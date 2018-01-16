19:00 16 января

Ситуация в Сирии

САА при поддержке ВКС РФ освободила от террористов более 80 населенных пунктов в провинции Алеппо, SDF проводят массовые аресты мирных жителей на севере Ракки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам боевиков в окрестностях городов Арбин и Хараста (провинция Дамаск). Интенсивные перестрелки между армией САР и оппозиционными группировками отмечались в районе города Дума.


В течение дня САА при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться в провинции Алеппо, зачищая от террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) поселения региона. От исламистов освобождена территория общей площадью 400 кв. километров. По данным местных источников, правительственные войска выбили радикалов из более чем 79 населенных пунктов в южной части региона. Утратившие свои позиции боевики начали передислоцироваться на территорию соседней провинции Идлиб.

Один из немногочисленных отрядов ИГ (группировка запрещена в РФ), скрывающихся в провинции Дейр-эз-Зор, распространила в «Твиттере» информацию, в соответствии с которой исламистами было совершено нападение на расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Миизля. Официально данные сведения не подтверждены. Случаи подобных информационных «контратак» неоднократно фиксировались в регионе. Военные эксперты отмечают, что такие меры направлены на поднятие боевого духа в рядах разрозненных группировок ИГ.

ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам террористов «ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Хан Шейхун на юго-востоке провинции Идлиб. Под прикрытием российских ВКС Сирийская арабская армия (САА) продолжила продвигаться в этой части региона. Интенсивные перестрелки также отмечались недалеко от населенных пунктов Суруж, Катра, Аль Гадфа, Хувейн и в районе Тель Марак.

Бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) проводят массовые аресты мирных жителей в северной части провинции Ракка. Причина арестов не указывается. Делегация американских военных посетила город Камышлы, где встретилась с командованием Демократических сил Сирии (SDF), под контролем которых находится данная часть региона. По данным источника на встрече обсуждалось создание в Камышлах американской военной базы.

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от террористов ИГ несколько поселений на северо-востоке провинции Хама. Напомним, ранее боевики ИГ отбили ряд населенных пунктов в этой части региона у членов коалиции, руководимое «ан-Нусрой», создав таким образом свой небольшой анклав. В конце дня солдатам армии САР удалось взять под контроль населенный пункт Хажиле и холм Мушрифе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Чёрный Сегодня, 09:11
    Начинается вторая часть марлезонского балета - намечается серьёзное противостояние между побратимами по НАТО турками и американцами. Если курды американской ракетой собьют турецкий самолёт, изготовленный в США, то начнётся сам балет. Ждёмс.
    Чёрный
    1. Идущий Сегодня, 09:18
      Цитата: Чёрный
      Если курды американской ракетой собьют турецкий самолёт, изготовленный в США, то начнётся сам балет. Ждёмс.


      Там можно ждать чего угодно , но больше всего надо опасаться серьезных провокаций против России.
      Идущий
      1. Geisenberg Сегодня, 09:33
        Цитата: Идущий
        Цитата: Чёрный
        Если курды американской ракетой собьют турецкий самолёт, изготовленный в США, то начнётся сам балет. Ждёмс.


        Там можно ждать чего угодно , но больше всего надо опасаться серьезных провокаций против России.


        Собственно это и произойдёт в ближайшее время.
        Geisenberg
  2. bouncyhunter Сегодня, 09:14
    По данным источника на встрече обсуждалось создание в Камышлах американской военной базы.

    Борзеют матрасы ... negative
    bouncyhunter
    1. Чёрный Сегодня, 09:16
      Цитата: bouncyhunter
      Борзеют матрасы

      Да пущай. Уж очень хочется посмотреть на грызню Пердогана и Америки. Главное тут быть зрителями, а не участниками массовки.
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:18
        Цитата: Чёрный
        Уж очень хочется посмотреть на грызню Пердогана и Америки

        Аж зубы сводит ! yes
        bouncyhunter
        1. Лелёк Сегодня, 09:41
          Цитата: bouncyhunter
          Аж зубы сводит !


          hi , Павел.
          Прополощи рот "Лесным бальзамом" - пользительная штука. Ну а по теме _ Эрдоган (ИМХО) вступил на путь прямого противостояния с США. Это подтверждает его заявление:
          Лелёк
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:48
            Эрдоган любит бросаться громкими словами . Посмотрим , насколько его действия будут соответствовать .
            Цитата: Лелёк
            Прополощи рот "Лесным бальзамом" - пользительная штука.

            Всенепременно ! lol
            bouncyhunter
            1. Лелёк Сегодня, 09:55
              Цитата: bouncyhunter
              Эрдоган любит бросаться громкими словами .


              Это так, но в отношении к действиям США его заявления становятся с каждым разом всё агрессивнее. Если бы Турция не была членом НАТО, США уготовали бы ей статус Персии. Именно это и позволяет Тйипычу вести себя подобным образом, ну и конечно же значимость пролива Босфор. yes
              Лелёк
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:59
                Да , есть ему что предъявить Матрасии , оттого и позволяет себе многое . Но ведь от второй попытки переворота он не застрахован . wink
                bouncyhunter
                1. Лелёк Сегодня, 10:04
                  Цитата: bouncyhunter
                  Но ведь от второй попытки переворота он не застрахован .


                  В этом и суть корриды, где Эрдоган - тореро с красной тряпкой, а Трамп - бык с рогами и красными глазами. bully
                  Лелёк
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:06
                    А не коротковата у Эрдогана кольчужка-то с Трампом бодаться ? Или он примером Ына вдохновляется ? Так у Ына ядрёный дрын есть . bully
                    bouncyhunter
                    1. Лелёк Сегодня, 10:10
                      Цитата: bouncyhunter
                      bouncyhunter


                      Павел, займём места в 4-5 ряду (чтобы не быть забрызганными кровью) и будем наблюдать, но ни в коем случае не встревать в эти разборки. "Время покажет". stop
                      Лелёк
                      1. bouncyhunter Сегодня, 10:12
                        Полностью солидарен с тобой . "Хочешь помочь - просто не мешай ." (с) yes
                        bouncyhunter
    2. Идущий Сегодня, 09:17
      Они давно потеряли мировосприятие , а живут только ради своих желудков.
      Идущий
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:19
        США продолжают жить в своём однополярном мире , упорно не признавая перемен .
        bouncyhunter
        1. Идущий Сегодня, 09:23
          Очень сложно им приземлиться на грешную землю после такого единовластия - почти 25 лет , поэтому падать будут больно.
          Идущий
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
            Именно поэтому и предпочитают пребывать в своём иллюзорном мире . Но чем дольше будут отрицать неизбежное - тем сильнее треснутся мордой о пол .
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 09:29
              Вот ни кто им этого объяснить не сможет , да они никого и слушать не будут.
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:31
                Цитата: Идущий
                они никого и слушать не будут

                Вот в этом их беда - считают своё мнение единственно правильным .
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 09:40
                  Пусть наживают собственный опыт , раз не хотят пользоваться историческим.
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:45
                    Так и будет , поскорее бы ... feel
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Сегодня, 09:46
                      Пора включать ускорители... lol
                      Идущий
  3. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
    1. ПалБор Сегодня, 09:55
      Тонкая провокация.А пара вдаряют в бане.
      Цитата: belleu

      И не говори.От одного вида в журнале нашей военной техники ,в интернете их тресет.Рождаемость упала,по ночам не спят,у мужиков не стоит.Пара вдарить.
      ПалБор
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:44
    обсуждалось создание в Камышлах американской военной базы
    Американцы, как паршивый мартовский кот, спешат пометить свое присутствие на как можно большей территории.
    rotmistr60
  6. Altona Сегодня, 09:44
    SDF проводят массовые аресты мирных жителей на севере Ракки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
    ------------------------------------
    Демократия начинается с массовых арестов мирного населения. Браво, занавес!
    P.S. SDF-Syrian Democratic Forces, сирийские демократические силы.
    Altona
    1. belleu Сегодня, 10:32
      Запотентовывать надо изобретение,тогда бы не перенимали.
      belleu
  7. rpuropuu Сегодня, 09:48
    Цитата: belleu
    И чего мы церемонимся с этими янками.Вдарили бы один раз,у них не армия ,а так,и техника туфта полная.Чего церемонимся.Американцев прижать,Аляску отобрать,да и Калифорнию с Силиконовой долиной.Европа это вообще не что,ни армии и воли.Их бы в Сибирь-пусть поработают.Пара.

    У Вас боевой диван дымится good Будьте реалистами и не живите в иллюзиях как те же самые янки what
    Кто хоть немного разбирается найдет не одну причину, чтобы не ввязываться в очередную нам не нужную войну soldier
    rpuropuu
  8. Комментарий был удален.
  9. belleu Сегодня, 10:02
    Цитата: Altona
    SDF проводят массовые аресты мирных жителей на севере Ракки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
    ------------------------------------
    Демократия начинается с массовых арестов мирного населения. Браво, занавес!
    P.S. SDF-Syrian Democratic Forces, сирийские демократические силы.

    Запотентовывать надо изобретение,тогда бы не перенимали.
    belleu
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