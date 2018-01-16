Ситуация в Сирии
САА при поддержке ВКС РФ освободила от террористов более 80 населенных пунктов в провинции Алеппо, SDF проводят массовые аресты мирных жителей на севере Ракки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам боевиков в окрестностях городов Арбин и Хараста (провинция Дамаск). Интенсивные перестрелки между армией САР и оппозиционными группировками отмечались в районе города Дума.
В течение дня САА при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться в провинции Алеппо, зачищая от террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) поселения региона. От исламистов освобождена территория общей площадью 400 кв. километров. По данным местных источников, правительственные войска выбили радикалов из более чем 79 населенных пунктов в южной части региона. Утратившие свои позиции боевики начали передислоцироваться на территорию соседней провинции Идлиб.
Один из немногочисленных отрядов ИГ (группировка запрещена в РФ), скрывающихся в провинции Дейр-эз-Зор, распространила в «Твиттере» информацию, в соответствии с которой исламистами было совершено нападение на расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Миизля. Официально данные сведения не подтверждены. Случаи подобных информационных «контратак» неоднократно фиксировались в регионе. Военные эксперты отмечают, что такие меры направлены на поднятие боевого духа в рядах разрозненных группировок ИГ.
ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам террористов «ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Хан Шейхун на юго-востоке провинции Идлиб. Под прикрытием российских ВКС Сирийская арабская армия (САА) продолжила продвигаться в этой части региона. Интенсивные перестрелки также отмечались недалеко от населенных пунктов Суруж, Катра, Аль Гадфа, Хувейн и в районе Тель Марак.
Бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) проводят массовые аресты мирных жителей в северной части провинции Ракка. Причина арестов не указывается. Делегация американских военных посетила город Камышлы, где встретилась с командованием Демократических сил Сирии (SDF), под контролем которых находится данная часть региона. По данным источника на встрече обсуждалось создание в Камышлах американской военной базы.
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от террористов ИГ несколько поселений на северо-востоке провинции Хама. Напомним, ранее боевики ИГ отбили ряд населенных пунктов в этой части региона у членов коалиции, руководимое «ан-Нусрой», создав таким образом свой небольшой анклав. В конце дня солдатам армии САР удалось взять под контроль населенный пункт Хажиле и холм Мушрифе.
ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам боевиков в окрестностях городов Арбин и Хараста (провинция Дамаск). Интенсивные перестрелки между армией САР и оппозиционными группировками отмечались в районе города Дума.
В течение дня САА при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться в провинции Алеппо, зачищая от террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) поселения региона. От исламистов освобождена территория общей площадью 400 кв. километров. По данным местных источников, правительственные войска выбили радикалов из более чем 79 населенных пунктов в южной части региона. Утратившие свои позиции боевики начали передислоцироваться на территорию соседней провинции Идлиб.
Один из немногочисленных отрядов ИГ (группировка запрещена в РФ), скрывающихся в провинции Дейр-эз-Зор, распространила в «Твиттере» информацию, в соответствии с которой исламистами было совершено нападение на расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Миизля. Официально данные сведения не подтверждены. Случаи подобных информационных «контратак» неоднократно фиксировались в регионе. Военные эксперты отмечают, что такие меры направлены на поднятие боевого духа в рядах разрозненных группировок ИГ.
ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам террористов «ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Хан Шейхун на юго-востоке провинции Идлиб. Под прикрытием российских ВКС Сирийская арабская армия (САА) продолжила продвигаться в этой части региона. Интенсивные перестрелки также отмечались недалеко от населенных пунктов Суруж, Катра, Аль Гадфа, Хувейн и в районе Тель Марак.
Бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) проводят массовые аресты мирных жителей в северной части провинции Ракка. Причина арестов не указывается. Делегация американских военных посетила город Камышлы, где встретилась с командованием Демократических сил Сирии (SDF), под контролем которых находится данная часть региона. По данным источника на встрече обсуждалось создание в Камышлах американской военной базы.
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от террористов ИГ несколько поселений на северо-востоке провинции Хама. Напомним, ранее боевики ИГ отбили ряд населенных пунктов в этой части региона у членов коалиции, руководимое «ан-Нусрой», создав таким образом свой небольшой анклав. В конце дня солдатам армии САР удалось взять под контроль населенный пункт Хажиле и холм Мушрифе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти