Какие вертолетоносцы получит российский флот?

макет УДК проекта 11780

ДКВД «Роттердам»

УДК типа «Мистраль»

Эскиз перспективного российского УДК

Макет перспективного российского УДК

Источники информации:

https://iz.ru/694802/ilia-kramnik/s-opozdaniem-na-10-let

http://tass.ru/armiya-i-opk/4863362

https://russian.rt.com/russia/article/404063-avianosetz-shtorm-priboi

Материалы из открытых источников

В начале января 2018 года со ссылкой на свои источники в отечественном оборонно-промышленном комплексе агентство ТАСС сообщило о том, что Минобороны России и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) договорились о том, что постройка российских вертолетоносцев начнется в 2020 году. Строительство новых кораблей для ВМФ России будет вестись в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь». Собеседник агентства отметил, что на предприятии уже начата масштабная реконструкция производственных мощностей, включая возведение цеха, позволяющего вести постройку новых вертолетоносцев и эсминцев «Лидер», строительство которых также доверят «Северной верфи».По планам «Северная верфь» построит сначала два вертолетоносца, после чего приступит к постройке атомных эскадренных миноносцев проекта «Лидер». Опытно-конструкторские работы по российским вертолетоносцам начнутся в 2018 году, в 2020 году планируется начать работы по строительству головного корабля с поставкой его российскому флоту в 2024 году, производство первого и единственного серийного вертолетоносца запланировано на 2022 год с передачей его флоту в 2026 году, уточнил собеседник агентства ТАСС. При этом в ТАСС отмечают, что не располагают подтверждением данной информации. Стоит отметить, что ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов говорил журналистам о том, что первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году.Ранее другой источник агентства говорил о том, что перспективные российские вертолетоносцы получат дизель-газотурбинную энергетическую установку. По его словам, основу авиагруппы новых кораблей составят вертолеты Ка-52К «Катран», поставка которых будет синхронизирована с поставкой вертолетоносцев флоту. Также на кораблях смогут базироваться вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ка-31.Необходимость нахождения в составе флота универсальных десантных кораблей, которые могли бы выполнять роль ядра экспедиционных соединений, высаживая десанты морской пехоты на большом расстоянии от своих баз (в том числе вне зоны действия береговой авиации), руководство ВМФ Советского Союза полностью осознало еще в 1980-е годы. Первыми в СССР кораблями данного класса должны были стать суда проекта 11780. Эти УДК успели получить шутливое прозвище «Иван Тарава», которое им дали за свое сходство с универсальными десантными кораблями типа Tarawa военно-морских сил США. УДК проекта 11780 имели нормальное водоизмещение – 25 000 тонн. Автономность плавания оценивалась в 30 суток, максимальная скорость хода – 30 узлов, при плавании экономичным ходом – 18 узлов корабли могли преодолеть 8000 морских миль. Максимальная десантовместимость УДК оценивалась в 1000 человек, состав авиагруппы – 12 транспортно-боевых вертолетов Ка-29. В противолодочном варианте корабль мог принять до 25 вертолетов Ка-27.Главным лоббистом строительства УДК проекта 11780 был не столько главкомат ВМФ, сколько Генеральный штаб. Советским военным был необходим инструмент, который позволил бы им силовым путем отстаивать интересы страны в отдаленных регионах мира, даже в том случае, если там не было ни дружественных СССР государств, ни вооруженных просоветски настроенных организаций и движений. Характеристики и состав оборудования кораблей проекта 11780 позволяли использовать их и в качестве кораблей управления, а также в составе поисковых ударных групп, основным предназначением которых было бы уничтожение подводных лодок противника.Распад Советского Союза остановил реализацию данного проекта, сделав постройку кораблей на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве неактуальной. Корабли так и остались лишь проектом, ни один из двух планируемых УДК не был заложен. Сказалось и то, что корабли стандартным водоизмещением 25 000 тонн могли строиться лишь на Черноморском ССЗ в Николаеве, где в те же сроки планировалось начать строительство авианосцев проекта 1143.5. Генеральный штаб большее значение придавал постройке УДК, а флот отстаивал авианосцы. Начавшаяся «борьба за стапель» сторонниками постройки УДК была проиграна.