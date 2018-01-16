19:04 16 января

National Interest знает, как помирить США и Россию

Журнал National Interest предложил способ, с помощью которого Москва и Вашингтон смогут прийти к взаимопониманию, передает РИА Новости.



Обозреватель издания отмечает, что «диалог России и США осложнен из-за недоверия и отсутствия интереса, а также из-за публичного обсуждения "вмешательства Москвы" в выборы американского президента в 2016 году». По его мнению, напряжение, вызванное этими обстоятельствами, опасно для США, а также для всего мира.


Журнал приводит в пример опыт взаимодействия Советского Союза и Соединенных Штатов на пике холодной войны, когда были «созданы "неформальные контакты" в виде программ обмена ученых, студентов и учителей». Это позволило народам двух стран понять важность прекращения гонки вооружений и необходимости избежать ядерного конфликта.

Поэтому Москва и Вашингтон «должны углубить такие контакты, которые сейчас ограничены из-за недоверия и токсического политического климата», уверен автор.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал Запад к сотрудничеству. Российское руководство также заявляет, что Москва всегда открыта для конструктивного диалога, однако санкции Запада усложняют возможность эффективного взаимодействия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. Teberii Сегодня, 08:36
    Куда уже глубже,две противоборствующие системы могли договориться ,а сейчас просто никому США не прислушивается .Решили что земля крутится исключительно по их воле.
    Teberii
    1. rocket757 Сегодня, 08:43
      Оно понятно, что решают всё политики, т.е. система ... она заточена на противостояние, потому что борьба за ресурсы, а всякое политическое и военное противостояние эт отражение этой борьбы.
      Вопрос - ресурсов может стать больше? ...
      Надо поделиться и всё будет ок?
      Надо сдать и всё будет ок?
      И типа того.
      Кто то думает, что делёжка может произойти мирно???
      rocket757
      1. Чёрный Сегодня, 08:59
        Дьявол в деталях кроется......... Россия хочет жить как хочет, а Америка хочет чтобы Россия жила как хочет Вашингтон. И это противоречие неразрешимо.( по крайней мере пока)
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:10
          hi
          Журнал National Interest предложил способ, с помощью которого Москва и Вашингтон смогут прийти к взаимопониманию

          Мнению такого авторитетного wassat издания нельзя не доверять . laughing
          bouncyhunter
          1. Татьяна Сегодня, 13:14
            Teberii
            две противоборствующие системы могли договориться ,а сейчас просто никому США не прислушивается .Решили что земля крутится исключительно по их воле.
            Ну, насчёт этой возможности о "договорённости" двух противоборствующих систем следует вспомнить Сталина. У Сталина политический опыт в этом вопросе был более чем огромный, и говорил он об этом с явной иронией.
            Татьяна
            1. Татьяна Сегодня, 13:30
              Журнал приводит в пример опыт взаимодействия Советского Союза и Соединенных Штатов на пике холодной войны, когда были «созданы "неформальные контакты" в виде программ обмена ученых, студентов и учителей». Это позволило народам двух стран понять важность прекращения гонки вооружений и необходимости избежать ядерного конфликта.

              Иностранный политолог просто пространно намекает на стратегически успешные для США результаты политики "горбачёвщины" и "гайдаровщины" в нашей стране в пользу колониального уничтожения СССР как суверенного государства и на целесообразность для Вашингтона продолжения такой политики.

              Так что заблуждаться о стратегических намериниях США в этом вопросе по отношению к России нам не приходится. Просто американские политики считают благоразумным для стратегического успеха США вернуться руководству их страны к прежней тактике отношений с противником в "холодной войне"- теперь уже с РФ.
              Татьяна
    2. Chertt Сегодня, 08:57
      Жаль что нельзя прочитать всю статью целиком. Журнал National Interest серьезное издание, а то что приведено в данном обзоре какая то бессмыслица
      Chertt
      1. Вольнопёр Сегодня, 09:07
        Цитата: Chertt
        Жаль что нельзя прочитать всю статью целиком. Журнал National Interest серьезное издание, а то что приведено в данном обзоре какая то бессмыслица

        Держите
        http://nationalinterest.org/feature/us-russia-ten
        sions-rise-rekindle-people-people-relations-24009
        ?page=show
        Вольнопёр
        1. Chertt Сегодня, 09:31
          Вольнопёр Спасибо. Я думал что обозреватель ВО некорректно разобрал статью. Оказывается, что сама статья "не о чем" , так. досужие рассуждения
          Chertt
    3. ПалБор Сегодня, 09:21
      Цитата: Teberii
      Куда уже глубже,две противоборствующие системы могли договориться ,а сейчас просто никому США не прислушивается .Решили что земля крутится исключительно по их воле.

      Вот странные!Все же знают,что Землю раскручивают русские белые медведи,которые специально трутся о земную ось.
      ПалБор
  2. BerBer Сегодня, 08:36
    США нужно лишь, признать собственные проблемы и заняться их решением. Тогда всему миру будет спокойней.
    BerBer
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:40
      Цитата: BerBer
      США нужно лишь, признать собственные проблемы и заняться их решением. Тогда всему миру будет спокойней.

      временно...пусть уж лучше их проблемы внутренние ширятся и множатся...
      андрей юрьевич
    2. rocket757 Сегодня, 09:22
      Даж самая как бы "мирная" доктрина МОНРО не исключала вмешательство янки в дела других государств, ну мож гейропу напрямую не затрагивало! А так, янки считают что они могут решать свои проблемы за счёт других ... эт для них норма.
      Так что предположение, что они смогут\ будут решать свои проблемы не навредив другим, эт наивняк какой то!
      rocket757
  3. федоров Сегодня, 08:38
    Ну это "достойное" издание, нужно видать прислушаться. Даже Трампу. Про фрау Меркель и Макронов молчу...
    Что они там еще наваяют, голос разума в редакции думаю проснулся не на долго.
    федоров
  4. LSA57 Сегодня, 08:40
    Журнал National Interest предложил способ, с помощью которого Москва и Вашингтон смогут прийти к взаимопониманию, передает РИА Новости.

    одного эти "Миротворцы" не учитывают, полосатым не нужны хорошие отношения с Россией
    LSA57
  5. Naputeon Bonaput Сегодня, 08:54
    Обозреватель журнала Национальный Интерес бредит. Какие контакты, если у американской стороны воли и желания нет?
    Naputeon Bonaput
  6. Alexey-74 Сегодня, 08:55
    Пока с США не сбить всю спесь, толку не будет...
    Alexey-74
  7. HAM Сегодня, 08:58
    "....Поэтому Москва и Вашингтон «должны углубить такие контакты...."

    Ещё один "углубляльщик" живой,и что в итоге мы имеем!??
    Конечно,им нравятся такие деятели:разваливают страну,уничтожают армию,заглядывают в рот хозяину.
    А меченый живёт припиваючи,ни стыда ни совести,ещё и советы норовит дать,иуда.
    HAM
  8. Идущий Сегодня, 09:01
    National Interest знает, как помирить США и Россию


    По названию звучит оптимистично , а содержание ни о чем.
    Идущий
  9. askort154 Сегодня, 09:09
    Старое поколение, более разумное, уходит. Новое поколение - воспитанное на виртуальных "звёздных войнах" (везде) становятся "элитой", которая не представляет что такое реальная ядерная война. Пока на территории США не произойдут реальные боевые действия, их "элита" так и будет вести себя по отношению к остальным странам. В их умах уже посеяно, что они "исключительные".
    askort154
    1. rocket757 Сегодня, 09:28
      Предположим, наша новая элита такая же ... посмотреть на "золотую молодёж" и всё, что рядом с ними ... эт уже не просто противно, ОПАСНО!!!
      Нам и премьера с его цифровым бредом хватает, а тут новое поколение, воспитанное в оксфордах, елях и прочих "очагах демократии" и т.п. подгребает!!! Наверно стоит задуматься, что нам такие управляющие кадры принести могут ....????
      rocket757
  10. Правда Сегодня, 09:12
    Журнал приводит в пример опыт взаимодействия Советского Союза и Соединенных Штатов на пике холодной войны, когда были «созданы "неформальные контакты" в виде программ обмена ученых, студентов и учителей».
    Хорошая идея. Только времена не те. Обмен мажорами и коррупционерами, скорее так.
    Правда
  11. Million Сегодня, 09:12
    Какое там примирение!Войны нет-и то хорошо!
    Million
  12. Антианглосакс Сегодня, 09:14
    Журнал приводит в пример опыт взаимодействия Советского Союза и Соединенных Штатов на пике холодной войны, когда были «созданы "неформальные контакты" в виде программ обмена ученых, студентов и учителей».

    А вот этого не надо. И так уже наобменивались до такой степени, что систему образования надо срочно реанимировать и спасать. Агентов влияния западных нелюдей и так слишком много, а жертвы ЕГЭ исчисляются сотнями тысяч. Нет уж увольте, нам такой обмен не нужен, тем более ничего нового, прорывного и интересного в этой сфере у западных дикарей нет. Свою образовательную систему америпеды загнали под пол и у нас тоже самое вожделеют сделать, шакалы.
    Антианглосакс
    1. Лена Петрова Сегодня, 10:09
      Согласен, все эти обмены, - только лишняя возможность украсть ещё кусочек "мозгов" , чтобы потом опять заявлять о своей исключительности. Убери их все, - и король-то голый!
      Лена Петрова
  13. rotmistr60 Сегодня, 09:32
    должны углубить
    Прочитал и сразу всплыл Горбачев. Вот тот углубил до критической точки, что в последующем нашу страну уже и воспринимать перестали. Если у Вашингтона нет желания выстраивать нормальные отношения с Москвой, то углубляй не углубляй, а толку не будет.
    rotmistr60
  14. Altona Сегодня, 09:37
    Узколобые понимают только силу. Только вооруженная угроза и показательная бомбардировка их союзников в Сирии.
    Altona
  15. Altona Сегодня, 09:37
    Цитата: Million
    Какое там примирение!Войны нет-и то хорошо!

    -------------------------
    Горячей нет, остальные фазы войны налицо.
    Altona
  16. Altona Сегодня, 09:39
    Цитата: rotmistr60
    Если у Вашингтона нет желания выстраивать нормальные отношения с Москвой, то углубляй не углубляй, а толку не будет.

    --------------------------------
    Две ракеты в сторону Гуама почему-то действуют гораздо более отрезвляюще, чем все эти ужимки с "разрядкой напряженности".
    Altona
  17. Сибирский цирюльник Сегодня, 09:50
    ...Журнал приводит в пример опыт взаимодействия Советского Союза и Соединенных Штатов на пике холодной войны, когда были «созданы "неформальные контакты" в виде программ обмена ученых, студентов и учителей»..

    Такой "обмен" ,почему-то был в одну сторону, и закончился созданием устойчивой 5-й колонны, в нашей стране. Теперь,получили "чубайсов,Колю из Уренгоя", массовую утечку" мозгов", НКО.
    Как то нет доверия,уже..
    Сибирский цирюльник
  18. лысова Сегодня, 09:50
    А я против худого мира и руки при встрече не подал бы. Штаты должны за всё содеянное в Мире ответить и по полной.
    лысова
  19. Alexey RA Сегодня, 10:03
    Журнал приводит в пример опыт взаимодействия Советского Союза и Соединенных Штатов на пике холодной войны, когда были «созданы "неформальные контакты" в виде программ обмена ученых, студентов и учителей».

    Помним мы этих учёных и студентов...
    Alexey RA
  20. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:07
    Цитата: Alexey RA
    Журнал приводит в пример опыт взаимодействия Советского Союза и Соединенных Штатов на пике холодной войны, когда были «созданы "неформальные контакты" в виде программ обмена ученых, студентов и учителей».

    Помним мы этих учёных и студентов...

    Я про это и пытался сказать. Кождое лицо,на фото- "яркий персонаж"
    Сибирский цирюльник
  21. rpuropuu Сегодня, 10:14
    Обозреватель издания отмечает, что «диалог России и США осложнен из-за недоверия и отсутствия интереса, а также из-за публичного обсуждения "вмешательства Москвы" в выборы американского президента в 2016 году»
    Уже больше года прошло, а они все обсуждают belay По мне так, США уже выглядят как минимум глупо и нелепо, а с глупцами не о чем договариваться, в любой момент они включат "дурака" what
    rpuropuu
  22. Nitarius Сегодня, 10:53

    И так понятно к чему ОНИ ВЕДУТ .. ГОМОСЕКИ ИУДОВЫ
    Nitarius
  23. Zomanus Сегодня, 12:58
    Ну а потом после таких неформальных встреч и общений все и пошло по п...
    Так что нафиг, сейчас как и должно быть.
    Zomanus
  24. Incvizitor Сегодня, 15:59
    Зачем мириться с современным подобием гитлеровской Германии?
    Incvizitor
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