А самой сильной и де-факто легализовавшейся является «Аль-Кайда исламского Магриба», которая захватывает власть в стране, укрепляет контроль над силовыми структурами, легализует контрабандный бизнес в регионе и расширяет его за счет торговли нефтепродуктами. Самый прикол здесь в том, что американцы в Ливии так же, как в Афганистане, вынуждены сотрудничать с международными экстремистами и террористами и помогать тем, против кого сами же объявили войну после 11 сентября 2001 года.С армейских складов Ливии «повстанцами» было изъято колоссальное количество оружия. И не только стрелкового, но и ПЗРК, ПТРК, зенитные установки, взрывчатка и мины. Все это уже начало пребольно кусать США и НАТО в «горячих точках» Ближнего Востока. Например, сами американцы признают, что в лагерях подготовки «Аль-Кайды исламского Магриба» в Мали находится огромное количество бывшего ливийского вооружения, которое не только используется для обучения и обеспечения терактов и боевых действий против евроамериканцев, но и активно продается по всему миру.После убийства Каддафи в прошлом остались попытки политико-экономической кооперации африканских стран, создание единой независимой от доллара валюты и единого банка развития. Объединительные процессы в Африке, как и на Ближнем Востоке, были таким образом, пресечены.Саудовская Аравия и Катар, стремясь к региональному лидерству, заняли проамериканскую позицию и начали использовать ЛАГ в противовес шиитскому Ирану. Они же развернули активную деятельность по привлечению в ряды «воинов джихада» массы обнищавших в результате «революций» арабов, которых активно обрабатывают духовные наставники-саудиты и натаскивают инструкторы.Завершая этот далеко не полный обзор, заметим, что раздробленность и отсутствие кооперации в Северной Африки и на Ближнем Востоке при всей своей опасности чрезвычайно выгодно для европейской и американской экономики. Ввиду этого угроза радикальной исламизации региона даже в случае ее осуществления, большой опасности не представляет и несопоставима получаемыми экономическими выгодами. Ведение локальной войны вдали от дома также двигает экономику США и европейских стран, позволяя развивать высокотехнологичные военные проекты и стимулируя развитие крупных военно-технических корпораций, а также создавая устойчивый рынок сбыта вооружения и военной техники.