06:54 16 января

Минобороны прокомментировало полет Ту-160 вблизи стран НАТО

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает Минобороны.

Самолеты сопровождали экипажи истребителей МиГ-31. Полет продолжался более 13 часов. Экипажи стратегических ракетоносцев выполнили дозаправку в воздухе.

Минобороны прокомментировало полет Ту-160 вблизи стран НАТО



В ведомстве рассказали, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств
— добавили в министерстве.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии.

Ведомства государств подтвердили, что ракетоносцы не нарушали границ их воздушного пространства. При этом британское Минобороны рассказало, что истребители Typhoon поднялись в воздух, так как экипажи Ту-160 не отвечали на запросы наземных служб.
Британские истребители регулярно сопровождают российские самолеты, пролетающие вблизи территории страны, несмотря на неоднократные заявления Москвы о строгом соблюдении норм международного права, передает РИА Новости




Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 20

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:08
    На то они и самолеты, чтобы летать, а экипажи свое мастерство оттачивали! А кого душит жаба, пускай пьют валерьянку, ведрами, и заедают ее карвололом и валидолом! fool
    Геркулесыч
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:12
      Все это пустой треп что наши летчики не отвечали на запросы наземных служб , просто кое кому все время хочется показать что они тоже что то значат в этом мире. И всегда меня забавляет когда они говорят что их самолеты поднялись на перехват , как будто сбивать собрались .Сомневаюсь что на это духу хватит .
      Spartanez300
      1. LSA57 Сегодня, 06:26
        Цитата: Spartanez300
        И всегда меня забавляет когда они говорят что их самолеты поднялись на перехват , как будто сбивать собрались

        да скорее всего посмотреть, что их бомбить будет laughing
        LSA57
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:18
      А кого душит жаба, пускай пьют валерьянку, ведрами, и заедают ее карвололом и валидолом!

      После пролета наших ракетоносцев у границ западных стран в СМИ и соц.сетях начинается цирк.
      Мне всегда интересен этот момент ...тут и шумеры и древние копатели черного моря и дочки крымских офицеров и жертвы минета Клинтон вылезают наружу ... начинается цирк и смех.
      Тот же ЛЕХА
      1. LSA57 Сегодня, 06:28
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        тут и шумеры и древние копатели черного моря и дочки крымских офицеров и жертвы минета Клинтон вылезают наружу ... начинается цирк и смех.

        в повседневности их забываю, а тут они напоминаю о себе
        LSA57
    3. сибиралт Сегодня, 06:20
      Зачем оправдываться за каждый писк недругов? Как летали, так и надо летать. Привыкнут и заткнутся.
      сибиралт
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:27
        На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии.
        из за отсутствия знаков препинания,трудно определить,кто кого сопровождал... fellow
        андрей юрьевич
      2. LSA57 Сегодня, 06:29
        Цитата: сибиралт
        Привыкнут и заткнутся.

        никогда. отрабатывают свою краюху хлеба. а это тема беспроигрышная, "Русские идут"
        LSA57
    4. LSA57 Сегодня, 06:24
      Цитата: Геркулесыч
      пускай пьют валерьянку, ведрами, и заедают ее карвололом и валидолом!

      ттазиками
      LSA57
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:49
        Цитата: LSA57
        ттазиками

        из ТТ - laughing разиком ?
        андрей юрьевич
        1. LSA57 Сегодня, 06:52
          Цитата: андрей юрьевич
          из ТТ - разиком ?

          ахааааа laughing буква "Т", то не пробивается, о вот так двоит request
          LSA57
  2. Комментарий был удален.
  3. федоров Сегодня, 06:11
    Что можно сказать. Удачных полетов пожелать. И побыстрее бы Ту -160 модернезировали.
    Прикиньте,я на нем из Узина в Мангохто летал пацаном-баластом при СССР, отец к родне отправил,он у меня был немного "начальник". Каким ветром его туда занесло, там же Ту-95. А обратно на Ту-95 в кабине стрелка. Романтика.
    федоров
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:28
      Стесняюсь спросить,балластом это как-в бомболюке? belay ..не в обиду,просто интересно. А то подумаете,что на корову в особенностях нац.охоты намекаю feel Добрые пожелания нашим авиаторам поддерживаю категорически drinks
      ДЕДПИХТО
    2. андрей юрьевич Сегодня, 06:29
      Цитата: федоров
      Прикиньте,я на нем из Узина в Мангохто летал пацаном-баластом при СССР, отец к родне отправил

      в бомболюке,не? laughing hi
      андрей юрьевич
  4. лысова Сегодня, 06:13
    --- " При этом британское Минобороны рассказало, что истребители Typhoon поднялись в воздух, так как экипажи Ту-160 не отвечали на запросы наземных служб." - Не барское это дело, не по рангу "холопы", если уж посчитают нужным, то для этого сопровождение есть.
    лысова
  5. Симон Сегодня, 06:32
    Цитата: Spartanez300
    Все это пустой треп что наши летчики не отвечали на запросы наземных служб , просто кое кому все время хочется показать что они тоже что то значат в этом мире. И всегда меня забавляет когда они говорят что их самолеты поднялись на перехват , как будто сбивать собрались .Сомневаюсь что на это духу хватит .

    Так, это они показуху делают, что нас контролируют! wink
    Симон
  6. Симон Сегодня, 06:37
    Цитата: сибиралт
    Зачем оправдываться за каждый писк недругов? Как летали, так и надо летать. Привыкнут и заткнутся.

    А вообще, чего они визжат! Наши самолеты в нейтральной зоне находятся! Пускай сидят и помалкивают. tongue
    Симон
  7. Симон Сегодня, 06:41
    Цитата: Геркулесыч
    На то они и самолеты, чтобы летать, а экипажи свое мастерство оттачивали! А кого душит жаба, пускай пьют валерьянку, ведрами, и заедают ее корвалолом и валидолом! fool

    Дык, столько валерьянки, корвалола и валидола не хватит. Может сбросить им с самолета! what wink
    Симон
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:46
      Цитата: Симон
      Может сбросить им с самолета!

      там системное "орошение" нужно уже...
      андрей юрьевич
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:53
    Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей
    НАТОвцы должны спасибо сказать нашим стратегам, т.к. те не дают им расслабиться. А долго в напряжении западные летчики (моряки, спецназовцы), как показывает практика, находиться не могут - нервный срыв почему-то получается. По западному определению это один из видов гибридной войны, которую, якобы ведет Россия с тихим и пушистым западом.
    rotmistr60
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