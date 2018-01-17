Журналист, политзаключенный, вождь народных протестов. Памяти В.И.Анпилова

Имя этого политического деятеля было очень известным в 90-х годах ушедшего века. Относились к нему по-разному: с экранов ТВ его, как правило, откровенно травили, обзывали «Шариковым» (хотя это был образованный человек, выпускник МГУ, знавший несколько языков, ценитель поэзии). Тех же, кто шел за ним, нарекали «анпиловскими бабушками» (хотя были и молодежь, и люди среднего возраста). Нужно было создать иллюзию, будто бы все те, кто сопротивлялся развалу Советского Союза и «демократическим» реформам, - либо маргиналы, либо глубокие старики. Ярлыки на тех, кто не вписывается в либеральные ценности, вешаются и до сих пор, только они слегка изменились: «совки», «ватники»…Вечером 15 января на 72 году жизни скончался лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Иванович Анпилов. В последние годы его имя фактически не звучало с экранов и со страниц газет (да и позиция его была во многом спорной). Но без этого человека трудно представить себе политический ландшафт 90-х, когда с ним ассоциировалось понятие «непарламентская оппозиция». Оппозиция режиму Ельцина — режиму, который не только привел к обнищанию большинства населения и обогащению кучки, но и последовательно сдавал интересы России.Виктор Анпилов родился в селе Белая Глина на северо-востоке Краснодарского края 2 октября 1945 года (кстати, он всегда с гордостью называл себя «Ровесником Победы», а один из его журналистских псевдонимов - Белоглинец). В обычной сельской семье, помимо него, было еще пятеро детей. Стояли голодные послевоенные годы. Отец семейства - искалечен на войне. Так что Виктору пришлось рано начать трудовую деятельность. Когда ему не исполнилось еще и 15 лет, он уехал в Таганрог. После ремесленного училища работал слесарем на Таганрогском комбайновом заводе, учился в школе рабочей молодежи. У молодого человека появилась мечта — стать журналистом.В 1964 году Виктор был призван в армию. Отслужив в ракетных войсках, он после возвращения стал корреспондентом газеты «Путь Октября», выходившей в Белоглинском районе. Затем поступил в Московский Государственный университет им. М.Ломоносова на факультет международной журналистики. В 1972 году вступил в КПСС.Окончив МГУ, благодаря отличному знанию испанского языка, Анпилов добился направления в Гавану, в Кубинский институт нефти, в качестве переводчика. Он полюбил Латинскую Америку, с ее культурой, традициями борьбы. Так, его сильно потрясли события 1973 года в Чили, убийства Альенде и Виктора Хары. Позже в своих воспоминаниях он напишет о митинге солидарности с чилийским народом, который прошел в Гаване в октябре 1973 года. О том, как миллионная толпа слушала речь Фиделя Кастро, а затем выступила вдова Сальвадора Альенде, и вся площадь плакала, скорбя о трагедии.Вернувшись в СССР, в 1974-1978 годах Виктор Иванович трудился корреспондентом газеты «Ленинец», выходившей в Московской области. Однако он желал снова попасть в Латинскую Америку. И это ему удалось.Он вызвался быть военным корреспондентом Гостелерадио в Никарагуа. Желающих поехать в эту «горячую точку» было немного — там шли ожесточенные битвы между сандинистами (социалистами) и правыми (контрас). Анпилов делил вместе с бойцами тяготы войны. Рассказывал советским людям о героизме сандинистов, тогда еще не зная, что скоро и в СССР появятся свои «контрас».Когда т.н. «перестройка» зашла слишком далеко, и многим честным коммунистам стала очевидна надвигающаяся катастрофа, Анпилов одним из первых возглавил сопротивление процессам развала СССР и КПСС. В 1990 году он боролся с журналистом известной перестроечной программы «Взгляд» за депутатское место в Верховном совете РСФСР, но проиграл. Однако ему удалось стать членом Московского городского Совета народных депутатов от Солнцевского округа. Там он вошел в коммунистическую фракцию «Москва». Затем вступил в организации, которые, в меру сил своих, сопротивлялись негативным тенденциям «перестройки» - Объединенный Фронт трудящихся и Движение коммунистической инициативы. Создал собственную газету - «Молнию». Уже позже были сформированы Российская Коммунистическая рабочая партия (РКРП) (где Анпилов был сопредседателем) и движение «Трудовая Россия».Начались массовые уличные протесты против начавшихся «демократических» реформ. Когда говорят, что якобы никто не сопротивлялся развалу СССР, - это неправда. Сотни тысяч людей в начале 90-х выходили на улицы, выступая за сохранение, а затем — за восстановление Союза. Иногда массовые демонстрации заканчивались столкновениями с ОМОНом — а ведь кто-то тогда действительно верил в демократию. Но ельцинская демократия существовала только сама для себя…Виктор Анпилов был одним из главных лидеров демонстраций. Он боролся в то время, когда КПСС была запрещена, а о создании КПРФ еще никто и не думал. «Улица принадлежала нам», - вспоминал он о тех годах. Конечно, эта борьба была связана с риском.