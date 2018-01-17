19:07 17 января

Деньги любят тишину: российские патриоты предпочитают Мальту

Владимир Путин не преуспел в стремлении сделать бизнес-сообщество страны истинно патриотичным. В списке «новых граждан» Мальты засветилось множество имён богатеньких россиян. По-видимому, элита России, близкая к Кремлю, имеет собственные взгляды на патриотизм.



Пока в Минфине США кипит работа над новым списком «русских олигархов», близких к Путину и его правительству, богатенькие граждане РФ в массовом порядке делаются гражданами Мальты. Таково новое патриотическое веяние. «Блумберг» его уже оценил: зло высмеял потуги Путина превратить бизнесменов в патриотов. У Путина ничего не вышло: громким лозунгам деньги предпочитают тишину.


Паспорта Мальты недешёвые, особенно если перевести кризисные рубли в полноценные евро. На паспорт нужен почти миллион евро!

Обозреватель «Bloomberg View» Леонид Бершидский прокомментировал ситуацию с мальтийскими паспортами и российскими гражданами. Точнее, теперь уже и мальтийскими.

Почему Мальта превыше Путина? Несмотря на растущую вражду между Россией и Западом, президенту Владимиру Путину явно не удалось убедить российское предпринимательское сообщество в том, что оно должно стать «более патриотичным», пишет Леонид Бершидский. Список «новых граждан» Мальты, опубликованных на днях правительством этой островной страны, включает довольно много известных российских имён. И это «неудобная правда для Кремля»: российская элита не испытывает привязанности к «проекту осаждённой крепости», лелеемому Путиным.

Так называемая программа индивидуальных инвесторов на Мальте позволяет иностранцу-нерезиденту фактически приобрести гражданство в Европейском союзе. Надо лишь заплатить 650.000 евро (779.000 долларов США) государству плюс вложить 150.000 евро в государственные облигации. Также требуется купить недвижимость или заключить договор долгосрочной аренды. Ещё нужно оплатить экспертизу юриста. Мальтийское гражданство продаётся в «семейном пакете», причём супруги и дети платят не более чем по 50 тыс. евро на нос.

Подобные сделки не предлагаются ни одним другим государством ЕС. Мало того, Европейский парламент осудил практику Мальты ещё в 2014 году, отметив, что гражданство ЕС «не должно продаваться ни при каких условиях». Позднее Европарламент не раз возвращался к этому вопросу. Однако воз и ныне там: мальтийское правительство от своей идеи не отказалось.

Помимо разрешения на безвизовый въезд более чем в 160 стран, паспорт, полученный на Мальте, позволяет его владельцу жить, работать и вести бизнес в любой части Европейского союза. Неудивительно, что спрос на паспорта высок. Настолько высок, что по итогам 2016 года он позволил Мальте перейти от дефицита бюджета к профициту! Торговля гражданством принесла острову в том году 163,5 млн. евро.

В своих официальных газетах страна называет всех новых граждан, вне зависимости от того, как они достигли статуса гражданина. В списке 2016 года, который стал известен сейчас, числятся саудовский шейх, пакистанские магнаты, азербайджанский банкир. И десятки россиян.

Самыми известными и, пожалуй, самыми богатыми из них являются Аркадий Волож, основатель «Яндекса». Путин, напоминает Бершидский, посещал офис «Яндекса» в сентябре прошлого года, чтобы узнать о достижениях компании в сфере искусственного интеллекта. «Не все сотрудники фирмы были счастливы видеть президента — одному сотруднику даже запретили присутствовать после публикации в социальной сети, где он высказался в том духе, что ему «плевать на Путина», — напоминает автор. Сам же г-н Волож в своём письме к сотрудникам утверждал, что он считает этот визит важным для продвижения компании.

«Яндекс», отмечает далее Бершидский, «как правило, сотрудничает с Кремлём», поскольку Герман Греф, генеральный директор Сбербанка, находится в составе совета директоров компании с 2014 года. Вместе с тем Волож, ключевая фигура в технологическом секторе России, «явно не чувствует себя в полной безопасности». И он обеспечил мальтийское гражданство «всей своей семье».

Другие «новые граждане» Мальты — несколько ведущих московских застройщиков, один соучредитель компании Касперского, руководители крупнейшей в России компании — производителя золота, руководители одного из крупнейших энергетических предприятий, один из ведущих владельцев сельскохозяйственных угодий России, владелец ведущего ликёро-водочного завода в России и др. Это «бизнес-элита страны», делает вывод Бершидский.

