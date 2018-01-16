19:04 16 января

Ушел из жизни Виктор Анпилов

Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов ушел из жизни 15 января в возрасте 72-х лет.



«Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», – говорится на его странице в «Фейсбуке».


Виктора Ивановича госпитализировали 13 января, с тех пор он находился в состоянии комы.

Анпилов родился 2 октября 1945 года на Кубани в селе Белая Глина, после окончания ремесленного училища работал на комабайновом заводе. Отслужив «срочную» в Советской армии поступил в МГУ на международное отделение факультета журналистики. Был в заграничных командировках на Кубе и в Никарагуа. Работал в печатных изданиях Подмосковья, затем в Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. В 1972 году вступил в КПСС.

Анпилов являлся одним из лидеров гражданских протестов 1990-х годов. Он стал одним из создателей движения «Трудовая Россия», с 1992 года занимал пост председателя исполнительного комитета, затем почетного председателя. После распада Советского Союза активно критиковал первого президента РФ Бориса Ельцина. Во время октябрьских событий 1993 года поддержал Верховный Совет.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 54

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  1. Greenwood Сегодня, 08:22
    Жаль. Ушёл из жизни достойный человек. Но... Его смерть для населения пройдёт незаметно на фоне другой смерти. Даже новостные ресурсы делают акцент не на нём.
    В понедельник, 15 января, в возрасте 46 лет скоропостижно скончалась вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан.


    О’Риордан была обнаружена мертвой в своем номере в одной из гостиниц Лондона. На момент смерти рок-звезде было 46 лет. По словам ее агента, она скончалась внезапно, а ее родные опустошены печальными известиями и просят не беспокоить их в такое тяжелое время.

    Сообщается, что звонок в полицию поступил в 9.05 утра по местному времени (12.05 мск), врачи констатировали смерть О’Риордан на месте. На данный момент кончина певицы рассматривается как «необъяснимая».

    https://news.mail.ru/society/32241370/?frommail=1
    Greenwood
    1. РУСС Сегодня, 08:25
      Цитата: Greenwood
      Его смерть для населения пройдёт незаметно на фоне другой смерти

      Для населения смерть Ампилова и без ирландской певицы будет не заметна
      РУСС
      1. Teberii Сегодня, 08:44
        Что-бы не говорили и как все думали а таких харизматических личностей как Наводворская,Ампилов уже ни будет. Все остальные на их фоне просто жалкая пародия.
        Teberii
        1. gaura Сегодня, 09:00
          Жириновский еще живой. Он более известный и медийный, чем Ампилов и Новодворская вместе взятые. И не беспокойтесь, свято место пусто не бывает, всегда приходит кто-то новый
          gaura
        2. ser65 Сегодня, 09:06
          это сарказм?
          ser65
        3. Чёрный Сегодня, 09:22
          Цитата: Teberii
          Что-бы не говорили и как все думали а таких харизматических личностей как Наводворская,Ампилов уже ни будет. Все остальные на их фоне просто жалкая пародия.

          ...ну в Новодворской харизма заключалась только в колоритной внешности - эдакой смеси бегемота и жабы....
          Чёрный
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:06
            харизма заключалась только в колоритной внешности
            И лютой ненависти к СССР и России. Поэтому воспоминаний о ней быстро стерлись.
            rotmistr60
        4. Василенко Владимир Сегодня, 09:47
          Цитата: Teberii
          Что-бы не говорили и как все думали а таких харизматических личностей как Наводворская,Ампилов уже ни будет.

          за Ампилова не скажу, а про гипножабу, сдохла туда ей и дорога, это создание призывало убивать русских, бомбить Россию
          Василенко Владимир
          1. avt Сегодня, 10:33
            Цитата: Василенко Владимир
            за Ампилова не скажу, а про гипножабу,

            Ампилов это левый сапог из этой пары . Паразитировал , но менее удачно на ностальгии по СССР.
            Цитата: Greenwood
            Ушёл из жизни достойный человек.

