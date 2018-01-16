06:47 16 января

СМИ: США поставили сирийским курдам ПЗРК

Военные соединения курдского ополчения в Сирии в рамках «секретного соглашения» получили от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, американские военные на прошлой неделе доставили ПЗРК в регион Африн в сирийской провинции Алеппо и передали их курдам.

СМИ: США поставили сирийским курдам ПЗРК



Ранее издание Defense Post сообщило о том, что коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с ИГ*. Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, а также из некоторых арабских племен, получали вооружение от коалиции США.

Напомним, турецкая армия наращивает свое присутствие на границе с Сирией, перебрасывая в приграничные районы военную технику и ведя артобстрелы к YPG на севере страны. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предъявил курдам ультиматум: в недельный срок покинуть занимаемые ими позиции или быть готовыми к операции по их уничтожению.


Исламское государство* (ИГ*) - запрещенная в России террористическая организация

Использованы фотографии: https://www.dunyavegercekler.com/amp
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Комментарии 16

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:29
    Не мытьем, так катанием! Янки спешат начать делить Сирию, чтобы через курдов местную нефть к своим рукам прибрать!
    Геркулесыч
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:30
      СМИ: США поставили сирийским курдам ПЗРК
      Эрдоган в восторге...а если и "джавелины" отгрузят? расклад будет интересный. под Африном курды почти в окружении,чем закончится? what
      андрей юрьевич
      1. INVESTOR Сегодня, 06:41
        Сейчас нечайно эти пзрк попадут не тем людям, а после будут шмалять по нашим самолетам.
        INVESTOR
    2. Spartanez300 Сегодня, 06:33
      Это уже не страна а какой то Гордиев узел до того все переплелось , и который нужно только разрубать . Только не понятно кто это сделает и как , а то конца и края не видно этому конфликту .
      Spartanez300
    3. сибиралт Сегодня, 06:34
      Курды, с помощью американцев выдавят из Сирии турков, а потом и самих американцев. lol
      сибиралт
      1. DEZINTO Сегодня, 06:40
        Курды, с помощью американцев выдавят из Сирии турков, а потом и самих американцев.


        Уже вообще не волоку что там происходит, курды, турки, сирийцы, вытесняют этих те вооружают тех.....бедная Сирия. recourse
        Я запутался!!!

        DEZINTO
    4. Зяблицев Сегодня, 06:38
      Отмечу, что внешняя политика ВВП, в отличии от США, крайне гибкая - мы, активно участвуем в Сирийской заварушки, но при этом с Турцией отношения восстановлены, с курдами они так же ровные, Иран, практически партнер, Египет, то же, арабские шейхи прилетают в Москву, а Нетаньяху не вылазит из Сочи...Да же, полностью подконтрольный США Ирак посматривает на далекое мерцание Кремлевских звезд!
      Пусть меня обвинят в имперских замашках, но во внешней политики чувствуются отголоски 80-х, а это, чертовски приятно!
      Зяблицев
  2. Комментарий был удален.
  3. LSA57 Сегодня, 06:35
    Военные соединения курдского ополчения в Сирии в рамках «секретного соглашения» получили от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК)

    если эо правда, то это очень серьёзно. первый сбитый турецкий самолёт и начнётся непредсказуемое. тем более эти ПЗРК скорее всего расползутся по другим бармалеям и тогда уже будет угроза и нашим ВКС
    LSA57
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:37
      если эо правда, то это очень серьёзно. первый сбитый турецкий самолёт и начнётся непредсказуемое.


      Не начнется...
      была уже подобная история со сбитым вертолетом ТУРЦИИ курдами.
      Тот же ЛЕХА
      1. LSA57 Сегодня, 06:43
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        была уже подобная история со сбитым вертолетом ТУРЦИИ курдами.

        ну разок простили, второй раз уже может не прокатить
        LSA57
    2. Vard Сегодня, 06:38
      Иногда кажется что янки всегда выбирают худший сценарий... Прежде всего для них самих...
      Vard
  4. Skay Сегодня, 06:37
    А кого сбивать-то собрались?
    Skay
    1. LSA57 Сегодня, 06:44
      Цитата: Skay
      А кого сбивать-то собрались?

      наверное НЛО
      LSA57
    2. федоров Сегодня, 06:46
      Кого увидят,того и собьют. Там "свой-чужой" не работает.
      Я вырос возле военных аэродромов,так сложилось. Ну так время секунд 15 есть на принятие решения максимум, если не вертолет и не засада. Уж очень быстро летают.
      федоров
  5. Симон Сегодня, 06:47
    Ну, вот опять американцы разжигают войну в Сирии. Выгонять их от туда нужно.
    Симон
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:47
    получили от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК)
    Американцы своему союзнику по НАТО преподнесли подарок. Это лишний раз говорит о том, что американцам абсолютно наплевать на каких-то "союзников" на бумаге, а главное добиться поставленной цели любым путем даже через возможные потери т.н. "союзников". Аплодисменты и счастливые лица поляков, прибалтов, румын, болгар..., через которых американцы также переступят при необходимости.
    rotmistr60
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