Нет, эти люди вовсе не превращаются в эмигрантов. Их деловые интересы внутри страны не позволяют им открыто выразить нелояльность Кремлю. Но они не хотят «класть все яйца в путинскую корзину». И последнее является для него «источником постоянного раздражения».

Ещё в 2014 году, когда США и ЕС ввели санкции в отношении России, Кремль предложил бизнесменам «амнистию капитала», чтобы те репатриировали около 1 триллиона долларов, которые покинули Россию после распада Советского Союза. Менее 2500 из этих бизнесменов объявили о своих иностранных активах и попали под амнистию, которая закончилась в 2016 году. В ожидании новых санкций от США, которые могут коснуться «олигархов», близких к Путину, российский лидер «удвоил свои усилия», напоминает обозреватель. Во время декабрьской встречи с ведущими бизнес-фигурами он, по сообщениям, предлагал специальные государственные облигации инвесторам, желающим «вернуться домой».

Однако для многих россиян лучшей инвестицией является мальтийский паспорт.

У людей, чьи имена засветились в списка мальтийского правительства, есть несколько причин опасаться неприятностей. Нет, они не входят в ближайшее окружение Путина и не являются крупными государственными подрядчиками, которым грозят американские санкции, однако они проявили бы большую неосмотрительность, если бы не задумались об альтернативных вариантах. Такие варианты очень пригодились бы им, если бы кто-то из круга Путина или «страшная правоохранительная машина России» пошли бы на них в наступление. В системе, которую построил Путин, считает Бершидский, даже он сам теперь «не может полностью сдержать жадность своих приятелей и силовиков».

Итак, Путин не сумел «продать» патриотизм ни своей стране, ни всему миру, полагает обозреватель. Однако он не станет делать ничего во вред «неискренне лояльным капиталистам». Путинская система «зависит от их сотрудничества, от их инвестиций».

Российские миллиарды, до сих пор остающиеся за границей, вероятно, являются «самым ярким свидетельством того, что система Путина слаба по самой своей сути», подытоживает аналитик. Путина «можно терпеть, даже опасаться его, но доверять ему нельзя». «Если бы мальтийские паспорта были дешевле, россияне могли бы потопить этот остров, бросившись туда в панике за их получением», — иронизирует автор.

Газетный список «новых мальтийцев» с лупой изучил «РБК». Среди фигурантов оказались люди из российского списка журнала «Forbes». И людей этих не десятки, а сотни.

Согласно информации, гражданами Мальты стали «более 730 человек с известными в России сочетаниями имён, фамилий и отчеств». В частности, в длинном списке указаны основатель «Яндекса» Аркадий Волож, члены его семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании «O1 Properties» Борис Минц и члены его семьи, «полные тёзки» членов семьи совладельца «ICT Holding Ltd» Александра Несиса и его самого. Мальтийцами, продолжает «РБК», стали «тёзки» крупнейшего производителя водки в России Александра Мечетина (совладельца «Beluga Group»). В списке значится и имя одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова. Обнаружено имя Алексея Марея, главного управляющего директора и зампреда правления «Альфа-банка» (в ноябре 2017 года оставившего посты по причине переезда семьи в Лондон). Также в списке числятся семья владельца ФСК «Лидер» Владимира Воронина, значится генеральный директор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачёв, фигурируют топ-менеджеры «Лаборатории Касперского» и др. персоны. Упомянутые россияне получили мальтийские паспорта в рамках мальтийской программы «Гражданство в обмен на инвестиции».

Пока одни россияне расширяют перечень своих гражданств, другие посылают своих представителей в США, паникуя из-за близкой публикации другого списка — американского. Это уже список не новых граждан, но лист с именами «олигархов», близких к Путину и его правительству. Его составление заканчивает американский Минфин.

Источники того же «Блумберга» сообщают, что российские богачи, допускающие своё попадание в чёрный список, занимаются сейчас прогнозами относительного своего невесёлого будущего. Другие лихорадочно распродают свои активы. Кое-кто пошёл дальше: обратился в США, к тем лицам, что раньше работали в Минфине и Госдепартаменте и занимались как раз санкциями против России. Эти богатенькие россияне пытаются теперь сделать всё, чтобы избежать попадания в блэк-лист.

Об этом изданию рассказал бывший сотрудник Госдепартамента Д. Фрид. Он знает, о чём говорит, поскольку ему самому пришлось отклонить некоторые из подобных просьб.

