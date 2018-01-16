19:05 16 января

Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в понедельник совершил многочасовой разведывательный полет у побережья Крыма и Краснодарского края, сообщается на западных авиационных ресурсах.

По их сведениям, морской разведчик с бортовым номером 168432 и позывным PS156, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вначале совершил подлет к побережью Краснодарского края и курсировал в районе Новороссийска и Анапы.

Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма



Затем, пролетев в обратном направлении вдоль всего южного побережья Крыма, американский морской разведчик длительное время кружил к западу от Севастополя, временами приближаясь к нему на расстояние приблизительно 40 км. После чего он продолжил полет над акваторией Черного моря вблизи западной оконечности полуострова.

При этом при полете вблизи российского побережья Poseidon снижался до 8 тыс. метров.

После вылета с авиабазы на Сицилии маршрут полета морского разведчика к российским берегам на Черном море пролегал над Грецией и Болгарией.

Напомним, 7 января американский самолет P-8A Poseidon уже проводил разведку у побережья Крыма, передает "Интерфакс".

Использованы фотографии: U.S. Navy
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Комментарии 50

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  1. Капитан Смоллетт Сегодня, 06:59
    И что?Пойдём сдаваться?
    Капитан Смоллетт
    1. Зяблицев Сегодня, 07:07
      Да они оттуда и не вылазят! Думается мне, что в режиме он-лайн идет видио, с видами полуострова, прямо в Пентагон, где сидят высокопоставленные военные барбосы армии США, во главе с Начальником штабов и горько плачут, матерятся, бухают с горя вискарь зло проклиная тряпку Обаму и рукожопого Порошенко, просравших замечательный авианосец под названием Крым! laughing
      Зяблицев
      1. Капитан Смоллетт Сегодня, 07:08
        При всём уважении,мистер Трелони... winkКроме Крыма,у них ещё чёртова дюжина АВИАНОСЦЕВ.И "свита",им полагающаяся...Так....На минуточку...Если что... hi
        Капитан Смоллетт
        1. LSA57 Сегодня, 07:30
          Цитата: Капитан Смоллетт
          Кроме Крыма,у них ещё чёртова дюжина АВИАНОСЦЕВ.И "свита",им полагающаяся

          так ведь Крым НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ авианосец, а таких мало wink
          LSA57
          1. Капитан Смоллетт Сегодня, 07:37
            Ну так ведь он "авианосец" ЗАКРЫТОГО Моря...Оно нам надо?Он же не вот эта красота-ОТКРЫТОЕ Море...Если понимаешь,о чём я сейчас... wink hi
            Капитан Смоллетт
            1. LSA57 Сегодня, 08:08
              Цитата: Капитан Смоллетт
              Ну так ведь он "авианосец" ЗАКРЫТОГО Моря.

              так нам и такого хватит. главное, что полосатые им не могут воспользоваться
              Он же не вот эта красота-

              а как красиво тонуть будет....
              понимаю. только, что им делать? кого мы завоёвывать на нём пойдём? за большую лужу полосатым угрожать? или ещё куда?
              LSA57
              1. Svarog51 Сегодня, 09:20
                Тёзка, hi Ничего знакомого в риторике своего оппонента не узрел, не учуял? wink
                Svarog51
                1. LSA57 Сегодня, 12:37
                  Цитата: Svarog51
                  Ничего знакомого в риторике своего оппонента не узрел, не учуял?

                  нюх потерял laughing
                  LSA57
                  1. Svarog51 Сегодня, 12:48
                    Бывает. lol Теперь, надеюсь, распознал? wink
                    Svarog51
                    1. LSA57 Сегодня, 12:50
                      Цитата: Svarog51
                      Теперь, надеюсь, распознал?

                      неа sad
                      LSA57
                      1. Svarog51 Сегодня, 12:53
                        Личку глянь. hi
                        Svarog51
        2. Зяблицев Сегодня, 07:31
          Авианосец в акваторию Черного моря не войдет!США не нужна была Украина, а нужен был Крым, который позволит контролировать Юг России и все торгово-экономические пути Причерноморья, всего Черноморского региона и приглядывать еще и за Турцией, другими союзничками из Восточной Европы! Причем стационарно! Так что вот так! hi
          Зяблицев
          1. Korax71 Сегодня, 09:09
            Зачем им база в Крыму,если при желании они могли включиттэь Украину в состав НАТО?там бы они тогда автоматом появились.
            Korax71
            1. Зяблицев Сегодня, 09:14
              Украину, включить в НАТО не вступая в прямую конфронтацию с ядерной державой- очень проблематично, а вот разместить военную базу, особых проблем нет! Теперь, США и пытается удержать Украину в сфере своих интересов, но без Крыма, она не представляет собой такого стратегического интереса, как с Крымом - только геморра больше!
              Зяблицев
        3. Горный стрелок Сегодня, 07:56
          Капитан, авианосец в Черном море - это просто мишень. Да и турки не пустят его через проливы. Недаром, после того, как наши продемонстрировали "Калибры" в Сирии, авианосцы убрались из Персидского залива...
          Горный стрелок
      2. Дормидонт Сегодня, 07:26
        Подглядывают за голенькими отдыхающими?
        Дормидонт
        1. Сепар ДНР Сегодня, 07:41
          Цитата: Дормидонт
          Подглядывают за голенькими отдыхающими?