            А вспомнить как сей ,,достойный" человек собирал на ,,народное телевидение " неохота ? Конечно до Мавроди ему было как до Луны. Но пенсионеров-адептов своей секты он пощипал нормально.
            Цитата: ЮБОРГ
            И что он совершил великого, что бы мы всей страной сожалели? Видимо одно, что не пустили к гос кормушки,

            Собственно ему даже не хватило ловкости , как Илюхину , влезть в думу и письма в защиту воров из бывшего общака Джема слать. Мутный персонаж . Как журналист по первой специальности также не смог раскрутиться как Проханов.
            avt
            1. Василенко Владимир Сегодня, 12:10
              Цитата: avt
              Ампилов это левый сапог из этой пары . Паразитировал , но менее удачно на ностальгии по СССР.

              ни чего не могу сказать, я за его полит деятельностью как-то не следил
              Василенко Владимир
              1. avt Сегодня, 12:16
                Цитата: Василенко Владимир
                я за его полит деятельностью как-то не следил

                Там ничего выдающегося нет. Зюганат его называя ,,российским Че" тем не менее в думу не брал. Он максимума достигал в 1990 году в Моссовете.А позже, если коротенько, болтался между зюганатом и нацболами прибившись кажись в 2007 м в ,,Другая Россия"
                avt
            2. Кэптен45 Сегодня, 15:26
              Цитата: avt
              Цитата: Василенко Владимир
              за Ампилова не скажу, а про гипножабу,

              Ампилов это левый сапог из этой пары . Паразитировал , но менее удачно на ностальгии по СССР.

              Довелось мне как-то году в 97 или 98 подискутировать с Ампиловым.Тогда американцы в Тоцке совместные учения с миротворческим полком проводили,ну Ампилов и привёз четыре вагона пенсионеров в знак протеста на то,что,как он выразился, "американский сапог топчет русскую землю",а наш ЛОВД охрану ООП на вокзале и на станции обеспечивал.Посмотрел я на них,послушал и сделал вывод в духе Паниковского - "жалкие,ничтожные люди",а когда в разговоре с Ампиловым я сравнил его акцию протеста со свадьбой Пугачёвой и Киркорова, ну чтоб из обоймы новостей не выпасть,он обиделся на меня и в вагон убежал.
              Кэптен45
        5. EwgenyZ Сегодня, 10:34
          Цитата: Teberii
          Что-бы не говорили и как все думали а таких харизматических личностей как Наводворская,Ампилов уже ни будет. Все остальные на их фоне просто жалкая пародия.

          Ну есть ещё "порох в пороховницах" - Жириновский, Проханов, Умалатова, Лимонов... Можно вспомнить ещё пару личностей "калибром поменьше", типа Баркашова, Руцкого, Хасбулатова, Макашова, Горячевой, Бабурина, Стерлигова и.т.п.
          EwgenyZ
          1. Кэптен45 Сегодня, 15:29
            Цитата: EwgenyZ
            Ну есть ещё "порох в пороховницах"

            и ягоды в ягодицах
            Цитата: EwgenyZ
            Жириновский, Проханов, Умалатова, Лимонов... Можно вспомнить ещё пару личностей "калибром поменьше", типа Баркашова, Руцкого, Хасбулатова, Макашова, Горячевой, Бабурина, Стерлигова и.т.п.

            "вся безумная больница у экранов собралась " (с) В.С.Высоцкий
            Кэптен45
      2. 72jora72 Сегодня, 10:15
        Для населения смерть Ампилова и без ирландской певицы будет не заметна
        Зря Вы так.......
        72jora72
    2. ЮБОРГ Сегодня, 08:29
      И что он совершил великого, что бы мы всей страной сожалели? Видимо одно, что не пустили к гос кормушки, а то Ельцин, всей России показался бы агнцем божьим.
      ЮБОРГ
      1. Владыка Ситх Сегодня, 10:36
        После 53 года, среди известных политиков, коммунистов не наблюдаю.
        Владыка Ситх
    3. андрей юрьевич Сегодня, 08:44
      ’Риордан была обнаружена мертвой\
      кто это ?Ежедневно по той или иной причине с жизнью расстаётся порядка 153,5 тысяч человек. - Читайте подробнее на SYL.ru: https://www.syl.ru/article/292672/skolko-lyudey-u
      miraet-v-den-v-mire-i-po-kakim-prichinam- будем каждого "осматривать" ?за пару дней:15 января[править | править код]
      Анпилов, Виктор Иванович (72) — российский общественный и политический деятель, председатель исполкома движения «Трудовая Россия» [1].
      Горлинская, Лидия Александровна (85) — советская фигуристка, двукратная чемпионка СССР в парном катании (1955, 1956), мастер спорта СССР, судья всесоюзной категории [2].
      Кутателадзе, Самсон (53) — грузинский генерал, командующий национальной гвардией (2004—2006), депутат парламента Грузии (2008—2012), убит. [3]
      Минасбекян, Михаил Сергеевич (83) — советский, российский и армянский общественный деятель, первый секретарь Ереванского горкома партии, народный депутат СССР, генеральный директор промышленного объединения «Армавиакомплекс» [4].
      О’Риордан, Долорес (46) — ирландская певица, солистка The Cranberries [5].
      Полев, Виктор Владимирович (74) — советский и российский изобретатель пули Полева [6].
      Реджис, Сирилл (59) — британский футболист, нападающий [7].
      14 января[править | править код]

      Владимир Быков

      Дэн Герни
      Баэна, Пабло Гарсия (94) — испанский поэт [8].
      Быков, Владимир Викторович (68) — советский и российский хоккеист и тренер, мастер спорта по хоккею [9]
      Герни, Дэн (86) — американский автогонщик [10].
      Лазарек, Гжегож (53) — польский футболист, сын тренера сборной Польши по футболу Войцеха Лазарека [11].
      Маникан, Спэнки (75) — филиппинский актёр [12].продолжим???
      андрей юрьевич
      1. AlexVas44 Сегодня, 09:42
        Цитата: андрей юрьевич
        .продолжим???
        \
        Да-да, огласите весь список, пожалуйста! Так интересно. Я, например, каждое утро по 1-му каналу узнаю, что помер кто-то из иностранцев. Знать не знаю, но до слез жалко. crying
        AlexVas44
      2. Комментарий был удален.
      3. sabakina Сегодня, 10:25
        Цитата: андрей юрьевич
        ’Риордан была обнаружена мертвой\
        кто это ?

        Андрей Юрьевич, hi . Возможно Вы, как и я никогда не видели в лицо, но эту песню Вы не могли не слышать.
        sabakina
        1. Василенко Владимир Сегодня, 12:12
          Цитата: sabakina
          Вы не могли не слышать.

          не слышал и не думаю, что уж потерял очень много
          Василенко Владимир
          1. Greenwood Сегодня, 13:14
            Если рок-музыкой не интересуетесь, то и не слышали. А вообще, The Cranberries были весьма и весьма популярной группой в 90-00-е гг.
            Greenwood
    4. Урфин Джюс Сегодня, 10:33
      Я извиняюсь что под топом, но сегодня на другом ресурсе мне попалось это обращение капитана РА к президенту. Считаю форумчане (многие из которых действующие и отставные военнослужащие) должны это увидеть...
      Урфин Джюс
    5. Alexkorzun Сегодня, 11:04

      Его смерть уже использовали - написали, что он умер по дороге на встречу с П.Грудиныным. Я по этому поводу опубликовал на нашем сайте статью, ее опубликовали и тут же сняли. См. принтскрин. Опубликована в 10-33. И через несколько минут ее уже нет.
      Я понимаю, окружение президента боится Грудинина, но чего боятся наши модераторы ? Или тоже получили инструкции ?
      Alexkorzun
      1. Вас Влад Сегодня, 11:33
        Может потому что кому то может должно быть стыдно пиариться на смерти и судя по вашей выкладке там очередное враньё!13 числа инсульт,впал в кому, 16 числа скончался!Не стыда не совести..и.
        Вас Влад
      2. SEER Сегодня, 11:56
        Цитата: Alexkorzun
        Я понимаю, окружение президента боится Грудинина...
        Самому не смешно?
        SEER
      3. Василенко Владимир Сегодня, 12:14
        Цитата: Alexkorzun
        Я понимаю, окружение президента боится Грудинина, но чего боятся наши модераторы ?