Последний срок для составления чёрного списка — 29 января. И паника иных россиян действительно велика — иные принимают «превентивные» меры внутри страны ещё до публикации списка. К примеру, «Альфа-банк» в январе отказался обслуживать предприятия военно-промышленного комплекса РФ из-за угрозы новых американских санкций.

Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги, полагает, что представители российской бизнес-элиты обоснованно опасаются новых дискриминационных мер со стороны США. Его мнение приводит «Голос Америки»:

«Они расширяют потенциальный список тех, кто может попасть под санкции за счёт приближенного к Путину круга людей. Не случайно «Альфа-банк» уже отказался обслуживать предприятия военно-промышленного комплекса страны из-за опасений, что их деятельность может быть ограничена этими мерами. В общем, создаётся ощущение, что волна грядёт очень серьёзная, и в этом относительная новизна по сравнению с привычными санкциями, которые регулярно продлеваются и к которым все привыкли как к рутине».


Поэтому, заметим, не стоит удивляться присутствию иных имён из «Альфа-банка» в мальтийском списке, а также присутствию иных персон в Лондоне. Патриотизм и деньги совмещаются плохо.

Вероятно, с одного острова скоро донесутся до Москвы интересные речи: мол, Мальта кормит Россию…

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 36

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  1. Vard Сегодня, 15:06
    Это кто угодно... Но не элита... Элита страны это прежде все те кто о стране думает... А эти о своём кармане... Знаю некоторых... Несчастные люди... Их женщины не любят...
    Vard
    1. Svist Сегодня, 15:18
      Цитата: Vard
      Несчастные люди... Их женщины не любят...

      Зато любят их деньги. smile
      Svist
      1. Vard Сегодня, 15:22
        Не очень то их деньги любят... Все кто за границу перебирается начинают беднеть... Конечно их бедность и наша разная... Но из миллиардеров в миллионеры легко...
        Vard
        1. allaykbar Сегодня, 15:35
          Ну кто в Мальту, кто в Лихтенштейн. Кто какие связи имеет и смотря кто под кем ходит, видимо.

          Каждому патриоту, как говорится, своё. А чьи то миллиарды за границей до сих пор найти не могут soldier
          allaykbar
          1. andrej-shironov Сегодня, 15:55
            А зачем свои миллиарды если есть друзья Ротенберги и т.д.? Каску сними и думай. wink
            andrej-shironov
            1. allaykbar Сегодня, 16:18
              посмотрел бы, как ты Андрюша, свой миллиард "другу" Ротенбергу (или кому другому) дал. ага

              Вот и кандидат решил не рисковать и отдал их Лихтенштейну в центробанк, а не своим "друзьям" laughing

              Знаю каску ты не носил, ибо армия и Андрюша друг от друга бегали. Так что не знаю что тебе надо снять, но попробуй
              allaykbar
              1. allaykbar Сегодня, 16:36
                А зачем свои миллиарды если есть друзья Ротенберги и т.д.? Каску сними и думай.


                или это значит что своих миллиардов нет? belay уж не обеляете ли вы сами знаете кого?

                вот это поворот, Андрей.
                allaykbar
                1. andrej-shironov Сегодня, 19:06
                  laughing Мысли у тебя "дочери боевого офицера" так и бегают! Не можешь сразу мысль сформулировать. Как тестирование то прошёл психологическое перед армией?
                  andrej-shironov
          2. Стропорез Сегодня, 16:05
            Цитата: allaykbar
            Каждому патриоту, как говорится, своё

            По многим таки кол уже все слёзы вылил.
            Цитата: allaykbar
            А чьи то миллиарды за границей до сих пор найти не могут

            Где и чьи кому надо давно известно, это только для народа тайна.
            Стропорез
            1. allaykbar Сегодня, 16:23
              Где и чьи кому надо давно известно, это только для народа тайна.


              В век цифровых технологий - 15 лет искать тайну и не найти. Народ он же пытливый.

              Да и помимо "народа" хватало тех, кто их искал по роду свой "службы". Уж нашли бы - на ленте.ру и прочих РБК уже давно напечатали бы. И с удовольствием. И не ждали бы предвыборного сезона.

              Да ищут все.
              allaykbar
              1. Стропорез Сегодня, 16:31
                Цитата: allaykbar
                В век цифровых технологий - 15 лет искать тайну и не найти. Народ он же пытливый.