          Хотел бы и я посмотреть на таких голеньких экстрималов yes .
          Крым,и Кубань,хоть и Юг,но сейчас думаю, голышом - Бр-р-р...
          Сепар ДНР
      3. svp67 Сегодня, 17:46
        Цитата: Зяблицев
        Да они оттуда и не вылазят!

        Так мало того именно этот
        морской разведчик с бортовым номером 168432 и позывным PS156, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии в момент налета дронов кружил между нашими базами...
        Цитата: Зяблицев
        умается мне, что в режиме он-лайн идет видио

        Ага телепрограммы крымские смотрят. Надо просто посмотреть где он рыскал, а это в зоне ответственности "нового" дивизиона С-400....
        svp67
    2. сибиралт Сегодня, 07:14
      Ага. Одни учатся разведывать, а другие прицеливаться. lol
      сибиралт
  2. LSA57 Сегодня, 07:03
    Напомним, 7 января американский самолет P-8A Poseidon уже проводил разведку у побережья Крыма, передает "Интерфакс".

    да пускай вынюхивают. не страшно
    LSA57
  3. axay032 Сегодня, 07:04
    Ну вот почему у нас всё не так как у "людей", ну прилетел, Ну посмотрел а истерика где
    axay032
    1. Дирижер Сегодня, 07:27
      Так можно было и что нить наше поднять Ю если МИГ 31 есть в Крыму , то его и пусть бы удирали .
      Дирижер
    2. LSA57 Сегодня, 08:09
      Цитата: axay032
      Ну посмотрел а истерика где

      в комментах ниже laughing
      LSA57
  4. КОН Сегодня, 07:06
    А его что ни кто не шуганул? Они ж оборзеют...
    КОН
    1. LSA57 Сегодня, 07:13
      Цитата: КОН
      А его что ни кто не шуганул?

      так он на нашу территорию не залетал
      LSA57
      1. КОН Сегодня, 07:17
        Дык наши тоже не залетают, однако их сопровождают...
        КОН
        1. LSA57 Сегодня, 07:31
          Цитата: КОН
          Дык наши тоже не залетают, однако их сопровождают...

          так и наши сопровождали. без этого нельзя
          LSA57
        2. Piramidon Сегодня, 11:36
          Цитата: КОН
          Дык наши тоже не залетают, однако их сопровождают...

          А вы уверены, что этот "Посейдон" никто не сопровождал? Можно сопровождать по разному. Или перехватчики поднять, или ЗРК в прицеле будут держать, или и то и другое.
          Piramidon
  5. Alex-a832 Сегодня, 07:19
    Всё, как в добрые советские времена - их разведка у наших рубежей отиралась. В 90-е, когда они нас "дружили" по полной программе, эти черти не стеснялись летать на такой технике над нашей территорией, совершенно безнаказанно, в рамках "мирных соглашений".
    Alex-a832
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:19
    А почему его наши не перехватили, возле Крыма? Почему МиД молчит о небезопасных полетах в районе с интенсивным авиадвижением ?Почему кроме факта шпионажа, никаких действий по подавлению его бортовой аппаратуры, никакого противодействия не было предпринято с нашей стороны? Кого и почему мы боимся в своем воздушном пространстве? ????
    Геркулесыч
    1. Хагалаз Сегодня, 07:30
      Я вот тоже подумал так же. Но пришла мысль, что может того и ждут, что б прилетели, включили? И замеряй себе и время реагирования и параметры РЭБ. И в наше воздушное пространство он всё ж не залетал.
      Хагалаз
    2. LSA57 Сегодня, 07:36
      Цитата: Геркулесыч
      А почему его наши не перехватили, возле Крыма? Почему МиД молчит о небезопасных полетах в районе с интенсивным авиадвижением ?Почему кроме факта шпионажа, никаких действий по подавлению его бортовой аппаратуры, никакого противодействия не было предпринято с нашей стороны? Кого и почему мы боимся в своем воздушном пространстве? ????

      а с чего вы взяли, что вам ВСЁ должны рассказывать? и с чего вы взяли, что он летал в районе с интенсивным авиадвижением ? у гражданских бортов свои коридоры и военные туда не заходят. и у нас в МИДе не паникёры. раз небыло реакции, значит небыло нарушения границы. наши вот летаю возле их границ и ничего. на соседней ветке обсуждаю полёт ТУ-160
      LSA57
    3. LSA57 Сегодня, 08:19
      Цитата: Геркулесыч
      А почему его наши не перехватили, возле Крыма? Почему МиД молчит о небезопасных полетах в районе с интенсивным авиадвижением

      напоминаю из соседней ветки
      Геркулесыч Сегодня, 06:08
      На то они и самолеты, чтобы летать, а экипажи свое мастерство оттачивали! А кого душит жаба, пускай пьют валерьянку, ведрами, и заедают ее карвололом и валидолом! fool

      ну и как это понимать?
      LSA57
  7. Мар.Тира Сегодня, 07:19
    Цитата: LSA57
    Цитата: КОН
    А его что ни кто не шуганул?

    так он на нашу территорию не залетал

    Так и мы не залетаем.Однако нас встречают как дорогих гостей-заранее.По моему пора уж им организовать такой приём,что бы в гости ходить стало опасно.Наши пилоты это умеют делать.Главное не ограничивать их в возможностях..
    Мар.Тира
    1. КОН Сегодня, 07:25
      Я и говорю, что им комфортно давать проводить разведку то?...
      КОН
      1. Мар.Тира Сегодня, 07:34
        Они же ПАРТНЁРЫ однако!!!Только вот воткнут нож нам в спину не задумываясь.Хоть старенькое фото,а приятно.
        Мар.Тира
        1. КОН Сегодня, 07:40
          Вот это другое дело...))))Приятно смотреть..)))
          КОН
        2. BABAY22 Сегодня, 08:34
          Очень похож на борт 36 (на следующий день ставший 38). Только тот правым килем цепанул винт Ориона в 1987 году.
          BABAY22
      2. LSA57 Сегодня, 07:40
        Цитата: КОН
        Я и говорю, что им комфортно давать проводить разведку то?.

        да с чего вы взяли что мы у них не проводим разведку???? просо так понастроили самолёты разведчики????
        LSA57
      3. Piramidon Сегодня, 11:27
        Цитата: КОН
        Я и говорю, что им комфортно давать проводить разведку то?...

        А то, что он постоянно находился на прицеле у С-400 ни о чем не говорит? Не обязательно каждый раз самолеты на перехват поднимать.
        Piramidon
    2. LSA57 Сегодня, 07:39
      Цитата: Мар.Тира
      .Однако нас встречают как дорогих гостей-заранее.

      только сопровождение. эо давнишняя практика.
      По моему пора уж им организовать такой приём,что бы в гости ходить стало опасно.

      какой приём? они границу не пересекают. и ко вам сказал, что наши их не сопровождают? всё один к одному. они наши, наши ихние
      LSA57
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:23
    Так они каждую неделю летают, поэтому такие события уже не вызывают удивления. Одни шпионят, другие противодействуют. Все закономерно.
    rotmistr60
  9. Дормидонт Сегодня, 07:24
    Почему до сих пор они не падают по причине внезапного отказа всех электронных систем?
    Дормидонт
    1. Дирижер Сегодня, 07:29
      Корейский Боинг вспомните , шума то будет выше эйфелевой башни.
      Дирижер
  10. Геркулесыч Сегодня, 07:25
    Где там наши ученые вороны, что в таких случаях должны попасть в движок самолета супостата -сразу парой, для гарантии результата? belay
    Геркулесыч
    1. Tiras Сегодня, 08:34
      Не пишите бред. Разведка была вне границ России. Что-то вы тоже самое не пишите про полёт ТУ-160 fool


      Геркулесыч Сегодня, 06:08
      На то они и самолеты, чтобы летать, а экипажи свое мастерство оттачивали! А кого душит жаба, пускай пьют валерьянку, ведрами, и заедают ее карвололом и валидолом! fool
      Tiras
  11. shcishcok Сегодня, 09:08
    Ха-Ха-ХА! мы, значит, в нейтральных водах летаем - нас сразу "ведут" НАТОвские самолётики. А их самолет у наших границ летает - мы просто тупо наблюдаем. Мы - , что ли?
    shcishcok
    1. shcishcok Сегодня, 09:09
      Мы - , что ли? (слово пропущено (((((... )
      shcishcok
  12. Мар.Тира Сегодня, 10:37
    Цитата: BABAY22
    Очень похож на борт 36 (на следующий день ставший 38). Только тот правым килем цепанул винт Ориона в 1987 году.

    Так и есть.Да так "цепанул",что обломки винта пробили фюзеляж,и чуть не убили наблюдателя находящегося внутри поблизости.https://tvzvezda.ru/news/forces/conten
    t/201604200808-3xfn.htm
    Мар.Тира
  13. 1536 Сегодня, 12:46
    Нет, ну с такими "заголовками" далеко не уедешь. Снова калька из Би-Би-Си?
    "Российские ВКС перехватили американский самолет-разведчик P-8A Poseidon у побережья Крыма". Вот это звучит!
    1536
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