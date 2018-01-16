СМИ: США поставили сирийским курдам ПЗРК

Военные соединения курдского ополчения в Сирии в рамках «секретного соглашения» получили от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на источник.По словам собеседника агентства, американские военные на прошлой неделе доставили ПЗРК в регион Африн в сирийской провинции Алеппо и передали их курдам.Ранее издание Defense Post сообщило о том, что коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, как официально утверждалось, для борьбы с ИГ*. Формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов, а также из некоторых арабских племен, получали вооружение от коалиции США.Напомним, турецкая армия наращивает свое присутствие на границе с Сирией, перебрасывая в приграничные районы военную технику и ведя артобстрелы к YPG на севере страны. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предъявил курдам ультиматум: в недельный срок покинуть занимаемые ими позиции или быть готовыми к операции по их уничтожению.Исламское государство* (ИГ*) - запрещенная в России террористическая организация