Почти сразу после того, как было подписано Беловежское соглашение, «Трудовая Россия» вступилась за командира Рижского ОМОНа Сергея Парфенова и главу Компартии Латвии Альфреда Рубикса (которые сопротивлялись мятежу крайних националистов в Латвии и были брошены за это в тюремные застенки). Резолюцию митинга Анпилов попытался передать в Кремль, подойдя к Спасским воротам. Но его схватили ОМОНовцы и избили, несмотря на депутатскую неприкосновенность. Позже по факту избиения депутата Моссовета даже возбудили уголовное дело, но оно так и кануло в Лету. Несмотря на то, что произошло, сразу же после выхода на свободу Анпилов направился на акцию в защиту лидера ГДР Эриха Хоннекера. Таковы были будни Сопротивления в те дни...1992-1993 годы были самыми ожесточенными в противостоянии ельцинистов и тех, кто был против надругательства над страной. ОМОНовцы по приказу ельцинской клики несколько раз устраивали в Москве массовые избиения демонстрантов (в частности, 23 февраля и 22 июня 1992 года).Затем был «Кровавый Первомай» 1993 года, когда участников народной демонстрации избили на Ленинском проспекте, вопреки всем ценностям «демократии». А ведь только-только людям говорили о свободе митингов и собраний, проходили манифестации за Ельцина, и еще никто не знал, что собираться-то, оказывается, нельзя. Тем более — на 1 Мая.Ельцинское окружение решило, что на 9 Мая Анпилова нужно «изолировать». Это было сделано в духе бандитских 90-х — его попросту похитили и отвезли с завязанными глазами на чью-то дачу. Зверски избили и имитировали расстрел. Отпустили только после того, как закончилась демонстрация на День Победы. За похищение депутата так никто и не ответил, зато его самого попытались упечь за столкновения 1 Мая. Моссовет, впрочем, отказался снять с него неприкосновенность.Да, тогда еще и Моссовет, и Верховный Совет могли что-то решать. И именно это не нравилось Ельцину. Против легитимных законодательных органов — как центрального, так и местных — был направлен антиконституционный указ от 21 сентября 1993 года о разгоне парламента и разгроме местных Советов. Это был государственный переворот, апофеозом которого стал расстрел Дома Советов 4 октября 1993 года.Виктор Анпилов был среди защитников Конституции и Верховного Совета. После 4 октября ему нельзя было оставаться в Москве — на него объявили охоту. Он попытался добраться до Абхазии, но был арестован под Тулой 7 октября и брошен в тюрьму «Лефортово». Вместе с председателем Верховного Совета РФ Русланом Хасбулатовым, вице-президентом Александром Руцким и другими, кто попытался сохранить Конституцию страны. Там, в камере, он написал книгу «Лефортовские диалоги» (позже он напишет еще несколько книг: «Зову живых», «Наша борьба»). Через полгода был освобожден по амнистии, решение о которой приняла Государственная дума (новый парламент России, полномочия которого, однако, были сильно урезаны по сравнению с теми, которыми обладал расстрелянный Верховный Совет)....Я познакомилась с Анпиловым, когда в первый раз пришла на демонстрацию, посвященную первой годовщине чудовищного расстрела Верховного Совета. Виктор Иванович сразу же произвел впечатление человека очень простого, понимающего народ, скромного… Случалось мне быть и у него в гостях — обычная квартира на окраине Москвы, скромная обстановка. За материальными ценностями он не гонялся. Был невероятно энергичен.Предвыборная кампания 1995 года... Блок «Коммунисты — Трудовая Россия — За Советский Союз» лишь чуть-чуть не преодолел 5%-ный барьер. Потом говорили, что на самом деле этот блок получил более 5% голосов, но поступила команда из Кремля — не пропустить… Запомнились два эпизода, характеризующие, как в те годы народ относился к Ельцину. Номер газеты «Молния» с крупным заголовком «Ельцина на рельсы» буквально выхватывали из рук. В другом номере была напечатана карикатура на Ельцина, Гайдара, Чубайса, Новодворскую и прочих «демократов» - эту газету также очень хорошо разбирали. Как сказал один прохожий: «Ради одних этих рож — возьму».Впрочем, уличное движение постепенно шло на спад. Кто-то приспособился к новым условиям жизни, кому-то пришлось заняться собственным выживанием, ну, а кто-то попросту не выдержал «реформ» и ушел из жизни… Да и, что греха таить, после расстрела 1993 года многие люди оказались запуганными. А тут еще и сфальсифицированная «победа» Ельцина в 1996 году…В общем, постепенно Анпилов с его многотысячными демонстрациями стал исчезать из информационного поля. Он несколько раз пытался бороться за место депутата, но там, «наверху», было принято четкое решение: не пускать. Чинились всяческие препоны. В так называемую системную оппозицию он так и не встроился.С позицией Анпилова после 2006 года я, откровенно говоря, была не согласна. Но тогда многие левые и патриоты, которые активно боролись с режимом Ельцина, поддались и на так называемую «Другую Россию». Но об этом сейчас не время говорить.По крайней мере, в 2014 году Виктор Иванович был в числе тех, кто горячо поддержал присоединение Крыма к России. Таким образом, жизнь расставила все на свои места: истинные патриоты в тот год водораздела отмежевались от либералов.За несколько дней до смерти Анпилов был задержан за пикет в поддержку кандидата от КПРФ Павла Грудинина (впрочем, быстро отпущен). А 13 января он ехал на предвыборное собрание Грудинина. Внезапно по дороге ему стало плохо. С тяжелейшим инсультом его госпитализировали, но он скончался, так и не придя в сознание.Кто-то скажет, дескать, Виктор Анпилов был неоднозначным политиком. Да, у него были ошибки. Но сейчас даже его идеологические противники (как из либерального, так и из монархического лагеря) сходятся в одном — это был мужественный, честный и принципиальный человек, верный своим убеждениям до конца.