Ушел из жизни Виктор Анпилов
Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов ушел из жизни 15 января в возрасте 72-х лет.
«Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», – говорится на его странице в «Фейсбуке».
Виктора Ивановича госпитализировали 13 января, с тех пор он находился в состоянии комы.
Анпилов родился 2 октября 1945 года на Кубани в селе Белая Глина, после окончания ремесленного училища работал на комабайновом заводе. Отслужив «срочную» в Советской армии поступил в МГУ на международное отделение факультета журналистики. Был в заграничных командировках на Кубе и в Никарагуа. Работал в печатных изданиях Подмосковья, затем в Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. В 1972 году вступил в КПСС.
Анпилов являлся одним из лидеров гражданских протестов 1990-х годов. Он стал одним из создателей движения «Трудовая Россия», с 1992 года занимал пост председателя исполнительного комитета, затем почетного председателя. После распада Советского Союза активно критиковал первого президента РФ Бориса Ельцина. Во время октябрьских событий 1993 года поддержал Верховный Совет.
«Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», – говорится на его странице в «Фейсбуке».
Виктора Ивановича госпитализировали 13 января, с тех пор он находился в состоянии комы.
Анпилов родился 2 октября 1945 года на Кубани в селе Белая Глина, после окончания ремесленного училища работал на комабайновом заводе. Отслужив «срочную» в Советской армии поступил в МГУ на международное отделение факультета журналистики. Был в заграничных командировках на Кубе и в Никарагуа. Работал в печатных изданиях Подмосковья, затем в Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. В 1972 году вступил в КПСС.
Анпилов являлся одним из лидеров гражданских протестов 1990-х годов. Он стал одним из создателей движения «Трудовая Россия», с 1992 года занимал пост председателя исполнительного комитета, затем почетного председателя. После распада Советского Союза активно критиковал первого президента РФ Бориса Ельцина. Во время октябрьских событий 1993 года поддержал Верховный Совет.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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