        вы это серьезно?!!!!
        Василенко Владимир
      4. avt Сегодня, 12:24
        Цитата: Alexkorzun
        Я понимаю, окружение президента боится Грудинина,

        bully А чего его бояться то болезного, слабого на головку!? Ну ведь ,,забывает" товарисч про собственное имущество за рубежом . Так на минуточку миллиардов на пять . bully Ещё про его ,,Дэн Сяо Пина"-Зюгана нам тут пропойте . Которого ЕБН так боялся , так боялся, что товарисч Зю слился с выигранных им выборов 1996 в пользу ЕБН . bully С криком , закриком - ,иначе будет война Севера с Югом " bully Ваш Грудинин точно такой же политический импотент.
        avt
        1. Стропорез Сегодня, 12:38
          Цитата: avt
          Ну ведь ,,забывает" товарисч про собственное имущество за рубежом . Так на минуточку миллиардов на пять .

          Зачем трепаться то?
          Стропорез
          1. avt Сегодня, 14:18
            Цитата: Стропорез
            Зачем трепаться то?

            Ну так не трепитесь на пару с предметом обожания, в поищите его декларации , когда он ещё в области в мундепы шёл, потом уже плавно переходите , когда и как торопливо он дослал доп информацию в ЦИК , заодно ищите когда ему удостоверение вручали и как Памфиова заткнула рот своему коллеге -подчинённому. Глядите на даты на документах , а не в рот говорунам. Ну а если являетесь адептам секты ,,КПРФ" с Зю во главе ....мои соболезнования родным и близким . bully
            avt
            1. Стропорез Сегодня, 15:29
              Цитата: avt
              Ну так не трепитесь на пару с предметом обожания, в поищите его декларации , когда он ещё в области в мундепы шёл

              У Грудинина совершенно прозрачная биография в отличии от власть предержащих.
              А то , что зомбоящик вместе с жириком хотят испачкать порядочного человека, я совершенно не удивлён.
              Уже в суд за клевету подали.
              Стропорез
            2. Стирбьорн Сегодня, 15:40
              Цитата: avt
              Глядите на даты на документах , а не в рот говорунам.

              По официальным документам никаких миллиардов у Грудинина нету, меньше телевизор надо смотреть
              http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71723
              424/
              2. Документы, представляемые в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации при выдвижении кандидата на должность Президента Российской Федерации политической партией

              2.14. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата и его супруга за шесть лет, предшествующих году назначения выборов Президента Российской Федерации, об имуществе, принадлежащем кандидату и его супругу на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера кандидата и его супруга на бумажном носителе по форме согласно приложению 3 к Федеральному закону и в машиночитаемом виде (пп. 3 п. 11 ст. 35 Федерального закона) (приложение № 14 к постановлению).

              Далее Приложение № 14
              Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах и об обязательствах имущественного характера кандидата на должность Президента Российской Федерации и его супруга

              (9.4) Иное имущество
              (9.4.1) Ценные бумаги
              (9.4.1.2) Иные ценные бумаги
              9.4.1.2.1 Вид ценной бумаги (облигация, вексель, чек, сертификат и другие)
              9.4.1.2.6 Количество ценных бумаг
              9.4.1.2.7 Общая стоимость в рублях по каждому виду

              Документы ЦИК принял, по форме указывается общая сумма всего вида ценных бумаг, а не одной штуки, в итоге сми, вместе с Жириновским, завысили счет Грудинина в 200 раз. Какие вопросы? request
              Стирбьорн
  2. федоров Сегодня, 08:24
    Мир Ему и с Богом.
    Но ничего хорошего про него сказать не могу. Политический труп.
    федоров
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:45
      Цитата: федоров
      Мир Ему и с Богом.
      Но ничего хорошего про него сказать не могу. .
      тогда лучше тему обойти,зачем оскорблять мёртвых?
      андрей юрьевич
      1. karish Сегодня, 08:56
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: федоров
        Мир Ему и с Богом.
        Но ничего хорошего про него сказать не могу. .
        тогда лучше тему обойти,зачем оскорблять мёртвых?

        Как звучит в оригинале известная фраза
        «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», — изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в его сочинении «Жизнь, учение и мнения прославленных философов»

        -- кроме правды --- почему то часто забывают. request
        Изменив либо хорошо - либо ничего ---- а почему --- ничего ?
        karish
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:13
          Цитата: karish
          а почему --- ничего ?

          а потому,что удобно.(американская трактовка кстати)они вообще всё делают так,чтоб ИМ было удобно.
          андрей юрьевич
      2. SEER Сегодня, 11:57
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: федоров
        Мир Ему и с Богом.
        Но ничего хорошего про него сказать не могу. .
        тогда лучше тему обойти,зачем оскорблять мёртвых?
        а где оскорбление?
        "про мёртвых либо хорошо, либо правду..."
        SEER
  3. ser65 Сегодня, 09:07
    мутил воду..... аж всё здоровье подорвал.
    ser65
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:15
      Цитата: ser65
      мутил воду..... аж всё здоровье подорвал.

      из за ельцина ? или вы брисколаича больше любите?
      андрей юрьевич
  4. Стирбьорн Сегодня, 09:19
    Жаль старикана, а еще на днях бодро за Грудинина агитировал у Мавзолея, на колядки в Совхоз звал
    Стирбьорн
    1. Вас Влад Сегодня, 09:36
      Что Ампилов что Наводворская, тьфу даже говорить не хочется!Что агитирует за Грудинина не сколько не удивлён. Вспомнилось..
      Вас Влад
  5. Altona Сегодня, 09:25
    Светлая память ему. В общем-то был яркой личностью в 1990-е. Просто маргинализировали его и "Трудовую Россию", обзывали "красно-коричневыми" и "кровавыми коммуняками". Обязательно шла картинка с транспарантом "Трудовой России" и какими-то бабульками с перекошенными злобными лицами. А потом баба Лера Новодворская делала заключение:"Ну вот вы сидите, кто рвется к власти. Злобные узколобые коммуняки. Эти красно-коричневые."
    Altona
  6. ltc35 Сегодня, 09:32
    Что бы про него не говорили, а Виктор Иванович оставил свой след в истории России. И гораздо бОльший, чем некоторые политики его времени. Земля ему пухом.
    P. S. А какой след в истории России оставила рок-певица, которую по всем каналам сейчас показывают?
    ltc35
    1. sabakina Сегодня, 10:34
      Цитата: ltc35
      P. S. А какой след в истории России оставила рок-певица, которую по всем каналам сейчас показывают?

      Песенный, музыкальный. Мало? По крайней мере Вас "крутить" по радио не будут.
      sabakina
      1. Василенко Владимир Сегодня, 12:15
        Цитата: sabakina
        Песенный, музыкальный. Мало?

        для России она ни кто и звать её ни как, возможно для какого-то процента она что-то и значит, но для подновляющего большинства НОЛЬ
        Василенко Владимир
        1. Greenwood Сегодня, 13:17
          Цитата: Василенко Владимир
          для России она ни кто и звать её ни как
          Для моего поколения 80-90-х гг, она очень многое. Долорес обладала неповторимым узнаваемым голосом с ирландским акцентом, её песни слушали и ещё долго будут слушать. The Cranberries были одним из локомотивов альтернативы 90-х с женским вокалом.
          Greenwood
        2. сорок восьмой Сегодня, 13:47
          Для подавляющего большинства и Ландау с Лифшицем - пустой звук. Так что Ваш аргумент плох.
          сорок восьмой
      2. ltc35 Сегодня, 14:32
        wink Я на радио работаю))) Звукорежиссером. В ротацию не рвусь laughing
        ltc35
    2. Greenwood Сегодня, 13:19
      Цитата: ltc35
      А какой след в истории России оставила рок-певица, которую по всем каналам сейчас показывают?
      Ну, песню Zombie думаю все слышали. А след оставила весьма и весьма заметный в истории мировой рок-музыки. Для альтернативщиков и рок-меломанов всех мастей сегодня грустный день. crying
      Greenwood
  7. Altona Сегодня, 09:35
    Цитата: ltc35
    P. S. А какой след в истории России оставила рок-певица, которую по всем каналам сейчас показывают?

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    Песня Zombies какое-то там место в чартах занимала. Группа Cranberries ("клюквы" в переводе).
    Altona
    1. Greenwood Сегодня, 13:20
      Мне у них Animal Instinct очень нравится. Даже слезу выбивает.

      RIP....
      Greenwood
  8. onix757 Сегодня, 10:48
    Уходят сильные и принципиальные политики, а самое главное настоящие патриоты СССР.
    Едросы и прочие НОДовцы в подмётки не годятся.
    onix757
  9. Стропорез Сегодня, 12:22
    Сваетлая память товарищу Ампилову.
    Стропорез
  10. Волька Сегодня, 17:59
    жаль, действенный оппозиционер был, не чета нынешним...
    Волька
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