                Дык нашли уже давно! yes
                Неужели Вы взрослый человек, всерьёз думаете, что подчинённый может получать 5 млн. в день,а Вы об этом не знаете, не пресекаете и получаете канашшна меньше wassat Вы бессребреник?!
                То бишь, единственный "ангел" в аду!
                согласитесь, что это по меньшей мере смешно, а по большей..... hi
                Стропорез
          3. Maksus Сегодня, 17:41
            Просто не стоит путать патриотизм и идиотизм, деньги им нужно сохранять для себя лично, а не отдавать государству. Заработал и в тёплую комфортную страну отдыхать.
            Maksus
        2. dsk Сегодня, 15:47
          Цитата: Vard
          миллиардеров в миллионеры легко...
          Там потратить - всегда пожалуйста, а заработать пришлым не дадут.
          dsk
          1. dsk Сегодня, 16:02
            Мальта - обитель масонских мальтийских "благородных рыцарей", которых император Павел I на свою голову пожалел, когда Франция остров захватывала, пригрел "змею за пазухой" и они не только его, но и в 1918 и всю династию "похоронили". Горбачёв СССР тоже на Мальте продал.
            dsk
            1. Dzmicer Сегодня, 16:12
              Не соглашусь с вами: Павла 1 убили британцы как раз за то, что пошел против них: Мальта была захвачена британцами, П1 принял к себе мальтийский орден и стал его магистром, планировал союз с Францией и даже освободительный поход в Индию.
              Учитывая насколько тесные и "особые" отношения были между Англией и Россией с 16 века, насколько тесно была Россия завязана на сырьевую внешнюю торговлю с островитянами (только вместо нефти и газа была пушнина, пенька и лес), табакерка не могла не найти своего героя.
              Dzmicer
    2. Офицер запаса Сегодня, 16:16
      "Деньги любят тишину: российские патриоты предпочитают Мальту"

      Новые "рыцари Мальтийского ордена"? Полная тайна вкладов...
      Офицер запаса
    3. Антианглосакс Сегодня, 16:29
      Ну не будут хранить деньги в России те, кто их украл у российских граждан, т.к. понятно, что итоги прихватизации населением никогда не примутся и очко у воров жим-жим - вдруг власть сменится и всё отберут?! Поэтому воруют в России, т.к. есть чего украсть, и тащат на запад, чтобы там красиво оттопыриваться. Вообще трудно будет эволюционным путём убрать эту смердящую либерастную мерзость от власти. Эти дряни большинству населения классовый враг, а как с ними поступать - опыт есть и они это чуют.
      Антианглосакс
    4. karabas86 Сегодня, 17:44
      С точки зрения политологии они и есть элита. А женщины любят деньги.
      karabas86
  2. Дирижер Сегодня, 15:19
    Да, и куда на кто не имеет . 650000 евро деваться. ?
    Дирижер
  3. Dzmicer Сегодня, 15:26
    Это не элита, а колониальные менеджеры. Дома, семьи, счета у них в ЕС, Россия же для них - урановый рудничок, на котором гномики добывают баксики за 20 тыс. руб. в месяц.
    Dzmicer
  4. Radikal Сегодня, 15:34
    Цитата: Vard
    Не очень то их деньги любят... Все кто за границу перебирается начинают беднеть... Конечно их бедность и наша разная... Но из миллиардеров в миллионеры легко...

    Потому что там надо работать - воровать-то не дают, в отличии от России! sad
    Radikal
  5. Pavil144 Сегодня, 15:54
    По поводу нового списка(санкций) олигархов близких к П. Так ничего страшного- своих не бросаем. Суд решит освободить от уплаты налогов, как это было по-моему в 2016 да ещё и задним числом, с 2014, а эти налоги уплаченные с 14-16 г. вернуть им.
    Pavil144
  6. andrej-shironov Сегодня, 15:54
    Как я и писал: элита его кинет а народ не поддержит! И будет ВВП в одиночестве ну или со своим правительством. Ибо такая судьба ожидает всех тех, кто хочет и нашим и вашим.
    andrej-shironov
  7. shura7782 Сегодня, 16:01
    Олег, спасибо Вам за статью.
    shura7782
  8. Гардамир Сегодня, 16:20
    Тут всё гораздо серьёзнее. они вывозят деньги, что остаётся в России. Допустим Путин не захочет выигрывать выборы. Что достанется следующему?
    Гардамир
    1. allaykbar Сегодня, 16:37
      ситуация получше той, что досталась Путину в 99. Не?
      allaykbar
      1. Стропорез Сегодня, 16:43
        Цитата: allaykbar
        ситуация получше той, что досталась Путину в 99. Не?

