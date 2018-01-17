"Деньги любят тишину: российские патриоты предпочитают Мальту"

«Они расширяют потенциальный список тех, кто может попасть под санкции за счёт приближенного к Путину круга людей. Не случайно «Альфа-банк» уже отказался обслуживать предприятия военно-промышленного комплекса страны из-за опасений, что их деятельность может быть ограничена этими мерами. В общем, создаётся ощущение, что волна грядёт очень серьёзная, и в этом относительная новизна по сравнению с привычными санкциями, которые регулярно продлеваются и к которым все привыкли как к рутине».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru