Деньги любят тишину: российские патриоты предпочитают Мальту
Владимир Путин не преуспел в стремлении сделать бизнес-сообщество страны истинно патриотичным. В списке «новых граждан» Мальты засветилось множество имён богатеньких россиян. По-видимому, элита России, близкая к Кремлю, имеет собственные взгляды на патриотизм.
Пока в Минфине США кипит работа над новым списком «русских олигархов», близких к Путину и его правительству, богатенькие граждане РФ в массовом порядке делаются гражданами Мальты. Таково новое патриотическое веяние. «Блумберг» его уже оценил: зло высмеял потуги Путина превратить бизнесменов в патриотов. У Путина ничего не вышло: громким лозунгам деньги предпочитают тишину.
Паспорта Мальты недешёвые, особенно если перевести кризисные рубли в полноценные евро. На паспорт нужен почти миллион евро!
Обозреватель «Bloomberg View» Леонид Бершидский прокомментировал ситуацию с мальтийскими паспортами и российскими гражданами. Точнее, теперь уже и мальтийскими.
Почему Мальта превыше Путина? Несмотря на растущую вражду между Россией и Западом, президенту Владимиру Путину явно не удалось убедить российское предпринимательское сообщество в том, что оно должно стать «более патриотичным», пишет Леонид Бершидский. Список «новых граждан» Мальты, опубликованных на днях правительством этой островной страны, включает довольно много известных российских имён. И это «неудобная правда для Кремля»: российская элита не испытывает привязанности к «проекту осаждённой крепости», лелеемому Путиным.
Так называемая программа индивидуальных инвесторов на Мальте позволяет иностранцу-нерезиденту фактически приобрести гражданство в Европейском союзе. Надо лишь заплатить 650.000 евро (779.000 долларов США) государству плюс вложить 150.000 евро в государственные облигации. Также требуется купить недвижимость или заключить договор долгосрочной аренды. Ещё нужно оплатить экспертизу юриста. Мальтийское гражданство продаётся в «семейном пакете», причём супруги и дети платят не более чем по 50 тыс. евро на нос.
Подобные сделки не предлагаются ни одним другим государством ЕС. Мало того, Европейский парламент осудил практику Мальты ещё в 2014 году, отметив, что гражданство ЕС «не должно продаваться ни при каких условиях». Позднее Европарламент не раз возвращался к этому вопросу. Однако воз и ныне там: мальтийское правительство от своей идеи не отказалось.
Помимо разрешения на безвизовый въезд более чем в 160 стран, паспорт, полученный на Мальте, позволяет его владельцу жить, работать и вести бизнес в любой части Европейского союза. Неудивительно, что спрос на паспорта высок. Настолько высок, что по итогам 2016 года он позволил Мальте перейти от дефицита бюджета к профициту! Торговля гражданством принесла острову в том году 163,5 млн. евро.
В своих официальных газетах страна называет всех новых граждан, вне зависимости от того, как они достигли статуса гражданина. В списке 2016 года, который стал известен сейчас, числятся саудовский шейх, пакистанские магнаты, азербайджанский банкир. И десятки россиян.
Самыми известными и, пожалуй, самыми богатыми из них являются Аркадий Волож, основатель «Яндекса». Путин, напоминает Бершидский, посещал офис «Яндекса» в сентябре прошлого года, чтобы узнать о достижениях компании в сфере искусственного интеллекта. «Не все сотрудники фирмы были счастливы видеть президента — одному сотруднику даже запретили присутствовать после публикации в социальной сети, где он высказался в том духе, что ему «плевать на Путина», — напоминает автор. Сам же г-н Волож в своём письме к сотрудникам утверждал, что он считает этот визит важным для продвижения компании.
«Яндекс», отмечает далее Бершидский, «как правило, сотрудничает с Кремлём», поскольку Герман Греф, генеральный директор Сбербанка, находится в составе совета директоров компании с 2014 года. Вместе с тем Волож, ключевая фигура в технологическом секторе России, «явно не чувствует себя в полной безопасности». И он обеспечил мальтийское гражданство «всей своей семье».
Другие «новые граждане» Мальты — несколько ведущих московских застройщиков, один соучредитель компании Касперского, руководители крупнейшей в России компании — производителя золота, руководители одного из крупнейших энергетических предприятий, один из ведущих владельцев сельскохозяйственных угодий России, владелец ведущего ликёро-водочного завода в России и др. Это «бизнес-элита страны», делает вывод Бершидский.
Нет, эти люди вовсе не превращаются в эмигрантов. Их деловые интересы внутри страны не позволяют им открыто выразить нелояльность Кремлю. Но они не хотят «класть все яйца в путинскую корзину». И последнее является для него «источником постоянного раздражения».
Ещё в 2014 году, когда США и ЕС ввели санкции в отношении России, Кремль предложил бизнесменам «амнистию капитала», чтобы те репатриировали около 1 триллиона долларов, которые покинули Россию после распада Советского Союза. Менее 2500 из этих бизнесменов объявили о своих иностранных активах и попали под амнистию, которая закончилась в 2016 году. В ожидании новых санкций от США, которые могут коснуться «олигархов», близких к Путину, российский лидер «удвоил свои усилия», напоминает обозреватель. Во время декабрьской встречи с ведущими бизнес-фигурами он, по сообщениям, предлагал специальные государственные облигации инвесторам, желающим «вернуться домой».
Однако для многих россиян лучшей инвестицией является мальтийский паспорт.
У людей, чьи имена засветились в списка мальтийского правительства, есть несколько причин опасаться неприятностей. Нет, они не входят в ближайшее окружение Путина и не являются крупными государственными подрядчиками, которым грозят американские санкции, однако они проявили бы большую неосмотрительность, если бы не задумались об альтернативных вариантах. Такие варианты очень пригодились бы им, если бы кто-то из круга Путина или «страшная правоохранительная машина России» пошли бы на них в наступление. В системе, которую построил Путин, считает Бершидский, даже он сам теперь «не может полностью сдержать жадность своих приятелей и силовиков».
Итак, Путин не сумел «продать» патриотизм ни своей стране, ни всему миру, полагает обозреватель. Однако он не станет делать ничего во вред «неискренне лояльным капиталистам». Путинская система «зависит от их сотрудничества, от их инвестиций».
Российские миллиарды, до сих пор остающиеся за границей, вероятно, являются «самым ярким свидетельством того, что система Путина слаба по самой своей сути», подытоживает аналитик. Путина «можно терпеть, даже опасаться его, но доверять ему нельзя». «Если бы мальтийские паспорта были дешевле, россияне могли бы потопить этот остров, бросившись туда в панике за их получением», — иронизирует автор.
Газетный список «новых мальтийцев» с лупой изучил «РБК». Среди фигурантов оказались люди из российского списка журнала «Forbes». И людей этих не десятки, а сотни.
Согласно информации, гражданами Мальты стали «более 730 человек с известными в России сочетаниями имён, фамилий и отчеств». В частности, в длинном списке указаны основатель «Яндекса» Аркадий Волож, члены его семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании «O1 Properties» Борис Минц и члены его семьи, «полные тёзки» членов семьи совладельца «ICT Holding Ltd» Александра Несиса и его самого. Мальтийцами, продолжает «РБК», стали «тёзки» крупнейшего производителя водки в России Александра Мечетина (совладельца «Beluga Group»). В списке значится и имя одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова. Обнаружено имя Алексея Марея, главного управляющего директора и зампреда правления «Альфа-банка» (в ноябре 2017 года оставившего посты по причине переезда семьи в Лондон). Также в списке числятся семья владельца ФСК «Лидер» Владимира Воронина, значится генеральный директор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачёв, фигурируют топ-менеджеры «Лаборатории Касперского» и др. персоны. Упомянутые россияне получили мальтийские паспорта в рамках мальтийской программы «Гражданство в обмен на инвестиции».
Пока одни россияне расширяют перечень своих гражданств, другие посылают своих представителей в США, паникуя из-за близкой публикации другого списка — американского. Это уже список не новых граждан, но лист с именами «олигархов», близких к Путину и его правительству. Его составление заканчивает американский Минфин.
Источники того же «Блумберга» сообщают, что российские богачи, допускающие своё попадание в чёрный список, занимаются сейчас прогнозами относительного своего невесёлого будущего. Другие лихорадочно распродают свои активы. Кое-кто пошёл дальше: обратился в США, к тем лицам, что раньше работали в Минфине и Госдепартаменте и занимались как раз санкциями против России. Эти богатенькие россияне пытаются теперь сделать всё, чтобы избежать попадания в блэк-лист.
Об этом изданию рассказал бывший сотрудник Госдепартамента Д. Фрид. Он знает, о чём говорит, поскольку ему самому пришлось отклонить некоторые из подобных просьб.
Последний срок для составления чёрного списка — 29 января. И паника иных россиян действительно велика — иные принимают «превентивные» меры внутри страны ещё до публикации списка. К примеру, «Альфа-банк» в январе отказался обслуживать предприятия военно-промышленного комплекса РФ из-за угрозы новых американских санкций.
Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги, полагает, что представители российской бизнес-элиты обоснованно опасаются новых дискриминационных мер со стороны США. Его мнение приводит «Голос Америки»:
Поэтому, заметим, не стоит удивляться присутствию иных имён из «Альфа-банка» в мальтийском списке, а также присутствию иных персон в Лондоне. Патриотизм и деньги совмещаются плохо.
Вероятно, с одного острова скоро донесутся до Москвы интересные речи: мол, Мальта кормит Россию…
Пока в Минфине США кипит работа над новым списком «русских олигархов», близких к Путину и его правительству, богатенькие граждане РФ в массовом порядке делаются гражданами Мальты. Таково новое патриотическое веяние. «Блумберг» его уже оценил: зло высмеял потуги Путина превратить бизнесменов в патриотов. У Путина ничего не вышло: громким лозунгам деньги предпочитают тишину.
Паспорта Мальты недешёвые, особенно если перевести кризисные рубли в полноценные евро. На паспорт нужен почти миллион евро!
Обозреватель «Bloomberg View» Леонид Бершидский прокомментировал ситуацию с мальтийскими паспортами и российскими гражданами. Точнее, теперь уже и мальтийскими.
Почему Мальта превыше Путина? Несмотря на растущую вражду между Россией и Западом, президенту Владимиру Путину явно не удалось убедить российское предпринимательское сообщество в том, что оно должно стать «более патриотичным», пишет Леонид Бершидский. Список «новых граждан» Мальты, опубликованных на днях правительством этой островной страны, включает довольно много известных российских имён. И это «неудобная правда для Кремля»: российская элита не испытывает привязанности к «проекту осаждённой крепости», лелеемому Путиным.
Так называемая программа индивидуальных инвесторов на Мальте позволяет иностранцу-нерезиденту фактически приобрести гражданство в Европейском союзе. Надо лишь заплатить 650.000 евро (779.000 долларов США) государству плюс вложить 150.000 евро в государственные облигации. Также требуется купить недвижимость или заключить договор долгосрочной аренды. Ещё нужно оплатить экспертизу юриста. Мальтийское гражданство продаётся в «семейном пакете», причём супруги и дети платят не более чем по 50 тыс. евро на нос.
Подобные сделки не предлагаются ни одним другим государством ЕС. Мало того, Европейский парламент осудил практику Мальты ещё в 2014 году, отметив, что гражданство ЕС «не должно продаваться ни при каких условиях». Позднее Европарламент не раз возвращался к этому вопросу. Однако воз и ныне там: мальтийское правительство от своей идеи не отказалось.