        Нет, тогда промышленность была цела, а сейчас только фин. потоки от природных ресурсов или "мыльный пузырь" , как угодно.
        Стропорез
        1. allaykbar Сегодня, 16:54
          Нет, тогда промышленность была цела


          товары пользовались спросом на рынке, заводы убивали вопреки? Могли завалить капиталистический мир товаром, но Путин все испортил?

          На рынках уже договорились о продвижении и продаже товаров. ЗИЛ гнал востребованные и современные автомобили, но Путин издал указ что баста? Не будем продавать ЗИЛ капиталистам, а завод закроем?

          Ну а про войну, поход боевиков в Дагестан и прочие прелести парадов суверенитета вы решили умолчать, как и о дефолте, который был годом ранее.

          Про состояние армии и прочие прелести жизни в совокупности с состоянием бюджета страны.

          Про налоги, которые не собирались. Или про то, как за кордон продавали наши ресурсы а моржу с этого имели ходорковский и компания без отчислений в бюджет?

          Ну это не серьезно.
          allaykbar
          1. Стропорез Сегодня, 17:01
            Цитата: allaykbar
            Ну а про войну, поход боевиков в Дагестан и прочие прелести парадов суверенитета вы решили умолчать.

            Про Дагестан лучше не надо....., Вы чётко знаете ,как погибла 6-ая рота?
            Цитата: allaykbar
            Могли завалить капиталистический мир товаром, но Путин все испортил?

            Могу сказать с уверенностью, что гражданскими самолётами уж точно могли насытить внутренний, да и внешний рынок.
            Правительство Маслюкова -Примакова было, кстати снято гр. путиным, именно в тот момент, когда после дефолта экономика стала восстанавливаться ,а экономика показывала серьёзный рост.
            Стропорез
  9. сорок восьмой Сегодня, 16:29
    Цитата: allaykbar
    Да ищут все.

    Нашли уже, если не все, так большую часть.
    Просто Вас в известность забыли поставить. Или Вы сами плохо интересовались.
    сорок восьмой
    1. allaykbar Сегодня, 16:56
      да? А почему нет информации? Открытая Россия Ходорковского почему не смакует с медузой?
      Тем более такое дело - предвыборный сезон. Выборы на носу - вот это была бы папка так папка.
      Почему Навальный или кто другой не снял красивое видео? Где видео на евроньюз или на радио свобода?

      Ну ладно. Они дурные. Но вы то просветите?
      allaykbar
  10. Strashila Сегодня, 16:50
    История богатеньких не чему не учит... изъятие на Кипре только российских денег все забыли... сгоняют стадо в одно место чтоб накрыть за один раз... как в анекдоте... я вас бл*дей целый год собирал, чтоб вы попали на один корабль.
    Strashila
  11. свободный Сегодня, 17:03
    финита ля комедиа...........давно пора
    свободный
  12. Какой-то Компот Сегодня, 17:32
    Да, россияне с израильскими фамилиями
    Почти лям евро - и гражданство Мальты в кармане
    В чем их не обвинишь, так это - в российском патриотизме good
    Какой-то Компот
  13. Одиссей Сегодня, 18:58
    Новость,конечно,прекрасна. Как говориться,это все,что Вы хотели знать про жизнь в России ,но боялись спросить smile
    Самое смешное в том,что многочисленные граждане уверенные в "патриотизме" г-р Путина и в целом существующей Российской власти даже и не понимают,что на деле весь смысл их жизни заключается в том,чтобы г-р Роттенберг,г-р Минц .и.т.д. смогли купить себе то гражданство которое им захочется приобрести.
    Одиссей
  14. groks Сегодня, 18:59
    При чём тут Путин? Что им даст гражданство Мальты? При желании объявят всё нажитое непосильным - неправедным и посадят. Но наверное всякой шушуере, типа функционеров Каспера и водочников, это не грозит - кому они сдались.
    Ну опубликуют ещё амеровсеий список. Ну и что? Есть сомнения, что у нашей верхушки всё туда вложено?
    Странная картина - наших олигархов уже буквально заставляют сделать хоть что-то полезное внутри страны. В смысле - запад заставляет. А те продолжают упираться. Что означают эти все выкрутасы ВВП с деофшоризацией? Зачем это делать настолько публично? Зачем вообще это7 Кто мешает нашим олигархам организовать свои офшоры?
    groks
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