19:02 16 января

Американский генерал: модернизация российской армии вызывает обеспокоенность

За последние десять лет Россия модернизировала все составляющие Вооруженных сил, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Джозеф Данфорд в ходе беседы с журналистами.

Американский генерал: модернизация российской армии вызывает обеспокоенность


Когда мы думаем о России, то мы думаем об их действиях за последние несколько лет, а потом мы смотрим на вложения, которые за последние десять лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие
— сказал Данфорд.


Он также заявил, что такое положение дел вызывает обеспокоенность.

Никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся
— добавил американский генерал.

Ранее Данфорд признал, что США утрачивают военное преимущество в мире перед конкурентами, в частности, Россией и Китаем. Он также подчеркнул, что российские и китайские военные разработали контрметоды и стратегии для нивелирования американского преимущества, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
33

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 49

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:38
    Ранее Данфорд признал, что США утрачивают военное преимущество в мире перед конкурентами, в частности, Россией и Китаем.

    Сами виноваты...ставка на покорение всего мира силой оружия всегда была бита непокорными странами вроде РОССИИ.
    Сейчас США медленно но верно утрачивают статус глобалиста №1...и я считаю это справедливо...многополярный мир лучше чем мир одного гегемона.
    Тот же ЛЕХА
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:40
      Должна вызывать не обеспокоенность а страх от неизбежного возмездия в случае нападения на нашу страну .
      Spartanez300
      1. Капитан Смоллетт Сегодня, 07:44
        Страха ни у кого нет.А вот обеспокоенность от старого солдата дорогого стоит.
        Капитан Смоллетт
      2. Антианглосакс Сегодня, 09:26
        Цитата: Spartanez300
        Должна вызывать не обеспокоенность а страх от неизбежного возмездия в случае нападения на нашу страну .

        Страх у них имеется в достатке. Ситуация с Ыном тому подтверждение. Чего уж о нас говорить - ракеты наши перехватить невозможно, гиперзвук уже вот-вот в серию пойдёт, РЭБ гораздо более продвинут и эффективен, и много всяких других сюрпризов. Им ещё 20-30 минимум нас догонять по отдельным направлениям, а то и все 50! А потом, зачем воевать, когда можно купить? Удачного опыта на этом поприще англо-сионистам не занимать, будут и дальше пытаться расшатать изнутри. Но, дураков пока больше не предвидится.
        Антианглосакс
        1. Ныробский Сегодня, 11:27
          Цитата: Антианглосакс
          Страх у них имеется в достатке. Ситуация с Ыном тому подтверждение. Чего уж о нас говорить - ракеты наши перехватить невозможно, гиперзвук уже вот-вот в серию пойдёт, РЭБ гораздо более продвинут и эффективен, и много всяких других сюрпризов. Им ещё 20-30 минимум нас догонять по отдельным направлениям, а то и все 50! А потом, зачем воевать, когда можно купить? Удачного опыта на этом поприще англо-сионистам не занимать, будут и дальше пытаться расшатать изнутри.
          Вот именно исходя из этого, объясняется желание США подорвать возрождающуюся Россию через экономические санкции направленные в первую очередь против тех секторов экономики и промышленности, которые дают финансовые поступления, обрезав которые США добьются сокращение финансирования программ по модернизации ВС РФ. Не сделав этого, матрасы рискуют через 10-15 лет оказаться в аутсайдерах. Магницкий, Крым, Донбасс, "вмешательство" в выборы США и т.д. - это лишь повод. Не будь этих поводов, США нарыли бы другие.
          Матрасы сейчас напоминают хулигана, который держал в страхе детвору всех окрестных дворов до тех пор, пока во двор не въехали два новосёла, один из которых боксёр, а второй сын банкира. Хулиган ещё пытается забирать игрушки и собирать дань конфетами, но уже косится на спортсмена с опаской понимая то, что может словить хук или апперкот и с этим утратить свой авторитет во дворе, а второй может купить себе охранника, который оторвёт хулигану уши, а посему он мечтает о том, что бы сын банкира переехал в другой город, а боксёр заболел. Как вы понимаете, сын банкира это Китай, а боксёр Россия. Их сближение - кошмарный сон хулигана.
          Ныробский
    2. Cympak Сегодня, 07:45
      В многополярности есть свои плюсы и минусы. Но чем больше очагов силы, тем больше шансов для начала Третьей мировой войны.
      Cympak
    3. Зяблицев Сегодня, 07:45
      Зато во времена Ельцина чувствовали себя комфортно....! Достаточно! Хорошего по-маленько laughing
      Зяблицев
      1. LSA57 Сегодня, 07:53
        Цитата: Зяблицев
        Хорошего по-маленько

        порезвились и хватит laughing
        LSA57
      2. rocket757 Сегодня, 07:54
        Глобальная война не предусмотрена, а по мелочи на пятки друг другу наступать .... та пятки уже никто подставлять не будет и в ответку пнуть готовы!!!!
        Хо генерал бухтит? Трамп и так на оружие денег не мало выделяет! Или им МАЛО???
        rocket757
      3. антивирус Сегодня, 08:24
        Никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся

        - в какой позе они находятся?

        озабоченность от новых унитазов и гор воды в казармах --только от незнания как можно без гор воды жить.
        -пусть попробует как всю историю солдаты СА жили и успокоится.
        антивирус
      4. bouncyhunter Сегодня, 09:03
        Женя , привет ! hi drinks
        Американский генерал: модернизация российской армии вызывает обеспокоенность

        У матрасов любая новость касательно России вызывает либо обеспокоенность , либо озабоченность . Все - строем к психоаналитику и на успокоительные уколы ! bully
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 09:06
          Здравствуй, Паш! drinks hi

          У этого генерала - работа такая: больше озабоченности - больше бюджетных денег laughing
          Зяблицев
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:08
            Ну да , клянчить деньги они мастера . Чем больше им дают - тем больше хочется . С их военным бюджетом я не понимаю почему их танки и самолёты не из чистаго злата . lol
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 09:14
              Доброго времени Паша! hi насчет денег у военных нет потолка.
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:16
                Привет , Витя ! hi Аппетит приходит во время еды - по армии США это хорошо видно . wink
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 09:20
                  Они начинают забирать бразды правления солидным потоком финансов , а следовательно увеличивают своё политическое влияние.
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:24
                    Справедливости ради - не только в США армеуты лезут в политику . yes
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Сегодня, 09:27
                      Так это объективный закон , всё пропорционально контролируемым финансам.
                      Идущий
    4. Chertt Сегодня, 07:51
      "Американский генерал: модернизация российской армии вызывает обеспокоенность"

      Заявление МО РФ " Министерство Обороны выражает обеспокоенность, обеспокоенностью какого то там американского генерала, Sorry "
      Chertt
    5. LSA57 Сегодня, 07:52
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ставка на покорение всего мира силой оружия всегда была бита

      им это ещё со времён Вьетнама это доказывают, не доходит
      LSA57
  2. Cympak Сегодня, 07:42
    Перевожу для "ура-патриотов", генерал сказал: "Дайте денег, МНОГО денег!"
    Пентагон и ВПК США просто используют удобный момент, чтобы перераспределить бюджет в свою пользу.
    Cympak
    1. КОН Сегодня, 07:51
      Да они во все времена денег клянчат..
      КОН
      1. Труд Сегодня, 08:53
        Они не то чтобы клянчат, они у всего мира берут взаймы.
        Труд
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:43
    Да хороший совет -не думай о России! fool И спать будешь спокойно! А так кашмары замучуют, чего доброго, из окна выбросишься! На окнах то хоть решетки стоят "на всякий случай "???? wassat
    Геркулесыч
    1. Голован Джек Сегодня, 07:48
      Цитата: Геркулесыч
      ... так кашмары замучуют...

      Ну, вот... два часа хорошего настроения - обеспечены...
      КАШМАРЫ laughing
      Голован Джек
      1. мордвин 3 Сегодня, 08:03
        Цитата: Голован Джек
        КАШМАРЫ

        Тьфу, блин. Думал, позитив почитаю, а тут кашмары сплошные... laughing
        мордвин 3
        1. LSA57 Сегодня, 08:24
          Цитата: мордвин 3
          Тьфу, блин. Думал, позитив почитаю, а тут кашмары сплошные...

          с ядрёными грибами на аватарках.... feel laughing
          LSA57
          1. мордвин 3 Сегодня, 08:33
            У меня не ядренный гриб, а вулкан Итальянский. laughing
            мордвин 3
            1. LSA57 Сегодня, 08:37
              Цитата: мордвин 3
              У меня не ядренный гриб, а вулкан Итальянский.

              туда бонбу закинули belay laughing
              LSA57
              1. мордвин 3 Сегодня, 08:39
                Да хрен их знает, чего туда уронили. Содом и Гоморра отдыхают. wink
                мордвин 3
                1. LSA57 Сегодня, 08:43
                  Цитата: мордвин 3
                  Содом и Гоморра отдыхают.

                  аха, отдохнёшь тут при таких кашмарах laughing
                  LSA57
                2. Svarog51 Сегодня, 10:00
                  Привет, Володя hi А это не твой вулкан Помпеям последний день учинил? wink
                  Svarog51
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:43
    Никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся
    Конечно аборигенам и папуасам проще диктовать свои условия. А как указывать стране с сильными и развивающимися ВС и ЯО?
    rotmistr60
  5. samarin1969 Сегодня, 07:47
    Генерал захотел продолжения "комфорта" в военном противостоянии....
    Привыкли безнаказанно бомбить нетехнологичные страны и наступать силами "своих" мерзавцев. ...
    samarin1969
  6. Васян1971 Сегодня, 07:49
    " Никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся."
    Угу. Знаем мы их "комфорт". И не только мы знаем.
    Васян1971
    1. LSA57 Сегодня, 08:25
      Цитата: Васян1971
      И не только мы знаем.

      а уж как Япония в 45 году прошлого века узнала...
      LSA57
  7. МВГ Сегодня, 08:11
    "Никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся — добавил американский генерал." - да что уж там, не обеспокоенность они чувствуют, а откровенный страх. Вон как на Гаваях бегали недавно ))))
    МВГ
  8. Naputeon Bonaput Сегодня, 08:16
    Будет ли комфортно чувствовать себя семья Данфорда и сам господин генерал в концлагере для белых американцев, когда к власти в штатах очередной лумумба придет?
    Naputeon Bonaput
  9. lopvlad Сегодня, 08:56
    Никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении


    а кто вам сказал что вы должны чувствовать себя комфортно находясь не на своей территории ?.
    Комфортность НАТО в 90-е и доброй половине нулевых обеспечивал себе не альянс а бардак творившийся в нашей стране.
    lopvlad
  10. Alexey-74 Сегодня, 09:06
    Когда до вас дойдет, Россия вооружается и модернизирует армию что бы вы не лезли.....а не для того что бы завоевывать вас, или уничтожать...........наверное по себе судите
    Alexey-74
  11. Влад Морозов Сегодня, 09:08
    Туповатость и растерянность - становятся пугающими физиономии американских генералов в последнее время. От таких можно чего угодно ожидать!
    Влад Морозов
  12. Pavil144 Сегодня, 09:14
    Опять амерам денег на армию мало, вот и появляется озабоченность.
    Pavil144
  13. merc Сегодня, 09:36
    Вы и не должны чувствовать себя спокойно)))
    merc
  14. Altona Сегодня, 09:56
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    многополярный мир лучше чем мир одного гегемона.

    --------------------------
    Биполярный мир лучше многополярного.
    Altona
  15. Ronald Reagan Сегодня, 10:05
    А втянуть Россию в новую гонку вооружений - хорошая идея. wink
    Ronald Reagan
  16. Evgenijus Сегодня, 10:10
    генерал Джозеф Данфорд:
    Никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся

    Ему для комфортности нужно (я так понял), чтобы в России разобрали из музеев копья, секиры, топоры и вооружили ими российскую армию. А Калибры и Цирконы с Ясенями взорвали по методу Пионеров в 90-х годах ушедшего века.
    Раскатал губы. Пусть лучше для своей комфортности бежит в шоп за памперсами ...
    Evgenijus
  17. bratchanin3 Сегодня, 10:53
    Естественно, о каком комфорте можно говорить, Россия, в военном отношении, это далеко не Вьетнам, из которого американцам пришлось драпать. Россия это не афганские пастухи, русские и уничтожить могут.
    bratchanin3
  18. Cympak Сегодня, 12:13
    Цитата: Зяблицев
    Зато во времена Ельцина чувствовали себя комфортно....! Достаточно! Хорошего по-маленько laughing

    Как раз, ровно наоборот. При Ельцине военные расходы в США урезали, штаты сокращали, генералов отправляли в отставку.
    Не растущий потенциал России его беспокоит. А возможность при текущем политическом раскладе выбить из бюджета много бабла на новые вооружения и штаты....
    Cympak
  19. Лексус Сегодня, 12:21
    Никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся

    Это - "залёт"! lol
    Лексус
Картина дня