Помимо разрешения на безвизовый въезд более чем в 160 стран, паспорт, полученный на Мальте, позволяет его владельцу жить, работать и вести бизнес в любой части Европейского союза. Неудивительно, что спрос на паспорта высок. Настолько высок, что по итогам 2016 года он позволил Мальте перейти от дефицита бюджета к профициту! Торговля гражданством принесла острову в том году 163,5 млн. евро.
В своих официальных газетах страна называет всех новых граждан, вне зависимости от того, как они достигли статуса гражданина. В списке 2016 года, который стал известен сейчас, числятся саудовский шейх, пакистанские магнаты, азербайджанский банкир. И десятки россиян.
Самыми известными и, пожалуй, самыми богатыми из них являются Аркадий Волож, основатель «Яндекса». Путин, напоминает Бершидский, посещал офис «Яндекса» в сентябре прошлого года, чтобы узнать о достижениях компании в сфере искусственного интеллекта. «Не все сотрудники фирмы были счастливы видеть президента — одному сотруднику даже запретили присутствовать после публикации в социальной сети, где он высказался в том духе, что ему «плевать на Путина», — напоминает автор. Сам же г-н Волож в своём письме к сотрудникам утверждал, что он считает этот визит важным для продвижения компании.
«Яндекс», отмечает далее Бершидский, «как правило, сотрудничает с Кремлём», поскольку Герман Греф, генеральный директор Сбербанка, находится в составе совета директоров компании с 2014 года. Вместе с тем Волож, ключевая фигура в технологическом секторе России, «явно не чувствует себя в полной безопасности». И он обеспечил мальтийское гражданство «всей своей семье».
Другие «новые граждане» Мальты — несколько ведущих московских застройщиков, один соучредитель компании Касперского, руководители крупнейшей в России компании — производителя золота, руководители одного из крупнейших энергетических предприятий, один из ведущих владельцев сельскохозяйственных угодий России, владелец ведущего ликёро-водочного завода в России и др. Это «бизнес-элита страны», делает вывод Бершидский.
Нет, эти люди вовсе не превращаются в эмигрантов. Их деловые интересы внутри страны не позволяют им открыто выразить нелояльность Кремлю. Но они не хотят «класть все яйца в путинскую корзину». И последнее является для него «источником постоянного раздражения».
Ещё в 2014 году, когда США и ЕС ввели санкции в отношении России, Кремль предложил бизнесменам «амнистию капитала», чтобы те репатриировали около 1 триллиона долларов, которые покинули Россию после распада Советского Союза. Менее 2500 из этих бизнесменов объявили о своих иностранных активах и попали под амнистию, которая закончилась в 2016 году. В ожидании новых санкций от США, которые могут коснуться «олигархов», близких к Путину, российский лидер «удвоил свои усилия», напоминает обозреватель. Во время декабрьской встречи с ведущими бизнес-фигурами он, по сообщениям, предлагал специальные государственные облигации инвесторам, желающим «вернуться домой».
Однако для многих россиян лучшей инвестицией является мальтийский паспорт.
У людей, чьи имена засветились в списка мальтийского правительства, есть несколько причин опасаться неприятностей. Нет, они не входят в ближайшее окружение Путина и не являются крупными государственными подрядчиками, которым грозят американские санкции, однако они проявили бы большую неосмотрительность, если бы не задумались об альтернативных вариантах. Такие варианты очень пригодились бы им, если бы кто-то из круга Путина или «страшная правоохранительная машина России» пошли бы на них в наступление. В системе, которую построил Путин, считает Бершидский, даже он сам теперь «не может полностью сдержать жадность своих приятелей и силовиков».
Итак, Путин не сумел «продать» патриотизм ни своей стране, ни всему миру, полагает обозреватель. Однако он не станет делать ничего во вред «неискренне лояльным капиталистам». Путинская система «зависит от их сотрудничества, от их инвестиций».
Российские миллиарды, до сих пор остающиеся за границей, вероятно, являются «самым ярким свидетельством того, что система Путина слаба по самой своей сути», подытоживает аналитик. Путина «можно терпеть, даже опасаться его, но доверять ему нельзя». «Если бы мальтийские паспорта были дешевле, россияне могли бы потопить этот остров, бросившись туда в панике за их получением», — иронизирует автор.
Газетный список «новых мальтийцев» с лупой изучил «РБК». Среди фигурантов оказались люди из российского списка журнала «Forbes». И людей этих не десятки, а сотни.
Согласно информации, гражданами Мальты стали «более 730 человек с известными в России сочетаниями имён, фамилий и отчеств». В частности, в длинном списке указаны основатель «Яндекса» Аркадий Волож, члены его семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании «O1 Properties» Борис Минц и члены его семьи, «полные тёзки» членов семьи совладельца «ICT Holding Ltd» Александра Несиса и его самого. Мальтийцами, продолжает «РБК», стали «тёзки» крупнейшего производителя водки в России Александра Мечетина (совладельца «Beluga Group»). В списке значится и имя одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова. Обнаружено имя Алексея Марея, главного управляющего директора и зампреда правления «Альфа-банка» (в ноябре 2017 года оставившего посты по причине переезда семьи в Лондон). Также в списке числятся семья владельца ФСК «Лидер» Владимира Воронина, значится генеральный директор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачёв, фигурируют топ-менеджеры «Лаборатории Касперского» и др. персоны. Упомянутые россияне получили мальтийские паспорта в рамках мальтийской программы «Гражданство в обмен на инвестиции».
Пока одни россияне расширяют перечень своих гражданств, другие посылают своих представителей в США, паникуя из-за близкой публикации другого списка — американского. Это уже список не новых граждан, но лист с именами «олигархов», близких к Путину и его правительству. Его составление заканчивает американский Минфин.
Источники того же «Блумберга» сообщают, что российские богачи, допускающие своё попадание в чёрный список, занимаются сейчас прогнозами относительного своего невесёлого будущего. Другие лихорадочно распродают свои активы. Кое-кто пошёл дальше: обратился в США, к тем лицам, что раньше работали в Минфине и Госдепартаменте и занимались как раз санкциями против России. Эти богатенькие россияне пытаются теперь сделать всё, чтобы избежать попадания в блэк-лист.
Об этом изданию рассказал бывший сотрудник Госдепартамента Д. Фрид. Он знает, о чём говорит, поскольку ему самому пришлось отклонить некоторые из подобных просьб.
Последний срок для составления чёрного списка — 29 января. И паника иных россиян действительно велика — иные принимают «превентивные» меры внутри страны ещё до публикации списка. К примеру, «Альфа-банк» в январе отказался обслуживать предприятия военно-промышленного комплекса РФ из-за угрозы новых американских санкций.
Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги, полагает, что представители российской бизнес-элиты обоснованно опасаются новых дискриминационных мер со стороны США. Его мнение приводит «Голос Америки»:
«Они расширяют потенциальный список тех, кто может попасть под санкции за счёт приближенного к Путину круга людей. Не случайно «Альфа-банк» уже отказался обслуживать предприятия военно-промышленного комплекса страны из-за опасений, что их деятельность может быть ограничена этими мерами. В общем, создаётся ощущение, что волна грядёт очень серьёзная, и в этом относительная новизна по сравнению с привычными санкциями, которые регулярно продлеваются и к которым все привыкли как к рутине».
Поэтому, заметим, не стоит удивляться присутствию иных имён из «Альфа-банка» в мальтийском списке, а также присутствию иных персон в Лондоне. Патриотизм и деньги совмещаются плохо.
Вероятно, с одного острова скоро донесутся до Москвы интересные речи: мол, Мальта кормит Россию…
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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