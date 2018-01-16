"Американский генерал: модернизация российской армии вызывает обеспокоенность"

Когда мы думаем о России, то мы думаем об их действиях за последние несколько лет, а потом мы смотрим на вложения, которые за последние десять лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие

Никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся