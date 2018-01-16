National Interest знает, как помирить США и Россию
Журнал National Interest предложил способ, с помощью которого Москва и Вашингтон смогут прийти к взаимопониманию, передает РИА Новости.
Обозреватель издания отмечает, что «диалог России и США осложнен из-за недоверия и отсутствия интереса, а также из-за публичного обсуждения "вмешательства Москвы" в выборы американского президента в 2016 году». По его мнению, напряжение, вызванное этими обстоятельствами, опасно для США, а также для всего мира.
Журнал приводит в пример опыт взаимодействия Советского Союза и Соединенных Штатов на пике холодной войны, когда были «созданы "неформальные контакты" в виде программ обмена ученых, студентов и учителей». Это позволило народам двух стран понять важность прекращения гонки вооружений и необходимости избежать ядерного конфликта.
Поэтому Москва и Вашингтон «должны углубить такие контакты, которые сейчас ограничены из-за недоверия и токсического политического климата», уверен автор.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал Запад к сотрудничеству. Российское руководство также заявляет, что Москва всегда открыта для конструктивного диалога, однако санкции Запада усложняют возможность эффективного взаимодействия.
Обозреватель издания отмечает, что «диалог России и США осложнен из-за недоверия и отсутствия интереса, а также из-за публичного обсуждения "вмешательства Москвы" в выборы американского президента в 2016 году». По его мнению, напряжение, вызванное этими обстоятельствами, опасно для США, а также для всего мира.
Журнал приводит в пример опыт взаимодействия Советского Союза и Соединенных Штатов на пике холодной войны, когда были «созданы "неформальные контакты" в виде программ обмена ученых, студентов и учителей». Это позволило народам двух стран понять важность прекращения гонки вооружений и необходимости избежать ядерного конфликта.
Поэтому Москва и Вашингтон «должны углубить такие контакты, которые сейчас ограничены из-за недоверия и токсического политического климата», уверен автор.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал Запад к сотрудничеству. Российское руководство также заявляет, что Москва всегда открыта для конструктивного диалога, однако санкции Запада усложняют возможность эффективного взаимодействия.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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