К середине 2000-х годов экономическое положение в стране стабилизировалось. На фоне высоких цен на нефть и роста экономики в России снова задумались о получении весомых инструментов по отстаиванию своих политических интересов в различных уголках мира. Принимая во внимание не самое лучшее положение российской промышленности и полное отсутствие опыта постройки кораблей данного класса, УДК было решено приобретать у иностранных производителей. Так началась знаменитая эпопея с «Мистралями».По имеющей сегодня информации, можно говорить о том, что российское военно-морское руководство рассматривало целый ряд иностранных проектов подобных кораблей. Наибольший интерес вызывали южнокорейский проект УДК типа «Токто», а также нидерландский десантный вертолетоносный корабль док (ДВКД) «Роттердам». Далее по степени привлекательности для российских военных были испанский «Хуан Карлос I», по образцу которого были построены также УДК типа «Канберра» для нужд Королевского австралийского флота.Однако политическая конъюнктура, а также договороспособность французов, которые соглашались на передачу технологий, привела к тому, что предпочтение российских адмиралов было отдано проекту УДК типа «Мистраль». Первоначально Россия рассчитывала купить 4 корабля данного типа, два из них планировалось построить во Франции с участием предприятий из России, а еще два уже непосредственно на российских судостроительных заводах. В итоге было подписано соглашение о постройке двух кораблей общей стоимостью 1,15 миллиарда евро, в стоимость была включена передача технологий, подготовка и обучение экипажа, поставка дополнительного оборудования, включая десантные катера.17 июня 2011 года контракт на поставку двух кораблей был окончательно подписан. В составе российского флота корабли должны были получить названия «Владивосток» и «Севастополь». В первой половине 2014 года началось обучение российских моряков управлению и обслуживанию данных УДК. 15 сентября 2014 года «Владивосток» с российским экипажем на борту выходил в море на ходовые испытания. Обучение экипажей проходило на фоне разрастания украинского кризиса 2014 года, который в итоге привел к тому, что Франция отказалась от выполнения контракта. В российский бюджет вернулась заплаченная за корабли денежная сумма, а сами УДК были проданы Египту, который в свою очередь приобрел у России вертолеты и оборудование для них. Стоимость приобретаемых египетской стороной вертолетов и оборудования оценивается в сумму более одного миллиарда евро.Неудача, которой обернулась попытка приобрести УДК иностранного производства, не убавила у российского военного руководства интереса к кораблям данного класса. Только теперь Россия собирается построить десантные вертолетоносцы уже собственными силами, работы над их проектированием начались практически сразу же после того, как стало ясно, что Франция не станет выполнять заключенный контракт. По информации журналистов «Известий», в настоящее время в нашей стране ведется проработка двух концепций будущего десантного вертолетоносца. В рамках одной из них планируется строить ДКВД по образцу нидерландского «Роттердама» водоизмещением порядка 14 тысяч тонн и авиагруппой из 6-8 вертолетов, а также док-камерой, рассчитанной на 2-4 десантных катера. Подобный корабль должен обеспечить переброску и высадку на берег до батальона морской пехоты максимальной численностью около 500 человек с вооружением и техникой.В рамках второй концепции планируется строительство УДК классической авианосной архитектуры, обладающего сквозной полетной палубой, водоизмещением порядка 24 тысяч тонн. Такой корабль должен получить более масштабную авиагруппу – порядка 20 вертолетов, реализуя концепцию проведения загоризонтной высадки десанта в две волны, с доставкой на берег тяжелого вооружения и техники, а также части личного состава на десантных катерах по морю, а части с легким вооружением – по воздуху. Численность десантников на корабле данного типа должна будет составлять более 900 человек.Обе концепции предусматривают возможность применения вертолетоносцев и в качестве кораблей управления, и в качестве плавучих баз во время проведения спасательных/гуманитарных операций, а также решения других задач. По оценкам собеседников интернет-портала iz.ru в военном ведомстве, потребности российского флота в подобных судах оценивается в 6-8 единиц в оптимальном варианте и в 4 – в минимальном. Пока же планируется построить серию лишь из двух кораблей. Два корабля не обеспечат флоту возможности постоянного присутствия в необходимых районах, но позволят при необходимости сформировать ядро экспедиционных сил, которые будут в состоянии решать задачи на удаленных театрах военных действий по мере возникновения необходимости. При этом полезность десантных вертолетоносцев, используемых в качестве мобильных баз, предназначенных для оперативного развертывания воинских контингентов во время локальных конфликтов, была доказана многократно, начиная еще с 1960-х годов.Четыре подобных корабля в составе ВМФ России позволили бы постоянно держать в море один вертолетоносец, еще один – в состоянии немедленной готовности, третий – в состоянии выйти в море на боевую службу через несколько недель, в то время как четвертый корабль мог бы проходить модернизацию или длительный ремонт. Наличие 6-8 кораблей данного класса позволило бы российскому флоту своевременно наращивать или ротировать свои силы в тех регионах, где потребуется. Еще в середине 2015 года Анатолий Шлемов, занимавший должность начальника департамента Гособоронзаказа ОСК, говорил о том, что стране необходимы 6-8 вертолетоносцев, а Минобороны оценивало потребности ВМФ в 4 корабля проекта «Прибой».Пока же есть планы на постройку лишь двух десантных вертолетоносцев. Так 25 мая 2017 года замминистра обороны России Юрий Борисов рассказал журналистам о том, что в государственную программу вооружений до 2025 года включили два вертолетоносца, при этом он не стал тогда уточнять о каких проектах идет речь. Больше всего информации известно сегодня о УДК проекта «Прибой», макет которого был впервые продемонстрирован еще в рамках работы форума «Армия-2015». В Министерстве обороны России говорили о том, что данный проект является альтернативой французским «Мистралям». При этом на «Прибоях» все будет российским: авиационное крыло, десантно-высадочные средства, а также оружейные системы.Известно, что УДК проекта «Прибой» будут иметь водоизмещение порядка 14 тысяч тонн при осадке 5 метров. Максимальная скорость корабля составит 20 узлов (крейсерская примерно 15-16 узлов), максимальная дальность плавания – 6 000 морских миль, автономность совершаемого похода – до 60 суток. Противовоздушную оборону корабля собираются доверить зенитному ракетно-артиллерийскому комплексу морского базирования «Панцирь-М». На взлетной палубе «Прибоя» сможет разместиться до 8 вертолетов: противолодочных Ка-27, транспортно-боевых Ка-29 или ударных Ка-52К. Помимо этого корабль будет нести на борту два десантных катера «Мурена» проекта 12061М и четыре десантных катера «Серна» проекта 11770М. Предполагается, что на его борту смогут разместиться порядка 500 десантников и до 60 единиц разнообразной военной техники. По заявленным возможностям корабль будет близок десантным кораблям докам типа «Роттердам».При этом специалисты отмечают, что у России пока что нет серийных вертолетов морского базирования, которые в полной мере отвечали бы возможностям новых кораблей. Для полноценного использования всех возможностей современных УДК необходимы более тяжелые вертолеты, чем имеющиеся на российском флоте Ка-27 и Ка-29 (может взять на борт до 16 солдат), способные взять на борт до взвода солдат и более наподобие европейского EH-101 (30 солдат) или американских MH-47 (от 33 до 55 солдат) и CH-53 (до 38 солдат).Известно, что в настоящее время концерн «Вертолеты России» работает над созданием нового семейства вертолетов морского базирования, работы ведутся под шифром «Мурена», при этом предполагаемые характеристики данного вертолета по-прежнему являются закрытой информацией. В то же время за огневую поддержку десанта уже готов отвечать ударный вертолет Ка-52К, который стал палубным вариантом известной боевой машины армейской авиации, хорошо показавшей себя во время конфликта в Сирии.В зависимости от того, какой именно проект вертолетоносца будет выбран для российского флота – УДК водоизмещением 14 тысяч тонн или 24-тысячный УДК, цена головного корабля составит 30-50 миллиардов рублей. Стоимость авиагруппы для корабля подобного класса может составить еще 20 миллиардов рублей. Но даже при такой стоимости десантные вертолетоносцы по-прежнему будут оставаться достаточно экономичным средством проекции силы.